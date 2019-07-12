Как дело бывшего менеджера ТТС лишило клиентов новых автомобилей

В МВД вскрыли новые подробности махинаций сотрудника автодилера и изъяли купленные через него машины как вещдоки

Фото: Максим Платонов

Схемы арестованного в январе бывшего менеджера ТТС Айрата Файзуллина ударили по клиентам компании месяцы спустя. Как выяснило «Реальное время», некоторые покупатели участвовали в покупке новых авто через трейд-ин с участием автомобилей третьих лиц, основываясь на высоком доверии к самой компании. После этого правоохранительные органы пришли уже за новыми машинами и изъяли их якобы как вещдоки. Подробнее об этом — в нашем материале.

«Подождите, ваша машина в розыске»

В январе этого года бывшего менеджера одного из казанских автосалонов ТТС Айрата Файзуллина поместили под арест по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он принимал автомобили клиентов и продавал машины без ведома владельцев на других точках, а позже скрылся с деньгами. Заявления на экс-сотрудника ТТС написали более 20 обманутых клиентов. Как выяснило «Реальное время», из-за схем Файзуллина под ударом оказались не только владельцы подержанных машин, но и те, кто покупал у него в ТТС новые автомобили.

В редакцию нашей газеты обратилось несколько человек, приобретших в ТТС у Файзуллина новые автомобили. Все они воспользовались официальным предложением компании о скидке, для получения которой нужно было выполнить три условия: оплатить страховку, взять кредит и участвовать в программе trade-in. Проблемы возникали именно по последнему пункту. Пострадавшие рассказали, что trade-in осуществлялся через договор переуступки и в нем участвовали машины неких третьих лиц, а не самих покупателей. Об этих машинах и возможности заключения договора переуступки для того, чтобы участвовать в программе trade-in, рассказывали им сотрудники ТТС. Сумма сделки при этом закладывалась в конечную стоимость нового автомобиля.

Эти сделки заключались еще в 2018 году. А уже после ареста Файзуллина новые автомобили изъяли у их владельцев правоохранительные органы. По словам одного из пострадавших, сотрудника казанской строительной фирмы Алексея Шубина, машину изъяли у его жены в апреле прямо на улице Казани.

Уже после ареста Файзуллина новые автомобили изъяли у их владельцев правоохранительные органы. Фото kazanfirst.ru

— За рулем тогда была моя супруга, она ехала с работы. Ее остановили у ТЦ «Кольцо», где обычно гаишники стоят. Сказали: «Подождите, ваша машина в розыске». В итоге приехали из УВД следователь, оперуполномоченный, составили протокол, загрузили машину на эвакуатор и благополучно уехали, — рассказал он.

Trade-in с подвохом

Шубин также подробно описал схему, по которой покупалась машина. Он пояснил, что сам Файзуллин в этом не участвовал (о личном участии Файзуллина в такой схеме рассказали другие потерпевшие). Однако менеджер, с которым взаимодействовал Шубин, дал показания в полиции, что деньги Шубина он отнес именно Файзуллину.

— Я пришел в ТТС, там стоит Audi Q5 за 2,6 млн рублей, без пробега. Меня цена устраивает, мне говорят: для того чтобы по такой цене купить, надо выполнить три условия: trade-in, страховка и кредит. На тот момент у меня супруга ездила на «тройке» BMW, я предложил его сдать, но цена меня не устроила — за такую можно было только велосипед купить. Я предложил менеджеру поговорить с руководством, чтобы для меня, как человека, который тут не первую Audi покупает, оставили только два условия. И чуть позже они мне сами предложили, что «есть машина, которая по trade-in зайдет». Я согласился, при этом менеджер настаивал поначалу, чтобы я деньги за ту машину отдал владельцу машины, но я сказал: «Зачем мне это надо? Ты же здесь все документы для меня оформил, давай я просто тебе деньги отдам», — и он согласился. Я забрал свою новую Audi, а через два дня подъехал и подписал договор переуступки.

