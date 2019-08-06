Чистки в нефтеграде: главный строитель Альметьевска признался в афере со «взяткой»
Следком оценил коррупционную ставку аренды земли в столице нефтяников
В Альметьевский суд поступило дело экс-начальника горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Владислава Михайлова и бизнесмена Максима Прокопьева. Первый на следствии признался в мошенничестве под видом взятки и подделке официального документа, второй — в покушении на подкуп чиновника ради разрешения на строительство. Задержания с поличным не было. Вскрыть коррупционную аферу удалось сотрудникам МВД и Следкома.
Разрешение на строительство задним числом
Коррупционное дело пришло в суд нефтеграда вместе с ходатайствами обвиняемых — рассмотреть в особом порядке. Вряд ли против этого будет возражать потерпевшая — ею признана супруга бизнесмена Максима Прокопьева. Именно ее сбережениями, как установили следователи, муж хотел расплатиться с муниципальными чиновниками.
Началась эта история в декабре 2015 года, когда муниципалитет Альметьевска сдал в аренду отцу Прокопьева участок площадью 2,4 тысячи «квадратов» на улице Базовой сроком на 3 года. До истечения срока договора сын арендатора успел возвести на участке строительную базу — без разрешения на возведение капитальных построек, а потом решил узаконить эти действия путем дачи взятки, полагают в Следкоме по РТ.
Желающие помочь в коррупционном деле нашлись — по версии обвинения, некий юрист Ленар Асылгараев взялся порешать вопрос за 100 тысяч рублей и вышел на экс-начальника отдела договоров ПИЗО Альметьевска Сергея Михаленю. Михаленя на следствии рассказал, что озвучил предложение начальнику городского управления строительства и связи Владиславу Михайлову и услышал в ответ — нужно передать неким должностным лицам исполкома 200 тысяч рублей за составление и выдачу разрешения на строительство.
Следователи полагают, что 15 декабря 2018 года у альметьевского ТЦ Shifa Прокопьев передал Асылгараеву 300 тысяч рублей, из которых последний взял себе 100 тысяч и отправился на встречу с Михаленей. Тот получил от Асылгараева стянутую резинкой пачку в 200 тысяч рублей пятитысячными купюрами и тем же вечером отдал ее Михайлову в его автомобиле Hyundai. В обмен на разрешение на строительство, датированное еще 31 декабря 2014 года.
В конце мая 2019-го Михаленя решил заявить об этой истории в полицию, а через несколько дней явку с повинной написал и Михайлов.
Поддельную печать исполкома сделали в типографии
Как утверждают источники «Реального времени», гражданскую сознательность участников коррупционной цепочки подстегнули проверки экономической полиции в исполкоме Альметьевска. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемый начальник управления строительства успел занять должность начальника татарстанского отдела Агентства водных ресурсов. Впрочем, под суд он идет уже в качестве безработного.
Явка с повинной Владислава Михайлова содержала его версию — взятки не было, деньги он присвоил путем мошенничества, изготовив требуемый документ задним числом на старом и недействительном бланке. Бланк старого образца взял у подчиненной, напечатал на нем текст и поставил оттиск поддельной печатью исполкома, что по его просьбе сделали в одной из частных типографий Набережных Челнов. Михайлов признался — сам расписался на этой липе от лица замруководителя исполкома, после чего уничтожил печать.
О раскаянии в своих действиях поспешили заявить предполагаемые посредник Асылгараев и взяткодатель Прокопьев. Последний, согласно открытым источникам, является полноправным владельцем альметьевской компании розничной торговли «Триал-Групп» и соучредителем лениногорского предприятия грузоперевозок «Лентрансснаб». Первая фирма в 2017-м задекларировала выручку 21 млн рублей, вторая — 0 (данные rusprofile).
В итоге в отношении Михалени с Асылгараевым преследование было прекращено за деятельным раскаянием. Прокопьева обвинили в покушении на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Михайлова — в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подделке документа с целью скрыть иное преступление (ч. 2 ст. 327 УК РФ).
«Реальному времени» удалось связаться с адвокатом обвиняемого экс-чиновника, однако комментировать линию защиты он не стал. Сам Михайлов для общения временно не доступен — по условиям домашнего ареста. Эту меру пресечения в середине июня избрал Ново-Савиновский райсуд Казани по ходатайству сотрудников третьего отдела Следкома по РТ.
На свободе — с нечистой совестью
Отметим, что Михайлов — далеко не первый чиновник нефтеграда, попавший в уголовное дело. 12 июля 2019 года Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор по делу экс-начальника управления архитектуры Альметьевска Альфии Маненковой. Горсуд наказал ее 4 годами колонии за получение взяток от 5 до 55 тысяч рублей. Апелляционная инстанция квалифицировала те же действия как мошенничество, снизила срок наказания на год и предоставила Маненковой, как матери, отсрочку до июня 2023 года.
В 2016-м условными сроками и штрафами отделались шесть альметьевских чиновников и педагогов во главе с экс-начальником управления образования Рафаэлем Ганиевым. Их признали виновными в аферах на 1,5 млн рублей с фиктивным трудоустройством и оплаченными за бюджетный счет штрафами, банкетами и даже благотворительной помощью жителям Крыма. Ганиев был наказан 4 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
В том же году условным сроком в 2 года суд наказал замначальника отдела бухучета и отчетности исполкома Альметьевского района Габдуллину за электронные приписки к своей зарплате с реальным ущербом бюджету в 152 тысячи рублей. Такой же срок со штрафом 40 тысяч рублей получил в феврале 2017-го руководитель МУП «Комбинат здоровья Альметьевского муниципального района» Хасянов — за бюджетную оплату личных штрафов и покупок, в частности, туалетной воды и бензина.
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