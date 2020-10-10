«Дальний»-2: Следком возбудил дело о частном бизнесе и взятках полковника Ершова

Учредитель охранной фирмы оценил в 18 млн рублей объем 15-летних «платежей за покровительство»

Фото: Максим Платонов

Казанский полковник полиции Алексей Ершов стал фигурантом дела о серии взяток и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии Следкома и ФСБ, преступления начались еще в 2005-м, когда Ершов был опером в ОП «Дальний», и продолжились после назначения на посты главы ОП «Ямашевский», а затем ОП «Сафиуллина» (переименованный «Дальний»). О «космических» размерах взяток, навязывании полицейскими родственников-партнеров в учредители коммерческой фирмы и неустановленных соучастниках стало известно сегодня на аресте заместителя Ершова, который частично признал вину, передает журналист «Реального времени».

Ершова подозревают в девяти преступлениях



«Задержали вчера и закрыли в ИВС», «Никакого задержания не было», «Не смогли найти и задержать, ищут», — такую противоречивую информацию выдают источники «Реального времени» в правоохранительных органах относительно местонахождения ВИП-подозреваемого Алексея Ершова. Официального подтверждения либо опровержения в силовых ведомствах не дают. По факту — на рабочем месте полковника нет, ходатайство на его арест в суд сегодня тоже не поступало.

Между тем, как выяснило «Реальное время», в отношении «пропавшего» начальника ОП «Сафиуллина» возбуждено дело по девяти эпизодам — шесть взяток (по ч. 3, ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289), а также превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (по ч. 1 ст. 285 и 286 УК).

Алексею Ершову — 40. Службу начал в сентябре 1999-го оперативником угрозыска Приволжского РУВД Казани. В июле 2010 года стал замначальника УВД — начальником отдела милиции «Ямашевский». В декабре 2016-го возглавил ОП «Сафиуллина».

Сегодня Советский райсуд Казани дал санкцию на водворение в СИЗО 34-летнего подполковника Ильназа Ситдикова, заместителя начальника ОП-9 «Сафиуллина» по охране общественного порядка. На заседание его доставили сотрудники ФСБ. У входа Ситдикова ожидали коллеги-полицейские. Присутствовать при рассмотрении ходатайства им не разрешили.



Попытку удалить из зала и журналистов предпринял защитник обвиняемого Андрей Фартдинов. «Возможно разглашение материалов, которые могут повлиять в дальнейшем на подзащитного негативно», — обосновал он. Ситдиков поддержал. Председательствующий судья Сергей Аптулин предложил защите вернуться к этому вопросу после оглашения ходатайства.

Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Раиль Самигуллин был краток. Он сообщил, что 8 октября возбуждено дело по ряду должностных преступлений, а 9-го — еще одно по дополнительным эпизодам преступной деятельности, дела соединены. Одним из фигурантов стал Ситдиков. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в крупном размере, группой лиц и путем вымогательства (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). При этом часть возможных соучастников преступления, в том числе полицейских, пока не установлены.

Далее выяснилось, что предъявленные Ситдикову незаконные вознаграждения на общую сумму 411 тысяч рублей — лишь верхушка коррупционного айсберга. По крайней мере, такова позиция свидетеля-взяткодателя и следователей.

Свидетель-взяткодатель про полицейский «бизнес»: «Всего передал больше 18 миллионов»

Основанием для оперативных проверок и возбуждения уголовного дела стало обращение совладельца частной охранной организации «Одиссея-Казань» Александра Желовицкого. Он поделился с силовиками, что в этой сфере работает с 2004 года. Ранее рулил ЧОПом «Рубин», в учредителях которого были бывшие сотрудники МВД Касимов и Шарафеев (из упомянутых в базе «СПАРК-Интерфакс» есть информация только о Нуримане Шарафееве, экс-гендиректоре фонда «Городские парковки» и одном из основателей общественной организации «Ветеран правопорядка» города Казани, — прим. ред.)

