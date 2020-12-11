Пирамида «Татарстан»: родина финансовых мошенников России
Почему цветущая республика привлекает создателей сомнительных финансовых конструкций по отмыванию денег и обману начинающих инвесторов?
Тотальная цифровизации, предпринимательская инициатива, мощная инфраструктура и теневое богатство отдельных граждан, похоже, сыграли с Татарстаном злую шутку. Регион стал пристанищем и даже «центром силы» для целого ряда сомнительных финансовых организаций, некоторые из которых уже лопнули, оставив после себя тысячи пострадавших и многие миллионы долгов. В 2020 году Татарстан, к большому стыду, заработал себе «славу» родины псевдоинвестфондов, кидающих на деньги и имидж не только обуржуазившихся пролетариев и офисный планктон, но даже братков и бывших чиновников. Некоторые конторы имеют лишь номинальную привязку к республике — организаторы давно за пределами Татарстана, однако все они пачками регистрируют здесь фирмы-однодневки, совершенно не боясь быть пойманными на старте. Почему татарстанская налоговая не ведет борьбу с ними и почему проекты в стиле «как поднять бабла» массово рождаются на татарстанской земле, расползаясь потом по всей России, — попыталось разобраться «Реальное время».
Опять «татары»
Что объединяет набившее оскомину российским интернет-пользователям онлайн-казино «Азино777», задолжавший 3,5 тысячи вкладчикам миллиард рублей КПК «Рост», а также пирамидообразные «Финико», LTDLION и фонд Gafarov and Partners? Все верно: татарстанские корни, а главное, местная прописка.
Хотя с детищем Кирилла Доронина, проектом «Финико», не все так однозначно: по одной из версий, базовое предприятие CyfronCapital OU зарегистрировано в Эстонии (в данный момент его судьба не совсем ясна), а по другой — в качестве юрлица компании указано загадочное ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович, созданное в прошлом году в Татарстане.
Буквально на этой неделе в отношении доронинской «системы автоматической генерации прибыли» было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. При этом основатель проекта заявил «Реальному времени», что не считает «Финико» пирамидой, и даже привел ряд аргументов в пользу своего утверждения.
В свою очередь, «первый инвестиционный фонд из России, зарабатывающий на беттинге», то есть на противоречиях и ошибках букмекерских контор, под названием Gafarov and partners также прописан в Татарстане, а именно в Набережных Челнах, на проспекте Мира, 33б. В данный момент соучредитель компании Эрик Гафаров находится в международном розыске.
Его возвращения на родину ждут не только правоохранительные органы, но и вкладчики, сумма причиненного ущерба которым составила около 100 млн рублей.
В прошлом году выходца из Набережных Челнов айтишника Альберта Валиахметова заподозрили в создании крупнейшего запрещенного онлайн-казино Azino777, где годовой объем ставок, по оценкам экспертов, может достигать 15 млрд рублей. Любопытно, что и в этом случае СМИ нашли филиал казино в Татарстане, причем не абы где, а в казанском «Корстоне».
И наконец, прямо сейчас в России набирает обороты еще одна быстро растущая инвестиционная компания с татарстанской пропиской — LTDLION. Правоохранители еще не взялись за эту контору, однако, как выяснило «Реальное время», у них есть все основания для решительных действий.
Список зародившихся в Татарстане проектов «по добровольному отъему денег у населения» можно продолжать и дальше (вспомним обанкротившиеся потребительские кооперативы «Кредитный центр» Сергея Купцова или уже упомянутый КПК «Рост»). А можно задаться вопросом, почему все это стало возможным и как скоро за Татарстаном закрепится слава «гавани разводил»?
«Налоговая служба — главный инструмент борьбы»
«Реальное время» связалось с заслуженным экономистом России, президентом Палаты налоговых консультантов Дмитрием Черником, который пояснил странную татарстанскую особенность: «разного рода мошеннические компании выбирают те регионы, где легче зарегистрироваться и где меньше требовательности», что уже наталкивает на мысль о том, где именно стоит искать ответы на поставленные выше вопросы.
