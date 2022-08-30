Работники субподрядчика «Гемонта» требуют уголовного дела за долги по зарплате

Проблему объясняют неплатежами со стороны нижнекамской «дочки» — турецкой строительной компании

Как стало известно «Реальному времени», по факту невыплаты зарплаты субподрядчиком — нижнекамской «дочкой» турецкой компании Gemont ООО «Рокайсан», который строил в Нижнекамске этиленовый комплекс ЭП-600, может быть заведено уголовное дело. Фирма с марта этого года задолжала сотрудникам суммы в несколько сотен тысяч рублей, и потерявшие надежду получить заработанное люди пошли по инстанциям — в прокуратуру, трудовую инспекцию и УБЭП.



Ответственность возложили на «Гемонт»

Дамир Нуреев работал в ООО «Рокайсан» переводчиком с турецкого, помогал преодолевать местным и турецким строителям языковый барьер. Но весной, как сообщил мужчина «Реальному времени», работодатель оставил его без заработка.

— Зарплату мне выплатили частично за март, частично за апрель — и все. 16 июня я был вынужден уволиться, но денег так и не увидел — ни зарплаты, ни отпускных. А ведь я работал в режиме с 8:00 до 22:00 все будние дни! И уволился только формально по собственному желанию, а фактически — по соглашению сторон, так как работодатель не мог платить мне зарплату, — рассказал Нуреев, — В компании «Рокайсан» объясняли это тем, что якобы они не получили денег от «Гемонта». Но мы, работники, знаем, что в апреле на счет «Рокайсана» от «Гемонта» поступило несколько десятков миллионов рублей. К тому же компания наша работала успешно, до последнего времени имела неплохую прибыль — разве это не давало возможности с нами рассчитаться?



Нуреев напомнил: когда в «Гемонте» турецким рабочим выплатили зарплату в соотношении 80 рублей за доллар при скакнувшем до 120—130 рублей «зеленом», они вышли с протестом — и их успокоили, пересчитав зарплату по реальному курсу:

— А с нашими сотрудниками, получается, так можно обходиться?

Дамир Нуреев работал в ООО «Рокайсан» переводчиком с турецкого, помогал преодолевать местным и турецким строителям языковый барьер. Фото: Максим Кокунин, realnoevremya.ru

Но тут же он добавил, что местные работники турецкой фирмы единодушия, в отличие от турок не проявили. Сотрудники разделились: одни требовали, жаловались в прокуратуру, МВД и трудовую инспекцию, другие затягивали пояса и уходили в административный отпуск, а то и работали бесплатно в надежде, что, если не портить отношения с начальством, с ними когда-нибудь рассчитаются. Нуреев считает, что ждать нечего:

— «Гемонт» в июле подал на банкротство, думаю, есть вероятность, что и «Рокайсан» поступит так же.

То же самое рассказал другой, тоже уже уволившийся сотрудник компании «Рокайсан», которому после увольнения в июне удалось «выбить» у работодателя сумму основного долга по зарплате. Альберт Сагдеев (имя и фамилия по его просьбе изменены) рассказал, что он, в числе нескольких коллег, написал жалобы в надзорные и следственные органы, после его и ряд других сотрудников руководство пригласило. Вручило разные суммы денег и попросило не рассказывать об этом остальным членам трудового коллектива.

Пока сотрудники ждут зарплату, предприятие «сбрасывает» активы?

Дамир же Нуреев рассказал, что его приглашали в полицию после того, как он описал историю с задержками заработной платы, там шла речь о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК РФ, но чем в итоге закончилось дело — ему неизвестно.

По словам обоих бывших сотрудников ООО «Рокайсан», если дело закончится банкротством, то шансы кредиторов компании невелики: часть имущества фирмы в лизинге, а часть уже куда-то вывезли, говорят они.

А в заявлении в УБЭП Дамир Нуреев сообщил и о другом факте «вывода» имущества из компании: о «передаче дорогого служебного автомобиля Toyota RAV4 в собственность генеральному директору».

