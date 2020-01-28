Генерал Хохорин: «Будем сносить голову любой группировке, которая попытается ее приподнять»

Программная речь главы МВД Татарстана с признанием активизации ОПГ и воров в законе и неудом службе БОП

Фото: Максим Платонов

Угрозы возврата 90-х с бесконечными разборками и перестрелками стали лейтмотивом сегодняшнего совещания в МВД Татарстана. Тему подавления влияния ОПГ, воров в законе и разобщения молодежных бригад последовательно поднимали и президент республики, и глава ведомства. Причем Артем Хохорин открыто признал, что часть группировок силовики упустили, зато успели перехватить пять школьников, что готовили «колумбайны» в Татарстане, передает с заседания журналист «Реального времени».

«Мы загнали оргпреступность в подполье, но...»



Организованная преступность, влияние воров в законе и молодежные стайки, из которых вполне могут вырасти банды, — три эти проблемы генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин считает приоритетными в работе МВД Татарстана на 2020 год.

Доклад в этой части он начал с напоминания о былых успехах ведомства — за 20 лет в республике посадили более 600 членов группировок, их них 20 лидеров и авторитетов получили пожизненные сроки, посадка остальных в совокупности тянет на 7 веков. Впрочем, почти 160 осужденных за бандитизм и организацию преступного сообщества уже успели выйти на волю, но потеряли «связи, влияние, а зачастую и желание вернуться к криминальной деятельности», а потому «влияния на оперативную обстановку они не оказывают», считает министр.

При этом оргпреступность никуда не делась, отмечает он: «Мы загнали ее в подполье, но сегодня, в силу ряда факторов — экономических, социальных, внутрисистемных, она опять пытается поднять голову».

По словам министра, в числе таких попыток 2019 года — сентябрьская «разборка» в Советском районе между членами ОПФ «Зорге» и бригады из «35-й коробки», октябрьская стрельба из охолощенного автомата и травматики в Кировском районе вследствие конфликта между членами ОПФ «Кинопленка» и «Московская бригада». Заметим, ранее руководство МВД придерживалось версии, что с деятельностью ОПГ эти «инциденты» никак не связаны.

В ноябре-декабре конфликт группировок в Рыбной Слободе обернулся групповой дракой, сообщил Хохорин и добавил: «Начало наступившего года ознаменовалось погромом в ресторане «Мед» в Ново-Савиновском районе Казани со стрельбой из травматического оружия, устроенной членами одного из организованных формирований. А в ночь с 11 на 12 января текущего года представители другого формирования устроили разборку с применением огнестрельного оружия в Пестречинском районе».

Дальше генерал-лейтенант полиции предложил вспомнить криминальные сводки «лихих» 90-х, что «напоминали сообщения с театра военных действий». Когда стали «почти обыденностью» бесконечные разборки, перестрелки, в которых гибли и бандиты, и невинные. «Нынешние факты показались бы тогда «невинными шалостями», считает министр, отмечая, что общество правильно реагирует на происходящее.

— Могу заверить, что возврата к 90-м не будет. Мы будем сносить голову любой группировке, которая попытается ее приподнять, — пообещал Артем Хохорин.

Ренат Тимерзянов против смотрящих и воров в законе

Причиной активизации ОПГ министр считает ослабление контроля на местах и со стороны спецподразделения МВД по борьбе с оргпреступностью (БОП) за оборотом оружия. Серьезных каналов поставки в республику и крупных торговцев сейчас нет. Но у группировок стволы есть, констатировал Хохорин. Изъятие отдельных орудий убийства и целых арсеналов уже не отвечает оперативным вызовам. «Считаю, что управление уголовного розыска пока не справляется с организаторскими функциями», — сообщил собравшимся ВИП-докладчик и предложил «закручивать» и ставить на контроль работу в районах и городах.

Неуд от министра заработало ранее потерявшее самостоятельность подразделение БОП. Не вспоминая скандал с учениями в Тукаевской школе, он напомнил — ряд руководителей уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Определенные надежды в руководстве МВД возлагают на нового советника министра — бывшего главного федерального инспектора по РТ и бывшего главу криминальной полиции Татарстана генерала Рената Тимерзянова.

