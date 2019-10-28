По следам перестрелки в Адмиралтейке: полиция ищет улики с металлоискателем и собакой

Повторное обследование места перестрелки в Кировском районе провели сегодня полицейские. Территорию близ перекрестка улиц Кызыл-Армейской и Поселковой тщательно проверили два сотрудника с металлодетекторами и кинологи с собакой. Первые искали гильзы, вторые — улики, что позволят идентифицировать участников сходки. О результатах не сообщается. Напомним, первая информация о стрельбе была получена 25 октября около полуночи — в больницу обратился 30-летний казанец с непроникающими ранениями от травматического оружия. К воскресенью сотрудники МВД выяснили — в стычке участвовали 20 человек на восьми машинах. Стреляли из травматического пистолета и охолощенного автомата. 14 человек задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

