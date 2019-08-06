Чистки в нефтеграде: главный строитель Альметьевска признался в афере со «взяткой»

Следком оценил коррупционную ставку аренды земли в столице нефтяников

В Альметьевский суд поступило дело экс-начальника горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Владислава Михайлова и бизнесмена Максима Прокопьева. Первый на следствии признался в мошенничестве под видом взятки и подделке официального документа, второй — в покушении на подкуп чиновника ради разрешения на строительство. Задержания с поличным не было. Вскрыть коррупционную аферу удалось сотрудникам МВД и Следкома.

Разрешение на строительство задним числом

Коррупционное дело пришло в суд нефтеграда вместе с ходатайствами обвиняемых — рассмотреть в особом порядке. Вряд ли против этого будет возражать потерпевшая — ею признана супруга бизнесмена Максима Прокопьева. Именно ее сбережениями, как установили следователи, муж хотел расплатиться с муниципальными чиновниками.

Началась эта история в декабре 2015 года, когда муниципалитет Альметьевска сдал в аренду отцу Прокопьева участок площадью 2,4 тысячи «квадратов» на улице Базовой сроком на 3 года. До истечения срока договора сын арендатора успел возвести на участке строительную базу — без разрешения на возведение капитальных построек, а потом решил узаконить эти действия путем дачи взятки, полагают в Следкоме по РТ.

Желающие помочь в коррупционном деле нашлись — по версии обвинения, некий юрист Ленар Асылгараев взялся порешать вопрос за 100 тысяч рублей и вышел на экс-начальника отдела договоров ПИЗО Альметьевска Сергея Михаленю. Михаленя на следствии рассказал, что озвучил предложение начальнику городского управления строительства и связи Владиславу Михайлову и услышал в ответ — нужно передать неким должностным лицам исполкома 200 тысяч рублей за составление и выдачу разрешения на строительство.

Следователи полагают, что 15 декабря 2018 года Прокопьев передал Асылгараеву 300 тысяч рублей, из которых последний взял себе 100 тысяч, 200 тысяч рублей отдал Михалене, который тем же вечером принес их Михайлову. В обмен на разрешение на строительство, датированное еще 31 декабря 2014 года. Фото Ирины Плотниковой

Следователи полагают, что 15 декабря 2018 года у альметьевского ТЦ Shifa Прокопьев передал Асылгараеву 300 тысяч рублей, из которых последний взял себе 100 тысяч и отправился на встречу с Михаленей. Тот получил от Асылгараева стянутую резинкой пачку в 200 тысяч рублей пятитысячными купюрами и тем же вечером отдал ее Михайлову в его автомобиле Hyundai. В обмен на разрешение на строительство, датированное еще 31 декабря 2014 года.

В конце мая 2019-го Михаленя решил заявить об этой истории в полицию, а через несколько дней явку с повинной написал и Михайлов.

Поддельную печать исполкома сделали в типографии

Как утверждают источники «Реального времени», гражданскую сознательность участников коррупционной цепочки подстегнули проверки экономической полиции в исполкоме Альметьевска. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемый начальник управления строительства успел занять должность начальника татарстанского отдела Агентства водных ресурсов. Впрочем, под суд он идет уже в качестве безработного.

Явка с повинной Владислава Михайлова содержала его версию — взятки не было, деньги он присвоил путем мошенничества, изготовив требуемый документ задним числом на старом и недействительном бланке. Бланк старого образца взял у подчиненной, напечатал на нем текст и поставил оттиск поддельной печатью исполкома, что по его просьбе сделали в одной из частных типографий Набережных Челнов. Михайлов признался — сам расписался на этой липе от лица замруководителя исполкома, после чего уничтожил печать.

О раскаянии в своих действиях поспешили заявить предполагаемые посредник Асылгараев и взяткодатель Прокопьев. Последний, согласно открытым источникам, является полноправным владельцем альметьевской компании розничной торговли «Триал-Групп» и соучредителем лениногорского предприятия грузоперевозок «Лентрансснаб». Первая фирма в 2017-м задекларировала выручку 21 млн рублей, вторая — 0 (данные rusprofile).

Михайлов для общения временно не доступен — по условиям домашнего ареста. Эту меру пресечения в середине июня избрал Ново-Савиновский райсуд Казани. Фото Ирины Плотниковой

В итоге в отношении Михалени с Асылгараевым преследование было прекращено за деятельным раскаянием. Прокопьева обвинили в покушении на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Михайлова — в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подделке документа с целью скрыть иное преступление (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

«Реальному времени» удалось связаться с адвокатом обвиняемого экс-чиновника, однако комментировать линию защиты он не стал. Сам Михайлов для общения временно не доступен — по условиям домашнего ареста. Эту меру пресечения в середине июня избрал Ново-Савиновский райсуд Казани по ходатайству сотрудников третьего отдела Следкома по РТ.

На свободе — с нечистой совестью

Отметим, что Михайлов — далеко не первый чиновник нефтеграда, попавший в уголовное дело. 12 июля 2019 года Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор по делу экс-начальника управления архитектуры Альметьевска Альфии Маненковой. Горсуд наказал ее 4 годами колонии за получение взяток от 5 до 55 тысяч рублей. Апелляционная инстанция квалифицировала те же действия как мошенничество, снизила срок наказания на год и предоставила Маненковой, как матери, отсрочку до июня 2023 года.

В 2016-м условными сроками и штрафами отделались шесть альметьевских чиновников и педагогов во главе с экс-начальником управления образования Рафаэлем Ганиевым. Их признали виновными в аферах на 1,5 млн рублей с фиктивным трудоустройством и оплаченными за бюджетный счет штрафами, банкетами и даже благотворительной помощью жителям Крыма. Ганиев был наказан 4 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В 2016-м условными сроками и штрафами отделались шесть альметьевских чиновников и педагогов во главе с экс-начальником управления образования Рафаэлем Ганиевым. Фото almetyevsk.tatar.ru

В том же году условным сроком в 2 года суд наказал замначальника отдела бухучета и отчетности исполкома Альметьевского района Габдуллину за электронные приписки к своей зарплате с реальным ущербом бюджету в 152 тысячи рублей. Такой же срок со штрафом 40 тысяч рублей получил в феврале 2017-го руководитель МУП «Комбинат здоровья Альметьевского муниципального района» Хасянов — за бюджетную оплату личных штрафов и покупок, в частности, туалетной воды и бензина.