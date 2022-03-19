Жильцы казанской многоэтажки объявили войну «подвальному» бизнесу

Жители жилого дома в Казани взбунтовались против перепланировки собственником подвального помещения

Фото: Инна Серова

Магазины и аптеки в жилых домах благодаря удобному близкому расположению существенно облегчают жизнь населению. Но бывает и наоборот, когда предприниматели мешают жить в доме и создают большие проблемы. В такой ситуации оказались жители девятиэтажки на Кулахметова в Казани. Пока исполком города продает с торгов подвалы домов, собственники жилья порой вынуждены воевать с бизнесом, купившим эти площади. Жильцы переживают за целостность несущих конструкций и коммуникаций в здании — ведь соседи-коммерсанты обычно ломают стены и перекраивают сети под свои нужды, но не всегда делают это с соблюдением всех требований, прописанных в законе. Подробности одного из таких конфликтов и рекомендации юристов, как действовать в таких ситуациях, — в материале «Реального времени».

«Все сделал без нашего согласия»



В редакцию «Реального времени» обратились обеспокоенные жители второго корпуса дома на ул. Кулахметова, 25 в Казани. Почти три недели назад они обнаружили, что в подвале их девятиэтажки начались строительные работы.

Жильцы выяснили, что одно из помещений на первом этаже и еще одно в подвале принадлежат индивидуальному предпринимателю Алсу Сабитовой. Она заключила предварительный договор продажи подвала другому предпринимателю — Камилю Хабибуллину. Последний, еще даже не будучи собственником, уже начал переделывать эти площади под офис.

— Не имея на руках ни утвержденного и согласованного с администрацией района проекта, ни разрешения на перепланировку, ни нашего — собственников дома — согласия, демонтировал капитальную лестницу, ведущую в подвал, переложил часть общей канализационной системы, проводит работы, чтобы перекрыть вход в подвал из дома, — рассказала «Реальному времени» жительница дома Фарида Искакова.

По ее словам, в 2021 году в это помещение также без согласия собственников был сделан отдельный вход: кто-то увеличил оконный проем в наружной несущей кирпичной стене дома и установил там дверь. Поскольку Хабибуллин не является собственником, за эти нарушения должна отвечать владелица подвала, убеждены жильцы: «Но никто ее к ответственности не привлекает, привести помещения и инженерные коммуникации в первоначальный вид не обязывает».

В 2021 году в это помещение также без согласия собственников был сделан отдельный вход. Фото: Инна Серова

Жильцы переживают: дом старый, в несущих конструкциях есть трещины, при производстве несанкционированных строительных работ и в результате перепланировки может возникнуть опасная для их жизни, здоровья и имущества ситуация.

— Во-первых, мы боимся обрушения: мало ли каких дел рабочие в подвале могут наворотить по неграмотности и без проекта, — возмущались они в понедельник, ожидая у новой подвальной двери приезда представителей управляющей компании, райадминистрации и собственников подвального помещения — нынешнего и будущего. — Стены подвала в трещинах, а они там отверстия сверлят, проемы пробивают.

Недавно в этом подвальном помещении вели сварочные работы, и в доме, по словам очевидцев, устроили большое задымление. Жильцы даже МЧС вызвали, испугались пожара:

— Мы только в прошлом году дождались капремонта, до этого все сети были гнилые, канализация текла. Если теперь часть лежака переложена без проекта, возможно, без соблюдения норм, то нам грозят засоры. А эти действия нам представляются самоуправством, но мы же не юристы, не знаем, на что он имеет право, а на что не имеет. Мы обратились в управляющую компанию, полицию, прокуратуру, жилинспекцию, мэрию. С нами ведут переговоры, а работы-то идут! Почему их никто не остановит?