По словам обоих бывших сотрудников ООО «Рокайсан», если дело закончится банкротством, то шансы кредиторов компании невелики. Фото: yandex.ru/maps

Доходы и долги

По данным сервиса «СПАРК», среднесписочная численность работников ООО «Рокайсан» по итогам 2021 года составляла 68 человек, и если даже предпололжить, что части работников выплатили кругленькие суммы, то долг по зарплате все равно выглядит весомым.

Выручка от продажи по итогам 2021 года превысила 325 млн рублей, а чистая прибыль составляла 48,3 млн. При этом компания имела чистые активы почти на 83 млн. ООО «Рокайсан» выступает ответчиком по двум арбитражным искам на общую сумму 1,41 млн рублей, предмет исков — «Поставка — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» и «Услуги — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

Пять месяцев назад — в марте — Нижнекамское ООО «Импульс» обратилось в Арбитражный суд РТ с иском о взыскании с ООО «Рокайсан» 568 тыс. рублей по договору поставки. Однако стороны урегулировали отношения, не дожидаясь решения суда: в мае истец отказался от заявленных требований.

Однако уже 12 августа 2022 года Арбитражный суд РТ принял к рассмотрению новое исковое заявление — от нижнекамского ООО «Контроль» о взыскании 840 тыс. рублей по договору оказания услуг. И, по словам бывших сотрудников компании, это не единственный неоплаченный долг «Рокайсана».

Ведомственный «футбол»

«Реальное время попыталось связаться с руководителями ООО «Рокайсан» и ООО «Гемонт» и получить у них комментарии по поводу изложенного выше, однако имеющиеся в открытом доступе телефоны были либо отключены, либо принадлежали уже посторонним лицам. Мы также направили запросы аналогичного содержания на электронные адреса этих двух фирм. По получении ответа мы представим точку зрения работодателя.

Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, заявления работников о невыплате зарплаты, в которых они просили возбудить уголовное дело по статье 145.1 УК РФ, были пересланы в компетентный орган — прокуратуру. Уголовное дело полиция возбуждать не стала.

Строители в Нижнекамске блокировали въезд на базу, требуя выплаты долгов по зарплате. Скриншот видео

Впрочем, возможно, его все-таки возбудят (или возбудили). Дамир Нуреев говорит, что его вызывал и опрашивал следователь и устно ему сообщил, что дело возбуждено, однако письменных подтверждений этому он не получил. Чтобы уточнить, «возбудились» ли, наконец, правоохранители по такому серьезному факту, как невыплата заработанных нескольких сотен тысяч рублей целому коллективу нижнекамского предприятия, «Реальное время» обратилось с запросом в Следком — ответ ведомства будет опубликован по получении.



Дамир Нуреев также обратился в Гострудинспекцию в РТ. В ответе этого ведомства, в частности, сообщается что «Нижнекамской городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Рокайсан» федерального законодательства и в сфере оплаты труда, в ходе которой установлено, что перед работниками организации имеется задолженность по заработной плате. По заявлению прокурора мировым судьей судебного участка по г. Нижнекамску выданы судебные приказы о взыскании указанной задолженности». В частности, судебный приказ от 8 июля был выдан в интересах Нуриева. В прокуратуре РТ информацию Гострудинспекции «Реальному времени» подтвердили.

Турки уедут — долги останутся?

Сам же Дамир Нуриев говорит, что деньги пока не получил. О том, принимали ли какие-то меры к их взысканию судебные приставы, его никто не уведомил. А в Гострудинспекции его дополнительно проинформировали, что он может и сам обратиться с иском к бывшему работодателю в районный суд.



— Я хотел бы подчеркнуть вот такую деталь, — сказал, подводя итоги своих хождений за деньгами, Дамир Нуриев. — Если бы у нас создавались свои, местные фирмы для строительства, а турецких специалистов нанимали бы туда на работу, например, в качестве консультантов, такие ситуации, как с бунтом турецких рабочих на «Гемонте», и тем более с невыплатой зарплаты, вряд ли возникли бы. В конце концов, с российского директора предприятия можно за такие «шутки» по полной спросить, а турок уехал к себе домой — и на этом все закончилось — кто станет по такому пустяковому делу добиваться его экстрадиции?