С Ершовым знаком также с 2004-го, когда тот еще работал оперуполномоченным в «Дальнем». Свидетель уверяет, что оперативник навещал охраняемые ЧОПом объекты (автостоянки, магазины) и «неоднократно забирал охранников — держал их у себя в кабинете, закрывал на сутки, оформлял документально повод для проверки их личности. Тем самым препятствовал нормальной предпринимательской деятельности».

Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Раиль Самигуллин сообщил, что 8 октября возбуждено дело по ряду должностных преступлений, а 9-го — еще одно по дополнительным эпизодам преступной деятельности, дела соединены

Дальше, по версии бизнесмена, оперативник выдвинул требование: за отсутствие помех и покровительство надо платить по 5 тысяч в месяц с каждого из восьми объектов, то есть всего 40 тысяч. «Я согласился, всего с 2005 по 2009 год передал 1 млн 880 тысяч рублей», — рассказал на допросе учредитель ЧОП. И еще более 2 млн рублей с мая 2009-го до конца 2010-го, когда «покровитель» удвоил ставку.

«Затем Ершов стал начальником ОП «Ямашевский». Предложил заниматься охранной деятельностью на территории этого района, но уже платить не по 10 тысяч, а половину прибыли. Согласился», — вспоминал свидетель и делился расчетами, что на этом этапе «сотрудничества» в карманы силовика утекло больше 14 млн рублей. Но этого, по его словам, было мало: «При создании ЧОО «Одиссей» в 2014-м в число учредителей вошли родственник Ершова, а также супруга бывшего начальника ОП «Савиново».

Согласно данным ЕГРЮЛ, в 2014-м в ЧОО «Одиссей» вложились четверо: Амина Бурнашева (90,9%), Александр Желовицкий (4,64), а также Сергей Абашев (2,64) и Ляля Ибатуллина (1,82%). Заметим, что в том же году начальник ОП «Савиново» Ильнур Ибатуллин был отстранен от должности на фоне скандала с задержанным.

В 2015-м Абашев и сам Желовицкий расстались с долями в «Одиссее». И с мая того же года свидетель, по его словам, перестал выплачивать «крыше» по 300 тысяч рублей в месяц. «В связи с чем Ершов потребовал передать ему четыре объекта, которые были на территории ОП «Ямашевский», один на улице Волкова и еще один — на Горках. Я отказался, отдал лишь три объекта. Затем с Ершовым уже не контактировал», — пояснял свидетель. И вновь подводил арифметический итог отношений с «покровителем»: «С июня 2005-го по май 2015-го передал более 18 млн рублей».

Версия «Одиссея»: взятки деньгами, ремонтом авто и бумагой

В 2019-м тот же предприниматель основал ЧОО «Одиссей-Казань». Но серьезно заболел и оставил управлять фирмой Салихова. Со слов свидетеля, в мае Салихов сообщил о встрече с замначальника ОП-9 Ситдиковым, который якобы по указанию начальника выставил требование платы — по 100 тысяч рублей в месяц за охраняемые объекты на территории ОП. Желовицкий сказал, что сумма большая и деятельность не будет рентабельной. Хотел сам связаться с полковником, но не смог: «Он трубки не брал, на работе не принял, по месту жительства дверь не открыл».

Выяснилось, что предъявленные Ситдикову незаконные вознаграждения на общую сумму 411 тысяч рублей — лишь верхушка коррупционного айсберга

В июне на один из объектов «Одиссея» прибыла полиция, пытались задержать охранников, доставить в отдел. Бизнесмен воспринял это как новую попытку давления и после переговоров, когда «Ситдиков сообщил, что они с Ершовым согласились снизить сумму до 40 тысяч рублей», отказался. Еще через пару дней на новой встрече с замначальника ОП планка снизилась до 20 тысяч рублей. Желовицкий сказал, что больше 15 платить не сможет, на том и договорились. За год передач набежала сумма в 171 тысячу рублей. Часть из них — мобильными переводами. Весной 2020-го предприниматель стал фиксировать на диктофон общение с полицейским. В один из месяцев вместо оплаты наличными или переводом поступило предложение отремонтировать служебный автомобиль и купить бумагу для принтера. Владелец ЧОО уверяет — все сделал.

