Как Андрей Миронов в Казани продвигал мобильный холодильник для биооружия
Тезку знаменитого актера в Казани обвинили в хищении 19,8 млн рублей по контракту Минобороны РФ
Сумку-холодильник для тестирования биологического оружия изучил в пятницу Казанский гарнизонный военный суд. Вещдок приобщен по уголовному делу подполковника Минобороны Андрея Миронова из Москвы. Его обвиняют в уводе почти 20 млн рублей у Казанского центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности во время выполнения государственного оборонного заказа. Как выяснило «Реальное время», на финише следствия из обвиняемых в свидетели по делу перевели бывшего директора центра и главного ветврача Татарстана Аркадия Иванова.
Почем чума и плесень для нацбезопасности?
На суд в Казань обвиняемый Андрей Алексеевич Миронов ездит из Москвы, а его адвокат с судейским прошлым Сергей Порошин — из Белгорода. Оба выражают надежду, что «это абсурдное дело» не может закончиться иначе как оправдательным приговором. Иное мнение — у стороны обвинения и представителя потерпевшего Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности, он же ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».
...В марте 2013-го Министерство обороны России объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (далее ОКР) по федеральной программе «Национальная система химической и биологической безопасности РФ до 2014 года». На сайте госзакупок разместили пять лотов работ на 240 млн рублей по проектам с птичьими названиями.
Так, по шифру «Дрозд-1» требовалось разработать чумную молекулярную вакцину в микрокапсулах (стартовая цена — 78,5 млн). «Орлан-1» предусматривал разработку мобильного комплекта и экологически безопасной рецептуры для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и спецодежды (36,5 млн). Еще были «Ворона» и «Стриж».
Ну а за шифром «Кулик-1» скрывалась разработка комплекта тест-систем для иммуноферментного обнаружения и идентификации опасных микотоксинов (яды, продуцируемые из микроскопических плесневых грибов) гепато-, нефропратического и иммуносупрессивного действия» (47,3 млн).
В охоту на последнюю «птичку» объявились три госучреждения с допуском к гостайне — Центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора из подмосковного Оболенска, НИИ биологического приборостроения из Москвы и ВНИВИ из Татарстана. К конкурсу допустили двоих — москвичи обещали исполнить заказ за 38 млн рублей, казанцы за 41 млн рублей. С учетом предложенной цены, квалификации участников и гарантии качества конкурсная комиссия выбрала ВНИВИ.
Версия обвинения: контейнер, которого не было
В мае 2013-го министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал госконтракт с директором ВНИВИ Аркадием Ивановым, но госприемку работа казанцев так и не прошла.
В 2015-м с подачи оперативников ФСБ было возбуждено уголовное дело о хищении по этому контракту. При этом заявлений о преступлении заказчик не подавал, лишь в 2019-м взыскал через суд 2,5 млн из 35 млн рублей, полученных вузом-исполнителем за шесть этапов, два из которых не закрыты до сих пор.
В мошенничестве с ущербом 19 млн 840 тысяч рублей обвиняют подполковника и сотрудника госприемки Минобороны Андрея Миронова. По версии следствия, он ввел в заблуждение руководство ВНИВИ, пролоббировал заключение договора с субподрядчиком — московским АО «ЦАГИ-Системы моделирования» (ЦАГИ-СМ), но после аванса почти в 20 млн деньги были обналичены через фирмы-однодневки, а ключевые положения договора не были выполнены.
По условиям договора, ЦАГИ должен был разработать мобильный термоконтейнер (ТК) для забора и транспортировки микотоксинов, а также тест-систем, позволяющих обнаружить эти биояды. Условия были те же, что в контракте ВНИВИ с Минобороны, — сохранение температуры в контейнере 2—8 градусов Цельсия выше ноля в течение суток при уличной от + 10 до +30 градусов, и тот же режим в течение 4 часов при похолодании до -30 градусов.
