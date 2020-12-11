Пирамида «Татарстан»: родина финансовых мошенников России

Почему цветущая республика привлекает создателей сомнительных финансовых конструкций по отмыванию денег и обману начинающих инвесторов?

Фото: Роман Хасаев

Тотальная цифровизации, предпринимательская инициатива, мощная инфраструктура и теневое богатство отдельных граждан, похоже, сыграли с Татарстаном злую шутку. Регион стал пристанищем и даже «центром силы» для целого ряда сомнительных финансовых организаций, некоторые из которых уже лопнули, оставив после себя тысячи пострадавших и многие миллионы долгов. В 2020 году Татарстан, к большому стыду, заработал себе «славу» родины псевдоинвестфондов, кидающих на деньги и имидж не только обуржуазившихся пролетариев и офисный планктон, но даже братков и бывших чиновников. Некоторые конторы имеют лишь номинальную привязку к республике — организаторы давно за пределами Татарстана, однако все они пачками регистрируют здесь фирмы-однодневки, совершенно не боясь быть пойманными на старте. Почему татарстанская налоговая не ведет борьбу с ними и почему проекты в стиле «как поднять бабла» массово рождаются на татарстанской земле, расползаясь потом по всей России, — попыталось разобраться «Реальное время».

Опять «татары»

Что объединяет набившее оскомину российским интернет-пользователям онлайн-казино «Азино777», задолжавший 3,5 тысячи вкладчикам миллиард рублей КПК «Рост», а также пирамидообразные «Финико», LTDLION и фонд Gafarov and Partners? Все верно: татарстанские корни, а главное, местная прописка.

Хотя с детищем Кирилла Доронина, проектом «Финико», не все так однозначно: по одной из версий, базовое предприятие CyfronCapital OU зарегистрировано в Эстонии (в данный момент его судьба не совсем ясна), а по другой — в качестве юрлица компании указано загадочное ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович, созданное в прошлом году в Татарстане.

Буквально на этой неделе в отношении доронинской «системы автоматической генерации прибыли» было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. При этом основатель проекта заявил «Реальному времени», что не считает «Финико» пирамидой, и даже привел ряд аргументов в пользу своего утверждения.



В свою очередь, «первый инвестиционный фонд из России, зарабатывающий на беттинге», то есть на противоречиях и ошибках букмекерских контор, под названием Gafarov and partners также прописан в Татарстане, а именно в Набережных Челнах, на проспекте Мира, 33б. В данный момент соучредитель компании Эрик Гафаров находится в международном розыске.

Его возвращения на родину ждут не только правоохранительные органы, но и вкладчики, сумма причиненного ущерба которым составила около 100 млн рублей.

Айтишника Альберта Валиахметова заподозрили в создании крупнейшего запрещенного онлайн-казино Azino777, где годовой объем ставок, по оценкам экспертов, может достигать 15 млрд рублей. Фото: latestcasinobonuses.ru

В прошлом году выходца из Набережных Челнов айтишника Альберта Валиахметова заподозрили в создании крупнейшего запрещенного онлайн-казино Azino777, где годовой объем ставок, по оценкам экспертов, может достигать 15 млрд рублей. Любопытно, что и в этом случае СМИ нашли филиал казино в Татарстане, причем не абы где, а в казанском «Корстоне».



И наконец, прямо сейчас в России набирает обороты еще одна быстро растущая инвестиционная компания с татарстанской пропиской — LTDLION. Правоохранители еще не взялись за эту контору, однако, как выяснило «Реальное время», у них есть все основания для решительных действий.



Список зародившихся в Татарстане проектов «по добровольному отъему денег у населения» можно продолжать и дальше (вспомним обанкротившиеся потребительские кооперативы «Кредитный центр» Сергея Купцова или уже упомянутый КПК «Рост»). А можно задаться вопросом, почему все это стало возможным и как скоро за Татарстаном закрепится слава «гавани разводил»?

«Налоговая служба — главный инструмент борьбы»

«Реальное время» связалось с заслуженным экономистом России, президентом Палаты налоговых консультантов Дмитрием Черником, который пояснил странную татарстанскую особенность: «разного рода мошеннические компании выбирают те регионы, где легче зарегистрироваться и где меньше требовательности», что уже наталкивает на мысль о том, где именно стоит искать ответы на поставленные выше вопросы.

— Все 90-е годы я работал руководителем московской налоговой инспекции и по своему опыту могу сказать, что тогда создавалось много подобных организаций, а когда их прижимали, они бежали в разные регионы. Однако Татарстан нельзя было назвать республикой с ослабленным контролем. Если говорить про времена, когда я работал заместителем федерального министра по налогам и сборам, то ваша республика также находилась у нас на хорошем счету, — комментирует Черник.

Выходит, если всевозможные псевдоинвестфонды и пирамидообразные конторы массово ринулись регистрировать в Татарстане свои фирмы-пустышки, какие-то гайки в системе с течением времени серьезно «разболтались»?

— Могу сказать, что с фирмами-однодневками всегда велась достаточно жесткая борьба. С момента, когда Мишустин пришел руководителем [ФНС], она особенно усилилась — он сделал очень много для искоренения таких фирм. В целом, если говорить об описываемой вами ситуации, налоговая служба, конечно, главный инструмент борьбы, — уверен Дмитрий Черник.

«Реальное время» направило два запроса в УФНС по РТ, однако на момент публикации материала так и не получило ответа. Ответственный сотрудник налоговой в определенный момент перестал выходить на связь. Отметим, что редакция готова опубликовать позицию ведомства сразу по поступлении комментария.

