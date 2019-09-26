Арест ВИП-регистратора Татарстана: «Изъяты предметы, свидетельствующие о получении взяток»

Замглавы Росреестра по РТ получила прописку в деле о мошенничестве с ущербом 10 млн, при обыске в ее кабинете Следком нашел коррупционные вещдоки

Фото: Ирина Плотникова

Дело об аферах в БТИ с подменой правоустанавливающих документов вышло на новый уровень. Сегодня компанию арестованных фигурантов пополнила Ада Зайдуллина, что последние 8 месяцев занимала должность замруководителя Управления Росреестра по РТ. Несмотря на заступничество шефа Азата Зяббарова, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и подстрекательствах к превышению должностных полномочий. По версии Следкома, Зайдуллина заставила подчиненного зарегистрировать два участка по липовым документам, и таких фактов может быть больше. На суде прозвучала информация о найденных в кабинете ВИП-регистратора «свидетельствах» взяток.

Подмена в базе Росреестра и непризнание вины



В стеклянном аквариуме казанского суда 47-летняя Ада Зайдуллина держалась невозмутимо, эмоций не проявляла и от камер не пряталась. А в перерыве заявила журналисту «Реального времени», что уверена — правда будет на ее стороне. «Это оговор. И суд однозначно примет решение в мою пользу», — сказала она.

Поддержать задержанную в зал суда пришли муж с сыном и коллеги по работе. Не остался в стороне и начальник Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров — его обращение к суду огласили защитники Игорь Гатауллин и Наталья Клюшкина.

Подполковник юстиции Елена Ахметзянова, следователь второго отдела Следкома по РТ, просила отправить задержанную в СИЗО до 24 ноября. По ее мнению, на свободе руководитель такого ранга способен создать помехи следствию и надавить на подчиненных-свидетелей. Представитель прокуратуры Советского района Лейсан Нуреева ходатайство поддержала.

По версии следствия, Ада Зайдуллина входила в состав преступной группы, что с мая 2013-го года по май 2017 года занималась хищением объектов недвижимости разными способами, в том числе путем внесения фиктивных документов в дела инвентарного учета и базы Росреестра. ВИП-регистратору силовики приписывают роль пособницы в беспрепятственной регистрации двух земельных участков в частном секторе Казани — на улицах Лесопарковой и Плужной.

На заседании суда прозвучало: в начале февраля 2019-го (недели за две до возбуждения уголовного «дела БТИ») программный комплекс татарстанского Росреестра зафиксировал факт подмены письма из БТИ по участку на улице Лесопарковой. В оригинале письма на вопрос, проводить ли регистрацию, руководство БТИ ответило отказом, содержание нового документа было прямо противоположным. По мнению следователя Ахметзяновой, сделать это могла сама Зайдуллина или кто-то по ее указанию.

24 сентября замглавы Управления Росреестра задержали, на следующий день предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — по тем двум участкам, а еще в двух подстрекательствах к превышению должностных полномочий. Вину на допросе она не признала.

Напомним, карьеру первая леди Росреестра РТ начинала пионервожатой в школе Васильево и воспитателем яслей-сада в Казани. Окончила КГУ и Российскую академию правосудия. Работала в компании «АНТ» на позиции заместителя гендиректора по общим вопросам (2005—2006 гг.) и старшим менеджером в фирме «Русмет». В 2006-м получила должность инженера отдела обработки информации ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ. Позже возглавляла несколько отделов Управления Росреестра. На должность замруководителя была назначена в январе 2019-го, фактически обязанности выполняла с августа, по данным оперативников.

Ущерб по делу перевалил за 10 миллионов, Следком ищет взятки

Из оглашенных судом материалов следовало, что показания против высокопоставленной дамы из Регпалаты дали ее бывший коллега-регистратор Дмитрий Шпагонов и арестованный по этому же делу председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин. Шпагонов поделился со следователями, что регистрировал объект на Плужной под давлением Зайдуллиной. Акчурин же сослался на слова другого обвиняемого по делу — замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаила Мартыненко, у которого был в Казани был бизнес напротив Регпалаты. Если верить Акчурину, Мартыненко за деньги решал дела в Росреестре, в том числе через Зайдуллину.

