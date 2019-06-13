Демарш несогласной: «распила» миллиарда погорельцев ТФБ не было?

По версии обвиняемой Светланы Фроловой, МВД Татарстана построило уголовное дело на показаниях выявленных ею же недобросовестных заемщиков

Фото: Ирина Плотникова

Жертвой мести «потерпевшего» бизнесмена и фантазий оперов считает себя экс-глава правового департамента Фонда поддержки предпринимательства РТ Светлана Фролова. Сегодня в МВД Татарстана ей планируют предъявить итоговое обвинение. По данным «Реального времени», к двум эпизодам мошенничества по 300 тысяч рублей — предполагаемые откаты в 10% от займов, силовики хотят добавить еще четыре эпизода с займами на 12 млн рублей, которые, по версии следствия, увели из миллиардного Фонда под видом помощи банковским «погорельцам». Фролова уверяет — в ее защиту мог бы выступить экс-директор ФПП Андрей Афонин. Пока был жив. Но его не допросили.

«Афонин не допустил бы такого беспредела»



Под домашним арестом 36-летняя Светлана Фролова находится с февраля 2019 года. 11 июня этот срок продлили еще на три месяца. Бывший главный юрист некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в настоящее время работает такой же должности в махачкалинской стройфирме — дистанционно и несколько часов в день, с разрешения суда. Поскольку нужно платить ипотеку за квартиру и кормить-одевать дочь.

— От следствия не скрывалась, самостоятельно явилась на допрос, вину не признаю. Единственным способом доказать мою непричастность является именно судебное расследование, — заявила Фролова на заседании Вахитовского суда Казани, возражая против дальнейшего продления домашнего ареста.

Как уточнил адвокат обвиняемой Аскар Пономарев, расследование по делу Фонда ведется с июля прошлого года. С того времени его клиентка неоднократно связывалась с представителями следствия, предлагала дать показания, оставляла свои контакты, когда уехала на заработки в Дагестан. Со слов защитника, Фролова не интересовала следствие даже как свидетель. Пока был жив экс-гендиректор ФПП РТ Андрей Афонин, перебравшийся на Кавказ вслед за экс-министром экономики РТ Артемом Здуновым, назначенным премьер-министром Дагестана. Афонин занял пост его советника, но в декабре 2018-го скончался.

Жертвой мести «потерпевшего» бизнесмена и фантазий оперов считает себя экс-глава правового департамента Фонда поддержки предпринимательства РТ Светлана Фролова

«Как гендиректор Фонда он должен был быть допрошен по этому делу в первых рядах. Тем не менее его не допрашивали. Знаю об этом, потому что мы общались в Махачкале», — вспоминала Светлана Фролова в перерыве заседания, беседуя со своим защитником. И делилась версией — почему следствие не спешило с допросом: «Он бы подтвердил показания, которые я даю сейчас, и просто не допустил бы такого беспредела».

Обвиняются два бизнесмена, юрист и кредитный менеджер

Фролова была задержана по приезду в Казани 18 февраля, и 20-го отправлена под домашний арест. «Меня два дня продержали в ИВС, причем даже не допрашивали. Спросили лишь: «Не хочешь ли кого изобличить?» Когда перед судом об избрании меры пресечения попросила следователя допросить и начала рассказывать реальные обстоятельства дела, следователь удивился и сказал, что именно это ему неинтересно».

На данный момент экс-главе правового департамента ФПП РТ предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) — получении откатов на общую сумму 600 тыс. рублей за два займа по 3 млн рублей каждый. По версии ГСУ МВД по РТ, потерпевших бизнесменов Байрамова и Шигапова обманули — дескать, без отката 10% льготные кредиты в ФПП не получить. Однако финансовая экспертиза показала, что клиенты были кредитоспособные, что стало новостью для обвинения, после чего следствие начало придерживаться версии, что Фроловой был известен факт состоятельности заемщиков. Общался с потерпевшими гражданский супруг обвиняемой — Александр Стефатов, гендиректор и соучредитель ООО «Строительство и Консалтинг».

Кроме Стефатова к ответственности привлекают бывшего кредитного менеджера ФПП Ильнура Сабирзянова и бизнесмена Андрея Исаева. По версии следствия, подконтрольные Исаеву фирмы — «Квинтесс Агро», «Квинтесс Ойл», «Патриот» и «Аврора» — незаконно получили четыре займа на общую сумму 12 млн рублей. Во всех четырех случаях стоимость залогового имущества, участков сельхозназначения, была завышена в разы, полагают в МВД. По данным следствия, все четыре сделки в ходе проверки получили отрицательное заключение службы безопасности ФПП, а в двух случаях такую же позицию заняли и сотрудники отдела микрозаймов. При этом юрслужба Фонда выступала «за», и именно на это заключение в итоге опирались сотрудники кредитного комитета, что, в общем-то, противоречит принятому в Фонде принципу коллегиальности. Кроме того, члены кредитного комитета несут персональную ответственность. А в обязанности юристов входила лишь проверка залогов на предмет наличия правоустанавливающих документов.

