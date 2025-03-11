В России замаячило второе пришествие татарстанской «Автодории»

В МВД, Минтрансе и Госдуме вернулись к обсуждению вопроса о наказании водителей за превышение средней скорости

Фото: Реальное время

Вопрос о возрождении татарстанской «Автодории» на дорогах России вновь стал актуальным. Минтранс и МВД вернулись к теме возвращения ответственности за превышение средней скорости между камерами на дорогах. При этом в МВД официально заявили, что не поддерживают введение штрафов за это нарушение. В перспективах возобновления эксперимента, инициатором которого 12 лет назад стал Татарстан, плюсах и минусах контроля средней скорости движения на дорогах и реальных мотивах, которые движут его сторонниками, разбиралось «Реальное время».

Остановленный Верховным судом России эксперимент хотят повторить

Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов поделился с журналистами информацией о том, что Минтранс вместе с МВД прорабатывают вопрос наказания водителей за превышение средней скорости движения на отрезках дорог между камерами. Менее чем через сутки в Министерстве внутренних дел страны официально заявили, что не поддерживают эту идею. Однако, как выяснилось, сторонников у нее достаточно много, причем не только в Татарстане, где в 2013 году ее разработали и «обкатали» в качестве эксперимента.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К примеру, депутаты Законодательного собрания ЯМАО предложили использовать Ямал в качестве экспериментальной площадки этой инициативы. В заксобрании региона «Реальному времени» сообщили, что 10 января 2025 года в правительство РФ был направлен проект федерального закона «О проведении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа эксперимента в области дорожного движения по контролю средней скорости движения транспортных средств».

— Суть законодательной инициативы — дать определение понятию «средняя скорость» и закрепить правила определения места и времени совершения правонарушения в федеральном законодательстве, — пояснили в Заксобрании ЯМАО. — Проект федерального закона был разработан с целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением разрешенной скорости. По мнению авторов законодательной инициативы, принятие законопроекта должно обеспечить возможность достижения основных показателей государственных программ Российской Федерации — снижение смертности в результате ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Там подчеркнули, что Ямал был готов выступить площадкой для проведения эксперимента по контролю средней скорости движения автотранспорта, чтобы обеспечить выработку оптимальных правовых норм для ее внедрения на территории всей страны. И отметили, что все необходимое для проведения эксперимента в регионе имеется: на ямальских дорогах установлен 101 комплекс фотовидеофиксации, включающий в себя 168 камер с функцией контроля скоростного режима.



В СМИ уже появилась информация о том, что в Правительстве РФ не поддержали инициативу ямальских властей вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперимент по контролю средней скорости готова провести и Вологодская область — там выступили с аналогичной законодательной инициативой и предложили «узаконить» определение средней скорости автомобиля как отношение длины участка дороги с ограничением скорости к времени, которое транспортное средство затратило на преодоление этого участка.

То есть, по сути, инициаторы проектов хотят устранить пробел в Правилах дорожного движения, который сыграл решающую роль в отмене практики штрафов за превышение средней скорости Верховным судом России, начиная с 2019 года. Основным доводом тогда стал тот факт, что при определении средней скорости конкретные время и место совершения административного правонарушения остаются не установленными, а понятие средней скорости движения транспортного средства отсутствует в ПДД и КоАП.

В пресс-службе Минтранса России на запрос «Реального времени» о перспективах возвращения «Автодории» ответили следующее:

— Некоторые регионы направляли в Минтранс России предложения о введении ответственности водителей за превышение средней скорости движения между камерами на дорогах. Как отметил первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов, ранее данный вопрос действительно прорабатывался, но позиция по нему осталась без изменений. Минтранс над данными предложениями сейчас не работает.

«Эффект от этой меры есть»

— В период, когда водителей привлекали к административной ответственности за превышение средней скорости движения, аварийность на дорогах Казани заметно снизилась, — говорит глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин. — Эффект от этой меры, безусловно, есть: водители начинают понимать, что уловки, которые они придумывают, где-то превышая скоростной режим, а где-то сбрасывая скорость, уже не работают. И это сказывается на количестве ДТП.

