С гвоздодером на броневик: в Казани судят банду вымогателей «незамерзайки»

17 подсудимых Верховного суда РТ обвиняются в разбое, грабежах и поджогах несогласных пополнять «общак» предпринимателей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде РТ ожидается оглашение обвинения по первому за долгие годы делу казанской банды. По версии МВД и прокуратуры, «Третьевские» с оружием в руках вели охоту за «обнальщиками» и «доили» бизнес на обочине — торговцев стеклоомывающей жидкостью для автомобилей в 2015—2018 годах. У отказников отбирали и уничтожали товар, разбивали машины, поджигали павильоны. На скамье подсудимых — 17 человек, в том числе бизнесмены и бывшие зэки. Как выяснило «Реальное время», предполагаемый лидер банды Артур Кунаев считает это дело «издевательством правоохранительных органов», основанном «на показаниях двух дежурных свидетелей».

Почему одного из подсудимых охраняют от остальных



Главный фигурант «Третьевских» до задержания трудился инженером НПП «Патфил», ранее на заводе «ВНИИВОЛТ». Бывшее руководство характеризует 37-летнего Артура Кунаева положительно, в системе ФСИН ему, как арестанту, дали отрицательную характеристику. За плечами — погашенная судимость в виде обязательных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Верховном суде РТ интересы Кунаева защищают два адвоката. Ведь именно его силовики обвиняют в руководстве бригадой «Третьевские» (она же — «Третья коробка») на территории микрорайона «Вторые горки». По версии следователей МВД Татарстана, эта группировка в Приволжском районе образовалась еще в 90-х, а не позднее 2014-го ее возглавил ныне подсудимый инженер, объединив ряд криминально настроенных активистов в обособленную «элитную» группу для участия в вооруженных нападениях.

Всего на скамье подсудимых 17 человек, в банду, помимо лидера, входили еще пятеро, — полагает гособвинитель Наиль Уразбаев. Такое обвинение предъявлено руководителю ООО «Домстрой» Денису Тимофееву (в 2005-м получил 5-летний срок за наркотики, в 2008-м вышел условно-досрочно), замгендиректора ООО «Оптимальные решения» Евгению Лагутину, официально не трудоустроенным Ильназу Мубаракшину, Айрату Гатауллину и Эмилю Валиеву. Другие соучастники банды числятся неустановленными.

Всего на скамье подсудимых 17 человек, в банду, помимо лидера, входили еще пятеро, — полагает гособвинитель Наиль Уразбаев

По версии силовиков, в бригаде «Третьевские» было четкое деление на возрасты, сборы в «общак» и определенные места сходок, включая футбольное поле на улице Садовое в Боровом Матюшино (Лаишевский район), Горкинско-Ометьевский парк в районе дома 47 по улице Братьев Касимовых в Казани и лесопосадку по улице Ботанической в поселке Константиновка.

Второе место в группировке по старшинству обвинение приписывает Марату Мустафину, заведующему производством ООО «Промсервис», на ступень ниже находился индивидуальный предприниматель Никита Носов. Последнего на процессе усиленно охраняют — этого подсудимого доставляют в зал суда отдельно от подельников и не помещают в «аквариум» вместе с подельниками. Ему отведено место на первом ряду самого большого зала Верховного суда РТ. Наручники с Носова не снимают, охрана находится с ним неотлучно.

По данным источников «Реального времени», такие меры безопасности для этого фигуранта обусловлены его показаниями против остальных обвиняемых по делу. При этом на предварительном следствии Носов полностью признавал вину, а на предварительных слушаниях в Верховном суде РТ дал понять — с одним из эпизодов не согласен, мол, силовики вменили ему преступление, которое он просто не мог совершить, поскольку находился... на армейской службе.

Наручники с Носова не снимают, охрана находится с ним неотлучно

Забегая вперед, на алиби в данном процессе уповают еще несколько фигурантов дела. Восемь сейчас находятся под стражей, двое под домашним арестом, один — под запретом определенных действий, оставшиеся — под подпиской о невыезде. В их числе — бывший кладовщик ООО «Эдельвейс» Денис Борисенков, водитель Михаил Устинов, монтажник Олим Саидов (есть погашенная судимость за грабеж), а еще судимый помощник юриста Рашид Яруллин.

Среди обвиняемых есть те, для которых этот суд далеко не первый. Руководитель «Каматехстроя» Александр Минеев ранее отбывал наказание за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грубое нарушение дорожных правил. У Рамиля Рахимова за плечами — два приговора за грабеж, причем оба раза суды заменяли условные сроки реальным. У Станислава Лаптева за время ареста по делу «Третьевских» истек срок по первому приговору о разбое.

