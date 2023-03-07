Прокуратура требует от властей Верхнеуслонского района забрать бесхозную трубу завода Паулуччи

Фото: предоставлено Гузель Камаловой

Полиция опять не увидела преступления



Прокуратура Верхнеуслонского района потребовала, чтобы глава Октябрьского сельского поселения принял меры для признания права собственности муниципального образования на объект культурного наследия — трубу кирпичного завода маркизов Паулуччи. Об этом «Реальному времени» стало известно от активистов, защищающих наследие Паулуччи.

В январе, по оценкам местных жителей, вандалы «укоротили трубу еще метра на два». В документе, который был получен активисткой Гузель Камаловой в ответ на ее обращение по поводу отказа и.о. дознавателя отдела полиции «Верхнеуслонский» Малахова в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, начавших никем не санкционированный разбор охраняемого государством памятника культуры. Несмотря на то что с помощью активистов были добыты необходимые доказательства покушения на объект культурного наследия — имеются фотографии с госномером автокрана, с помощью которого 23 января 2023 года был возобновлен разбор верхушки трубы, установлены личности работавших там граждан. Вместо того, чтобы довести дело до конца и выяснить, кто являлся заказчиком работ — а исполнители под угрозой ответить по уголовной статье за «самодеятельность» вряд ли бы о нем стали молчать, — полицейские по сложившейся в Татарстане традиции закрыли дело «в связи с отсутствием события преступления».

В январе, по оценкам местных жителей, вандалы «укоротили трубу еще метра на два». Фото предоставлено Гузель Камаловой

Как сообщили Камаловой в прокуратуре, «установлено, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено необоснованно, в связи с чем 27.02.2023 г. оно отменено… Процессуальная проверка в настоящее время продолжается».

«Могли привести к повреждению или утрате выявленного объекта культурного наследия»

«Ответственность за соблюдение требований закона в отношении выявленных объектов культурного наследия, как и обеспечение их сохранности и поддержание в надлежащем состоянии, включая их финансирование, регламентируется статьями 47.2, 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 73-ФЗ) и всецело возлагается на собственника или иного законного владельца объекта, — ответили на обращение Гузель Камаловой по поводу необходимости восстановления разрушенной вандалами части трубы в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. — Учитывая, что действия неустановленных лиц могли привести к повреждению или утрате выявленного объекта культурного наследия, ответственность за которые предусмотрена статьей 243 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьями 7.13, 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, представители Комитета обратились с заявлением в отдел МВД РФ «Верхнеуслонский» с просьбой установить организаторов и исполнителей незаконных действий на объекте и привлечь их к ответственности».

Там также пояснили, что госорганами «в силу статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» информационные надписи и обозначения на выявленные объекты культурного наследия не устанавливаются».

Бесхозяйная труба на ничейной земле

Примечательно, что прокуратуру заинтересовало и другое, очень важное с точки зрения защиты от вандалов объекта культурного наследия обстоятельство — позиция невмешательства, которую заняли местные органы исполнительной власти и которая откровенно на руку до сих пор так и не установленным полицией гражданам, которые заинтересованы в сносе этого объекта.

«Реальное время» уже писало, что земельный участок, на котором расположена «историческая» труба, находится в «подвешенном» состоянии — он, с одной стороны, является частной собственностью. А с другой — уже который год ничей. Замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин в марте 2022 года сообщил нашему изданию, что участок с трубой был в 2013 году приобретен в ипотеку местным жителем Андреем Осяниным, который впоследствии погиб, а его наследник — брат Александр Осянин еще не вступил в права наследства.

Год спустя ситуация не изменилась. «Объект культурного наследия… принадлежит Осянину А.В, который умер 16.06.2015, однако преемники в наследство в настоящее время не вступали, — сообщили Гузель Камаловой в прокуратуре. Как показала проверка, указанный объект культурного наследия является бесхозяйным…».

И самый главный вывод прокуратуры состоит в следующем: «У органа местного самоуправления имелась возможность и основания для признания права собственности за муниципальным образованием на указанный объект культурного наследия путем обращения с исковым заявлением в суд общей юрисдикции, а в дальнейшем зарегистрировать право собственности на указанный объект в Едином государственном реестре недвижимости. Однако до настоящего времени право собственности… не зарегистрировано».

