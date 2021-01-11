Криминальные итоги-2020: ковидный дефицит в СИЗО, позор года и вольная для «зверя»
Топ-10 резонансных решений по уголовным делам в Татарстане — от крушения «Боинга» до уничтожения вещдоков
В 2020-м не успели дойти до приговора дела казанского банкира Роберта Мусина и строительного магната Анатолия Ливады. Зато за прошедшие 12 месяцев силовики под завязку утрамбовали камеры СИЗО Татарстана, в том числе за счет офицеров МВД, ФСИН и МЧС. В то же время амнистию за сроком давности получили обвиняемые в крушении «Боинга», а при задержании машины с мировым судьей обнаружили наркотики. «Реальное время» предлагает топ-10 резонансных дел и судебных решений криминального года Крысы.
Амнистия года — срок давности по делу о смерти 50 человекВ январе 2020-го Лаишевский райсуд закрыл за сроком давности дело о крупнейшей авиакатастрофе в Татарстане и гибели 50 пассажиров и членов экипажа самолета Boeing. Его расследование растянулось на 6 лет, так что к моменту поступления в суд по предъявленным статьям обвинения истекли сроки давности. В итоге бывшие топ-менеджеры авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов и Валерий Фомин, а также экс-глава межрегионального управления Росавиации Шавкат Умаров вышли из суда свободными. Оспаривать такое решение не стали ни прокуратура, ни потерпевшие, ни экс-подсудимые. Последние заявляли о полной невиновности, а также о вскрывшейся подделке летных удостоверений в питерском учебном центре.
Виктор Фомин и Валерий Портнов. Фото: Ирина ПлотниковаНапомним, по версии следствия, самолет разбился в ноябре 2013-го потому, что его командиру Рустему Салихову и второму пилоту Виктору Гуцулу не хватило знаний и опыта при заходе на второй круг перед посадкой. Поскольку ранее Портнов и Фомин нарушили правила безопасности на воздушном транспорте, когда допустили к полетам в качестве командира судна Рустема Салихова с липовым свидетельством пилота коммерческой авиации, а Умаров допустил халатность, проглядев подлог при направлении Салихова на курсы пилотирования Boeing, полагали силовики.
А 7 февраля 2020-го под Лаишевом разбился при посадке вертолет Bell 407. Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, выжили его помощник и пилот. В апреле расследование этого дела приостановили — ввиду «не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Следователи ждут заключения МАК.
Позор года — судья и наркотикиНа номинацию «Позор 2020 года» в Татарстане могли бы претендовать и бывший зампрокурора Нурлата Евгений Сергеев с обвинением во взятках за миллион, и экс-сотрудник Следкома Рамиль Мубаракшин, провинившийся в пьяном ДТП. Но их переплюнул бывший мировой судья Ново-Савиновского района Казани Айдар Хадиуллин, который в мае попался с приятелем из МЧС Фархадом Сафиуллиным при перевозке 80 свертков с мефедроном.
Фото: соцсетиРанее полицейские установили слежку у места предполагаемой наркозакладки в Зеленодольском районе, дождались визита предполагаемых курьеров и дали сигнал об их остановке на трассе. Водитель Сафиуллин был задержан и арестован по обвинению в покушении на наркосбыт. Пассажира защитил его судейский статус. Впрочем, как утверждают источники «Реального времени», уже в этом году он может быть привлечен к уголовной ответственности — если Высшая квалифколлегия судей РФ удовлетворит соответствующее представление главы Следкома Александра Бастрыкина. Ведь Хадиуллин не лишился судейского статуса, просто ушел в отставку.
Задержание года — экс-министра повязали в судеВ июле 2020-го на выходе из зала суда был задержан бывший министр экологии Татарстана и бывший глава Буинского района Аглям Садретдинов. За несколько минут до этого суд дал добро Следкому на отмену постановления десятилетней давности о прекращении преследования экс-министра по делу о заказном убийстве 2003 года за 180 тысяч рублей. Ждать обжалования и вступления в силу судебного акта силовики не стали, и в тот же день Садретдинов оказался за решеткой. Сейчас его обвиняют в подстрекательстве к убийству буинского активиста и взятках 2000-х годов за раздачу муниципальной недвижимости.
Фото: Ирина Плотникова68-летнего арестанта защищают три адвоката. Вину он не признает, уверяя, что все претензии следствия основаны на показаниях буинского бизнесмена-зэка Маскуда Назмиева. Заметим, что в 2010-м тех же доказательств для обвинений Садретдинову не хватило.
