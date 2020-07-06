Невеселые молочники: заводчики из Башкирии и Чувашии стали потерпевшими в Казани

Казанских бизнесменов, что «хотели купить молзаводы», обвинили в обмане инвесторов и производителей молока на 45 млн рублей

С партнерами они встречались в ресторанах «Траттория» и «Хумо». Офис арендовали в ТРК «Корстон», а склады и холодильники — в казанском Агропромпарке. Именно там, по версии следствия, хранилась часть похищенного — сметаны, йогуртов, творога — которую нечестные бизнесмены продавали как свою, кидая поставщиков. Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечено продолжение допроса потерпевших по делу о молочных аферах с ущербом 46 млн рублей. В числе пострадавших — крупный молзавод Чувашии, поставщики сырого молока из Татарстана и Башкирии

«Долгосрочный план по скупке молзаводов» не выгорел



Делом «молочно-финансовой пирамиды» занимались следователи МВД Татарстана. В нем 12 эпизодов, 8 потерпевших граждан и четыре компании. Тут и производитель молочной продукции ОАО «Ядринмолоко» из Чувашии, и три компании-поставщика так называемого сырого молока — ООО «Илишмоко» и «Молоко» из Башкирии, «Агромир» из Ютазинского района Татарстана.

Совокупный ущерб компаний составляют лишь треть от общего по уголовному делу. Остальное — потери восьми частных инвесторов: предпринимателей, директоров фирм, среди потерпевших — даже руководитель отдела продаж банка. Все они казанцы, и все в 2017-2018 годах поддались на уговоры вложиться в оптовые закупки молока компании «Ава» и обещанную прибыль от 2 до 8% в месяц.

«Шипков производил впечатление успешного бизнесмена с долговременной стратегией развития, рассказывал о планах приобрести молочные заводы в Тюлячинском, Апастовском, Сабинском и других районах, чтобы была возможность возить молоко на свои заводы», — вспоминал на следствии один из потерпевших, которому в красках рисовали перспективу из простого инвестора стать совладельцем молочных предприятий.

Никаких попыток вложений денег потерпевших в уставный капитал реальных производителей молока следователи не обнаружили. Фото Максима Платонова

По факту будущий учредитель просто потерял свои миллионы и получил статус обманутого в уголовном деле. Никаких попыток вложений денег потерпевших в уставный капитал реальных производителей молока следователи не обнаружили. Зато отследили, как деньги одних «инвесторов» шли на погашение долгов перед другими. Причем, один из первых «вкладчиков» подсадил на «молочные проценты» еще и своих состоятельных знакомых. Материалы о его возможной причастности к афере следователи выделили в отдельное производство.

Проценты по займам частных лиц поначалу, действительно выплачивались, правда, не всем. И повод насторожиться у «инвесторов» был, ведь деньги поступали с банковских карт третьих лиц — сожительницы ныне обвиняемого Шипкова и ее брата, как позже установило следствие. Использовать их карточки для расчета бизнесмен начал после того, как его личные счета арестовали...

12 эпизодов афер с ущербом 45 млн рублей

На скамью подсудимых по молочному делу отправили директора казанской фирмы «Ава», владельца компании «Джунимилк» Александра Шипкова и его знакомого — уже осужденного экс-директора «Джунимилка» Максима Трошина.



В прошлом году Трошина приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии за аферу с закупкой и хищением 42,5 тонн сливочного масла

Оба, со слов потерпевших, ранее производили впечатление успешных бизнесменов — дорогие костюмы, машины, грамотная речь. Встречи и передачи крупных сумм наличными проходили в казанских ресторанах «Траттория» и «Хумо», а также в офисе «Авы», арендованном в ТРК «Корстон». Еще одним местом предполагаемого преступления стала нотариальная контора, где ныне потерпевшая отдала в займ Шипкову с Трошиным сначала 7 млн рублей, а потом еще 5 млн.

Теперь Трошина на заседание суда доставляют в наручниках из СИЗО, а Шипкова от дома и обратно сопровождает сотрудник уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

В прошлом году Трошина приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии за аферу с закупкой и хищением 42,5 тонн сливочного масла. Приговор уже вступил в силу. Теперь совместно с Шипковым бизнесмена обвиняют еще в двух эпизодах мошенничества прошлых лет на общую сумму 16,5 млн рублей, уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов.

Персонально Шипкову предъявлены еще 10 эпизодов особо крупного и крупного мошенничества на 28 млн рублей. Таким образом общий объем похищенного оценен следствием в 45 млн рублей.