Контейнер должен быть с электропитанием и возможностью подключения к сети. И представлявший на переговорах интересы ЦАГИ подполковник Миронов обещал ВНИВИ именно такой контейнер, а еще аппаратно-технологическую линию (АТЛ) для производства и всю конструкторскую документацию. За это ЦАГИ должен был получить 23 млн рублей.
Де-факто ВНИВИ представил по оборонному заказу свои разработки по выявлению и идентификации микотоксинов, но в покупном контейнере — четыре образца были закуплены у производителя всего за 13,8 тысячи рублей! Причем безо всякого электропитания, а всего лишь с комплектом так называемых хладоэлементов. В техзадание Минобороны было внесено изменение в части упаковки тест-систем, однако ранее утвержденная цена контракта не изменилась ни на рубль.
Именно такой контейнер на 20 литров в зеленом матерчатом футляре в прошлую пятницу на заседании Казанского гарнизонного суда продемонстрировал старший помощник военного прокурора гарнизона Сергей Бацаца: «Обычная сумка-холодильник с ручками, крышка из материала белого цвета, похожего на пенопласт, нижняя часть из такого же материала, полочек нет». К контейнеру прилагалось 20 хладореагентов, которые следствие не стало приобщать.
По версии обвинения, Миронов изначально планировал замену разработанного мобильного холодильника на покупной, а потому использовал ЦАГИ как ширму для проводки денег и предоставления от ее имени чертежей с целью видимости исполнения работ.
Примечательно, что сами чертежи исследовали в суде раньше и со слов обвиняемого выходило, что конструкторская разработка схожего с покупным по характеристикам контейнера потребовала больших интеллектуальных и временных затрат, за которые ЦАГИ и получило деньги по договору, несмотря на изменения в самом оборонном контракте.
Для справки: учредителем ВНИВИ является Минсельхозпрод РТ, в багаже предприятия — 318 госконтрактов на 407 млн рублей, из них четверть — от самого учредителя. Директором с декабря 2015-го года является Андрей Никитин, уголовное дело которого сейчас рассматривает Советский суд Казани.
Миронов: Работал ради диссертации, денег не получал
По версии защиты, это уголовное дело было возбуждено после того, как в 2015 году за руководство ВНИВИ взялось ФСБ. «Они [Аркадия] Иванова (директора Центра, — прим. ред.) свалить хотели. В итоге, цель достигнута, а человек страдает», — указывает на своего клиента адвокат Сергей Порошин. По словам обвиняемого, на старте расследования он провел 6 месяцев в СИЗО и 2 месяца — под домашним арестом. Причем за решетку угодил по показаниям Иванова, который тоже попал под подозрение по этому делу.
Под суд уволившийся из Центра Иванов и его сын пошли за историю с другим контрактом и получили условные сроки за мошенничество. В деле с разработкой контейнера у Иванова — статус свидетеля.
— Я себя считаю абсолютно невиновным, — заявил «Реальному времени» подполковник Андрей Миронов. — Я эти работы не контролировал, не подписывал акты выполненных работ... Я и моя творческая группа разрабатывали эту техническую документацию в ЦАГИ, которую сотрудники ВНИВИ сдавали в Минобороны по четырем этапам. Деньги получал ЦАГИ. Я эту организацию не контролирую.
На официальном сайте АО указано в качестве дочерней компании ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского». «Дочка» числится исполнителем шести госконтрактов на 493 млн рублей: три поставки для Главного командования внутренних войск МВД РФ на 355,4 млн, две поставки в Минобороны РФ на 19,5 млн, один контракт с Агентством воздушного транспорта на 199 млн рублей. Учредителями с равными долями выступают бизнесмены Роман Аркадьевич Бабуров и Сергей Андреевич Филимонов, директором с апреля 2018-го стал Валерий Постернак. Прежний директор Геннадий Серегин скончался.
Адвокат Порошин подчеркивает — документация по четырем этапам госконтракта принята министерством-заказчиком. Благодаря ей, при необходимости можно наладить серийное производство мобильных холодильников. «Но было подписано дополнение к тактико-техническому заданию — исключить из состава термоконтейнер с электропитанием. Само Министерство обороны отказалось от него», — поясняет защитник.
В ходе процесса выяснилось, Миронов неоднократно участвовал в совещаниях по проекту «Кулик-1», привозил в Казань и пересылал разработанную документацию, встречался с кураторами работы из военпредства. В Казани его принимали за представителя субподрядчика АО «ЦАГИ-СМ», но никаких официальных должностей в этой компании тезка известного актера не занимал. Не получал он и зарплату, уверяет адвокат. «Это моя научная деятельность. Диссертация у меня по этой теме. Деньги я получал вообще по другому направлению», — подтверждает обвиняемый.
— Это однозначно оправдательный приговор — деньги перечислены, работы сданы — где преступление?! — рассуждает адвокат Порошин, некогда носивший мантию судьи.
Сотрудников Минобороны к уголовной ответственности не привлекают
На заседании Казанского гарнизонного военного суда представитель ВНИВИ Лилия Шамгунова поддержала гражданский иск на 19,8 млн рублей. «Мы считаем, что эти денежные средства ушли необоснованно и это наш ущерб», — заявила она. «В чем заключается этот ущерб?», — поинтересовался председательствующий по делу судья Юрий Банников.
— Деньги выплачены, работы не сделаны, — отвечала Шамгунова.
— Но вы четыре этапа работ сдали, и Минобороны к вам претензий не имеет, — напомнил судья.
— Мы считаем, что действия обвиняемого привели к тому, что контракт не был выполнен... Даже специалист ЦАГИ пояснил — их организация не имела ни технической возможности, ни кадров для исполнения договора, фактически работы не производились. Это была какая-то мнимая сделка. Об этом и Серегин говорил, — вспоминала представитель потерпевшего.
Судья напомнил — показания покойного директора ЦАГИ пока не оглашались. Зато огласили заключения экспертов и специалистов, из которых следует — ВНИВИ получил по контракту Минобороны 35 млн рублей, из которых затем 19,8 млн рублей перевел в ЦАГИ. Однако данная организация была привлечена к работе по контракту в нарушение установленного порядка — официального соисполнителя гособоронзаказа должна контролировать военная приемка.
Автор одного из заключений провел анализ изъятой следствием документации по контракту у ВНИВИ, ЦАГИ и Минобороны с чертежами, переданными прежним защитником обвиняемого. Бумаги совпадают во всем, кроме документации на термоконтейнер с электропитанием, чертежи которого отличаются от сданных заказчику на начальных этапах даже размерами, но «почти полностью совпадают с термостатом «Телледжн», в том числе по расположению кнопки включения, контроллера, замка-защелки, заклепок и саморезов», — огласил гособвинитель заключение специалиста 48-го НИИ Минобороны РФ от 5 июня 2017 года. В документе представлены и два предположения — целью контракта ВНИВИ с ЦАГИ был вывод средств, а изначальная цена госконтракта Минобороны оказалась умышленно завышенной.
Ранее следователи проверяли на причастность к преступлению ответственных за определение стартовых цен сотрудников Минобороны РФ и вынесли отказ в возбуждении дел за отсутствием состава преступления. Тут стоит заметить, что ряд «птичьих» лотов по программе нацбезопасности, как и «Кулик-1», предполагали доставку биооружия и защиту от него в специальных термоконтейнерах.
***
Почему бывший директор ВНИВИ и главный ветеринарный врач Татарстана Аркадий Иванов пришел на судебный допрос с адвокатом, кто из московских академиков рекомендовал казанским ученым подполковника Миронова и как военная госприемка забраковала чертежи ЦАГИ — «Реальное время» расскажет в ближайшее время.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым