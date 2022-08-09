BlaBlaCar: из средства перемещения — в средство хищения?

МВД Татарстана задержало нескольких подозреваемых в уводе средств с карт клиентов с помощью известного международного сервиса поиска попутчиков

Деньги сгубили BlaBlaCar в России: популярный и достаточно надежный с точки зрения пассажиров международный бесплатный сервис превратился в поле широких возможностей для желающих залезть в чужой карман после того, как ввел для пассажиров плату за бронирование поездок. Не желающие быть обманутыми граждане создали ему альтернативу в соцсетях — гораздо менее удобную, зато с минимальным риском оплатить поездку и никуда не уехать. «Реальное время» — о несостоявшихся путешествиях, фейковых водителях и альтернативе лукавой услуге.

Нетерпеливый «Алексей»



В июле жительница Ярославля Ирина А., несколько лет регулярно ездившая в Казань к друзьям с водителями, которых находила при помощи BlaBlaCar, столкнулась с проблемой: поиск сервиса вначале выдал ноль поездок, а спустя полчаса, когда она вновь ввела запрос, предложил сразу множество на несколько дней. Уже это показалось ей подозрительным. Сомнений добавило то, что стоимость поездок выглядела невероятно низкой, а водители зарегистрировались на сервисе в июле 2022 года — что называется, вчера. При этом забронировать поездку и получить контакты водителя она могла лишь после оплаты сервисного сбора в 300 рублей.

Деньги небольшие, но взвесив все за и против, женщина решила ими не рисковать. И поехала на автобусе, у которого было целых три минуса: ходит он лишь дважды в неделю, проезд стоит дороже, чем на попутной машине, на дорогу уходит 16, а не 10—12 часов, и все это время приходится сидеть в не самом удобном кресле.

Спустя неделю путешественница собралась обратно и снова попробовала найти вариант на BlaBlaCar. История повторилась: вначале предложений от водителей вовсе не было, спустя короткое время их появилось нереально много, цены пугали доступностью, а водители — отсутствием стажа сотрудничества с сервисом, все они, как на подбор, были зарегистрированы совсем недавно.

Ирина решила хотя бы попробовать: выбрала водителя Алексея с фото на аватарке, выезжающего и прибывающего в пункт назначения в удобное время. Нажала кнопку «забронировать», приготовилась заплатить комиссию. Но на удивление женщины, сервис не предложил заплатить, а высветил номер телефона водителя. А затем ей в мессенджер пришло сообщение с другого номера — Алексей предлагал ей перейти по ссылке и оплатить некий «трансфер» для страховки на случай, если он оставит ей место в автомобиле, а она не поедет. Прислал он и фото автомобиля — Volkswagen Passat с московскими номерами.

Через шесть минут, не дождавшись денег, «Алексей» нетерпеливо поинтересовался: «Ну что?» — и этим себя окончательно выдал. Ирина сделала вид, что сомневается, стоит ли переходить по ссылке. И мошенник выдал себя, пояснив, что платить комиссию на сайте BlaBlaCar не обязательно, главное — заплатить «страховку», тогда, дескать, онлайн-сервис в случае ее отказа от поездки, оплатит водителю поездку сам — полностью.

Не дождавшись оплаты, «Алексей» исчез со странички BlaBlaCar. Телефон, который высвечивался на сайте сервиса, оказался недоступным, отключился и номер, с которого он вел переговоры в мессенджере.

Ловелас на чужом «Пассате»

Спустя некоторое время корреспондент «Реального времени» повторила эксперимент: забила в поиск BlaBlaCar редкий, по сравнению с другими, маршрут Казань — Ярославль и в первый раз не нашла ни одной машины, а задав эти же параметры спустя 5 минут, увидела множество вариантов. С фото водителей и машин на аватарках и без таковых, мужчин и женщин, в возрасте от 20 до 65 лет, с однотипными отзывами («отличный водитель», «отлично доехали»), со списком требований к пассажирам (не курить, не брать животных и т.п.) и без всяких требований, с временем выезда и прибытия в пункт назначения в разные сроки, и даже со временем в пути менее 5 часов. За это время по М-7 днем от Казани, соблюдая Правила дорожного движения, доедешь аккурат до Нижнего Новгорода — то есть примерно половину пути до Ярославля. А вот найти хотя бы одного реального попутчика не удалось.

Заодно мы проверили и авто, фото которого Алексей прислал Ирине в подтверждение реальности поездки. Оказалось, что снимок был взят из открытого источника — в 2015 году владелец машины иллюстрировал этой картинкой свои впечатления от Volkswagen Passat на сайте drive2.ru.

