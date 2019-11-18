Посадившую за руль ребенка челнинку накажут за неисполнение родительских обязанностей

Вслед за ГИБДД и МВД скандальным видео, где шестилетка разгоняется до 130 км/ч, заинтересовались в Следкоме

Фото: скриншот видео

В Госавтоинспекции республики сообщили, что скандально известную многодетную мать из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву, которая усадила за руль 6-летнего сына, ждет наказание от разных ведомств. Например, по линии ПДН женщине придется ответить за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей, сообщили в ведомстве «Реальному времени». На видео, которым поделилась женщина в соцсетях, мальчик разгоняется на трассе до 130 км/ч. В ответ на возмущение пользователей в комментариях челнинка заметила: «Живу как хочу, ни о чем не жалею». В ГИБДД поступок матери не оценили, здесь ее знают как злостную нарушительницу. Объясняя свой поступок журналистам, Агина заявила, что ее не пугают заявления инспекторов ДПС.



«Живу как хочу»



Инцидент в Набережных Челнах, где многодетная мать Агина Алтынбаева позволила шестилетнему сыну управлять автомобилем на трассе, получил скандальную огласку даже на федеральном уровне. На записи видно, как ребенок едет за рулем машины со скоростью 130 км/ч. Неизвестно, на какую реакцию рассчитывала челнинка, когда выкладывала ролик в соцсетях, но в ответ на многочисленные осуждения ответила так:

«Я живу как хочу, ни о чем не жалею — совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь вы не вправе судить», — подписала видео женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Сама женщина позднее рассказала журналистам, что позволяет сыну водить машину не менее двух лет.

«Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — отметила она.

Накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию?

ОГИБДД УМВД России по Набережным Челнам совместно с сотрудниками отдела ПДН УМВД города организовали проверку по данному случаю, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Как выяснило «Реальное время» в Госавтоинспекции, женщине грозит серьезное наказание:

— Речь идет не только о нарушении правил дорожного движения, но и о неисполнении родителем своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ответственность за которое предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ, — заявил нашему изданию начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. — Эта женщина так поступает не в первый раз, она уже совершала подобное правонарушение. Я лично расцениваю ее поступки как сознательный вызов обществу: человек совершает правонарушение напоказ. Сейчас к ней будут приняты меры как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны инспекции по делам несовершеннолетних.

Следует отметить, что если в первый раз Агину Алтынбаеву за передачу управления автомобилем маленькому сыну могли оштрафовать максимум на 500 рублей, то за повторный «урок вождения» для малыша ей грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток. Решение о мере наказания примет, разумеется, суд, но в ГИБДД «Реальному времени» дали понять, что больше верят в воспитательную силу ареста.



С самой Агиной Алтынбаевой связаться оперативно не удалось. На момент подготовки материала многодетная мать не отвечала на звонки и сообщения в соцсетях. Однако «Реальное время» готово предоставить родительнице возможность высказать свою позицию по ситуации.

Не первый скандал

— В апреле этого года Агина Алтынбаева уже совершила правонарушение — она перевозила на руках грудного ребенка, — напомнил «Реальному времени» замначальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов. — Она также тогда выложила видеозапись в Интернет, а мы, увидев ролик, привлекли ее к ответственности за несколько нарушений: она перевозила ребенка без специального удерживающего устройства, сама не была пристегнута ремнем безопасности, кроме того, в автомобиле были затонированы передние стекла, а управляла она им, не имея полиса ОСАГО. Увидев сейчас новый видеоролик, мы возбудили административное расследование. Когда мы установим все нюансы и удостоверимся, что ребенка посадила за руль именно эта гражданка, мы сможем возбудить административное дело. Все должно быть по закону!

По словам Разумнова, усадив малыша за руль, мать подвергла опасности и окружающих, и его самого: «Поведение ребенка непредсказуемо, у него нет навыков вождения, наконец, он может отвлечься, засмотреться на что-либо, а машина тем временем превратиться в неконтролируемый, очень опасный «снаряд», летящий, как видно на записи, со скоростью 130 километров в час. А в случае ДТП нет никакой гарантии, что мать удержит его в руках и он не вылетит на дорогу. Или что он не будет раздавлен, оказавшись между рулем и телом матери. Ремни безопасности предусмотрены как раз для предотвращения таких последствий!»

Между тем многодетная мать уже не впервые оказывается в центре внимания СМИ. Ранее она уже прославилась тем, что ехала за рулем с младенцем на руках. Позднее у женщины был конфликт в детском саду, где она покусала бухгалтера в споре из-за начисленной платы.

Многодетная мать уже не впервые оказывается в центре внимания СМИ. Фото vk.com

Противостояние у Алтынбаевой произошло и с сотрудником Следкома, которого она потребовала привлечь к ответственности якобы за побои. Правоохранитель доставил ее сына в полицию, так как мальчик попросил у него мелочь у магазина. «Просить помощи не стыдно, это не попрошайничество!» — уверяла тогда Агина.

Кроме того, сегодня следственные органы Следственного комитета РФ по РТ вслед за МВД организовали свою проверку по факту передачи матерью управления автомобилем малолетнему сыну. В ведомстве отметили, что ранее женщина уже выкладывала в Сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок.

В настоящее время идут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.