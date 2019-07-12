Как дело бывшего менеджера ТТС лишило клиентов новых автомобилей
В МВД вскрыли новые подробности махинаций сотрудника автодилера и изъяли купленные через него машины как вещдоки
Схемы арестованного в январе бывшего менеджера ТТС Айрата Файзуллина ударили по клиентам компании месяцы спустя. Как выяснило «Реальное время», некоторые покупатели участвовали в покупке новых авто через трейд-ин с участием автомобилей третьих лиц, основываясь на высоком доверии к самой компании. После этого правоохранительные органы пришли уже за новыми машинами и изъяли их якобы как вещдоки. Подробнее об этом — в нашем материале.
«Подождите, ваша машина в розыске»
В январе этого года бывшего менеджера одного из казанских автосалонов ТТС Айрата Файзуллина поместили под арест по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он принимал автомобили клиентов и продавал машины без ведома владельцев на других точках, а позже скрылся с деньгами. Заявления на экс-сотрудника ТТС написали более 20 обманутых клиентов. Как выяснило «Реальное время», из-за схем Файзуллина под ударом оказались не только владельцы подержанных машин, но и те, кто покупал у него в ТТС новые автомобили.
В редакцию нашей газеты обратилось несколько человек, приобретших в ТТС у Файзуллина новые автомобили. Все они воспользовались официальным предложением компании о скидке, для получения которой нужно было выполнить три условия: оплатить страховку, взять кредит и участвовать в программе trade-in. Проблемы возникали именно по последнему пункту. Пострадавшие рассказали, что trade-in осуществлялся через договор переуступки и в нем участвовали машины неких третьих лиц, а не самих покупателей. Об этих машинах и возможности заключения договора переуступки для того, чтобы участвовать в программе trade-in, рассказывали им сотрудники ТТС. Сумма сделки при этом закладывалась в конечную стоимость нового автомобиля.
Эти сделки заключались еще в 2018 году. А уже после ареста Файзуллина новые автомобили изъяли у их владельцев правоохранительные органы. По словам одного из пострадавших, сотрудника казанской строительной фирмы Алексея Шубина, машину изъяли у его жены в апреле прямо на улице Казани.
— За рулем тогда была моя супруга, она ехала с работы. Ее остановили у ТЦ «Кольцо», где обычно гаишники стоят. Сказали: «Подождите, ваша машина в розыске». В итоге приехали из УВД следователь, оперуполномоченный, составили протокол, загрузили машину на эвакуатор и благополучно уехали, — рассказал он.
Trade-in с подвохом
Шубин также подробно описал схему, по которой покупалась машина. Он пояснил, что сам Файзуллин в этом не участвовал (о личном участии Файзуллина в такой схеме рассказали другие потерпевшие). Однако менеджер, с которым взаимодействовал Шубин, дал показания в полиции, что деньги Шубина он отнес именно Файзуллину.
— Я пришел в ТТС, там стоит Audi Q5 за 2,6 млн рублей, без пробега. Меня цена устраивает, мне говорят: для того чтобы по такой цене купить, надо выполнить три условия: trade-in, страховка и кредит. На тот момент у меня супруга ездила на «тройке» BMW, я предложил его сдать, но цена меня не устроила — за такую можно было только велосипед купить. Я предложил менеджеру поговорить с руководством, чтобы для меня, как человека, который тут не первую Audi покупает, оставили только два условия. И чуть позже они мне сами предложили, что «есть машина, которая по trade-in зайдет». Я согласился, при этом менеджер настаивал поначалу, чтобы я деньги за ту машину отдал владельцу машины, но я сказал: «Зачем мне это надо? Ты же здесь все документы для меня оформил, давай я просто тебе деньги отдам», — и он согласился. Я забрал свою новую Audi, а через два дня подъехал и подписал договор переуступки.
Получается, что покупатель дополнительно к новой Audi фактически приобретал некую подержанную машину, которую тут же сдавал по trade-in, ее стоимость засчитывалась в стоимость покупки нового авто. Такую же схему описали и другие пострадавшие. При этом Шубин сообщил, что даже не в курсе, что за машину он сдал по trade-in и кому она принадлежала. По его словам, он не стал обращать внимания на такие моменты из-за доверия к организации. «Ну какой с меня спрос? Я же не пришел в какую-то непонятную организацию «Рога и копыта», я пришел в ТТС. Я сделал так, как мне сказали», — заявил он.
По словам другого клиента, пожелавшего остаться неназванным, следствие рассматривает купленные автомобили как вещественные доказательства по делу Файзуллина. Претензии у следователей возникли именно из-за автомобилей, проходивших по trade-in.
— Я купил новую Audi, есть на руках все документы, кроме расписки о передаче денег. Деньги передал непосредственно Файзуллину. Это единственное, чего у меня нет, и они, конечно, за это зацепились. Не было оснований не доверять ТТС, — заявил он.
ТТС: «Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации»
В ГК «ТрансТехСервис» прокомментировали ситуацию с изъятием машин у клиентов компании.
— К сожалению, некоторые наши клиенты стали жертвами действий бывшего сотрудника ТТС Айрата Файзуллина. Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации. В настоящий момент идет предварительное следствие, результаты которого не разглашаются. Автомобили изымаются правоохранительными органами в рамках проводимых следственных мероприятий. Решения по возмещению ущерба будут приняты после окончания следствия и решения суда. Мы со своей стороны предпримем все усилия, чтобы защитить интересы наших клиентов.
В ТТС также уточнили один важный для ситуации момент: по словам сотрудника пресс-службы компании, ТТС как юрлицо в принципе не может заключать договор переуступки. Он заключается только между двумя физлицами. Так что схема с trade-in, когда в нем участвовало третье лицо, была введена Файзуллиным.
О происхождении и количестве машин, прошедших через эту схему, пока остается только догадываться. Еще на ранних стадиях дела Файзуллина речь шла о более чем 42 машинах, которые он взял для оценки или продажи, но опять же неизвестно, все ли машины прошли именно через такую схему реализации.
Вещдоки приносят владельцам убытки
Шубин обращает внимание, что изъятие машин оборачивается сплошными расходами: мало того, что он не может пользоваться авто, так еще и вынужден нести затраты на страховку и налог.
— У меня есть договор переуступки права, ПТС на свою машину, но машины изъяты и находятся на содержании на штрафной стоянке. Я плачу налог за эту машину, страховку — полное каско, для меня это 10 тысяч в месяц. Плюс — машина теряет товарную стоимость.
Расследованием дела занимается МВД по РТ, в пресс-службе министерства пообещали ответить на запрос «Реального времени» об изъятых автомобилях. После получения комментария он будет опубликован.
Тем временем автоюрист Сергей Мансуров объясняет, что вопрос о признании автомобиля вещдоком по делу находится в ведении следователя, и оспорить это можно только через суд. Однако следователь может поступить и более лояльно к владельцам изъятых машин.
— Следователь наделен соответствующими процессуальными возможностями, оценка доказательств лежит в его плоскости. Если лицо, у которого изымают транспортное средство, не согласно с привлечением автомобиля в качестве доказательства, он может обжаловать это через суд. Но тут надо знать специфику этого дела. С моей точки зрения ,это не совсем правильно. Доказательства должны нести какую-то информацию. Следы преступления непосредственно само транспортное средство не несет в этом случае. И следователь вправе, например, не изымать, а просто вынести запрет на совершение определенных действий с этим транспортным средством, например, запретить отчуждение, продажу, — пояснил юрист.
Мансуров добавил, что если действия следователя с автомобилями суд признает незаконными, то владельцы машин даже смогут потребовать от государства компенсацию за это — хотя перспективы такого иска юрист назвал сомнительными.
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