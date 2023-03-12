Имитаторы взрывных веществ и разлагающейся плоти: МВД по Татарстану закупит реквизит для служебных собак

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», МВД по Татарстану потратит 1 миллион рублей на приобретение комплектов учебных имитаторов запахов взрывчатых веществ и трупных останков человека. Имитаторы предназначены для Центра кинологической службы, где с их помощью будут обучать служебных собак. Всего планируется закупить 18 комплектов «пахнущего» реквизита. При этом токсичный класс опасности всех его элементов не должен превышать четвертый уровень и представлять какую-либо опасность.

Собакам МВД придется «нюхнуть пороха»

Большая часть комплектов, а именно 17, предназначены для обучения поиску взрывчатки. Основными составляющими такого набора станут имитаторы:

тротила — самого распространенного взрывчатого вещества, применяемого в большинстве видов боеприпасов;

— самого распространенного взрывчатого вещества, применяемого в большинстве видов боеприпасов; гексогена — одного из сильнейших ядов, чувствительного к ударам и имеющего самую высокую скорость детонации;

— одного из сильнейших ядов, чувствительного к ударам и имеющего самую высокую скорость детонации; ТЭНа — мощного взрывчатого вещества, используемого для снаряжения капсюлей-детонаторов, кумулятивных припасов и детонирующего шнура;

— мощного взрывчатого вещества, используемого для снаряжения капсюлей-детонаторов, кумулятивных припасов и детонирующего шнура; тетрила — вещества, которое использовалось в малокалиберных снарядах (в настоящее время снято с производства);

— вещества, которое использовалось в малокалиберных снарядах (в настоящее время снято с производства); октогена — пластичной взрывчатки, которой пользуются диверсионные спецподразделения;

— пластичной взрывчатки, которой пользуются диверсионные спецподразделения; самодельных взрывных устройств на основе азотосодержащих соединений «чеченская смесь» — наиболее простых компонентов взрывчатки;

— наиболее простых компонентов взрывчатки; запаха оружия «выстрел» ;

; а также пороховой смеси.

Вес каждого реквизита — минимум 60 граммов. В комплекты обязательно должны входить банки с завинчивающейся крышкой и этикеткой, на которой обозначено название имитатора. Кроме того, набор подразумевает собой наличие восьми тканевых мешков, не менее 50 пар перчаток, одного пинцета, паспорта и коробки.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Что же касается комплекта реквизита с запахом трупных останков человека, то в его состав войдут: имитатор «Зомби» (разлагающаяся плоть) и «Мумия» (мумифицированный труп). Они должны представлять собой сыпучие порошки (не менее 10 граммов) и быть упакованными в мешочки и стеклянные баночки. Основным элементом таких имитаторов будет настоящий биологический материал человека.

Тонны собачьего корма на десятки миллионов рублей

Стоит отметить, что МВД по Татарстану также регулярно проводит закупку сухого корма для своих служебных собак. Так, например, в прошлом году на эти нужды потрачено 33 миллиона рублей. Поставки осуществлялись по девяти видам кормов:

77 тонн — для взрослых собак всех пород;

19 тонн — для взрослых собак крупных пород;

6 тонн — для собак с чувствительным пищеварением;

4,3 тонны — сублимированного корма;

2,7 тонны — для щенков, беременных и кормящих собак;

1,8 тонны — для юниоров;

1,6 тонны — беззернового корма;

60 килограммов — при острых кишечных расстройствах и нарушениях пищеварения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Подобная закупка осуществлялась и на 2019-й, и 2020 год. Тогда на покупку 170,9 тонны корма из федерального бюджета выделялось около 51,2 миллиона рублей.

Служебные собаки из Татарстана популярны не только в республике

Всего в Татарстане служат около 500 кинологов и около 500 собак различных пород, надрессированных по разным направлениям. Основным, конечно же, является разыскной профиль — поиск запахов составляет от 80 до 90% от всей работы. Также собаки помогают в осмотре автомобилей, обысках и на таможне. В кинологическом центре казанской полиции насчитывается более 30 собак, а их основная порода — немецкие овчарки.



В 2018 году четырех российских овчарок передали Национальному центру кинологической службы МВД Кубы для прохождения службы. Три из них были из питомника служебного собаководства УФСИН России по Татарстану. Их сопровождали два кинолога и ветеринар.

Собаки активно участвуют и в работе спасателей. В 2022-м дратхаар Гретта, служащая в Казанском поисково-спасательном отряде с 2015 года, победила в номинации «Лучшая служебная собака — спасатель России». Она регулярно участвует в поисковых работах в природной среде. Например, ее привлекали для поиска тел погибших при обрушении дома в Ижевске.

Фото: mchs.gov.ru

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Максим Кокунин