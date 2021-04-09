«Погрелся» у очага культуры: инспектора ГИСУ Татарстана поймали на взятке в миллион

По версии сотрудников СК и МВД, деньги передавались за приемку работ в сельском ДК Кукморского района

Капремонт бюджетных объектов в Кукморском районе завершился спецоперацией экономической полиции Казани. В машине на проспекте Победы после получения одного миллиона рублей задержали 39-летнего инспектора ГИСУ Татарстана Ильнара Хабибрахманова. По версии силовиков, деньги передавались за подписание актов части выполненных работ по госконтракту на 106 млн рублей.

Куратор бюджетных строек когда-то строил сам



В ГИСУ Татарстана историю с задержанием инспектора территориального отдела не комментируют. Не отвечают и на вопрос — уволен ли этот куратор масштабных бюджетных строек и капремонтов.

По данным источников «Реального времени», Ильнар Хабибрахманов лишился свободы две недели назад — сразу после передачи средств от представителя кукморской компании «Домострой». В его уголовном деле о получении взятки в крупном размере фигурирует сумма в 1 млн рублей. Оперативную разработку этого дела вели сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана. Расследованием занимается второй отдел по особо важным делам Следкома по РТ.

По версии силовиков, без денежного вознаграждения инспектор не желал подписывать акты выполненных «Домостроем» как субподрядчиком работ по благоустройству территории дома культуры в селе Олуяз Кукморского района. А без подписания этих актов оплату исполнитель получить не мог.

Расследованием занимается второй отдел по особо важным делам Следкома по РТ. Фото: Максим Платонов

На первом же допросе госинспектор признал вину, в итоге следователи ходатайствовали о его домашнем аресте. 27 марта, в субботу, Советский райсуд Казани ходатайство удовлетворил. Как уточнили в пресс-службе суда, жалоб на решение о домашнем аресте Хабибрахманов и его адвокат не подавали.

До государевой службы Хабибрахманов занимался бизнесом в родном Балтасинском районе. Его фирма «ПСК Империя» специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий, а компания «Альтаир» — на производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий. В 2016—2017 годах обе организации ликвидированы.

Сельский ДК — лишь часть контракта на 106 миллионов

Источники «Реального времени» не исключают появления в деле инспектора новых фигурантов и эпизодов. Капремонт ДК в Олуязах за 15 млн рублей выполнялся в рамках большого госконтракта на 106 млн рублей, в который входило еще девять позиций. В их числе — работы еще в двух сельских домах культуры Кукморского и Новошешминского района, капремонт концертного зала в Казанском институте культуры (56,6 млн руб.) и здания многопрофильного лагеря «Веста» в Мензелинске (10,7 млн), наряду с ремонтом в Казанском театре им. В.И. Качалова (2,5 млн).

Контракт был заключен в ноябре 2019-го, а исполнен в марте 2021 года. Госзаказчиком выступал Главинвестстрой РТ. Генподрядчиком — казанская компания «Аркада Строй Универсал», сотрудники которой в коррупционной истории отношений инспектора и субподрядной организации не фигурируют. Однако известно, что этот большой контракт от ГИСУ на счету «Аркады» в 2019-м был не единственным, и субподрядчики требовались на других объектах бюджетного ремонта, в том числе в Кукморском районе.

Госзаказчиком выступал Главинвестстрой РТ. Фото rt.rbc.ru

Директор и учредитель стройфирмы «Домострой» Азат Набиев раньше работал директором школы в селе Ядыгерь Кукморского района. «Реальному времени» удалось дозвониться до него, комментировать свою позицию по делу Хабибрахманова он не стал.

«Домострой» работает с 2015 года, на его счету — 22 бюджетных контракта на 60 млн рублей, половина этой суммы — заказы исполкома Кукморского района.

«Золотые» дамбы и недоремонт в больнице: за что судили сотрудников ГИСУ РТ

Ильнур Хабибрахманов — не первый сотрудник Главинсвестроя, который попал под следствие.

В 2019 году бывший начальник ГИСУ РТ Рашид Нуруллин был признан виновным в превышении должностных полномочий за переплату 216,6 млн рублей генподрядчику, который занимался берегоукреплением дамб на Кабане и Казанке. Суд установил: ГИСУ РТ перечислило деньги ПСО «Казань» авансом, а на деле часть берегов остались неукрепленными. Ранее этот факт вскрыли аудиторы Счетной палаты РФ при проверке расходов по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Нуруллина приговорили к году лишения свободы условно и освободили от наказания за сроком давности.

В 2019 году бывший начальник ГИСУ РТ Рашид Нуруллин был признан виновным в превышении должностных полномочий. Фото: Юлия Косолапкина

В 2020-м в уголовном деле фигурировал инспектор Главинвестроя РТ Рустам Хуббатов. Его подозревали в злоупотреблении полномочиями при незаконном подписании актов приемки объектов здравоохранения Лениногорска, в том числе здания детской поликлиники, которая по документам была принята еще в феврале 2019-го. По факту поликлиника пустовала почти два года, поскольку часть важных для медучреждения работ не была выполнена.

В январе 2021-го дело Хуббатова ушло в суд с обвинением в преступной халатности, а в марте было возвращено в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений. Нюанс в том, что в этот промежуток силовики получили информацию — за переквалификацию обвинения инспектора ГИСУ (с заменой на менее тяжкую статью) с него затребовали взятку в 3 млн рублей. В феврале, при получении половины этой суммы, был задержан руководитель Лениногорского межрайонного отдела СК Алексей Иванов. По версии его коллег, казанских сотрудников Следкома, еще 4 млн рублей Иванов запросил за смягчение обвинений в адрес подрядчика больничного капремонта Хамита Хасанова. Расследование дела не признающего вину силовика пока не завершено. Да и точку в деле инспектора Хуббатова ставить пока рано.

А вот многострадальную детскую поликлинику в Лениногорске в этом году открыли. После выделения из бюджета дополнительных средств на ремонт.