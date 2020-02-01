События недели: придет ли в Татарстан коронавирус, льготы для «Татнефти», ОПГ поднимают голову

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На неделе в Татарстане обсудили готовность к приходу коронавируса — в инфекционных больницах заготовлено около тысячи коек, туристов встречают с двойной проверкой, ежедневно ситуацию мониторит оперативный штаб. Тем временем «Татнефть» запросила нулевой НДПИ для своего нового инвестпроекта, глава МВД по РТ Артем Хохорин констатировал усиление активности преступных группировок в республике, а объем гособоронзаказа у предприятий региона резко сократился. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Штаб по борьбе с коронавирусом

В Татарстане решено создать штаб по борьбе с коронавирусом. Его возглавила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заседания штаба будут проводиться ежедневно. Минздрав республики уже подготовил 919 коек в клиниках Казани и Набережных Челнов. При необходимости в медучреждениях дополнительно развернут 3 831 койку.

На сегодня Татарстан защищается двойным контролем в аэропортах. Пассажиров проверяют с помощью переносных и стационарных тепловизоров, также они проходят осмотр и анкетирование. Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии получил тесты, необходимые для диагностирования коронавируса.



Налоговые льготы для «Татнефти»

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что компания разработала крупный инвестиционный проект стоимостью 1 трлн рублей по уплотнению сетки скважин, который предполагает строительство дополнительно 21,6 тысячи новых скважин, позволяющих добыть 245 млн тонн. Взамен он предложил предоставить компании налоговые преференции на добычу дополнительной нефти. «Чтобы этот проект «выстрелил», для этих пробуренных скважин нужно сформировать специальный налоговый режим», — пояснил Маганов. Речь идет об обнулении основного налога — НДПИ, который платится с каждой тонны нефти.



Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов предложил предоставить компании налоговые преференции на добычу дополнительной нефти. Фото Максима Платонова

Также Маганов упомянул и об импортозамещении: технологическое оборудование «Татнефть» закажет у российских предприятий.



ОПГ поднимают голову

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин признал, что в республике возобновили активную деятельность криминальные группировки. На совещании в Министерстве внутренних дел по РТ он заявил, что тремя ключевыми направлениями деятельности в этом году должны стать борьба с организованной преступностью, влиянием воров в законе и молодежными группами, которые вот-вот перерастут в банды.

Говоря о новых преступных формированиях, министр привел их названия — «Зорге», «35-я коробка», «Кинопленка» и «Московская бригада». Он добавил, что уже в этом году представители оргпреступности устраивали разборки в казанском ресторане «Мед» и в Пестречинском районе.



Артем Хохорин признал, что в республике возобновили активную деятельность криминальные группировки. Фото Максима Платонова

Долги исполкома за ЖКУ

Казанский исполком не платит за содержание принадлежащих ему помещений без решения суда. С начала 2019 года управляющие компании отсудили у горадминистрации почти 2,2 млн рублей. Наибольшей суммой может похвастаться УК «Сервис-Гарант» — 793 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт нежилых помещений.

В мэрии пояснили, что не могут платить за ЖКУ без составления муниципального контракта. Решение суда — это законный повод получить плату за период, в который соответствующий контракт не был заключен.



Налоговая vs. «Камгэсэнергострой»

С начала года налоговая служба успела 10 раз заблокировать счета ПАО «Камгэсэнергострой» в пяти разных банках. Как выяснило «Реальное время», застройщик задолжал почти 100 млн рублей.

Среди кредиторов компании казанское управление капстроительства, исполком Челнов, «ВТБ Лизинг» и другие компании.



С начала года налоговая служба успела 10 раз заблокировать счета ПАО «Камгэсэнергострой» в пяти разных банках. Фото Максима Платонова

Парк у танкодрома

В садовом товариществе «Любитель» не знают о планах разбить парк на склоне вдоль проспекта Универсиады. Они готовы продать властям свои участки, но хотят «справедливой» платы за землю.



Казанец Шульгин больше не рулит Кировом

Сити-менеджер Кирова Илья Шульгин подал в отставку после того, как подвергся критике губернатора Игоря Васильева. Советник мэра Марат Чибишев утверждает, что градоначальником были недовольны местные депутаты, поскольку приехавший из Казани чиновник «сломал коррупционные схемы».

Сити-менеджер Кирова Илья Шульгин подал в отставку после того, как подвергся критике губернатора Игоря Васильева. Фото newsler.ru

Однако за два с лишним года Шульгина не раз упрекали в провалах «мусорной реформы», уборки снега и строительства дорог. Население было недовольно работой сити-менеджера и в сфере коммунального хозяйства.



КАМАЗы для Москвы

Портфель заказов ПАО «КАМАЗ» для Москвы достиг 39,9 млрд рублей. Столица обеспечила 99% всех прямых заказов челнинского автогиганта. КАМАЗ уже принял решение расширить производство, переведя часть сборки электробусов в Москву. За 2019-й автозавод выиграл семь тендеров «Мосгортранса».

Любопытно, что с родным городом у КАМАЗа дела обстоят куда хуже. Предприятие судится с исполкомом Челнов из-за долгов по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию 170 автобусов и уже потребовало возвращения большинства машин.



Портфель заказов ПАО «КАМАЗ» для Москвы достиг 39,9 млрд рублей. Столица обеспечила 99% всех прямых заказов челнинского автогиганта. Фото kamaz.ru

Оборонзаказ Татарстана достиг минимума за 6 лет

Объем гособоронзаказа для татарстанских предприятий в 2019 году достиг шестилетнего минимума — он составил 6,4 млрд рублей. В 2015 году он превышал 30 млрд рублей.

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», главным спасителем Зеленодольского завода стал Северный морской путь, а сразу два предприятия РТ — производителей беспилотников-разведчиков и броневиков — выручила госзаказами Росгвардия.



Гостиница в Иннополисе

Компания миллиардера Игоря Евтушка может построить первую гостиницу в татарстанском Иннополисе. Kravt Invest уже ведет переговоры с властями РТ. Сейчас девелопер достраивает отель Kravt возле казанского аэропорта.

Новая гостиница может ударить по доходам «Свияжских холмов», расположенных неподалеку.



Новая гостиница может ударить по доходам «Свияжских холмов», расположенных неподалеку. Фото Максима Платонова

Банки-банкроты

Следствием банковского кризиса трехлетней давности в Татарстане стали долги прогоревших кредитных организаций на сумму почти 200 млрд рублей. За это время они выплатили кредиторам только 35,5 млрд рублей.

Наибольший процент выплат показал «Татагропромбанк», который удовлетворил 35,68% требований кредиторов. Остальные выплатили меньше одной пятой, например, «Татфондбанк» выплатил лишь 19,2% от суммы требований.

При этом в абсолютных цифрах лидирует именно ТФБ — 2,7 млрд рублей. «ИнтехБанк» потратил на эти цели 525 млн рублей, «Татагропромбанк» — 145,2 млн рублей.