«Налоговики работают через арендодателей и владельцев площадей»

К вопросу о том, как стало возможным такое засилье псевдоинвесткомпаний в республике, не все относятся так же категорично, как Дмитрий Черник. К примеру, уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев склонен считать, что обращаться необходимо «к органам внутренних дел и тем, кто занимается экономическими преступлениями».

— У меня нет данных о том, что в Татарстане больше или меньше подобных компаний [чем в других регионах]. Но с учетом того, что у нас развитая экономика, различного рода проявлений — как положительных, так и негативных — наверное, будет больше. Это мое предположение, — сообщил «Реальному времени» бизнес-омбудсмен. — В целом такие компании в тех или иных проявлениях будут [существовать] всегда. Это всегда обещание легких и быстрых денег. Они играют на чувствах и эмоциях населения.

Эксперт Совета по предпринимательству при президенте РТ Юлия Заздравная также смещает фокус на УБЭП, а также на Центробанк, и считает, что контроль за фирмами-однодневками со стороны налоговой находится на должном уровне:

— Понять, что это будет однодневка, на этапе регистрации невозможно. Дальше — возможно, но они их не закрывают. Им невыгодно проводить отдельные выездные проверки в отношении однодневок, потому что это пустая фирма и с нее невозможно что-либо взыскать. Наши налоговики работают через арендодателей и владельцев площадей. Не знаю, каким образом устанавливаются контакты, но многие крупные бизнес-центры находятся на связи с инспекцией и сообщают, что арендодатель не появляется на месте. Также внимание уделяется адресам массовой регистрации: если вдруг заявляется такой адрес, то инспекция выезжает, удостоверяется, что там никого нет, и отказывает в регистрации. Сейчас по таким адресам зарегистрироваться практически невозможно — в этом плане налоговики хорошо делают свою работу.

Есть версии: здесь проще зарегистрироваться, «там» — проще работать

В комментариях федеральных экспертов «Реального времени» оптимизма меньше — они склоняются к тому, что самая вероятная причина, по которой в регионе массово прописываются махинаторы, — попустительство отвечающих за борьбу с ними надзорных служб. И полагают, что такое попустительство может быть результатом в том числе и небескорыстного отношения отдельных чиновников к своим обязанностям.

Финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, подчеркнув, что однородное на всей территории России законодательство не дает сделать однозначный вывод, почему организаторы пирамид выбрали для регистрации своих фирм именно Татарстан, все же предположил:

— Причина такого явления может состоять в том, что в каком-то конкретном месте есть сговор с налоговой. У налоговой есть все возможности отслеживать все перемещения по счетам, у них есть даже, насколько я знаю, искусственный интеллект, который может эти фирмы-однодневки отлавливать. И если они этого не делают, напрашивается вывод, что они в сговоре.

— Я не располагаю статистикой, которая бы однозначно подтверждала, что такое явление существует именно в Татарстане, а в других регионах подобной практики нет, — говорит финансовый эксперт, основатель и генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. — Но можно предположить, что так проще работать — это дает выигрыш по времени, дает возможность дольше поработать, пока к ним не будут приняты какие-то меры. А возможно, что фирмы, которые ранее открывались в Татарстане, просто расширили свою деятельность, распространили ее на другие регионы.

А директор департамента аналитической информации ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» Александр Яковлев, предварив свой комментарий оговоркой, что это всего лишь его гипотеза, указал на властный «люфт», в результате которого Татарстан мог стать подходящим местом для прописки чужих «пирамид».

— Когда регистрируются такие компании, возможно, существует какая-то коррупционная или какая-то другая схема, связанная со сращиванием ваших местных регуляторов с людьми, которые занимаются этим бизнесом. Поэтому этим людям удобно регистрироваться именно в этой республике. Вполне вероятно, что их неплохо знают, но они все равно открывают эти фирмы-однодневки. Режим регулирования одинаков везде — и в Татарстане, и в Чувашии, он устанавливается федеральным законодательством. Но вполне вероятно, что какие-то другие уровни, так сказать, более отдаленные от законодательства, позволяют этим заниматься, и поэтому регистрация проводится именно там. Но при этом вполне вероятно, что правоохранительные и связанные с надзором за деятельностью этих псевдобанковских структур органы, возможно, в Татарстане действуют более жестко. Поэтому эти люди, используя возможность открывать компании именно в этом регионе, в нем не работают, зная, что их достаточно быстро закроют. И работают в другом месте, где к ним более лояльно относятся.

Без сильной руки

Те, кто занимается бизнесом в Татарстане не первый год, прекрасно помнят времена, когда руководство республики инициировало спецоперации по расчистке теневого сектора экономики. В свое время одну из них, и весьма эффективно, возглавлял лично глава аппарата президента Асгат Сафаров.

Однако в последнее время гайки закручиваются как будто только в отношении добросовестных предпринимателей из открытых секторов. Особенно несправедливыми на фоне пирамидной лихорадки кажутся наезды проверяющихся на кафе, рестораны и концертные площадки в пандемию. На фоне битвы последних за выживание заряженные многочисленными мотивационными курсами бизнес-цыгане сколачивают целые состояния, строя в Татарстане пирамиды и псевдоинвестфонды. Кстати, у того же Гафарова с партнерами изначально был бизнес именно в сфере общепита. Налоговая и ЦБ, занятые закошмариванием легальных игроков, их совершенно не замечают. А теневые доходы разного рода деятелей, нефтяников и строителей, вкупе с ограниченными возможностями для большого заработка и реализации потенциала толкают в криминал талантливейших айтишников, которые приезжают в Казань и Иннополис со всей России и СНГ. Тем более когда есть возможность заручиться поддержкой, допустим, бывшего министра связи.

Как долго это будет продолжаться и как далеко заведет? Пожалуй, первый шаг к решению любой проблемы — это ее признание и осмысление. «Реальное время» будет следить за развитием событий.