Александр Стефатов, гендиректор и соучредитель ООО «Строительство и Консалтинг», под стражей с июля прошлого года

Стефатов под стражей с июля прошлого года, Исаев — с августа. В отношении Сабирзянова мера пресечения судом не избиралась.

Финальное обвинение пока предъявлено лишь Стефатову, трех других фигурантов с ним намерены ознакомить уже на этой неделе, сообщил на заседании суда старший следователь ГСУ МВД по РТ Максим Туртыгин, ранее направивший в суд дело о хищениях по программе «Лизинг-грант».

Со слов Туртыгина, до середины сентября следствие намерено передать в суд и материалы по «распилу» внебюджетных средств ФПП РТ. К эпизодам увода займов и «откатов» по ним присоединили еще два — хищение 200 тыс. рублей у «Автоградбанка» путем подачи поддельных документов на кредит, а также завышение на полмиллиона рублей объемов строительства здания МФЦ на ул. Петербургской в Казани.

Версия защиты: недобросовестные заемщики не хотят возвращать деньги

Вину отрицают все четверо фигурантов дела. При этом Фролова настаивает — хищений в Фонде не было, а вот попытки поживиться она фиксировала лично. Адвокат обвиняемой Аскар Пономарев объясняет: его клиентка лично выявила подделку в документах ныне потерпевшего Шигапова, когда тот пришел за вторым займом, но Шигапов отказ принял крайне плохо: «Стал угрожать уголовным делом, есть свидетели этого факта, мы следствие просили их допросить».

Версию следствия защита в открытую называет фантазией оперативников, под которую сейчас подгоняются факты. Один из таковых — судебные иски ФПП РТ к компаниям Исаева, что были поданы еще до возбуждения уголовного дела. Светлана Фролова утверждает, что выявила факт неисполнения условий договоров еще в апреле 2018-го года. В том же году все средства взысканы с учетом процентов за их использование. А в 2019-м следствие объявило их похищенными.

Адвокат Пономарев считает, что часть получателей займов намеренно дают показания против его клиентки — мол, их обманули, деньги увели, поскольку не хотят возвращать полученные средства. Что до оценки залогов, то, по версии защиты, Фролова этим вообще не занималась и никаких попыток повлиять на членов кредитного комитета не предпринимала. Ну и главный аргумент защиты — следов якобы похищенных главным юристом денег следствие не нашло. Даже ипотечный кредит за квартиру остается непогашенным. Доля Фроловой в этой квартире сейчас под арестом, как и ее авто «Тойота» 2011 года выпуска и земельный участок, купленный еще до банковского кризиса и начала выдачи займов предпринимателям-«погорельцам».

Судья продлил срок ареста Стефатову. Не помогли ни ссылки адвоката Павла Мазуренко на затягивание сроков расследования, ни благодарственные грамоты и письма от министра экономики

Источник «Реального времени» в правоохранительных органах подтверждает: похищенные средства пока не нашли, а вот судебные иски к недобросовестным заемщиком ФПП РТ расценивает как попытку скрыть следы преступления. Уголовного дела еще не было, но доследственная проверка уже началась, о чем в Фонде не могли не знать. Что до результатов судебных разбирательств, то решение о взыскании — не гарантия полного возврата средств. Особенно когда залог по займу на 3 млн рублей обеспечен участком бросовой сельхозземли стоимостью 100 тысяч.

Благодарности не помогают

Сразу после заседания по Фроловой судья Наиль Камалетдинов продлил срок ареста Александру Стефатову. Не помогли ни ссылки адвоката Павла Мазуренко на затягивание сроков расследования, ни благодарственные грамоты и письма Стефатову от министра экономики — за вклад в создание Дома предпринимателя, и министра по делам молодежи и спорта — за качественную подготовку покрытия трассы для гоночных болидов «Формулы-1» на автоспортивном шоу 2015 года.

— Обвинения против себя считаю надуманными. Хочу, чтобы следствие закончилось скорее, чтобы в суде доказывать свою невиновность, — заявил на заседании обвиняемый в аферах бизнесмен.

Свое привлечение к уголовной ответственности Стефатов называет результатом оговора и попытки усмотреть криминал в гражданско-правовых отношениях. Стефатову итоговое обвинение предъявили еще 6 июня — по трем эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), это два «отката» в 300 тысяч и завышение объемов строительных работ, по которому претензий от заказчика, Минэкономики, не поступало.

Как утверждает источник «Реального времени», встреча с бывшим гендиректором ФПП Андреем Афониным в МВД РТ предварительно планировалась на декабрь 2018-го. Но вместо встречи состоялось прощание. Напомним, в августе 2018-го в разговоре с «Реальным временем» Афонин вопрос об уголовном деле комментировать не стал: «Пускай компетентные органы сами разбираются».

«Реальное время» будет следить за развитием дела.