Ликвидация года — опасные вещдоки из дела ОПСГромким скандалом может обернуться тайное для защиты решение Вахитовского райсуда Казани об уничтожении 4 тысяч картриджей. Все они ранее были признаны вещдоками по уголовному делу ОПС, фигурантов которого первоначально обвинили в аферах с изготовлением и сбытом поддельных картриджей. Уничтожение улик — обычное дело после вступления приговора в законную силу, однако «картриджное дело» еще даже до суда не дошло... Тем не менее 7 октября 2020 года судья Наиль Камалетдинов согласился с доводами ходатайства МВД Татарстана, что «длительное хранение изъятых картриджей и тонеров опасно для окружающей среды, поскольку отсутствуют необходимые помещения» для их надлежащего хранения. Ранее «Татагролизинг» безвозмездно предоставил полиции склад для этих вещдоков на Высокой Горе, а теперь требует освободить его.
Нюанс в том, что ни прокурор, ни следователь на это заседание не явились. Не представили суду и сами картриджи. Лишь документы. Адвокатов обвиняемых об инициативе следствия не информировали, в итоге оспорить решение суда было некому. А в декабре МВД распространило видео уничтожения — погрузки в мусорный бак неких коробок и давление их прессом. Ни один серийный номер вещдока засвечен не был. Защитники в шоке — в отсутствие доказательств невозможно оспорить либо подтвердить достоверность ранее проведенных экспертиз о признании картриджей контрафактом, а этот вопрос обязательно будет подниматься в суде.
Фото: скриншот видео МВД по РТ«Почему-то под уничтожение попали именно те вещдоки, с которыми адвокатов не знакомили, и экспертизу их «опасности» тоже никто не проводил», — сообщил «Реальному временем» один из адвокатов. Его коллега поделился версией о том, что часть переданных на ответственное хранение вещдоков-картриджей могли безответственно растратить сотрудники потерпевших госорганизаций...
Приговор года — «РОСТовщиков» признали членами ОПСТот же Вахитовский суд Казани в ноябре приговорил к сожжению печати кредитного кооператива «Рост», а обвиняемых по этому делу отправил в колонию на 79 лет. Основателя КПК Андрея Макарова назвали организатором преступного сообщества, еще шестерых — участниками ОПС, созданного для отъема средств пайщиков. При этом суд сократил размер установленного полицейскими следователями ущерба с 1,5 до 1 млрд рублей и удовлетворил, за вычетом процентов, иски 3,5 тысячи потерпевших из Татарстана, а также Миасса Челябинской области и Барнаула Алтайского края. Осужденные, включая приговоренного к 12 годам экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова, уже обжаловали результат судебного разбирательства. Но до заседания апелляционной инстанции могут пройти месяцы, а то и год.
Фото: Ирина ПлотниковаТак, до сих пор не рассмотрены жалобы на казанский приговор от 2019 года по делу «Лизинг-гранта».
Убийство года — месть «крепкому орешку» Деданину1 сентября 2020-го в Бугульме расстреляли бизнесмена Евгения Деданина. Очевидцам трагедии удалось задержать стрелка — 54-летнего рецидивиста Араика Мирзояна, приехавшего в Татарстан из Самарской области. Сразу выяснилось — подозреваемый дружил с двумя бандитами, что 2 года назад ворвались с оружием в дом Деданиных с целью разбоя и были убиты хозяином, которому удалось вырваться. Тогда возбужденное против Деданина дело отменила прокуратура Татарстана, за госзащитой после той истории «крепкий орешек» из Бугульмы не обращался. Хотя, говорят, угрозы были.
Евгений Деданин. Фото: vesti.ruСтрелок Мирзоян признался следователям — специально выслеживал Деданина ради мести. За несколько месяцев до расстрела на воле оказался тренер по фитнесу из Альметьевска Андрей Климанов, которого силовики подозревали в организации нападения на дом Деданиных ради наживы, однако суд признал его виновным лишь в пособничестве покушению на грабеж, приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии и вскоре освободил по отбытию этого срока. Делом об убийстве занимается нижегородское подразделение ГСУ Следкома по РФ.