Савин подчеркнул, что довод о том, что водитель не имеет возможности следить за средней скоростью, несостоятелен, поскольку, соблюдая скоростной режим в целом, он среднюю скорость точно не превысит:

— Законы физики не обманешь. Если мы из пункта А в пункт Б со скоростью 90 км в час перемещаемся за 50–55 минут, а камерами будет зафиксировано меньшее время, значит, имело место превышение скоростного режима.

Михаил Савин полагает, что, возможно, имело бы смысл провести эксперимент с введением ответственности за превышение средней скорости в каком-то одном регионе либо городе, широко оповестив об этом население и установив информационные баннеры на дорогах. Реальное время / realnoevremya.ru

Михаил Савин полагает, что возможно имело бы смысл провести эксперимент с введением ответственности за превышение средней скорости в каком-то одном регионе либо городе, широко оповестив об этом население и установив информационные баннеры на дорогах. А потом взять определенный временной интервал такой работы, сравнить его с другими периодами до подключения таких камер, после чего на основании результатов этого эксперимента уже делать выводы и принимать решения, касающиеся водителей всей страны.

«Ничего хорошего из этого не вышло»

Резко против инициативы вернуть штрафы за превышение средней скорости выступил представитель ФАР Дмитрий Золотов:

— Как показала практика, ничего хорошего из этого не вышло. Водители как нарушали Правила движения, так и продолжили их нарушать, сбавляя скорость только там, где измеряется средняя скорость. И это не улучшает обстановку на дороге и безопасность движения, наоборот, делает ситуацию на дороге более опасной, потому что человек, который вначале разогнался, а потом стал ехать медленно, создает нервную, аварийную ситуацию для водителей, которые едут сзади с нормальной скоростью.

Золотов также убежден, что истинной целью попыток вернуть наказание за превышение средней скорости является пополнение казны за счет штрафов, и предлагает альтернативу — сделать дороги максимально безопасными, в том числе увеличив разрешенную скорость на прямых участках дорог, предварительно оборудовав их хорошим покрытием, разделительными отбойниками и т.п. Если это возможно на платных дорогах, то почему не делается и на бесплатных, то есть построенных на средства налогоплательщиков, говорит он.

Повышать безопасность дорожного движения, по его мнению, только с помощью технических средств и штрафов — тупиковый путь:

— Снижение скорости на дорогах в городе до 40–60 км в час не ведет к уменьшению ДТП — они были и есть. Пьяные за руль как садились, так и садятся, хотя ответственность сегодня за это — вплоть до уголовной. Нужна профилактика. Почему с дорог убрали практически всех сотрудников ГИБДД? Потому что ставить камеру выгодно, а при виде инспектора водитель притормаживает и штраф не платит. Водитель едет пьяным, потому что знает: инспекторов на дороге нет, а камера его не выявит. Камера не выявит человека, у которого нет прав, — только собственника автомобиля, у которого и прав-то может не быть. Собственник по статистике может оказаться злостным нарушителем, хотя никогда не садился за руль, а истинный нарушитель уходит от ответственности, и вся эта статистика становится неактуальной, ничего не доказывает.

«Ставить камеру выгодно, а при виде инспектора водитель притормаживает и штраф не платит». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дмитрий Золотов также отметил положительную тенденцию последнего времени — постепенный отказ от установки на дорогах передвижных комплексов фотовидеофиксации (пресловутых камер на треногах под охраной бывших сотрудников ГИБДД), но связал это не со свертыванием практики широкого использования средств автоматического контроля за дорожным движением, а с их совершенствованием:

— Эти треноги уже отжили свое, сейчас фиксацию осуществляют с помощью камер, установленных на движущихся автомобилях, и сразу выписывают штрафы за нарушения.

