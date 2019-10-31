Охота на охотника: двух браконьеров поймали под Заинском

В Татарстане за одну неделю дважды незаконно отстреливали кабанов

Как стало известно «Реальному времени», в Заинске поймали очередных браконьеров. От 500 тысяч рублей до миллиона может обойтись жителю Заинска Павлу Журавлеву и нижнекамцу по фамилии Вальтер кабан, застреленный без лицензии в ночь на 18 октября возле села Гулькино под Заинском. Согласно Уголовному кодексу, за незаконную охоту мужчинам грозил и реальный срок. Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, на Журавлева возбуждено уголовное дело, а вот его гость, которого инспекторы татарстанского Госкомитета по биоресурсам также застали около незаконно добытой туши, пока отделался испугом. Об особенностях татарстанской охоты и не только — в материале «Реального времени».

Ночные «снайперы»



Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам, сотрудники ведомства, вышедшие в ночь на 18 октября в очередной рейд по выявлению браконьеров в Заинском районе, спустя час после полуночи натолкнулись в лесу рядом с селом Гулькино на двух мужчин, разделывавших кабанью тушу. Разрешения на добычу кабанов у мужчин, один из которых является жителем Заинска, а второй проживает в Нижнекамске, не оказалось. И инспекторы оформили протокол, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела за незаконную охоту. Причем, изначально в материалах инспекторов фигурировали оба «охотника» (ч.2 ст.258 УК РФ — группа лиц по предварительному сговору), но в итоге дело завели против одного.

По информации источника «Реального времени» в правоохранительных органах, в незаконной охоте подозревается в настоящее время только «принимающая сторона» — житель Заинска Павел Иванович Журавлев. Его гость по фамилии Вальтер, уроженец Самарской области, по делу пока не проходит. Если на него все-таки заведут дело, то статья уголовная «потяжелеет» вдвое: если охотнику-одиночке грозит лишение свободы на срок до 2 лет, то членам группы лиц, действовавшим по предварительному сговору, — до 5 лет.

Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, уголовное дело за незаконную охоту на кабана возбуждено в отношении мужчины 1986 года рождения. Своими действиями 33-летний охотник причинил охотничьим ресурсам Российской Федерации крупный ущерб — в размере 50 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

«Не был, не участвовал»

«Реальное время» попыталось связаться с застрелившим под Заинском кабана Павлом Журавлевым. И поначалу это показалось легкой задачей: согласно данным «Спарк-Интерфакс», в Заинске на имя Павла Ивановича Журавлева с июля 2018 года зарегистрировано ООО «Журавель», к основным уставным видам деятельности которого относятся охота, отлов и отстрел диких животных и предоставление услуг в этих областях.

Тот же самый Павел Журавлев является директором МУП «Центр ЖКХ и технологического контроля», поэтому найти его телефон не составило труда. Но Павел Иванович решительно опроверг свою связь с событиями 18 октября у села Гулькино — он заверил, что на кабана не охотился, никакие инспекторы его с нижнекамцем Вальтером ночью около туши не видели, и уголовного дела на него никто не заводил.

Однако то, что он занимается охотничьим бизнесом, Журавлев подтвердил, уточнив при этом, что действует строго по закону.

— На кабана лицензию купить вообще не проблема, — заметил он. — Она 7 тысяч стоит.

Вообще-то, в зависимости от вида и веса кабана путевка и организация охоты обойдется охотнику в сумму в диапазоне 10 000—120 000 рублей.

На самом деле поохотиться на кабана можно и за гораздо меньшие деньги, но это уже как повезет.

— В общедоступных угодьях, территория которых в Татарстане составляет около 25 процентов от всех охотничьих угодий, чтобы поохотиться на кабана, надо уплатить госпошлину за выдачу разрешения — 650 рублей и сбор, который составляет 225 рублей за одного маленького кабана и 425 за крупного, — пояснил «Реальному времени» начальник республиканского Управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков. — Итого охота обходится примерно в 1000 рублей. Но кабан — зверь востребованный, желающих поохотиться на него много, и в целях сохранения биоразнообразия татарстанский Кабмин устанавливает так называемые нормативы изъятия — ограничивает количество голов, разрешенных к отстрелу. Поэтому мы проводим среди желающих жеребьевку. В частных охотничьих хозяйствах также разрешается отстрел кабана, но там цены другие. Они могут быть и 7, и 10, и 20 тысяч рублей — в зависимости от набора услуг, которые предприятие предоставляет охотникам.

Кабанов по зиме считают

Согласно предоставленной ведомством «Реальному времени» статистике, численность кабанов в республике, выросшая в 2016 году до 6,2 тысячи, в 2017-м и 2018-м снижалась. Зимой 2018 года поголовье кабаньего стада упало почти до уровня 2010 года — 5,7 тысячи голов. В этом году учет еще не проводили — как сообщили в комитете, кабанов считают по зиме.

По данным комитета, за охотничий сезон-2017/2018 в республике было добыто 1 595 кабанов (при численности 5 965), за сезон-2018/2019 — 1 759 (при численности 5 765).

В целом за поголовье кабана в Татарстане в комитете не очень переживают, этого зверя, по оценкам специалистов, у нас достаточно, да и размножаются кабаны хорошо, в Татарстане для них условия благоприятные. Но бесконтрольный отстрел может это благополучие нарушить.

Отметим, что по итогам 2018 года в Татарстане выросло поголовье косули, корсака, лисицы, зайца, волка, лося, хоря, из птицы — глухаря и рябчика. По остальным видам дичи наблюдается снижение численности.

— Только в этом году мы выявили почти тысячу нарушений, из них половина — нарушения правил охоты, — говорит председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков. — Наложено штрафов свыше 2 миллионов рублей. Более 60 уголовных дел возбуждено по фактам браконьерства.

Деньги есть — лицензий нет

Кабанам в этом году от браконьеров достается не впервые — всего неделю назад МВД распространило информацию о группе браконьеров, орудовавших в Тетюшском районе. Сотрудники МВД задержали пятерых мужчин — Александра Костигина, Наиля Губайдуллина, Константина Довженко, Юрия Участкина и Андрея Золотова с двумя тушами диких кабанов в 2 километрах от села Монастырское Тетюшского района.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ — за незаконную охоту организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Максимальное наказание, которое по ней грозит — лишение свободы на срок до 5 лет.

Все пятеро охотников, задержанных под Тетюшами, ранее не судимы и являются состоятельными людьми, для которых, по выражению Павла Журавлева, купить лицензию за 7 тыс. рублей — не проблема. А двое из них — директора казанских частных компаний: Константин Довженко руководит собственным ООО «ФАРЭКС», которое занимается оптовой торговлей автозапчастями, Андрей Золотов руководит ООО «Грейтстрой+», специализирующимся на санитарно-технических работах и монтаже систем отопления и кондиционирования воздуха, а также владеет «УК «Дом комфорта».