Криминальные итоги-2020: ковидный дефицит в СИЗО, позор года и вольная для «зверя»

В 2020-м не успели дойти до приговора дела казанского банкира Роберта Мусина и строительного магната Анатолия Ливады. Зато за прошедшие 12 месяцев силовики под завязку утрамбовали камеры СИЗО Татарстана, в том числе за счет офицеров МВД, ФСИН и МЧС. В то же время амнистию за сроком давности получили обвиняемые в крушении «Боинга», а при задержании машины с мировым судьей обнаружили наркотики. «Реальное время» предлагает топ-10 резонансных дел и судебных решений криминального года Крысы.