Безрезультатной назвал активность лидеров преступной среды и воров в законе в попытках взять под контроль города и районы республики, подмять бизнес, установить свои порядки. «Этого не будет. Мы никогда не позволяли ворам в законе спокойно обосновываться в республике, обкладывая их «красными флажками», предупредил Хохорин. И напомнил — в прошлом году татарстанские силовики первыми в России возбудили дело в отношении лица, занявшего высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), — в отношении оренбургского «законника» Рашида Джамбульского Хачатряна, который также обвиняется в руководстве бригадой вымогателей.

Такое же дело в начале этого года возбуждено в Сибири против криминального лидера из Татарстана Радика Шафигуллина. Попытки еще двух воров в законе распространить влияние на татарстанские зоны и изоляторы полиция пресекает совместно с УФСИН и Главным управлением угрозыска МВД России. К ответственности привлечены так называемые смотрящие по Кукмору, Бавлам, Бугульме, Нурлату, Лениногорску, Азнакаево, Альметьевску и Буинску, подчеркнул докладчик.

Пять «колумбайнеров» и пустующий центр для юных правонарушителей

Третьей проблемой для МВД и общества Хохорин считает подъем антиобщественных групп подростков и молодежи, особо выделяя распространение идеологии АУЕ («арестантский уклад един»). По данным полиции, лишь в Набережных Челнах действуют восемь таких групп из числа подростков 12—17 лет. Пять из них следуют принципам АУЕ, остальные находятся под крылом действующих группировок. На счету ребят — 10 групповых драк и 20 вымогательств. И это лишь то, что зафиксировано. В целом рост преступлений со стороны подростков и с их участием по республике за год — 13%. Тут и кражи, и убийства, и разбои с грабежами.

В тех же Челнах совместно с ФСБ закрыли молодежное объединение «Автоград Крю» неонацистского толка. Суд признал организацию экстремистской.

Сенсацией прозвучала информация о том, что в Татарстане выявлены пять учащихся, что «на основе идей «Колумбайна» вели подготовку к совершению преступлений с применением оружия в образовательных организациях». Тут глава ведомства обошелся без деталей. Заметим, захвативший свой класс с пистолетом и ножом ученик казанской гимназии №7 приверженцем опасных идей не был, однако был признан нуждающимся в принудительном лечении.

«Вспомните, откуда растут ноги большинства одиозных преступных формирований девяностых годов. Все начиналось именно с таких подростковых стаек», — напомнил министр. Но добавил, что лишь «контрольными и карательными функциями» проблему не решить — нужны воспитательные методы. Тогда как государственные и общественные организации больше ориентированы на законопослушную молодежь. Вот и приходится оступившимся и тем, у кого нет средств на занятия в клубах и секциях, устраивать досуг самостоятельно. А Хохорин предлагает коллегам из Минмолодежи и Минобраза чуть «сместить центр приложения сил».

Министра удивляет, что площадки школьных дворов и залов во внеурочное время пустуют. Почти пустует и Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ, где с подростками на профессиональной основе могут работать психологи, воспитатели, педагоги и врачи. Чтобы работа дала эффект, подросток должен провести в центре не меньше месяца, но такое возможно лишь по решению суда, а 152 из 283 соответствующих ходатайств суды республики в 2019-м завернули. В результате при лимите 50 мест в центре в среднем находятся 11 человек. А ведь спецучреждение позволяет как вырвать подростка из преступной среды, так и изолировать криминального лидера молодежной группировки — для ее разобщения.

— Центр не колония, не тюрьма. Здесь все условия, практически домашние, для нормальной жизни — питание, обучение, лечение, возможность заниматься спортом, — объяснял на коллегии Хохорин, обращаясь в том числе к главам муниципалитетов.

Обеспокоен проблемой и президент Татарстана. На коллегии Рустам Минниханов напомнил — профилактика должна быть комплексной и на всех уровнях, в том числе на уровне классных руководителей. Что до ОПГ, то этой теме будет посвящено отдельное заседание Совета безопасности Татарстана в марте-апреле.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов