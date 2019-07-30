Как Андрей Миронов в Казани продвигал мобильный холодильник для биооружия

Тезку знаменитого актера в Казани обвинили в хищении 19,8 млн рублей по контракту Минобороны РФ

Фото: Ирина Плотникова

Сумку-холодильник для тестирования биологического оружия изучил в пятницу Казанский гарнизонный военный суд. Вещдок приобщен по уголовному делу подполковника Минобороны Андрея Миронова из Москвы. Его обвиняют в уводе почти 20 млн рублей у Казанского центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности во время выполнения государственного оборонного заказа. Как выяснило «Реальное время», на финише следствия из обвиняемых в свидетели по делу перевели бывшего директора центра и главного ветврача Татарстана Аркадия Иванова.

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На суд в Казань обвиняемый Андрей Алексеевич Миронов ездит из Москвы, а его адвокат с судейским прошлым Сергей Порошин — из Белгорода. Оба выражают надежду, что «это абсурдное дело» не может закончиться иначе как оправдательным приговором. Иное мнение — у стороны обвинения и представителя потерпевшего Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности, он же ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

...В марте 2013-го Министерство обороны России объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (далее ОКР) по федеральной программе «Национальная система химической и биологической безопасности РФ до 2014 года». На сайте госзакупок разместили пять лотов работ на 240 млн рублей по проектам с птичьими названиями.

Так, по шифру «Дрозд-1» требовалось разработать чумную молекулярную вакцину в микрокапсулах (стартовая цена — 78,5 млн). «Орлан-1» предусматривал разработку мобильного комплекта и экологически безопасной рецептуры для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и спецодежды (36,5 млн). Еще были «Ворона» и «Стриж».

Ну а за шифром «Кулик-1» скрывалась разработка комплекта тест-систем для иммуноферментного обнаружения и идентификации опасных микотоксинов (яды, продуцируемые из микроскопических плесневых грибов) гепато-, нефропратического и иммуносупрессивного действия» (47,3 млн).

В охоту на последнюю «птичку» объявились три госучреждения с допуском к гостайне — Центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора из подмосковного Оболенска, НИИ биологического приборостроения из Москвы и ВНИВИ из Татарстана. К конкурсу допустили двоих — москвичи обещали исполнить заказ за 38 млн рублей, казанцы за 41 млн рублей. С учетом предложенной цены, квалификации участников и гарантии качества конкурсная комиссия выбрала ВНИВИ.

В мае 2013-го министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал госконтракт с директором ВНИВИ Аркадием Ивановым (на фото справа), но госприемку работа казанцев так и не прошла

Версия обвинения: контейнер, которого не было

В мае 2013-го министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал госконтракт с директором ВНИВИ Аркадием Ивановым, но госприемку работа казанцев так и не прошла.

В 2015-м с подачи оперативников ФСБ было возбуждено уголовное дело о хищении по этому контракту. При этом заявлений о преступлении заказчик не подавал, лишь в 2019-м взыскал через суд 2,5 млн из 35 млн рублей, полученных вузом-исполнителем за шесть этапов, два из которых не закрыты до сих пор.

В мошенничестве с ущербом 19 млн 840 тысяч рублей обвиняют подполковника и сотрудника госприемки Минобороны Андрея Миронова. По версии следствия, он ввел в заблуждение руководство ВНИВИ, пролоббировал заключение договора с субподрядчиком — московским АО «ЦАГИ-Системы моделирования» (ЦАГИ-СМ), но после аванса почти в 20 млн деньги были обналичены через фирмы-однодневки, а ключевые положения договора не были выполнены.

По условиям договора, ЦАГИ должен был разработать мобильный термоконтейнер (ТК) для забора и транспортировки микотоксинов, а также тест-систем, позволяющих обнаружить эти биояды. Условия были те же, что в контракте ВНИВИ с Минобороны, — сохранение температуры в контейнере 2—8 градусов Цельсия выше ноля в течение суток при уличной от + 10 до +30 градусов, и тот же режим в течение 4 часов при похолодании до -30 градусов.

Контейнер должен быть с электропитанием и возможностью подключения к сети. И представлявший на переговорах интересы ЦАГИ подполковник Миронов обещал ВНИВИ именно такой контейнер, а еще аппаратно-технологическую линию (АТЛ) для производства и всю конструкторскую документацию. За это ЦАГИ должен был получить 23 млн рублей.

Именно такой контейнер на 20 литров в зеленом матерчатом футляре в прошлую пятницу на заседании Казанского гарнизонного суда продемонстрировал старший помощник военного прокурора гарнизона Сергей Бацаца

Де-факто ВНИВИ представил по оборонному заказу свои разработки по выявлению и идентификации микотоксинов, но в покупном контейнере — четыре образца были закуплены у производителя всего за 13,8 тысячи рублей! Причем безо всякого электропитания, а всего лишь с комплектом так называемых хладоэлементов. В техзадание Минобороны было внесено изменение в части упаковки тест-систем, однако ранее утвержденная цена контракта не изменилась ни на рубль.

Именно такой контейнер на 20 литров в зеленом матерчатом футляре в прошлую пятницу на заседании Казанского гарнизонного суда продемонстрировал старший помощник военного прокурора гарнизона Сергей Бацаца: «Обычная сумка-холодильник с ручками, крышка из материала белого цвета, похожего на пенопласт, нижняя часть из такого же материала, полочек нет». К контейнеру прилагалось 20 хладореагентов, которые следствие не стало приобщать.

По версии обвинения, Миронов изначально планировал замену разработанного мобильного холодильника на покупной, а потому использовал ЦАГИ как ширму для проводки денег и предоставления от ее имени чертежей с целью видимости исполнения работ.

Примечательно, что сами чертежи исследовали в суде раньше и со слов обвиняемого выходило, что конструкторская разработка схожего с покупным по характеристикам контейнера потребовала больших интеллектуальных и временных затрат, за которые ЦАГИ и получило деньги по договору, несмотря на изменения в самом оборонном контракте.

Для справки: учредителем ВНИВИ является Минсельхозпрод РТ, в багаже предприятия — 318 госконтрактов на 407 млн рублей, из них четверть — от самого учредителя. Директором с декабря 2015-го года является Андрей Никитин, уголовное дело которого сейчас рассматривает Советский суд Казани.

«Я себя считаю абсолютно невиновным», — заявил «Реальному времени» подполковник Андрей Миронов

Миронов: Работал ради диссертации, денег не получал

По версии защиты, это уголовное дело было возбуждено после того, как в 2015 году за руководство ВНИВИ взялось ФСБ. «Они [Аркадия] Иванова (директора Центра, — прим. ред.) свалить хотели. В итоге, цель достигнута, а человек страдает», — указывает на своего клиента адвокат Сергей Порошин. По словам обвиняемого, на старте расследования он провел 6 месяцев в СИЗО и 2 месяца — под домашним арестом. Причем за решетку угодил по показаниям Иванова, который тоже попал под подозрение по этому делу.

Под суд уволившийся из Центра Иванов и его сын пошли за историю с другим контрактом и получили условные сроки за мошенничество. В деле с разработкой контейнера у Иванова — статус свидетеля.

— Я себя считаю абсолютно невиновным, — заявил «Реальному времени» подполковник Андрей Миронов. — Я эти работы не контролировал, не подписывал акты выполненных работ... Я и моя творческая группа разрабатывали эту техническую документацию в ЦАГИ, которую сотрудники ВНИВИ сдавали в Минобороны по четырем этапам. Деньги получал ЦАГИ. Я эту организацию не контролирую.

На официальном сайте АО указано в качестве дочерней компании ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского». «Дочка» числится исполнителем шести госконтрактов на 493 млн рублей: три поставки для Главного командования внутренних войск МВД РФ на 355,4 млн, две поставки в Минобороны РФ на 19,5 млн, один контракт с Агентством воздушного транспорта на 199 млн рублей. Учредителями с равными долями выступают бизнесмены Роман Аркадьевич Бабуров и Сергей Андреевич Филимонов, директором с апреля 2018-го стал Валерий Постернак. Прежний директор Геннадий Серегин скончался.

Адвокат Порошин подчеркивает — документация по четырем этапам госконтракта принята министерством-заказчиком. Благодаря ей, при необходимости можно наладить серийное производство мобильных холодильников. «Но было подписано дополнение к тактико-техническому заданию — исключить из состава термоконтейнер с электропитанием. Само Министерство обороны отказалось от него», — поясняет защитник.

Адвокат Порошин подчеркивает — документация по четырем этапам госконтракта принята министерством-заказчиком

В ходе процесса выяснилось, Миронов неоднократно участвовал в совещаниях по проекту «Кулик-1», привозил в Казань и пересылал разработанную документацию, встречался с кураторами работы из военпредства. В Казани его принимали за представителя субподрядчика АО «ЦАГИ-СМ», но никаких официальных должностей в этой компании тезка известного актера не занимал. Не получал он и зарплату, уверяет адвокат. «Это моя научная деятельность. Диссертация у меня по этой теме. Деньги я получал вообще по другому направлению», — подтверждает обвиняемый.

— Это однозначно оправдательный приговор — деньги перечислены, работы сданы — где преступление?! — рассуждает адвокат Порошин, некогда носивший мантию судьи.

Сотрудников Минобороны к уголовной ответственности не привлекают

На заседании Казанского гарнизонного военного суда представитель ВНИВИ Лилия Шамгунова поддержала гражданский иск на 19,8 млн рублей. «Мы считаем, что эти денежные средства ушли необоснованно и это наш ущерб», — заявила она. «В чем заключается этот ущерб?», — поинтересовался председательствующий по делу судья Юрий Банников.

— Деньги выплачены, работы не сделаны, — отвечала Шамгунова.

— Но вы четыре этапа работ сдали, и Минобороны к вам претензий не имеет, — напомнил судья.

— Мы считаем, что действия обвиняемого привели к тому, что контракт не был выполнен... Даже специалист ЦАГИ пояснил — их организация не имела ни технической возможности, ни кадров для исполнения договора, фактически работы не производились. Это была какая-то мнимая сделка. Об этом и Серегин говорил, — вспоминала представитель потерпевшего.

Судья напомнил — показания покойного директора ЦАГИ пока не оглашались. Зато огласили заключения экспертов и специалистов, из которых следует — ВНИВИ получил по контракту Минобороны 35 млн рублей, из которых затем 19,8 млн рублей перевел в ЦАГИ. Однако данная организация была привлечена к работе по контракту в нарушение установленного порядка — официального соисполнителя гособоронзаказа должна контролировать военная приемка.

На заседании Казанского гарнизонного военного суда представитель ВНИВИ Лилия Шамгунова поддержала гражданский иск на 19,8 млн рублей

Автор одного из заключений провел анализ изъятой следствием документации по контракту у ВНИВИ, ЦАГИ и Минобороны с чертежами, переданными прежним защитником обвиняемого. Бумаги совпадают во всем, кроме документации на термоконтейнер с электропитанием, чертежи которого отличаются от сданных заказчику на начальных этапах даже размерами, но «почти полностью совпадают с термостатом «Телледжн», в том числе по расположению кнопки включения, контроллера, замка-защелки, заклепок и саморезов», — огласил гособвинитель заключение специалиста 48-го НИИ Минобороны РФ от 5 июня 2017 года. В документе представлены и два предположения — целью контракта ВНИВИ с ЦАГИ был вывод средств, а изначальная цена госконтракта Минобороны оказалась умышленно завышенной.

Ранее следователи проверяли на причастность к преступлению ответственных за определение стартовых цен сотрудников Минобороны РФ и вынесли отказ в возбуждении дел за отсутствием состава преступления. Тут стоит заметить, что ряд «птичьих» лотов по программе нацбезопасности, как и «Кулик-1», предполагали доставку биооружия и защиту от него в специальных термоконтейнерах.

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Почему бывший директор ВНИВИ и главный ветеринарный врач Татарстана Аркадий Иванов пришел на судебный допрос с адвокатом, кто из московских академиков рекомендовал казанским ученым подполковника Миронова и как военная госприемка забраковала чертежи ЦАГИ — «Реальное время» расскажет в ближайшее время.