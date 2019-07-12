Гендиректор ОКБ им. Симонова: «Я могу умереть в камере, не дождавшись оправдательного приговора»

Об опасной потере веса, подсадке иностранца к обладателю гостайны и «ошибках» суда и следствия рассказала защита казанского ВИП-арестанта Гомзина

Фото: Ирина Плотникова

В нарушении букета законов обвинили сегодня сотрудников УФСИН Татарстана и УЭБ и ПК МВД Татарстана адвокаты Александра Гомзина. На заседании Верховного суда РТ они рассказали: директора ОКБ им. Симонова, носителя государственной тайны, поместили в одну камеру с гражданином Украины, рецидивистом и душевнобольным. По мнению защиты, таким образом на обвиняемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей оказывают давление. Сам арестованный сегодня заявил о невиновности и резком ухудшении здоровья с потерей 15 кг, а еще обвинил следователей в клевете, сообщает журналист «Реального времени».

Три эпизода мошенничества потянули на 50 томов



На заседании Верховного суда РТ приехали два адвоката арестованного и его супруга Елена Гомзина. Она просила признать ее общественным защитником мужа, но получила отказ со ссылкой, что на предварительном следствии родственников к защите не допускают.

Обвиняемый в аферах с оборонными контрактами на разработку беспилотников «Альтиус» и «Зеница» Александр Гомзин под стражей с середины мая. Сейчас он знакомится с материалами своего уголовного дела в 50 томах с ущербом в 494 млн рублей. Часть материалов дела на данный момент засекречена.

Напомним суть новых обвинений Гомзина в мошенничестве:

Эпизод 1 с ущербом 91,3 млн рублей охватывает период с октября 2011 года по декабрь 2012 года. По версии следствия, деньги ушли по фиктивным договорам с ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР.

Эпизод 2 на 12,2 млн рублей в те же сроки касается вывода денег по липовому, как считают силовики, договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые скопировали с другого беспилотника.

Эпизод 3 на 390,8 млн рублей вырос из агентского договора с тем же «Милтеком» в 2012—2013 годах. По данным следствия, деньги Минобороны через эту фирму были переведены на счета зарубежных компаний.

Обвиняемый по видеосвязи с казанским СИЗО-2 просил отпустить его из-под стражи — под домашний залог или арест. По его мнению, у следствия нет доказательств как его причастности к преступлению, так и намерений скрыться

Об аппетите олигархов и реабилитации по линии МВД

Сегодня обвиняемый по видеосвязи с казанским СИЗО-2 просил отпустить его из-под стражи — под домашний залог или арест. По его мнению, у следствия нет доказательств как его причастности к преступлению, так и намерений скрыться. В июне на заседании Кировского райсуда прибывший из Нижнего Новгорода сотрудник третьего следственного управления ГСУ Следкома РФ упоминал некие «активы Гомзина за рубежом». «На мой прямой вопрос, есть ли у следователя такие доказательства, он ответил нет», — обвинил силовика во лжи арестованный.

По словам Гомзина, в основу ходатайства следствия были положены выдернутые из контекста слова нескольких свидетелей.

— Самое вопиющее свидетельство подлога — показания представителя немецкой компании Райхлина. Якобы он сообщил, что Гомзин предложил завысить стоимость поставляемых двигателей и они поставлялись по завышенной цене, — сообщил суду топ-менеджер оборонки и процитировал свою версию показаний иностранца. — В деле четко написано: «Гомзин не предлагал повысить цену на двигатели, и двигатели не поставлялись по завышенной цене».

Обвиняемый утверждает, что пропажу частичек «не» следователь в райсуде пояснил просто — этот материал готовил не он. Также Гомзин напомнил — еще год назад его обвиняли по шести эпизодам на общую сумму под 1 млрд.

«Я уверен, что и оставшиеся три эпизода будут с меня сняты», — заявил гендиректор ОКБ им. Симонова. По его мнению, в его преследовании заинтересованы «олигархические структуры», желающие «перераспределить финансовые потоки в сфере гособоронзаказа».

Гомзин напомнил: первый раз его арестовали в апреле 2018-го — после прилета с успешных переговоров о новом контракте в Индии, обещавшем миллиарды. Ну а само дело по контрактам 2012 года возбуждалось в 2014-м и прекращалось в 2015-м сотрудниками МВД Татарстана «за отсутствием состава преступления». Спецпрокуратурой и Счетной палатой РФ никаких нарушений по данному контракту не выявлено, подчеркнул он.

Гомзин напомнил: первый раз его арестовали в апреле 2018-го — после прилета с успешных переговоров о новом контракте в Индии, обещавшем миллиарды. Ну а само дело по контрактам 2012 года возбуждалось в 2014-м и прекращалось в 2015-м сотрудниками МВД Татарстана «за отсутствием состава преступления»

Защита: «Сотрудники полиции применяли угрозы физической расправы в адрес Гомзина»

Далее арестованный напомнил весь букет своих болезней, включая изменения внутренних органов — предвестник онкологии. «Я могу просто умереть в камере, не дождавшись оправдательного приговора», — заявил Александр Гомзин. Он уточнил — в СИЗО у него происходят резкие скачки давления и сахара: «Вчера сахар крови был уже близко к гликемической коме. Я резко сбавил вес — за полтора месяца 15 кг. Признаки тревожные».

Адвокат Олег Головенкин заявил — гипертоническая болезнь третьей степени включена в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Подтверждение диагноза в Кировском суде представлялось — но не нашло никакого отражения в тексте решения. «Это подтверждает — судья была прямо или косвенно заинтересована в исходе дела», — считает защитник.

Судье на том заседании заявлялся отвод, судья в данном ходатайстве отказала. Но в постановлении написала — инициатором отвода выступил Головенкин. «Читаем протокол заседания — данный отвод заявил адвокат Хоменко. О чем это говорит?.. Судья на судебном заседании фактически не присутствовала — записи не делала», — возмущается защитник из Марий Эл.

По мнению Головенкина, в СИЗО его клиенту угрожает не только собственное здоровье: «Мною подано заявление о привлечении должностных лиц изолятора и оперативных сотрудников УБЭП МВД по РТ. <...> Сотрудники полиции применяли угрозы физической расправы в адрес Гомзина, в результате Гомзин, являющийся лицом, допущенным к государственной тайне, оказался в одной камере с неоднократно судимым гражданином Украины».

— Этот гражданин Украины показывал Гомзину справку, что он душевнобольной, — подхватил тему московский адвокат Сергей Хоменко. — Мы это расцениваем как средство давления и угрозу жизни и здоровья моему подзащитному. Ему сокамерники показывают — можем сделать с тобой, что захотим, и ничего за то не будет.

Защитники считают: сотрудники ФСИН и МВД сознательно нарушили запрет на совместное содержание «первохода» с рецидивистом. Досталось и прокурору — мол, тот на заседании райсуда отказался получить копию заявления о нарушении закона.

Представитель прокуратуры РТ Антон Савкин просил оставить решение Кировского райсуда в силе, а Гомзина — в СИЗО.

На заседание Верховного суда РТ приехала и супруга Гомзина Елена. Она просила признать ее общественным защитником мужа, но получила отказ

Судья Верховного суда республики Марат Макаров с продлением ареста до конца сентября согласился. Но поправил в решении коллеги первой инстанции фамилию адвоката, что выражал недоверие Фемиде.

P. S.: В пресс-службе УФСИН по РТ с претензиями не согласны, они утверждают, что никаких нарушений закона при размещении следственно-арестованного Гомзина в камеру не допущено.