Казанцы уличили управляющую компанию в подделке документов

Собрание, которого не было: как казанская УК «поставила» торговые павильоны во дворе жилого дома

Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

С жалобой на приступ коллективной амнезии обратились в «Реальное время» жильцы дома №53 на улице Маршала Чуйкова в Казани — они дружно «забыли», что проголосовали за разрешение установить на придомовой территории торговые ларьки. Эта история, пожалуй, почище истории самовольной установки торговцами ларька у дома на проспекте Ибрагимова. А если серьезно, то управляющая компания, городские чиновники, а также сотрудники правоохранительных и надзорных органов общими усилиями создали в этом доме опасный прецедент, когда нарушение закона вроде бы налицо и как бы объективно установлено, но нарушением не признается и не пресекается. Подробности истории о собрании, которого не было, но которое приняло решение с далеко идущими последствиями — в нашем материале.

Единогласно не голосовавшие



— В апреле 2023 года на нашей придомовой территории, а точнее, на зеленой зоне установили два торговых павильона, — рассказала «Реальному времени» представительница инициативной группы жильцов дома №53 на ул. Маршала Чуйкова Наиля Алибекова. — До этого нас никто не оповещал, что их будут устанавливать, объявлений о собрании собственников дома не было. Просто приехали некие люди, выкопали деревья, из детской песочницы привезли песок и поставили павильоны. Мы обратились в УК «Уютный дом», а там нам сказали, что было собрание собственников, и в ГИС ЖКХ имеются и протокол собрания от 30 марта 2023 года, и договор о передаче в пользование домовой территории для размещения торговых павильонов. Мы нашли этот протокол, и в нем говорится, что все 222 собственника дома единогласно проголосовали за установку этих павильонов и согласны с тем, что некий индивидуальный предприниматель Хайрутдинов Ф.Ф. будет выплачивать по договору пользования придомовой территорией УК «Уютный дом» денежные средства в неуказанном в протоколе размере — якобы на содержание и благоустройство дома. Но мы-то знаем, что никакого собрания не было, никто не голосовал за разрешение установить павильоны! И люди, которые вписаны в этот протокол как председатель собрания и члены счетной комиссии, подтверждают, что в проведении собрания не участвовали и в протоколе свои подписи не ставили.

«Приехали некие люди, выкопали деревья, из детской песочницы привезли песок и поставили павильоны» Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Возмущенные собственники обратились за защитой своих интересов в прокуратуру Ново-Савиновского района, в районную администрацию, в Казгорисполком — и везде им ответили, что все сделано по закону. Написали они и в «Татэнергосбыт» — о прокладке по подвалу дома №53 электрокабеля и незаконном подключении торговых ларьков к электросетям дома — тоже безрезультатно: там ответили, что подключение осуществлено на основании протокола собрания собственников дома, так что подключение законно.

— Мы также обратились в Казгорисполком, которому принадлежит семь квартир в нашем доме, и представители которого должны были принимать участие в собрании собственников, — говорит Алибекова. — Оттуда пришел ответ, в котором говорится, что комитет ЖКХ Казани о проведении общего собрания собственников помещений не был уведомлен и не принимал в нем участия. А кроме того, в исполкоме нам сообщили, что, в соответствии с Правилами благоустройства Казани, на придомовой территории не допускается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, в том числе и павильоны, киоски, ларьки, равно как и производственные объекты, ремонтные мастерские и тому подобное. Но, подтвердив нарушение прав собственников дома. В том числе и прав исполкома, там никаких мер против этого нарушения не приняли.

Нет преступников — нет преступления?

Собственники дома решили идти за защитой в полицию и написали заявления о фальсификации подписей председателя и членов счетной комиссии и подделке протокола собрания.

— В отделе полиции №6 «Савиново», — продолжила рассказ о злоключениях жильцов Наиля Алибекова, — нам подтвердили, что эти люди ничего не подписывали, ничего не знают о протоколе и что никакого собрания не было.

Удостоверившись, что протокол собрания собственников дома был составлен неизвестно кем, а собрание при этом не проводилось, то есть, с точки зрения обывателей, обнаружив факт подделки документа, полицейские не стали искать фальсификаторов. Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Но удостоверившись в том, что протокол собрания собственников дома был составлен неизвестно кем, а собрание при этом не проводилось, то есть, с точки зрения обывателей, обнаружив факт подделки документа, дознаватель Камалов, а вслед за ним и начальник отдела полиции Дмитрий Лемперт не стали искать фальсификаторов, а уверенно сделали вывод, что преступления не было. И прислали жильцам дома хитрую отписку — отказ в возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц, указанных в фальсифицированном протоколе как председатель собрания и члены счетной комиссии.