И фото на аватарках оказались весьма информативными — одно и то же лицо мелькало на BlaBlaCar на «рейсах» в разных концах страны, в соцсетях под разными именами и даже на сайтах вроде Ловелас.ру.

Прошерстив множество более-менее популярных поездок по европейской части России, автор этой статьи сумел найти лишь одного(!) водителя, который вызывал хоть какое-то доверие. Он был зарегистрирован на BlaBlaCar несколько лет, отзывы о нем выглядели написанными живыми людьми, его фото встретилось в соцсети и совпали город, имя и возраст, а сервис утверждал, что он за четыре года совершил 15 поездок с попутчиками.

«Есть первые задержания»

В МВД по РТ «Реальному времени» сообщили, что в республике наблюдается рост преступлений, связанных с использованием сервиса BlaBlaCar.

Отдельной статистики по ним не ведется, поскольку все они регистрируются как мошенничества, совершенные под предлогом оказания какой-либо услуги (от перевозок до интим-услуг).

— На услуги пришлось 11,9 процента от всех совершенных в республике в 2021 году дистанционных мошенничеств, за истекший период 2022 года этот показатель вырос до 15,7 процента, — сообщили в МВД по РТ. — В этих показателях учтена и доля преступлений с использованием сервиса BlaBlaCar.

Как рассказали «Реальному времени» правоохранители, в августе 2021 года 57-летний житель Бугульмы, пытаясь забронировать на BlaBlaCar поездку домой из соседнего региона, вступил в переписку с автором объявления, перешел по ссылке, которую прислал «водитель», ввел на фишинговом сайте конфиденциальные данные своей банковской карты, после чего получил уведомление о списании с его счета 14 тысяч рублей. Тогда же 23-летняя бугульминка точно таким же образом лишилась 10 тысяч. В начале ноября 2021 года аналогичным образом пострадала 38-летняя жительница Бугульмы — ей «водитель» предложил заплатить за «бронирование» 100 рублей и списал с ее карты 9 тысяч. А в конце ноября 45-летняя жительница Нижнекамска при тех же обстоятельствах потеряла 11,5 тысячи рублей.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование и, по словам представителя МВД, уже имеются первые результаты:

— В Ютазинском районе сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 2004 года рождения, который с целью хищения денежных средств с банковских счетов под предлогом осуществления предварительной оплаты, отправлял ссылку своим жертвам, а те, переходя по ссылке, «бронировали» поездку и теряли свои деньги. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тукаевскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего уроженца Пермского края, который предлагал услуги перевозки, отправил потерпевшему ссылку для «бронирования» поездки, а тот перевел ему деньги. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», а в Ютазинском районе дело уже направлено в суд.

Фото: Максим Платонов

Клиенты уходят в соцсети

Более осторожные клиенты уходят с BlaBlaCar до того, как потеряют крупные суммы — им достаточно того, что, оплатив бронирование на сайте BlaBlaCar, они не получают услугу.

— Раньше я с помощью BlaBlaCar находила попутные машины до Нижнекамска, Богатых Сабов, — говорит Альфия А. — Сейчас найти реальную машину трудно. Пару раз находила, но недавно я заплатила сервисный сбор, а машина не пришла, и я от услуг этого сервиса решила отказаться. Нахожу теперь попутные машины в соцсетях в группах попутчиков — это бесплатно и куда надежнее, хотя, наверное, тоже небезопасно. Только ведь и BlaBlaCar гарантий безопасности не дает. Так что при прочих плюсах минус только один: искать попутчиков в соцсетях не так удобно, как на специализированном сайте — теперь приходится изучать большой объем информации.

— Такая ситуация не только в Казани, — поделился с «Реальным временем» родственник Ирины Андрей. Р. — Недавно мне надо было срочно доехать из деревни в Ярославской области, где у нас дача, до Москвы — вызвали на работу. Договорился, что водитель подхватит меня в Ростове Великом — это по дороге из Ярославля в Москву, на перекладных приехал в Ростов, а до столицы так и не доехал — пропали и сервисный сбор, и водитель с BlaBlaCar. Сбор мне не вернули, хотя я сообщил в сервис об этой ситуации.

Фото: pixabay.com

«За что вам платить треть стоимости поездки?»

В интернете про BlaBlaCar раньше отзывались в основном положительно, а в последние два года преобладают негативные отзывы. Пишут о том, что описано выше — что сайт оккупировали мошенники. BlaBlaCar формально предупреждает пользователей об этой опасности: не рекомендует переходить по ссылкам, которые присылают водители, советует оплачивать комиссию только на сайте сервиса и так далее. А вот реально пользователи сервиса абсолютно не защищены. Достаточно вспомнить, что Ирине А. сообщение от «Алексея» пришло на ее телефон раньше, чем она заплатила сбор на сайте BlaBlaCar — то есть мошенник легко получил ее данные.

Год назад на irecommend.ru пользовательница с ником Natali Luck опубликовала подробный отчет о своих попытках обратить внимание команды BlaBlaCar на мошеннические действия неизвестных ей граждан. Ее возмутили ответы сотрудников сервиса, которые заявили, что «готовы сделать все возможное, чтобы помочь ей вернуть деньги», но по факту не сделали ничего, а порекомендовали «немедленно обратиться в полицию и банк, чтобы сообщить о мошеннической транзакции».

Natali Luck указала на еще одну важную деталь: мошенники изо всех сил стараются уговорить «клиента» совершить хотя бы копеечную транзакцию на фишинговом сайте, чтобы получить данные его карты и снять с нее в итоге более крупные суммы. И то, что получить телефон «клиента» этим людям труда не составляет, наводит на мысль, что оплачивать сервисный сбор опасно даже на оригинальном сайте сервиса — ну как данные карты утекут вслед за номером сотового? Она также указала на нечеткие условия и отсутствие полной гарантии возврата сервисного сбора при отказе водителя от поездки.

К этому стоит добавить, что размер сервисного сбора заранее не сообщается. «Сумма оплаты рассчитывается, исходя из цены, которую водитель устанавливает за свою поездку», — указано на сайте BlaBlaCar, но четкого расчета не приводит. А на сайтах отзывов пользователи утверждают, что она доходит до трети стоимости поездки. «Если поездка на ближнее расстояние стоит от 350 до 450 рублей, то почему я вам должна заплатить еще 110 рублей», — возмущается пользователь Татьяна на otzyvru.com.

Фото: blablacar.ru

Также невнятно и предлагаемое сервисом объяснение, почему сбор взимается заранее именно с пассажира: «Почему мы не просим платить водителей? Мы ограничиваем стоимость поездки и число пассажиров, поэтому водитель может лишь частично покрыть стоимость своих расходов, а не получать прибыль. Если бы мы брали оплату за публикацию поездок, вполне вероятно, что водители пробовали бы увеличить цены (в допустимых рамках), чтобы учесть сервисный сбор. В конечном счете это привело бы к тому, что пассажиры все равно платили бы больше».

Получается, все риски возлагаются на пассажира, который предпочел бы иметь гарантию, что за ним приедет реальный водитель, и на этих условиях наверняка готов возместить водителю сервисный сбор.

К тому же, если бы плату за посредничество сервис брал с водителей, мошенникам было бы нечего там делать. Если водитель платит сервису за публикацию объявления, то он постарается приложить все усилия, чтобы взять пассажира и окупить сбор, а мошеннику нет выгоды прикидываться пассажиром, поскольку пассажиру никто и ничего не должен платить.

Не тех мотивировали

Основанный в 2006 году французом Фредериком Маззеллой международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar пришел в Россию в 2014 году. Спустя пять лет, сообщается на сайте сервиса, Россия стала крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar, он вытеснил с местного рынка практически всех конкурентов, включая крупных — Beepcar и Boombilla.

Длительное время услуги по «состыковке» водителей и пассажиров были бесплатными, и представители компании сообщали о том, что введение сервисного сбора в России не планируется, однако в декабре 2020 года директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров сообщил журналистам, что для бронирования поездки пользователям придется оплатить сервисный сбор, размер которого будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест.

Добров тогда заявил: «Для нас важно сохранять высококонкурентную позицию по цене, потому что очень важная мотивация для наших пользователей — это возможность сэкономить на поездке». Но пока, судя по всему, сервису удалось мотивировать только мошенников.

«Реальное время» обратилось по двум имеющимся в открытом доступе каналам связи с сотрудниками сервиса — на электронную почту сервиса и на личную почту директора по маркетингу BlaBlaCar в России Михаила Доброва.

Мы поинтересовались, почему сервисный сбор, сделавший мошенничество такого рода привлекательным, взимается с пассажира, а не с водителя; как рассчитывается сумма сервисного сбора; как часто от пассажиров поступают жалобы на действия мошенников и какие меры принимаются по ним, какие гарантии поездки предоставляет BlaBlaCar пассажиру, оплатившему сервисный сбор. Также мы попросили предоставить статистику, чтобы проследить, как изменилось число водителей и число пассажиров, заказывающих поездки на сайте компании по сравнению с периодом, когда сервисный сбор не взимался.

Ответов мы не получили, телефона или чата, позволяющего уточнить, дошел ли наш запрос, у сервиса нет — об этом говорится на его официальном сайте. Если сервис предоставит комментарии, они будут опубликованы.