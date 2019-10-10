5 млн за год в СИЗО: как взяточники в погонах «раскрыли» двойное убийство

Реабилитированный татарстанец выставил иск Минфину, трое полицейских арестованы, со «свидетелями» разбирается Верховный суд РТ

Фото: Ирина Плотникова

Житель Татарстана подал иск на 5 млн рублей к Российской Федерации. Требует компенсации за произвол полицейских и следователей, по вине которых провел 12 месяцев под стражей за жестокое убийство соседей. Прокуратура трижды блокировала отправку этого дела в суд, пока бавлинские опера снимали с розыска угнанную машину покойных и учили перекупщика врать следователю. Детали коррупционного дела сегодня вскрылись в Верховном суде РТ.

«Убивал, но жестокости не было»



Бывший сотрудник угрозыска Башкортостана Сергей Груняхин сегодня признался в двойном убийстве спящих пенсионеров в селе Новые Чути Бавлинского района в ночь на 17 апреля 2016 года. «Да, убивал, но жестокости не было», — сказал он после оглашения обвинения в Верховном суде Татарстана. Из речи гособвинителя — прокурора РТ Илдуса Нафикова: эксперты насчитали на теле хозяина Мухаметгалина не меньше 6 ударов топором, у его супруги — 8 ударов топором и тяжелые ножевые ранения.

После убийства Груняхин переоделся в чистое и сел в хозяйский Renault, в котором его ожидал сводный брат Вячеслав Кексель. До этого братья прожили у пенсионеров несколько месяцев, с их слов — помогали за кров и еду «чистить снег и строить гараж».

Уже в шесть утра по московскому времени иномарка была продана за 235 тысяч рублей в городе Октябрьском перекупщику Наилю Вафину. Тела убитых родственники обнаружили лишь 30 апреля, поскольку те перестали выходить на связь.

«Дом был заперт, в щелку окна я увидел ногу, сказал дяде — там кто-то лежит», — вспоминал сегодня Раджит Губайдуллин, племянник убитого. «Ломом выломали дверь, зашли, там два тела — братишка и его жена. Голова раздроблена. Кровь и на полу, и на потолке», — подтвердил суду брат убитого Риф Мухаметгалин, потерпевший по этому делу. В перерыве он заявил «Реальному времени», что требовать денег за убийство брата с «этих наркоманов» не будет, хочет, чтобы вернули авто.

Обвиняемый Вячеслав Кексель приехал на суд в Казань своим ходом. И до заседания успел рассказать «Реальному времени» — все эти годы они с братом спокойно жили и работали, пока в марте 2019-го года их не задержали за то убийство. До 8 июня Кексель находился в СИЗО, позже его отпустили под подписку — за непричастностью к убийству. Теперь обвиняют лишь в краже авто. Если бы не бдительность прокуроров — башкирские братья могли избежать ответственности.



«На выданном Гафуровым топорике и ноже никаких биоследов жертв»

Полиция Бавлинского района отрапортовала о раскрытии двойного убийства в день обнаружения тел — 30 апреля 2016 года, за решеткой оказался сосед покойных — пенсионер Абузар Гафуров. После общения с оперативниками угрозыска он написал явку с повинной, через пару дней стал заявлять о своей невиновности, но провел в статусе обвиняемого еще два года и 10 месяцев. Из них ровно год — под стражей.

Направить это дело в суд следователи пытались трижды — в декабре 2016-го, апреле 2017-го и сентябре 2017 года. И трижды прокуратура Татарстана отказывалась утверждать обвинение соседу убитых, требуя найти пропавшую машину и проверить версию о корыстном мотиве, а также допросить временных жильцов.

— Когда я изучал это дело, вызвало подозрение, что при осмотре места происшествия все в брызгах крови, даже на потолке засечки, а на одежде подозреваемого ничего нет. На выданном Гафуровым топорике и ноже тоже никаких биологических следов жертв, даже обух разобрали эксперты — ничего! Полицейские говорили — мол, замыл в бане, но это странно, — делится своими сомнениями прокурор отдела по надзору за деятельностью Следкома по РТ прокуратуры РТ Марсель Фаткуллин.

По словам прокурора, подозрений добавила и информация о сводных братьях, что жили у покойных, нигде не работали, вели аморальный образ жизни и вдруг через несколько дней после происшествия смогли позволить себе билеты на самолет до Москвы. Машину в итоге нашли и предъявили договор о ее продаже покойным за день до смерти перекупщику из Октябрьского Наилю Вафину.

— Сначала он говорил, что купил машину в присутствии потерпевшего и все законно. Потом по делу назначили почерковедческую экспертизу, и оказалось, что за продавца расписывался не потерпевший, а иное лицо. Однако сотрудников Азнакаевского МРСО это не смутило. Версия о корыстном мотиве и пропавшей машине была отработана лишь после передачи дела в первый отдел Следкома по РТ, — продолжает Фаткуллин.

Забегая вперед, отметим, казанские следователи и опера накопали доказательства и против Кекселя с Груняхиным, и против бавлинских полицейских — в сентябре в Казани по обвинению в получении взяток от перекупщика Вафина арестовали замначальника полиции Бавлов Алмаза Шакирова и его бывших коллег — уже осужденного следователя полиции Ильнура Назмутдинова и опера Фаниса Салаватова. Вину эта тройка не признает.

Иск на 5 млн рублей рассмотрит суд, что сажал Гафурова

18 октября Бавлинский городской суд приступит к рассмотрению иска Абузара Гафурова к Минфину РФ. Он требует компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей за незаконное водворение под стражу и уголовное преследование. Об этом «Реальному времени» сообщил представитель экс-обвиняемого Эдуард Багаутдинов.

Со слов адвоката, к защите Гафурова он приступил после второго возврата дела на допрасследование и сразу увидел огрехи следствия. «Там даже дату убийства меняли — чтобы вывести Груняхина и Кекселя из дела и показать, что во время преступления они уже находились в Москве», — говорит Багаутдинов. Первичное признание Гафурова он объясняет давлением оперативников, которые даже мотив убийства придумали — якобы сосед занял у него 2 тысячи рублей и вовремя не вернул.

Когда истек 12-месячный срок содержания под стражей, следователь даже не удосужился изменить меру пресечения: обвиняемого выпустили из изолятора Бугульмы ровно в полночь с 30 апреля на 1 мая 2017-го, рассказывает адвокат. «Извинений Гафуров не дождался и после прекращения преследования в феврале 2019-го», — говорит он.

— Я считаю, все это произошло из-за некомпетентности следователей, которые не проверили все версии. Оснований подозревать полицейских в коррупции у меня не было, — отмечает защитник. — Если бы дело дошло до суда, мы бы настояли на присяжных и показали — кроме первичных признаний, вообще никаких доказательств нет. Да и эти показания не подтверждаются — говорит, запер дом и ключи выкинул в речку в конце улицы, а никакой речки там нет.

Фото bavlinsky.tat.sudrf.ru

По данным прокуратуры, «некомпетентные» следователи отделались выговорами, зато начальнику угрозыска Бавлинского района Алмазу Шакирову эта история не помешала занять более высокий пост замначальника райотдела полиции.

Примечательно, что рассматривать гражданский иск пенсионера предстоит тому же райсуду, что ранее его арестовывал и неоднократно продлевал меру пресечения. Между тем за время в СИЗО у Абузара Гафурова серьезно ухудшилось зрение.

Перекупщик о «слове офицера» и взятках на 160 тысяч

О взяточниках в погонах сегодня в Верховном суде РТ свидетельствовал житель Башкортостана Наиль Вафин. Он рассказал о давнем знакомстве с подсудимым Груняхиным, который также подрабатывал перепродажей машин.

Со слов Вафина, Груняхин с Кекселем приехали к нему около 7 утра 17 апреля 2016 года на серебристом «Рено Меган». Груняхин сказал, что это машина его тяжелобольного дяди, которому срочно нужны деньги на операцию. Паспорт дяди и его авто у «племянника» были, более того, Груняхин был вписан в полис ОСАГО на эту машину (на следствии он рассказал, что частенько возил Мухаметгалина, когда того лишили прав), а в его собственном паспорте была отметка о регистрации в доме Мухаметгалина в селе Новые Чути.

Со слов перекупщика, Груняхин дал ему уже подписанный Мухаметгалиным договор, в котором оставалось заполнить лишь данные о покупателе машины. Вафин «пробил» иномарку по базам и купил ее за 235 тысяч рублей. А вскоре перепродал знакомому, но в мае тот потребовал возврата денег — «Рено» оказался в розыске, а телефоны Груняхина не отвечали.

Вафин съездил в Бавлинский район и узнал — «заочного» продавца убили. Обратился за помощью к знакомому следователю полиции Фанису Назмутдинову — что делать с купленной машиной? Тот, по словам свидетеля, обещал подумать и вскоре озвучил сумму. Судья Николай Губин уточнил — о какой сумме речь.

— Сначала просили 100 тысяч, я сказал — столько нет, дал 60. Назмутдинов лично у отдела полиции взял у меня эти деньги в мае 2016 года... А в сентябре они уже сняли машину с розыска и сказали, что можно спокойно ее продавать, — отвечал Вафин и уточнил: — Назмутдинов с кем-то планировал делиться, говорил, деньги не ему одному.

Нового покупателя этот свидетель нашел уже в октябре, однако через несколько месяцев был вызван на допрос в Следком и получил предложение пройти полиграф. По словам Вафина, перед допросом с ним беседовали Назмутдинов и его коллега-опер Фанис Салаватов — «просили не менять показания» и придерживаться версии, что автомобиль он покупал в присутствии его владельца Мухаметгалина. «Это была неправда, сейчас я на 100 процентов правду говорю», — сообщил суду свидетель.

— А сотрудник Алмаз что-то вам говорил? — поинтересовался судья Губин, очевидно, имея в виду ныне арестованного подполковника Шакирова.

— Я лично ему отдал расписку о продаже авто, он в тот момент работал начальником угрозыска, — отвечал Вафин.

— Алмаз какое-то отношение к деньгам имел?

— Такого не было. Единственное сказали — от него зависит снятие автомобиля с розыска, так как он начальник.

Далее перекупщик из Башкирии рассказал, что через год после этих событий передал следователю полиции Назмутдинову еще 100 тысяч рублей. С его слов, сначала Назмутдинов говорил, что «просили 500 тысяч, скинул до 300».

— Я с ним сторговался до 100 тысяч. Он сказал — если отдашь эту сумму, мы от тебя отстанем, и ни следствие, ни мы, ни прокуратура тебя трогать не будут. Дал слово офицера, — вспоминает свидетель.

Расстаться с деньгами он решил после того, как Назмутдинов вызвал его в Бавлы и предупредил: «у прокуратуры готово дело о его задержании по незаконному приобретению авто», но «можно решить вопрос» через некоего зампрокурора. Дальше следователь организовал Вафину встречу с каким-то человеком у темных гаражей, который «на процессуальном языке сказал, что я подпадаю под уголовную ответственность». Кто был тот человек, Вафин суду рассказать не смог, но заявил: рассказывать правду начал, когда «слово» офицеры не сдержали.

Отпустит ли суд арестованного подполковника?

Вафин рассказал, что летом 2016-го случайно встретил на улице Груняхина, посадил его в авто и тут же позвонил бавлинским полицейским. «Через два часа они его забрали, через день-два он уже ходил на свободе», — уточняет он и добавляет: — Груняхин сам в прошлом был сотрудником МВД, правда, в Башкортостане. По данным «Реального времени», в 90-х он служил в уголовном розыске.

По ходатайству гособвинителя Руслана Губаева, свидетелю на обозрение представили расписку о передаче 235 тысяч рублей Груняхину, а также ряд вещдоков из камеры хранения Следкома по РТ — коробку с ними на суд принес следователь первого отдела Следкома по РТ Айдар Нуруллин. В коробке оказались несколько договоров купли-продажи одной и той же машины с подписью печатными буквами «Мухаметгалин Р.Х.». Вафин признался — лично продавца ни разу не видел, в последнем договоре сам лично подделывал его подпись.

Заседание суда по делу о двойном убийстве продолжится 21 октября. А уже завтра Верховный суд РТ рассмотрит жалобы на арест подполковника Алмаза Шакирова. Ранее апелляционная инстанция согласилась с посадкой Салаватова и Назмутдинова. Все трое вину не признают.