«Эти треноги уже отжили свое». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Действительно, еще в 2021 году в ГИБДД сообщали о планах перенести акцент с открыто стоящих камер на скрытое патрулирование дорог автомобилями без опознавательных знаков.

«Цель не в том, чтобы собрать штрафы»

— Мы стали первыми в России, кто разработал и внедрял систему контроля средней скорости, — говорит основатель ООО «Автодория» Антон Куховаренко, который давно уже занимается другими проектами. — Потом уже появились другие системы. И я считаю, что это самый правильный способ контролировать скорость, если мы действительно хотим успокаивать транспортные потоки, выравнивать скорость движения. И для меня, честно говоря, было очень удивительно, когда эту систему отменили, хотя практика показала, что это на самом деле действенный способ борьбы с нарушениями скоростного режима.

Куховаренко опроверг утверждение, что цель идеологов возвращения автоматической системы контроля средней скорости состоит в том, чтобы собрать максимально большой «урожай» штрафов. По его словам, попав под камеру и уплатив раз или два штраф, большинство водителей перестали лихачить. В результате первоначальный поток штрафов быстро иссякает до скромного ручейка, который пополняется, как правило, только за счет тех, кто ездит по оборудованным «Автодорией» участкам нерегулярно, и тех, кто является злостными нарушителями и не считает деньги.

«Лучше доходы от штрафов направить в другое русло»

Практика наказания водителей по результатам определения средней скорости в прошлом десятилетии вызвала резкое неприятие и у ряда российских законодателей. В 2018 году в Госдуму был даже внесен законопроект о внесении в КоАП изменений для уточнения условий привлечения к административной ответственности, согласно которому из доказательств административного правонарушения предлагалось исключить сведения о средней скорости на участке дороги. Его инициаторы ссылались на то, что применение в таких случаях статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как «средняя скорость», а для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время. В апреле 2024 года этот законопроект был отклонен.

— Если этот вопрос вновь поднимается, возвращайте законопроект сразу во второе чтение, — иронизирует один из его авторов, депутат Госдимы Ярослав Нилов. — В Правилах дорожного движения нет никакой средней скорости, а все эти ухищрения направлены на то, чтобы вытаскивать из карманов водителей побольше денег. Давайте это прекратим! И так с первого января подняли штрафы и сократили скидку.

Главный аргумент Нилова против возобновления расчетов средней скорости на дорогах состоит в том, что ловить водителей на ее превышении — значит, создавать на дороге дополнительные опасности:

— Я много лет курировал Смоленскую область и лично наблюдал, как действуют водители, которые постоянно ездили под этими камерами. И они делились этим приемом в соцсетях, в чатах. Люди подъезжали на небезопасное расстояние к большегрузному транспортному средству, и въезжали в зону контроля так, что номера машины камера не «увидела», а дальше ехали с любой скоростью. Это небезопасно!

«Ловить водителей на ее превышении — значит, создавать на дороге дополнительные опасности». Инна Серова / realnoevremya.ru

Ярослав Нилов также напомнил недавние слова главы МВД России Владимира Колокольцева о том, что средства от штрафов сейчас поступают в региональные бюджеты и тратятся по усмотрению местных властей, причем «только часть доходов в виде штрафов за нарушения направляется на обеспечение безопасности на дорогах, а в ряде регионов значительная доля тратится на покрытие затрат, связанных с содержанием системы автоматической фиксации». Колокольцев предложил «законодательно урегулировать вопрос использования этих денег исключительно на решение задач по снижению аварийности», — подчеркнул депутат.

В числе неотложных мер, в которые, по его мнению, следует вкладываться, Нилов назвал «санацию» с целью приведения в соответствие дорожных знаков и разметки, устранения лишних знаков и излишних ограничений, синхронизацию работы всех светофоров, разделение встречных потоков отбойниками на всех скоростных трассах, устранение дефектов дорожного полотна — ям и колдобин.