Общедомовые сети не являются собственностью собственника нежилого помещения, сообщил Александр Борзунов. Фото: Инна Серова

«Я ничего плохого не хочу»

К дому подъехали оба предпринимателя, но собственница подвала Алсу Сабитова решительно отказалась разговаривать с журналистом. А Камиль Хабибуллин уверенно стал объяснять жильцам и корреспонденту, что собственник подвала вправе производить любые переделки, в том числе и общих инженерных коммуникаций:

— Это не общедомовая собственность.

— Это действительно так? — поинтересовалось «Реальное время» у присутствовавшего на встрече начальника отдела эксплуатации УК ЖКХ Московского района Александра Борзунова.

— Нет. Общедомовые сети не являются собственностью собственника нежилого помещения, — возразил тот.

Тогда Хабибуллин пообещал обеспечить жильцам беспрепятственный доступ к общим инженерным сетям, но его прервала одна из жительниц дома:

— Простите, пожалуйста, мы тут приходили в пятницу с представителем управляющей компании, вас не было в городе, и мы туда не попали.

— А была авария? — парировал будущий владелец подвала.

Камиль Хабибуллин заверил, что никакого демонтажа и перекладки общедомовой канализации в его помещениях не осуществлялось — дескать, он лишь протянул канализационную ветку для собственного санузла, которым намерен оборудовать подвал, где планирует разместить офис своего предприятия, специализирующегося на рекламно-издательской деятельности. Жильцы подтвердили свою версию о перекладке канализационной системы дома видеозаписью и фотографиями, на которых видны новая и старая канализационные ветки, а потом — новая ветка и обломки старой на полу в лужах. Но будущий собственник стоял на своем.

...видны новая и старая канализационные ветки

...новая ветка и обломки старой на полу в лужах

Предприниматель также рассказал о планах снести в подвале старую перегородку и поставить новую, заложить дверной проем. А что касается лестницы, ее «присоединяют к техническому плану подвала», заявил Хабибуллин, поскольку в отсутствие отдельного входа это помещение нельзя продать.

— Я ничего плохого не хочу, — несколько раз подчеркнул он, обращаясь к жильцам.

Вопросы «Реального времени» о том, почему работы по перепланировке подвала ведутся без проекта, согласований и положительного решения собрания собственников дома, бизнесмен оставил без ответа. Хабибуллин отметил лишь то, что ему самому невыгодно было бы причинить какой-то ущерб дому или спровоцировать аварию. Не стала отвечать на те же вопросы и представитель ИП Сабитовой — Рузалья Сабитова.

По данным райадминистрации

На этой неделе жильцы дома получили ответ на свое обращение из мэрии Казани. В нем говорилось, что в доме по ул. Кулахметова, 25, к.2 расположено нежилое помещение площадью 423,4 кв. м (1 этаж, подвал). На 1 этаже ведется деятельность (парикмахерская, хозтовары), а в подвале деятельность не велась.

В феврале появилась информация о том, что Сабитова продала подвальную часть помещения другому лицу. Сотрудники управляющей компании провели с новым владельцем встречу. К тому моменту документы о смене собственника в УК не поступали.

— На встрече представители управляющей компании разъяснили, что до подачи всех необходимых документов проводить какие-либо ремонтные работы запрещено. После появления информации о начале ремонтных работ, 2 марта была проведена встреча между представителями УК, Сабитовой и жителями дома, где вновь были высказаны предостережения. Также в адрес Сабитовой представителями УК были направлены письма с требованием прекратить работы до предоставления документов о смене собственника и разрешающей документации. 4 марта прошел комиссионный выход с составлением акта осмотра подвального помещения. 10 марта подрядная организация установила 3 контрольных маячка в подвале в соответствии с актом от 4 марта. 11 марта представители УК, подрядных организаций и жители дома обследовали часть подвала в 1-м подъезде на предмет демонтажа перегородки, был составлен акт осмотра. Было установлено, что перегородка не является несущей, а свежие следы демонтажных работ не были выявлены. Установить дату демонтажа перегородки не представляется возможным. По данным сотрудников подрядной организации, при начале проведения работ по капитальному ремонту в мае 2021 года данная перегородка отсутствовала, — пояснили чиновники.