Восемь сейчас находятся под стражей, двое под домашним арестом, один — под запретом определенных действий, оставшиеся — под подпиской о невыезде

Версия обвинения: как бандитам не достались 5 млн в броневике

Главный потерпевший по делу этой группировки — предприниматель Сергей Калмыков — появился на прошлом заседании с опозданием на час. Кроме него, на процесс прибыли еще трое получивших такой же статус в этом деле. От общения с журналистами все они наотрез отказались. На вопрос суда о гражданских исках к подсудимым пришлось ответить.

Потерпевшая Эльвира Хуснутдинова заявила, что подавать иск не будет. Галия Ганеева не слишком уверенно сказала: «Наверное, не буду». «Буду заявлять, там есть экспертная оценка» сообщил Калмыков. Потерпевший Фархутдинов ответил туманно: «Пока нет».

По версии обвинения, 21 октября 2016 года примерно в 2 часа ночи участники банды совершили вооруженное нападение на машину Toyota Camry, в которой потерпевшие Фархутдинов и Фазылзянов перевозили по просьбе знакомого 5 миллионов рублей. Силовики считают, что нападение было тщательно спланировано — преступники запаслись не только оружием и медицинскими масками (для сокрытия лиц в докоронавирусные времена), но и специально угнали «семерку», с помощью которой блокировали движение «перевозчикам» на заранее выбранном участке — попросту врезались в их иномарку на улице Толбухина.



На следствии один из потерпевших рассказал — за ночную перевозку крупной суммы некий знакомый обещал им заплатить 10 тысяч рублей. Нападение произошло вскоре после того, как их автомобиль доехал до ресторана «Бакинский дворик» и повернул с Гвардейской в сторону Толбухина. После тарана отечественной «легковушки», к Toyota кинулись несколько человек, как только раздались выстрелы — они с напарником пригнулись, заблокировали двери и позвонили в полицию.



План преступников, как полагают в МВД, был такой — расстрелять автомобиль с людьми и добраться до ценного груза. Однако в этот сценарий не вписалась маленькая деталь — иномарка оказалась бронированной. В итоге многочисленные выстрелы по стеклам из неустановленного огнестрельного оружия и травматики ничего не дали. И тогда в ход пошли монтировки и заранее припасенный гвоздодер — ими пытались разбить стекла и вскрыть двери. Однако машина выдержала и эти удары, хотя нападавшим удалось проделать дыру в заднем стекле и оставить вмятины на двери и сколы на бронированных стеклах 6-го класса защиты. Услышав полицейские сирены, преступники скрылись.

В 2016-м году по этой истории было возбуждено дело о хулиганстве и умышленном повреждении имущества на 576,9 тысячи рублей. О перевозке миллионов в броневичке, разбое и бандитизме речь тогда не шла, — отмечают адвокаты обвиняемых. Такие показания потерпевших появились значительно позже. Тот же статус в деле получил владелец пострадавшей машины, который сдавал ее перевозчикам в аренду.

100 тысяч за выход из бригады, поджоги и дань «незамерзайкой»

Большая часть эпизодов данного дела так или иначе связана с придорожной торговлей товаром первой необходимости для водителей — «незамерзайкой». По версии обвинения, «Третьевские» плотно «крышевали» эти точки на своей территории и требовали регулярных отчислений от предпринимателей — вымогали от 500 рублей в день до 5-6 тысяч в месяц. Причем, год от года аппетиты росли — так потерпевший Калмыков на следствии рассказывал — дошло до того, что с него потребовали 100 тысяч рублей за сезон — с середины осени до весны, а затем захотели получать 40—50 процентов выручки. Для подкрепления словесных угроз — били продавцов и забирали их товар.

Так, по версии обвинения, еще в марте 2014-го предприниматель Сергей Калмыков, после серии угроз со стороны ныне подсудимого Никиты Носова и неустановленных лиц, согласился отдавать в качестве ежемесячной «дани» 50 баллонов своего товара — за спокойную торговлю близ АЗС «Автозаводстрой» на проспекте Победы в Казани. За 2 года у него таким образом забрали аж 750 баллонов «незамерзайки», всего на 112,5 тысячи рублей.

По версии обвинения, в марте 2014-го предприниматель Калмыков, после серии угроз со стороны подсудимого Носова (на фото) и неустановленных лиц, согласился отдавать в качестве «дани» 50 баллонов своего товара

Коллега Калмыкова в декабре 2015-го платить отказалась и ей порезали все баллоны на двух торговых точках, полагают силовики. Упоминавшаяся выше Эльвира Хуснутдинова угрозы восприняла реально и согласилась на ежемесячные платежи по 5 тысяч рублей с каждой из четырех придорожных точек, всего за сезон осень-2016-го — весна-2017-го отдала 116 тысяч рублей.

Также бригаде Кунаева вменяют поджог павильона на проспекте Победы в августе 2017-го, где торговал предприниматель Джабраилов, отказавшийся пополнять криминальный «общак» на 6 тысяч рублей в месяц. Готовясь к преступлению, преступники заранее закрасили объектив камеры видеонаблюдения. А затем в ночи облили объект горючим и чиркнули спичкой. Вместе с магазинчиком сгорел и припаркованный рядом Ford. Общий ущерб потерпевшие оценили под 600 тысяч.

