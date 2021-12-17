«Социальный риск» на татарстанских дорогах оказался самым низким в ПФО

Более 30 километров татарстанских дорог были в 2021 году оборудованы разделительными барьерами для предотвращения ДТП с наиболее тяжкими последствиями — на встречной полосе, сообщили на проходящем сейчас совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии Министерства внутренних дел по РТ.

В 2021 году Татарстан не вышел за рамки прогнозных показателей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по числу погибших в ДТП — этот показатель на конец текущего года составил 276 человек. Республика оказалась на первом месте в ПФО по показателю «социальный риск» — он составил 7,09, в то время как в соседних регионах — от 7,56 до 10,37.

Ранее «Реальное время» сообщало о массовом ДТП под Набережными Челнами, в результате которого погиб один человек и пострадали пятеро.

Инна Серова