А может закон применить?

— В законном порядке подобные работы проводятся так: вначале проект, затем согласование этого проекта с администрацией района и в обязательном порядке — решение общего собрания собственников дома, поскольку общее имущество дома — стены и коммуникации — не принадлежат собственнику нежилого помещения, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» глава Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов.

Поскольку требование управляющей компании остановить работы в подвале до предоставления собственником помещения разрешительной документации было проигнорировано и работы продолжаются, собственники квартир в понедельник обратились в прокуратуру и Госжилинспекцию с заявлениями о нарушении их прав. Вызвали на место проведения строительных работ и полицию.

На запрос «Реального времени» в пресс-службу УМВД по г. Казани о мерах, принятых полицией для прекращения действий, которые с точки зрения жильцов дома очень похожи на действия, подпадающие под статью 330 УК РФ «Самоуправство», в ведомстве ответили:

— Этим вопросом занимается участковый, идет проверка, — сообщили в управлении.

На запрос «Реального времени» в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию ответили следующее:

— 14 марта состоялся выезд сотрудников администрации Кировского и Московского районов и управляющей компании на ул. Кулахметова, 25, корпус 2. На встрече присутствовали также собственник нежилого помещения и собственники жилых помещений в доме. По итогам встречи составлен акт осмотра. После его подписания всеми сторонами он будет соотнесен с утвержденным проектом перепланировки, имеющимся у собственника нежилого помещения. В случае выявления несоответствий будет направлено обращение в Казанскую жилищную инспекцию. Если ситуацию не удастся разрешить этим обращением, то администрация района планирует обратиться в суд для обязания собственника привести помещение в соответствие с проектом. Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 20 ЖК РФ соблюдение требований к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме является предметом государственного жилищного надзора.

Когда и кем был «утвержден» проект перепланировки и почему на перепланировку не спросили согласия собственников дома, в исполкоме не сообщили. При этом на встрече с жильцами в присутствии корреспондента ни собственник помещения, ни представитель УК, ни представитель райадминистрации не предъявили ни «согласованного» проекта перепланировки, ни протокола собрания собственников с положительным решением о перепланировке, не заявив о существовании этих документов. Хотя собственники жилья выразили несогласие с перепланировкой и сообщили, что собрания с такой повесткой дня в доме не проводилось.

«Скандалов не оберешься, а если среди жильцов есть юристы — пиши пропало»

— Сейчас выход такой: прокуратура должна проверить, откуда взялся самый первый собственник подвала. Возможно, этот подвал был продан с нарушениями, и есть шансы вернуть его в общедомовую собственность. Мы так отбили подвал жилого дома напротив Московского рынка в общедомовую собственность. Кроме того, жилинспекция может выдать предписание привести подвал в исходное состояние, такое же представление может выдать прокуратура, — считает член рабочей группы Общественной палаты Татарстана по общественному контролю в сфере ЖКХ Зоя Куклина. — Но в любом случае необходимо создать совет дома, чтобы представители собственников могли действовать официально. И можно, кстати, обратиться за помощью к Олегу Калимову не как к руководителю УК, а как к депутату Гордумы.

— У собственников дома есть все шансы крепко «наказать» собственника нежилого помещения рублем, — считает юрист Юрий Загитов. — Если все надзорные органы будут действовать по закону, ему придется привести подвал, сети, двери и лестницы в первоначальное состояние, а это дорогое удовольствие. Ну а если потом, в соответствии с законом, будет проводиться общее собрание собственников многоквартирного дома и эти собственники проголосуют против переделок, то и помещение это он не сможет использовать.

— Если даже у меня будет случай купить подвальное помещение в жилом доме задешево, я этого не сделаю, — поделился мнением с «Реальным временем» еще один казанский предприниматель на условиях анонимности. — Скандалов не оберешься, а если среди жильцов есть юристы — вообще пиши пропало.