Еще один поджог оказался неудачным. По версии обвинения, в октябре 2018-го с помощью «коктейля Молотова» подсудимые пытались запалить магазин «Продукты» в дачном товариществе «Домостроитель» Богородского сельского поселения. Однако при ударе о стену бутылка с зажженным фитилем не разбилась, и огонь не тронул здание стоимостью под 2 млн рублей. Примечательно, что потерпевшим по этому эпизоду также признан предприниматель Калмыков, который в какой-то момент отказался платить. За полгода до поджога на том же месте в Богородском ему разбили автомобиль, а в 2017-м с точек того же потерпевшего унесли 112 баллонов «незамерзайки». Попытку одного продавца помешать пресекли болезненным ударом.

О грабежах товара на следствии рассказали и другие потерпевшие.

Еще одним потерпевшим от вымогательства силовики считают Тимура Хайруллина — бывшего соратника «Третьевских». На следствии он рассказ, что за выход из бригады с него требовали 100 тысяч рублей в феврале 2019 года, угрожали ему и близким, караулили у дома. Согласно обвинению, Хайруллин нашел нужную сумму наличными и отдал ее на парковке у ТЦ «Бахетле» на Павлюхина.

Всего в деле больше 60 томов и 28 эпизодов. Фото: Ринат Назметдинов

Любопытно, что тот же Хайруллин фигурирует в эпизоде незаконного оборота огнестрельного оружия. Полицейские следователи считают, что именно он за 40 тысяч рублей в мае — июне 2016 года купил у подельников пистолет, переделанный самодельным способом из сигнального пистолета «МР-371», и 20 патронов травматического действия к нему. По данным «Реального времени», с этим потерпевшим-обвиняемым силовики заключили досудебное соглашение.

Также «Третьевским» вменяют незаконный оборот обреза, переделанного из двухствольного охотничьего ружья «ТОЗ» калибра 12 мм, и девяти патронов.

Всего в деле больше 60 томов и 28 эпизодов.

Версия защиты: «откупные» показания наркодилеров, алиби и конкуренция

«Когда невиновных держат более двух лет в тюрьме без доказательств — это издевательство над всем народом, не только над нами!», — заявлял обвиняемый в руководстве бригадой и бандой Артур Кунаев в сентября текущего года при продлении ареста в Верховном суде Татарстана. На тот момент обвинение по делу еще не было утверждено, и все материалы находились на изучении в прокуратуре Татарстана.

По версии Кунаева и его защитников, дело построено на показаниях двух человек, которые до 2019 года занимали совсем другую позицию. «А когда их задержали с крупным весом наркотических средств, у них просто не было другого выхода, как дать нужные следователям показания, — считает подсудимый. — И Хайруллин, и Носов говорят по написанному тексту, а потом в один день меняют свои показания. Это указывает однозначно — они двигаются по указке следователя».

Кунаев утверждает: кроме показаний вышеназванной пары, в деле нет доказательств о причастности его и других обвиняемых к разбойному нападению на бронированную иномарку.

По версии Кунаева и его защитников, дело построено на показаниях двух человек, которые до 2019 года занимали совсем другую позицию

Адвокат главного фигуранта Рушана Камалова считает, что ее клиенту приписывают руководство чужими действиями:

— Это у Носова были точки по торговле «незамерзайкой», и на этой почве был конфликт с Калмыковым. Просто каждый хотел занять точку. А теперь следствие преподносит, что якобы Носов от имени группировки приходил. Хотя у Кунаева с Носовым общей деятельности не было, и никто, включая Носова, никаких показаний про Кунаева не давал, пока самого Носова с наркотиками не взяли.

Как выяснило «Реальное время», Носова действительно обвиняют в рамках дела «Третьевских» еще и в покушении на сбыт 79,14 г мефедрона.

Немало вопросов у защиты вызывает и история с придорожным бизнесом. Почему-то в обвинении нет никаких ссылок на то, что данная деятельность велась легально и на основании лицензии. Очевидно, именно поэтому потерпевшие и не спешат с подачей исков. Если торговля на обочинах велась незаконно, то их товар подлежал... конфискации и утилизации, рассуждает адвокат Кунаева.

Защитник другого подсудимого Ирина Князева уверяет — в день нападения на броневик ее клиента на месте быть не могло: «Он вместе с женой был на концерте Любови Успенской в КРК «Пирамида». Есть фотографии с места. А Хайруллин говорит, якобы видел его на месте нападения. Хотя самого Хайруллина в указанном им месте на видеозаписи нет».

Ожидается, что сегодня в Верховном суде Татарстана будет оглашено обвинение по делу «Третьевских», после чего предоставят слово потерпевшим.

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Кунаев

Кунаев с адвокатом Камаловой

Носов



Носов с охраной



Гособвинитель Уразбаев

