Выходит, если всевозможные псевдоинвестфонды и пирамидообразные конторы массово ринулись регистрировать в Татарстане свои фирмы-пустышки, какие-то гайки в системе с течением времени серьезно «разболтались»?
— Могу сказать, что с фирмами-однодневками всегда велась достаточно жесткая борьба. С момента, когда Мишустин пришел руководителем [ФНС], она особенно усилилась — он сделал очень много для искоренения таких фирм. В целом, если говорить об описываемой вами ситуации, налоговая служба, конечно, главный инструмент борьбы, — уверен Дмитрий Черник.
«Реальное время» направило два запроса в УФНС по РТ, однако на момент публикации материала так и не получило ответа. Ответственный сотрудник налоговой в определенный момент перестал выходить на связь. Отметим, что редакция готова опубликовать позицию ведомства сразу по поступлении комментария.
«Налоговики работают через арендодателей и владельцев площадей»
К вопросу о том, как стало возможным такое засилье псевдоинвесткомпаний в республике, не все относятся так же категорично, как Дмитрий Черник. К примеру, уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев склонен считать, что обращаться необходимо «к органам внутренних дел и тем, кто занимается экономическими преступлениями».
Эксперт Совета по предпринимательству при президенте РТ Юлия Заздравная также смещает фокус на УБЭП, а также на Центробанк, и считает, что контроль за фирмами-однодневками со стороны налоговой находится на должном уровне:
Есть версии: здесь проще зарегистрироваться, «там» — проще работать
В комментариях федеральных экспертов «Реального времени» оптимизма меньше — они склоняются к тому, что самая вероятная причина, по которой в регионе массово прописываются махинаторы, — попустительство отвечающих за борьбу с ними надзорных служб. И полагают, что такое попустительство может быть результатом в том числе и небескорыстного отношения отдельных чиновников к своим обязанностям.
Финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, подчеркнув, что однородное на всей территории России законодательство не дает сделать однозначный вывод, почему организаторы пирамид выбрали для регистрации своих фирм именно Татарстан, все же предположил:
— Причина такого явления может состоять в том, что в каком-то конкретном месте есть сговор с налоговой. У налоговой есть все возможности отслеживать все перемещения по счетам, у них есть даже, насколько я знаю, искусственный интеллект, который может эти фирмы-однодневки отлавливать. И если они этого не делают, напрашивается вывод, что они в сговоре.
А директор департамента аналитической информации ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» Александр Яковлев, предварив свой комментарий оговоркой, что это всего лишь его гипотеза, указал на властный «люфт», в результате которого Татарстан мог стать подходящим местом для прописки чужих «пирамид».
Без сильной руки
Те, кто занимается бизнесом в Татарстане не первый год, прекрасно помнят времена, когда руководство республики инициировало спецоперации по расчистке теневого сектора экономики. В свое время одну из них, и весьма эффективно, возглавлял лично глава аппарата президента Асгат Сафаров.
Однако в последнее время гайки закручиваются как будто только в отношении добросовестных предпринимателей из открытых секторов. Особенно несправедливыми на фоне пирамидной лихорадки кажутся наезды проверяющихся на кафе, рестораны и концертные площадки в пандемию. На фоне битвы последних за выживание заряженные многочисленными мотивационными курсами бизнес-цыгане сколачивают целые состояния, строя в Татарстане пирамиды и псевдоинвестфонды. Кстати, у того же Гафарова с партнерами изначально был бизнес именно в сфере общепита. Налоговая и ЦБ, занятые закошмариванием легальных игроков, их совершенно не замечают. А теневые доходы разного рода деятелей, нефтяников и строителей, вкупе с ограниченными возможностями для большого заработка и реализации потенциала толкают в криминал талантливейших айтишников, которые приезжают в Казань и Иннополис со всей России и СНГ. Тем более когда есть возможность заручиться поддержкой, допустим, бывшего министра связи.
Как долго это будет продолжаться и как далеко заведет? Пожалуй, первый шаг к решению любой проблемы — это ее признание и осмысление. «Реальное время» будет следить за развитием событий.
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