Летом на одной из встреч представитель «покровителя», увидев на столе заготовленные 15 тысяч рублей, отказался от них, вспоминает свидетель: «Ситдиков сообщил, что согласовал с Ершовым, что они в этот раз деньги брать не будут. Чтобы он потратил их на свое лечение. И предложил заниматься деятельностью по продаже стеклоомывателя на дорогах Казани, расположенных на территории ОП «Сафиуллина». Взамен они прекратят требовать деньги, но будут участвовать в прибыли».

В допросе было указано — «Одиссей» был не единственным, с кого требовали и получали деньги. Этот факт подтвердил и владелец автостоянки из числа пенсионеров МВД. С его слов, еще до открытия бизнеса вопрос согласовали с начальником ОП «Сафиуллина»: «Он сообщил — нужно отдавать по 50% прибыли. Это составляло 20 тысяч в месяц. И сказал контактировать по этим вопросам с Ситдиковым».

Со слов этого свидетеля, деньги он передавал с сентября 2019 года наличными, после чего отправлял голосовое сообщение в мессенджере: «Алексей Евгеньевич, я с человеком встретился. Все «документы» передал».

Напомним, общий размер взятки по этому эпизоду следствие оценило в 240 тысяч рублей.

После возвращения журналистов в зал суда в финале прений Ильназ Ситдиков уже ничего не отрицал

Подполковник: «Буду активно содействовать предварительному следствию»

Часть процесса по ходатайству сторон провели в закрытом режиме. Без СМИ следователь намеревался приобщить новые материалы дела к своему ходатайству. Возможно, они касались уточнения позиции обвиняемого Ситдикова. На первом допросе в качестве подозреваемого он все отрицал и настаивал, что полицейские вообще не вправе проверять работу частной охраны:

«О наличии объектов «Одиссей-Казань» на территории ОП ему [Ситдикову] неизвестно. Проверки не инициировал. Работников не задерживал. Указаний не давал. О взятке не договаривался. Деньги не получал».

Зато подтвердил знакомство с заявителем-учредителем, сказал об их дружеских отношениях и о трех займах на общую сумму 35 тысяч рублей. По словам Ситдикова, деньги нужны были для лечения его сына и он все уже вернул. Почему средства переводились не напрямую, а на карту сестры и знакомых — уточнять не стал.



По мнению защитника, доводы о возможностях его клиента помешать следствию голословны, а его профессиональная биография — безупречна

Любопытно, что после возвращения журналистов в зал суда в финале прений Ильназ Ситдиков уже ничего не отрицал: «Вину признаю частично — именно в составе инкриминируемого мне деяния». Он просил не заключать его под стражу и не отрывать от семьи и трехлетнего сына, который месяц назад перенес сложнейшую операцию и сейчас проходит курс реабилитации, нуждаясь в постоянном уходе врачей и внимании близких. «Я буду также активно содействовать предварительному следствию», — закончил свое выступление подполковник.

Адвокат Андрей Фартдинов просил отказать в ходатайстве о заключении под стражу: «При избрании домашнего ареста будут достигнуты те же цели, при этом семья не будет разобщена. Муж будет с женой, а отец с сыном». По мнению защитника, доводы о возможностях его клиента помешать следствию голословны, а его профессиональная биография — безупречна. К материалам дела приобщили данные о награждении Ситдикова медалями «За отличие в службе» II и III степени, диплом за победу в 2017-м на конкурсе профмастерства среди борцов с незаконным оборотом наркотиков и почетную грамоту за выполнение особо сложных и важных задач.

«Считаю, что избрание иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, невозможно», — выступила старший помощник прокурора Советского района Казани Динара Зареева. Она напомнила, что Ситдиков обвиняется в двух особо тяжких преступлениях — получении взяток в крупном размере, с вымогательством и не в одиночку. «Данные преступления совершены в составе группы лиц. Часть этих лиц на сегодняшний день не установлена», — заметила представитель прокуратуры.

Динара Зареева напомнила, что Ситдиков обвиняется в двух особо тяжких преступлениях — получении взяток в крупном размере, с вымогательством и не в одиночку

Суд постановил — отправить Ситдикова в СИЗО до 8 декабря.

Расследование дела продолжается.

Ирина Плотникова, фото автора