К ходатайству об аресте следователь приложила детализацию телефонного общения обвиняемых и пояснила — звонок от Мартыненко Зайдуллиной поступил вскоре после направления на регистрацию липовых документов по участку на улице Плужной. При первом допросе замглавы Управления Росреестра общение отрицала, потом появилось уточнение — звонок не касался работы, речь шла о свадьбе одной из коллег.

По словам подполковника Ахметзяновой, в деле могут появиться и новые эпизоды, ведь при обыске в служебном кабинете Зайдуллиной изъяли некие «предметы, свидетельствующие о получении взяток». О каких предметах речь — конвертах с деньгами, векселях на предъявителя или кредитных картах, следователь Ахметзянова не поясняла. К возмущению адвокатов обвиняемой, протокол изъятия и досмотра этих «коррупционных свидетельств» в суд не представлен. Потому что еще идет проверка, парировала сотрудница Следкома.

Напомним, расследование дела началось еще в феврале этого года. Сейчас в нем 11 эпизодов мошенничества и покушения на таковое с ущербом свыше 10 млн рублей. По делу привлекаются бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», она же директор и учредителя риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова, председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин вместе с супругой Татьяной, ведущий юрисконсульт БТИ РТ Мария Чинахова, замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Мартыненко и уже осужденный по делу «Казаевских» Сергей Бикбулатов. А еще безработная Лариса Васильева — единственная, кто находится под подпиской о невыезде.

В розыск объявлен подозреваемый Наиль Насыбуллин — бывший директор развлекательного заведения «Казанова» в ТРК «Корстон». Следователи полагают, что он причастен минимум к одному эпизоду хищений.

В состав преступной группы силовики включили не всех девятерых фигурантов, а только Акчуриных, Мазитову, Бикбулатова, Мартыненко и Зайдуллину. Кроме афер с участками и квартирами, в деле фигурируют посредничество в передаче двух взяток по 40 тысяч рублей для Чинаховой из БТИ — за внесение поддельных документов в дела инвентарного учета объектов недвижимости.

Адвокат Игорь Гатауллин попросил суд приобщить к материалам обращение к Фемиде от начальника обвиняемой Азата Зяббарова. Шеф Управления Росреестра РТ характеризует Аду Зайдуллину с положительной стороны, пишет, что она отличается требовательностью к сотрудникам, и именно за свою требовательность «могла стать жертвой оговора» со стороны коллег, уволенных за противоправную деятельность. Таковым, как следует из письма был тот самый Шпагонов, что провел незаконную регистрацию объектов на Лесопарковой и Плужной.

Зяббаров подчеркивает: на тот момент Зайдуллина возглавляла отдел регистрации недвижимости в электронном виде, к госрегистрации недвижимости физлиц отношения не имела, а Шпагонов «никоим образом не находился в ее подчинении». Также был приобщен ответ главы Управления Росреестра на адвокатский запрос о результатах служебной проверки в ведомстве: Шпагонов сам провел незаконную регистрацию, а когда факт был выявлен, написал заявление об увольнении и был уволен 1 июля 2019 года.

Адвокат Гатауллин поинтересовался, привлекается ли к уголовной ответственности этот уволенный. Следователь с разрешения суда не стала отвечать на этот вопрос.

Версия защиты: «Обвинение основано на показаниях жуликов»

Защитники просили не отправлять Зайдуллину в СИЗО, утверждая, что оснований для самой суровой меры пресечения нет — попыток скрыться, оказать давление на свидетелей не было и вызовов к следователю на допрос тоже, до обыска с задержанием.

По мнению Игоря Гатауллина, необоснованными являются и претензии к его клиентке.

— Обвинение основано на показаниях жуликов, которые сами признают, что нарушили закон! Почему мы должны им верить? — рассуждает он. — Да, моя подзащитная строго спрашивала с нерадивых регистраторов, воспитала двоих детей, муж-инвалид на иждивении. Машины, кораблей, яхт в собственности нет.

Адвокат Наталья Клюшкина продолжила: «Причастность к преступлению… подтверждается показаниями обвиняемого Акчурина, который в своих показаниях ссылается на Мартыненко. Но показания Мартыненко не представлены суду, очевидно, у него иная позиция… И Шпагонов в статусе свидетеля будет давать показания, которые удобны следствию».

Сама Ада Зайдуллина попросила суд отказать в ходатайстве. Решение судьи Алсу Шайхутдиновой о домашнем аресте и освобождение из «аквариума» она восприняла как должное. Улыбнулась лишь на выходе из суда.