И ведь вот интересная штука получается. Если гражданин знает о преступлении, то закон обязывает его сообщить об этом в полицию и даже предусматривает ответственность за несообщение. А если полицейские выяснили, что кто-то совершил подделку документа, то есть явно действовал незаконно, то они, выходит, ничего предпринимать не обязаны. Сняли подозрение с невинных людей — и свободны, не должны виновных искать?

Собственники дома сочли, что полиция недоработала — и пожаловались на подделку протокола собрания и незаконную установку ларьков во дворе в прокуратуру. Но и там не нашли поддержки.

И. о. прокурора Ново-Савиновского района, советник юстиции Анастасия Селиваненко разъяснила собственникам дома №53, что протокол собрания, которое они не проводили, считается подлинным и подлежит применению, пока сами собственники не отменят его через суд. А то, что тут, возможно, имело место преступление ее, видимо, не заинтересовало.

Ждем ответов

За комментариями о протоколе собрания собственников дома №53, которого, по утверждению жильцов, не было, «Реальное время» обратилось в УК «Уютный дом», Казгорисполком, Управление МВД России по г. Казани и прокуратуру.

У управляющей компании мы поинтересовались, кто поставил подписи в протоколе за граждан Шурстакову, Деминова и Гусейнова, если полиция удостоверилась, что сами они собрания не проводили, голосов не подсчитывали и ни в каких документах в связи с этим не расписывались. Также мы спросили, как в УК могут объяснить тот факт, что договор на размещение торговых павильонов ИП Хайрутдинова заключен в нарушение требований п. 155.14 Правил благоустройства г. Казани и п.2.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 №64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» и попросили пояснить, на какую конкретно сумму возмещения за пользование придомовой территорией дома №53 заключен «Уютным домом» договор с ИП Хайрутдиновым и каким образом собственники дома смогут контролировать получение и расходование этих средств.

Мы также обратились в Казгорисполком с запросом о том, как намерены реагировать в муниципалитете на нарушение их прав (за собственника муниципальных квартир «единогласно проголосовал» неизвестно кто), а также на нарушение Правил благоустройства Казани и СанПиН.

В Управление МВД РФ по г. Казани «Реальное время» направило запрос о том, обязаны ли полицейские «возбудиться» и начать поиск сфальсифицировавших протокол граждан, после того, как стало ясно, что собрание и голосование собственников в доме не проводились, а управляющая компания на основании неизвестно кем составленного документа в ущерб законопослушным жильцам распоряжается их придомовой территорией.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А Прокуратуру РТ издание запросило, обязан ли надзорный орган принять меры по обращению собственников дома и как-либо стимулировать к действиям по поиску составителей протокола собрания собственников МКД, которого не было, и какие меры прокуратура обязана принимать в случае, если ей стало известно о фактах нарушения Правил благоустройства Казани и СанПиН.

Ответы на наши запросы мы опубликуем по получении.

Земля российская — ответственность ничья

Проблема защиты прав собственников многоквартирных жилых домов в Казани становится все острее. Торговцам стало удобно устанавливать ларьки и палатки на придомовой территории: Казгорисполком худо-бедно защищает от несанкционированной торговли муниципальные территории, а на защиту интересов собственников жилья не встает никто — ни городские власти, ни правоохранительные, ни надзорные органы.

Пока готовился этот материал, член рабочей группы Общественной палаты Татарстана по общественному контролю в сфере ЖКХ Зоя Куклина получила ответ Казгорисполкома на жалобу о появлении на газоне у корпуса 2 дома №14а по улице Четаева (ЖК «Золотая середина») павильона с вывеской «Kazan тандыр». Из этого ответа следует, что павильон размещен на «земельном участке, относящемся к собственности Российской Федерации», и исполком не правомочен освобождать этот участок от незаконных строений. Пикантность ситуации состоит в том, что не правительство РФ, а именно Казгорисполком в июле 2018 года своим постановлением предоставил ООО «Фирма «Свей» разрешение на условно разрешенный вид использования этого земельного участка — под МКД. Ну, а вопрос, почему этот земельный участок оказался сейчас не отмежеванным построенному на нем жилому дому — сугубо риторический. Видимо, для того, чтобы все было законно оформлено, а ларек исчез с придомовой территории, в ситуацию должен вмешаться Владимир Путин или Михаил Мишустин — ну их же уровень, так получается.