Правда, гражданские иски к подсудимым превышают эту сумму — часть потерпевших предъявила к уплате еще и проценты за пользование чужими средствами.

Однако в ходе расследования этого дела следователи, налоговики и приставы не смогли арестовать никакого имущества «успешных бизнесменов» и их фирм.

Потерпевшая «Наша корова»

Крупный производитель молочки из Чувашии «Ядринмолоко» заявил иск к подсудимым на 6,9 млн рублей — на 809 неоплаченных компанией «Джунимилк» позиций по сметану, маслу, творогу, ряженке и другим товарам под брендом «Наша корова». По версии следствия, хищение товара происходило с июля по ноябрь 2017-го года.

Примечательно, что ранее «Джунимилк» заработал у ядринцев репутацию добросовестного трейдера — оплачивал весь отгруженный товар своевременно и в полном объеме. Да и объем поставок был приличный — на 100 млн рублей с лишним за предшествующий год. Но с июля 2017-го начались проблемы — казанцы забирали товар с завода почти ежедневно, а указанный срок оплачивали лишь часть партии — где половину, где треть от стоимости.

Крупный производитель молочки из Чувашии «Ядринмолоко» заявил иск к подсудимым на 6,9 млн рублей — на 809 неоплаченных компанией «Джунимилк» позиций под брендом «Наша корова». Фото yamilk.ru

По версии следствия, частичная оплата была способом мошенничества — видимостью исполнения договоров, и без нее отгрузку новых партий просто остановили бы. Оплатой занимался Трошин, ну а Шипков подыскивал магазины для сбыта чувашской молочки в Казани и окрестностях, а также водителей с авто для перевозки товара.

Одновременно с этим «Ава» Шипкова осуществляла скупки сырого молока в Башкирии и Чувашии и поставляла его на заводы по переработки — саратовский «Комбинат детского питания», высокогорский молзавод «Касымовский», чувашское «Ядринмолоко».

Сотрудничество с башкирским «Илишмолоко» началось с предоплаты, однако позже казанский трейдер всего за 2,5 месяца нарастил долги, забрав на реализацию 36,4 тысячи литров молока почти на 900 тысяч рублей. Денег этих молочники ждут до сих пор. Как и ютазинский «Агромир», не дождавшийся оплаты 2,6 млн рублей по итогам полугодия. Компания «Молоко» из Башкирии по той же схеме всего за месяц потеряла товар на 1,3 млн рублей.

Уже после случившегося молочники вспоминали, что согласились на сотрудничество с неизвестным ранее партнером почти от безысходности. «Илишмолоку» он предложил скупку по 22,5 рубля за литр. Хотя на тот момент цена на сырое молоко резко упала и была ниже указанной почти на 10 рублей! Товар у «Агромира» закупался по 17,96 рубля за литр, у башкирского «Молока» — по 19,64.

Молочники вспоминали, что согласились на сотрудничество с неизвестным ранее партнером почти от безысходности. Фото Марии Горожаниновой

Версия защиты: не афера, а гражданско-правовые отношения

После оглашения в Вахитовском райсуде Казани обвинительного заключения с претензиями в свой адрес не согласился Максим Трошин. По версии следствия, он причастен к хищению средств «Ядринмолоко» и одного из «инвесторов».

Обвиняемый Александр Шипков открестился от всех 12 эпизодов мошенничества. По версии Шипкова, все его отношения с частными лицами и компаниями носили гражданско-правовой характер и никакого умысла обманывать у него не было. Все поставки и займы осуществлялись по договорам, но исполнить взятые обязательства он не смог.

В случившемся подсудимый винит отчасти и потерпевших, и приставов. По версии Шипкова, арест счетов компании «Ава» по поданным в суд искам (в том числе потерпевших «Илишмолоко» и «Ядринмолоко») лишь усугубил ситуацию. Не удалось исполнить обязательства еще и перед лизинговыми компаниями. В результате, изъяли молоковозы, в которые «Ава» успела вложить более 20 млн рублей. Позже приставы списали со счетов все деньги, и Шипков констатировал полную остановку бизнеса.

Потерпевшие считают позицию «неудащливого предпринимателя» способом избежать ответственности. И высказывают предположение, что их деньги могли прокручивать совсем в иной сфере — более доходной, чем молочная. Но и там не выгорело.

Разбираться в этой истории поручено судье Ильдару Салихову, который недавно вернул в прокуратуру дело экс-лидера справороссов Татарстана Рушании Бильгильдеевой.

Чем закончится дело обманутых молочников, расскажет «Реальное время».