Оправдание года — Фемида защитила «елабужского зверя»Подозрениями в фальсификации улик против невиновного закончилось уголовное преследование 72-летнего дворника детсада Владимира Паранина. В 2016 году его задержали за «висяк» 2013-го — покушение на убийство и секс-насилие в отношении второклассницы, получили полное признание вины и отправили дело в суд. В октябре 2020-го — после шести судебных процессов — Елабужский суд признал Паранина недееспособным, но невиновным. В ноябре Верховный суд Татарстана с этим согласился. К тому моменту оправданный успел провести под стражей и домашним арестом чуть менее пяти лет.
Фото: скриншот видеоТеперь поиски настоящего «елабужского зверя» должны возобновить, а заодно дать оценку действиям правоохранителей, отвечавших за сбор доказательств по этому делу. По данным источников «Реального времени», суду в свое время так и не удалось допросить отвечавших за раскрытие оперов елабужского угрозыска.
Арест года — душитель бабушекЗа подозреваемым в убийствах 26 старушек из 12 регионов России силовики охотились 9 лет, а задержали там, где в 2011-м началась серия — в Казани. Доказательствами против подозреваемого стали ДНК подозреваемого и признание. В декабре на аресте в казанском суде 38-летний слесарь Радик Тагиров подтвердил, что вину «в принципе» признает, свои действия объяснил потреблением наркотиков.
Фото: Ирина ПлотниковаЗаседание по мере пресечения проходило при аншлаге СМИ и в том же зале Советского райсуда Казани, где в 2017-м отправляли в СИЗО главу «Татфондбанка» Роберта Мусина. В 2020-м его «порадовали» новым делом о преступлениях в банке. Но и в старом деле поволжского душителя бабушек могут появиться новые эпизоды.
Обвинение года — следователи под следствиемВ 2020-м году Следком по РТ под началом нового руководителя Валерия Липского отправил в суд дело своих бывших коллег — полковника юстиции Камиля Халиева, майора Ильдара Шакирова и старшего лейтенанта Екатерины Перепеченовой (ранее — Никитиной). Команду видных следователей Набережных Челнов обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции, а также привлечении к ответственности заведомо невиновного электрика Зайцева за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконном освобождении от уголовки бизнесмена-заказчика работ Фанила Шарипова.
Камиль Халиев. Фото: Ирина ПлотниковаГде будет рассматриваться это дело — пока вопрос. На предварительных слушаниях в Челнах обвиняемый экс-руководитель челнинского отдела Следкома Камиль Халиев заявил ходатайство о переносе процесса за пределы Татарстана, опасаясь воздействия неких сил на судебную систему республики. Однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции оснований для изменения подсудности не нашел, и под Новый год материалы вернулись в автоград. Не исключено, что на следующем заседании защита потребует отвода для челнинских судей. Вину бывшие следователи не признают.
Дефицит года — ковидные «аншлаги» в СИЗО ТатарстанаКовидный 2020-й переполнил под завязку следственные изоляторы. К октябрю количество подследственных и осужденных под арестом превысило число мест в СИЗО Татарстана на 260 человек. В ноябре только в первом следственном изоляторе Казани на улице Япеева находились 749 человек — на 76 больше предусмотренных санитарными нормами. Для разгрузки утрамбованных камер УФСИН по РТ по согласованию с судебной системой приняло решение о временной высылке части сидельцев в другие регионы страны. Из числа тех, чей приговор пока не вступил в силу.
Фото: Олег ТихоновТак в Уфу этапировали бывшего ректора КНИТУ КХТИ Германа Дьяконова, а в Оренбурге оказалась осужденная супруга экс-главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Марина Халиуллина. Первого ближе к рассмотрению апелляционных жалоб вернули в СИЗО Казани, а вторую так и оставили. Зато на волю еще до вступления приговора в силу вышел переболевший коронавирусом экс-проректор КХТИ Ильдар Абдуллин. Причиной стала не болезнь, а зачет сроков содержания в СИЗО из расчета день ареста за полтора дня колонии общего режима. Благодаря которому свое наказание по двум приговорам Абдуллин уже отбыл.
Единственным плюсом ковидных времен для судебной системы стало максимальное использование новых технологий. К примеру, казанский адвокат Мидхат Курманов после процесса в Пестречинского суде, не покидая здания, смог выйти на связь с Шестым кассационным судом в Самаре для защиты уже осужденного клиента Элика Абдрашитова, участие которого обеспечили путем видеоконференцсвязи с колонией в Кировской области. Несмотря на дистант, оспариваемое защитой решение было отменено.
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