Виртуальная угроза — вполне реальная

Прецедент же с протоколом собрания, в котором собственники МКД не участвовали, но который позволяет УК и предпринимателям распоряжаться их территорией, опасен еще и тем, что сейчас собрания собственников МКД переносятся в виртуал. «Реальное время» уже писало о пробных голосованиях, которые управляющие Казани проводят на «Госуслугах РФ» и в ГИС ЖКХ, и Зоя Куклина тогда высказывала опасения, что они могут проводиться с нарушениями:

— С точки зрения Гражданского кодекса, собрание собственников дома — это сделка всех собственников, поэтому организатор обязан уведомить о нем всех. А тут что получается? Тех, у кого есть учетная запись на Госуслугах РФ, уведомили, а все остальные остались в неведении. Права остальных грубо нарушены!

«Те торговцы, которые поставили недавно ларек на наши парковочные места, вполне смогут договориться за нашей спиной с УК, и появится протокол, что мы согласны с этим. В этот раз мы добились, чтобы его убрали, а тогда уже не уберешь». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

С тех пор только в доме №83а по проспекту Ибрагимова было проведено несколько таких пробных голосований, а собственники дома не смогли даже зайти через ГИС ЖКХ в повестку дня пробного собрания — не то, что «пробно» проголосовать. Однако протоколы пробных собраний в ГИС ЖКХ после этого были опубликованы — благо, что согласно этим протоколам никакие решения не были приняты.

— А если однажды какое-нибудь решение в ущерб интересам жильцов будет принято — и без нашего участия? — возмущается жительница дома Анна Б. — Например, те торговцы, которые поставили недавно ларек на наши парковочные места, вполне смогут договориться за нашей спиной с УК, и появится протокол, что мы согласны с этим. В этот раз мы добились, чтобы его убрали, а тогда уже не уберешь. Я вполне допускаю, что за нас «проголосуют», а мы и знать-то не будем, я не доверяю управляющей компании…

Виновата круговая порука?

— В этой области существует круговая порука, — считает юрист Владлен Копвиллем. — Так или иначе, управляющие компании работают в тесном сотрудничестве с исполкомом и с правоохранительными органами. Если на территории участкового появится киоск, он обязательно поинтересуется документами, на основании которых этот киоск установлен. И в случае с установкой киосков на территории дома на улице Чуйкова можно предположить, что все это было сделано с ведома и согласия чиновников.

Копвиллем советует жителям дома не останавливаться — жаловаться выше по инстанции — в МВД и в прокуратуру, поскольку налицо практически подтвержденный факт подделки документа — протокола общего собрания, и есть все основания для возбуждения уголовного дела — пока против неустановленных лиц. А вот собственникам дома оспаривать и отменять этот протокол в порядке гражданского судопроизводства, по его мнению, смысла нет — слишком сложен и дорог процесс подтверждения очевидных, на первый взгляд, фактов:



— Суду потребуется экспертиза каждой подписи, а она может стоить от 10 до 20 тысяч рублей. Если подписей больше 200, то для собственников дома стоимость экспертизы окажется заоблачной, а платить-то им…

Именно из-за необходимости дорогостоящей экспертизы, считает он, полиция не любит возбуждать и практически не возбуждает уголовные дела по таким фактам:

— В Казани практически нет примеров таких расследований.

Казгорисполком тоже обязан, по его мнению, принимать меры, поскольку нарушены Правила благоустройства Казани. Кроме того, по факту нарушения СанПиН Копвиллем советует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор. И предупреждает собственников дома, что борьба с торговцами может затянуться:

— Жильцам моего дома №71 по ул. Ямашева на то, чтобы убрать с зеленой зоны на придомовой территории незаконно установленный ларек, ушло более двух лет. К сожалению, на территории домов, находящихся в управлении УК «Уютный дом», это обычная практика. И как программист по образованию, я очень опасаюсь, что если будет узаконено проведение собраний собственников многоквартирных жилых домов через «Госуслуги РФ» и ГИС ЖКХ, протоколов собраний такого рода будет появляться все больше и больше. А жильцам будет все труднее отстаивать свои права и защищать свою территорию.