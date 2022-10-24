Руководителем МВД по Новошешминскому району Татарстана назначен Александр Митрясов

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Новым руководителем МВД по Новошешминскому району Татарстана стал майор полиции Александр Митрясов. Сегодня его представил личному составу замминистра внутренних дел по республике генерал-майор полиции Алексей Завгороднев.



Он рассказал, что Александр Митрясов зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель с богатым оперативным опытом. Он выразил уверенность, что опыт работы нового главы МВД по Новошешминскому району поможет ему справиться с выполнением поставленных задач.

Александр Митрясов родился в селе Слобода Екатерининская в Новошешминском районе. В 2007 году окончил Казанский государственный университет им В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в ноябре 2007 года в должности инженера по оперативной связи и специальной техники группы связи, специальной техники и автоматизации ПТО Новошешминского ОВД МВД по Татарстану. С 2008 по 2010 год занимал должность оперуполномоченного ОУР Новошешминского ОВД МВД по республике, с 2010 по 2011-й — старшего уполномоченного того же отдела.

В 2011 году его назначили на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска отделения полиции «Новошешминское» межмуниципального отдела МВД России «Черемшанский». С 2015 по 2022 год Митрясов занимал должность начальника отделения уголовного розыска отделения МВД России по Новошешминскому району.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3 и 2-й степени. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

27 сентября в Казани назначили новых руководителей отделов полиции «Дербышки» и «Юдино». Должность начальника отдела полиции «Юдино» занял подполковник полиции, выпускник Казанского юридического института МВД РФ Рушан Хузин. Должность отдела полиции «Дербышки» возглавил подполковник полиции Рамис Ибрагимов, ранее занимавший должность заместителя начальника (по оперативной работе) отдела полиции «Промышленный».

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Маргарита Головатенко