Получается, что покупатель дополнительно к новой Audi фактически приобретал некую подержанную машину, которую тут же сдавал по trade-in, ее стоимость засчитывалась в стоимость покупки нового авто. Такую же схему описали и другие пострадавшие. При этом Шубин сообщил, что даже не в курсе, что за машину он сдал по trade-in и кому она принадлежала. По его словам, он не стал обращать внимания на такие моменты из-за доверия к организации. «Ну какой с меня спрос? Я же не пришел в какую-то непонятную организацию «Рога и копыта», я пришел в ТТС. Я сделал так, как мне сказали», — заявил он.

Получается, что покупатель дополнительно к новой Audi фактически приобретал некую подержанную машину, которую тут же сдавал по trade-in, ее стоимость засчитывалась в стоимость покупки нового авто

По словам другого клиента, пожелавшего остаться неназванным, следствие рассматривает купленные автомобили как вещественные доказательства по делу Файзуллина. Претензии у следователей возникли именно из-за автомобилей, проходивших по trade-in.

— Я купил новую Audi, есть на руках все документы, кроме расписки о передаче денег. Деньги передал непосредственно Файзуллину. Это единственное, чего у меня нет, и они, конечно, за это зацепились. Не было оснований не доверять ТТС, — заявил он.

ТТС: «Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации»

В ГК «ТрансТехСервис» прокомментировали ситуацию с изъятием машин у клиентов компании.

— К сожалению, некоторые наши клиенты стали жертвами действий бывшего сотрудника ТТС Айрата Файзуллина. Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации. В настоящий момент идет предварительное следствие, результаты которого не разглашаются. Автомобили изымаются правоохранительными органами в рамках проводимых следственных мероприятий. Решения по возмещению ущерба будут приняты после окончания следствия и решения суда. Мы со своей стороны предпримем все усилия, чтобы защитить интересы наших клиентов.

В ТТС также уточнили один важный для ситуации момент: по словам сотрудника пресс-службы компании, ТТС как юрлицо в принципе не может заключать договор переуступки. Он заключается только между двумя физлицами. Так что схема с trade-in, когда в нем участвовало третье лицо, была введена Файзуллиным.

О происхождении и количестве машин, прошедших через эту схему, пока остается только догадываться. Еще на ранних стадиях дела Файзуллина речь шла о более чем 42 машинах, которые он взял для оценки или продажи, но опять же неизвестно, все ли машины прошли именно через такую схему реализации.

ТТС как юрлицо в принципе не может заключать договор переуступки. Он заключается только между двумя физлицами. Фото auto.ru

Вещдоки приносят владельцам убытки

Шубин обращает внимание, что изъятие машин оборачивается сплошными расходами: мало того, что он не может пользоваться авто, так еще и вынужден нести затраты на страховку и налог.

— У меня есть договор переуступки права, ПТС на свою машину, но машины изъяты и находятся на содержании на штрафной стоянке. Я плачу налог за эту машину, страховку — полное каско, для меня это 10 тысяч в месяц. Плюс — машина теряет товарную стоимость.

Расследованием дела занимается МВД по РТ, в пресс-службе министерства пообещали ответить на запрос «Реального времени» об изъятых автомобилях. После получения комментария он будет опубликован.



Тем временем автоюрист Сергей Мансуров объясняет, что вопрос о признании автомобиля вещдоком по делу находится в ведении следователя, и оспорить это можно только через суд. Однако следователь может поступить и более лояльно к владельцам изъятых машин.

— Следователь наделен соответствующими процессуальными возможностями, оценка доказательств лежит в его плоскости. Если лицо, у которого изымают транспортное средство, не согласно с привлечением автомобиля в качестве доказательства, он может обжаловать это через суд. Но тут надо знать специфику этого дела. С моей точки зрения ,это не совсем правильно. Доказательства должны нести какую-то информацию. Следы преступления непосредственно само транспортное средство не несет в этом случае. И следователь вправе, например, не изымать, а просто вынести запрет на совершение определенных действий с этим транспортным средством, например, запретить отчуждение, продажу, — пояснил юрист.

«Следователь вправе, например, не изымать, а просто вынести запрет на совершение определенных действий с этим транспортным средством, например, запретить отчуждение, продажу», — пояснил Сергей Мансуров. Фото perekop.ru

Мансуров добавил, что если действия следователя с автомобилями суд признает незаконными, то владельцы машин даже смогут потребовать от государства компенсацию за это — хотя перспективы такого иска юрист назвал сомнительными.