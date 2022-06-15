Затишью конец: в Казань вновь завезли рабов-попрошаек

Рабовладельцы нашли новый способ возродить супердоходный бизнес на инвалидах-невольниках

В Казань снова завезли рабов-попрошаек — уже месяц они дежурят в «хлебных» местах и на перекрестках. Как сообщила «Реальному времени» руководитель волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова, рабовладельцы сменили тактику — и спасать попрошаек от мучителей стало труднее. Тем временем уголовный процесс по делу троих граждан Молдавии, обвиняемых в торговле людьми и использовании рабского труда, забуксовал в Советском райсуде. О спасении волонтерами очередного раба, новых хитростях рабовладельцев и позиции правоохранительных органов — в нашем материале.

«Мы знаем, откуда их привозят»



Журналисты «Реального времени» видели на днях безногого инвалида с протянутой рукой в подземном переходе на перекрестке улиц Вишневского и Шмидта, молодого парня с забинтованной головой — у входа в столовую на Вишневского, безногого на костылях — на перекрестке улиц Адоратского и Лаврентьева. От мужчин пахло алкоголем, рядом с одним из них стояла початая бутылка дешевой настойки, вид у несчастных был жалкий. А в сторонке в одном из вроде бы случайно замешкавшихся прохожих угадывался «смотрящий».

Появились и «мадонны» — одетые в мусульманском стиле, не говорящие по-русски смуглые женщины с младенцами на руках или сидящими рядом детьми. В отличие от прежних лет, собиратели дани мелькали на «точках» день-два, а потом исчезали, или там появлялись другие нищие.

— В мае к нам начали вновь завозить рабов, — подтвердила «Реальному времени» руководитель волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова. — Начали с трех. Но сейчас их по городу «работает» гораздо больше. Одного из невольников нам удалось спасти от хозяев. Сейчас мы не раскрываем ни подробностей спасения, ни его местонахождения — надеемся, что удастся добиться возбуждения уголовного дела.

Хакимова рассказала, что волонтерам удалось выяснить, откуда привозят в Татарстан подневольных попрошаек, которых держат в черном теле, полуголодными и грязными, вынуждая «работать» на хозяев:

— В Челябинской области были обнаружены три коттеджа, в которых держат в рабстве до 80 человек.

Новая тактика

По словам Хакимовой, в течение последнего месяца на территории Казани рабовладельцы использовали хитрую тактику: они привозили инвалидов на «рабочие места», те собирали там милостыню два-три дня, а затем их вывозили из Татарстана и завозили новую партию, чтобы не примелькались. Обращения в полицию ничего не дали, говорит она:

— После звонков на номер «112» с сообщениями о попрошайках полицейские либо не приезжают вовсе, либо приезжают, но попрошаек «не видят». Единственные, кто действительно помогает угодившим в рабство старикам и инвалидам, — сотрудники соцзащиты. Именно они спасли недавно человека, мы подключились уже позже. Однако сейчас складывается ситуация, когда и мы, и они не в силах что-то сделать.

Руководитель волонтеров говорит, что с момента задержания в Казани в 2021 году гражданина Молдавии цыгана Владимира Ибриана и возбуждения уголовного дела против него, его сестры Виолетты Лепэдату и родственницы Марии Зореа в столице Татарстана наступило затишье — нищие инвалиды исчезли с улиц:

— Мы за все это время только один раз выходили с соцработниками по этому поводу, и проблема быстро решилась. Рабовладельцы сообразили, что здесь им неудобно действовать.

Фото: соцсети

Украденные «мадонны» и младенцы

Однако сейчас организаторы бизнеса на обездоленных нашли выход:

— Они стали использовать «мадонн» — женщин с детьми, — сообщила Хакимова. — Причем эти дети могут быть украдены либо отобраны у рабов в Молдавии, либо куплены. В Казани, например, видели цыганку с ребенком славянской внешности. А зимой в Москве при участии волонтеров движения «Альтернатива» была задержана при попытке продажи ребенка жительница Казани. По нашим данным, сейчас в Казани используют для сбора милостыни гражданок Киргизии и Узбекистана, которых выкрали из аулов вместе с детьми.

Проблема в том, что волонтеры и соцработники не могут вмешиваться в такие ситуации, поскольку дело касается несовершеннолетних:

— У нас руки связаны законом, решить проблему могут только полицейские — сотрудники ПДН. Существует уголовная статья за принуждение несовершеннолетних к попрошайничеству, однако в Татарстане она не работает, полиция предпочитает не замечать проблему.

«Реальное время» обратилось с запросом в Управление МВД России по Казани о мерах, принимаемых против граждан, построивших бизнес на использовании попрошаек. По получении ответ будет опубликован.

Лепэдату и Зореа инкриминируется соответственно по четыре и семь преступных эпизодов, Ибриану — три эпизода, подпадающие под уголовные статьи за торговлю людьми и использование рабского труда. Фото realnoevremya.ru

Дело мимо суда пролетело

Тем временем уголовное дело, возбужденное Следкомом в конце 2020 года, фигурантами которого стали трое молдавских цыган — 23-летний Владимир Ибриан, его 26-летняя сестра Виолета Лепэдату и их 20-летняя родственница Мария Зореа, в марте 2022-го добралось до суда. 12 апреля состоялось первое судебное заседание, а 20 апреля дело уже было возвращено прокурору или руководителю следственного органа в связи с тем, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса».

— На судебном заседании обвиняемые дружно заявили, что не смогли ознакомиться с обвинительным заключением, потому что не знают русского языка, — рассказала следящая за процессом Юлия Хакимова. — Кроме того, один из адвокатов просил вообще освободить их от ответственности в связи с тем, что они инвалиды с неустойчивой психикой…

По версии следствия, с 2018 по 2021 год трое граждан Молдавии использовали труд инвалидов-попрошаек, отбирая у них всю собранную милостыню, а также «осуществляли в отношении указанных лиц полномочия, присущие праву собственности, то есть распоряжались их судьбами на свое усмотрение, забирая всю сумму, полученную от совершения их незаконных действий». Лепэдату и Зореа инкриминируется соответственно по четыре и семь преступных эпизодов, Ибриану — три эпизода, подпадающие под уголовные статьи за торговлю людьми и использование рабского труда.