Пока прокуратура лишь внесла представление в адрес главы Октябрьского сельского поселения Шамиля Азизова, в котором указывается на необходимость провести описанные выше действия. Как Азизов сообщил «Реальному времени», решение о том, какие действия будут предприняты в связи с представлением прокуратуры, будет принято в течение месяца — именно такой срок отвел надзорный орган.

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

«Реальное время» не получило от главы местного органа самоуправления внятного ответа на вопрос, почему в течение почти восьми лет власти не предпринимали никаких действий для признания земельного участка и строения на нем выморочным имуществом. Азизов лишь сообщил:

— Мы разговаривали сейчас с наследниками по телефону, они сказали, что подали документы на вступление в наследство. Причин, по которым они этого не сделали раньше, они не объяснили.

А может, это хитрый ход?

Можно предположить, что причиной такой неторопливости наследников Андрея Осянина могли быть два обстоятельства: своевременно загрегистрировав права собственности на «неудобный» земельный участок, они уже семь лет были бы вынуждены платить земельный налог за участок, который «простаивает» и никакой прибыли не приносит, а с недавнего времени — еще и отвечать за сохранность объекта культурного наследия. А так и экономия налицо, и за разбор фриза трубы завода Паулуччи в прошлом году никто ответственности не понес. А если бы защитники наследия маркизов оказались бы менее активными, то участок бы имел все шансы «освободиться» от обременения до того, как де-юре перешел к наследникам.

Остается заметить, что, если бы, к примеру, такая история произошла с квартирой в жилом доме, вряд ли в течение почти восьми лет бесхозной квартирой не заинтересовались бы чиновники и не попытались бы забрать у неторопливых наследников права на выморочное имущество. Ибо квартира — это такое имущество, которое всегда интересно получить и с выгодой реализовать. Не то что «историческая» труба, с которой властям одна морока.

«Охранная» табличка за счет неравнодушных

Да что там говорить — у муниципальных властей даже после того, как трубу завода Паулуччи признали объектом культурного наследия, не возникло желания хотя бы «охранную» доску на нее повесить. А была бы она — глядишь, нанятые неизвестно кем «неустановленные лица» поостереглись бы в январе 2023-го продолжить разбор трубы! Сейчас табличку заказали — не чиновники, а опять же активисты, на свои средства.

— По нашему заказу ее изготовили в четырех экземплярах, чтобы с любой стороны трубы сразу было видно, что трогать ее нельзя, — рассказала «Реальному времени» Гузель Камалова. — Очень хотим повесить ее как можно скорее, но самовольно это сделать права не имеем, поэтому написали в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, теперь ждем оттуда разрешения.

Фото: из чата группы защитников наследия маркизов Паулуччи

А еще она сказала, что отправила главе Октябрьского поселения предложение от имени активистов обратиться к руководству КГАСУ, чтобы в Ключищах была организована летняя практика студентов — на восстановлении трубы в Ключищах:

— Жилье и питание мы, жители, смогли бы им обеспечить. Я думаю, что люди откликнутся!

Нехорошая традиция

Нападения на трубу неустановленных, но явно заинтересованных в уничтожении последнего «обломка» кирпичного завода маркизов Паулуччи граждан предпринимаются в Ключищах с частотой раз в год и уже становятся традицией. По традиции же, как и другие исторические памятники, трубу пытаются втихаря снести зимой в выходные, когда есть шанс обойтись без ненужных свидетелей. И по традиции полиция не спешит возбуждать уголовные дела по этим фактам.

Разбор вандалами фриза трубы в январе 2022 года наверняка останется безнаказанным, так как на тот момент бесхозная труба на юридически бесхозном земельном участке государством не охранялась.

Фото: из чата защитников наследия маркизов Паулуччи

Но покушение на трубу в январе 2023-го с точки зрения закона явно подпадает под действие статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей». По ней вандалам грозит штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. И защитники наследия Паулуччи не понимают, что мешает полиции добросовестно провести дознание, возбудить уголовное дело и установить виновных.

Инна Серова