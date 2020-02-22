События недели: камбэк Шагиахметова, дело о бандитизме в Казани и влияние коронавируса на заказы КВЗ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Фото Максима Платонова

На уходящей неделе портфель министра экономики РТ вернулся к Мидхату Шагиахметову — это стало главным кадровым событием семи дней. Тем временем, в республике вновь заговорили об активизации преступных группировок. Для борьбы с ними Москву попросят поднять полицейским зарплаты. Кроме того, на программу «Наш двор» предложено бросить студенческие стройотряды, в Казани собираются восстановить завод Крестовниковых, а в Екатеринбурге могут снести мечеть. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Новый старый министр

В пятницу Минэкономики Татарстана возглавил Мидхат Шагиахметов, уже занимавший этот пост 10 лет назад (на фото на постере). Его предшественник Фарид Абдулганиев перешел на новую должность — он стал помощником президента РТ по вопросам малого бизнеса. Функционал Абдулганиева пока уточняется.

В казанском Кремле назначение нового министра нашему изданию объяснили «задачей, которую поставил Владимир Путин, — обеспечить пятипроцентный рост экономики в России».

В отрасли положительно встретили новость о возвращении в министерское кресло Шагиахметова. Эксперты считают, что у чиновника достаточно опыта, чтобы вернуть высокие темпы роста экономике республики.



Новое дело о бандитизме

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин рассказал на сессии Госсовета РТ о том, что впервые за несколько лет в республике возбуждено уголовное дело о бандитизме. По данным «Реального времени», в организации банды обвиняют одного из лидеров группировки «Вторые Горки» Артура Кунаева.

Артем Хохорин на сессии Госсовета РТ рассказал о том, что впервые за несколько лет в республике возбуждено уголовное дело о бандитизме

Министр посетовал на нехватку кадров, которая в отдельных подразделениях достигает 20%. Депутаты предложили выступить с инициативой о повышении зарплат полицейским.



Плюсы коронавируса для Татарстана

Эпидемия коронавируса в Китае положительно отразилась на экспортных возможностях Казанского вертолетного завода. Чиновники КНР выдали сертификат соответствия для «Ансатов», поскольку стране понадобилось в спешном порядке усилить флот медицинской авиатехники.

Договор на поставку 20 вертолетов «Ансат» был подписан еще в 2018 году. Эксплуатантом должна стать Ассоциация медицины катастроф КНР. КВЗ готов отгрузить машины уже в этом году.



Стройотряды для «Нашего двора»

Власти Татарстана могут привлечь студенческие строительные отряды к реализации проекта «Наш двор» с бюджетом в 50 млрд рублей. Выступивший с этой инициативой депутат Госдумы РФ Марат Бариев считает, что такой ход позволит удешевить работы и воспитать молодежь.

На работы могут быть брошены до 10 тысяч студентов.



К реализации проекта «Наш двор» могут привлечь студенческие строительные отряды. Фото Максима Платонова

Хозяева казанского «Сити»

«Реальное время» проанализировало данные о стоимости и владельцах коммерческой недвижимости на первых этажах жилых домов по улице Сибгата Хакима. Общая кадастровая стоимость этих помещений составила 1,7 млрд рублей. Половина всех площадей по улице принадлежит лишь 20 юридическим и физическим лицам.

Наибольшей долей недвижимости владеют структуры «Ак Барс» Банка. Вторым по стоимости активов владельцем является казанская мэрия, которой принадлежат всего два здания. При этом одно из них — Центр семьи «Казан», оцениваемый в 193,5 млн рублей.



Бильгильдеева уйдет из татарстанской политики

Экс-руководитель татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева объявила об уходе с поста главы республиканского подразделения партии.

Она подчеркнула, что не покидает партию и намерена переключиться на федеральный уровень. При этом Бильгильдеева не стала комментировать связь своего решения с уголовным делом о мошенничестве, объяснив уход необходимостью ротации.



Рушания Бильгильдеева объявила об уходе с поста главы республиканского подразделения партии «Справедливая Россия»

В Челнах небезопасно

Набережные Челны стали одним из самых опасных городов для ресторанов и магазинов. Исследование компании «Delta Системы безопасности» показало, что в Уфе, Челнах и Сочи владельцы заведений общепита и небольших магазинов чаще всего вызывают группы быстрого реагирования для разрешения конфликтов.



Реконструкция завода Крестовниковых

Казанский девелопер Эдуард Колтун приобрел здание завода Крестовниковых за 2 млн рублей. Он намерен провести реконструкцию здания к 2023 году. К открытию предприниматель намерен превратить объект в многофункциональный комплекс и современный дом культуры.



Реконструкцию здания планируется завершить к 2023 году. Фото Максима Платонова

«Спурт» и компания экс-депутата Казгордумы

Агентство по страхованию вкладов от лица банка «Спурт» потребовало банкротства компании «СтройГрупп СК» экс-депутата Казгордумы Маргариты Фаизовой. Сумма иска составляет 39,8 млн рублей.

«Реальное время» выяснило, что бизнес развивался успешно до признания бывшей народной избранницы виновной в ДТП со смертельным исходом.



В Екатеринбурге могут снести старейшую мечеть

Администрация Екатеринбурга может отправить под снос старейшую в городе мечеть «Маулид». Мусульмане забили в набат, однако застройщик, получивший землю, заверяет, что религиозное учреждение трогать не будет.

Община, между тем, не может оформить здание на себя — участок не получается узаконить из-за наличия на нем мечети, а мечеть не регистрируют из-за отсутствия прав на землю.

