Генерал Хохорин: «Будем сносить голову любой группировке, которая попытается ее приподнять»
Программная речь главы МВД Татарстана с признанием активизации ОПГ и воров в законе и неудом службе БОП
Угрозы возврата 90-х с бесконечными разборками и перестрелками стали лейтмотивом сегодняшнего совещания в МВД Татарстана. Тему подавления влияния ОПГ, воров в законе и разобщения молодежных бригад последовательно поднимали и президент республики, и глава ведомства. Причем Артем Хохорин открыто признал, что часть группировок силовики упустили, зато успели перехватить пять школьников, что готовили «колумбайны» в Татарстане, передает с заседания журналист «Реального времени».
«Мы загнали оргпреступность в подполье, но...»
Организованная преступность, влияние воров в законе и молодежные стайки, из которых вполне могут вырасти банды, — три эти проблемы генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин считает приоритетными в работе МВД Татарстана на 2020 год.
Доклад в этой части он начал с напоминания о былых успехах ведомства — за 20 лет в республике посадили более 600 членов группировок, их них 20 лидеров и авторитетов получили пожизненные сроки, посадка остальных в совокупности тянет на 7 веков. Впрочем, почти 160 осужденных за бандитизм и организацию преступного сообщества уже успели выйти на волю, но потеряли «связи, влияние, а зачастую и желание вернуться к криминальной деятельности», а потому «влияния на оперативную обстановку они не оказывают», считает министр.
При этом оргпреступность никуда не делась, отмечает он: «Мы загнали ее в подполье, но сегодня, в силу ряда факторов — экономических, социальных, внутрисистемных, она опять пытается поднять голову».
По словам министра, в числе таких попыток 2019 года — сентябрьская «разборка» в Советском районе между членами ОПФ «Зорге» и бригады из «35-й коробки», октябрьская стрельба из охолощенного автомата и травматики в Кировском районе вследствие конфликта между членами ОПФ «Кинопленка» и «Московская бригада». Заметим, ранее руководство МВД придерживалось версии, что с деятельностью ОПГ эти «инциденты» никак не связаны.
В ноябре-декабре конфликт группировок в Рыбной Слободе обернулся групповой дракой, сообщил Хохорин и добавил: «Начало наступившего года ознаменовалось погромом в ресторане «Мед» в Ново-Савиновском районе Казани со стрельбой из травматического оружия, устроенной членами одного из организованных формирований. А в ночь с 11 на 12 января текущего года представители другого формирования устроили разборку с применением огнестрельного оружия в Пестречинском районе».
Дальше генерал-лейтенант полиции предложил вспомнить криминальные сводки «лихих» 90-х, что «напоминали сообщения с театра военных действий». Когда стали «почти обыденностью» бесконечные разборки, перестрелки, в которых гибли и бандиты, и невинные. «Нынешние факты показались бы тогда «невинными шалостями», считает министр, отмечая, что общество правильно реагирует на происходящее.
— Могу заверить, что возврата к 90-м не будет. Мы будем сносить голову любой группировке, которая попытается ее приподнять, — пообещал Артем Хохорин.
Ренат Тимерзянов против смотрящих и воров в законе
Причиной активизации ОПГ министр считает ослабление контроля на местах и со стороны спецподразделения МВД по борьбе с оргпреступностью (БОП) за оборотом оружия. Серьезных каналов поставки в республику и крупных торговцев сейчас нет. Но у группировок стволы есть, констатировал Хохорин. Изъятие отдельных орудий убийства и целых арсеналов уже не отвечает оперативным вызовам. «Считаю, что управление уголовного розыска пока не справляется с организаторскими функциями», — сообщил собравшимся ВИП-докладчик и предложил «закручивать» и ставить на контроль работу в районах и городах.
Неуд от министра заработало ранее потерявшее самостоятельность подразделение БОП. Не вспоминая скандал с учениями в Тукаевской школе, он напомнил — ряд руководителей уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Определенные надежды в руководстве МВД возлагают на нового советника министра — бывшего главного федерального инспектора по РТ и бывшего главу криминальной полиции Татарстана генерала Рената Тимерзянова.
Безрезультатной назвал активность лидеров преступной среды и воров в законе в попытках взять под контроль города и районы республики, подмять бизнес, установить свои порядки. «Этого не будет. Мы никогда не позволяли ворам в законе спокойно обосновываться в республике, обкладывая их «красными флажками», предупредил Хохорин. И напомнил — в прошлом году татарстанские силовики первыми в России возбудили дело в отношении лица, занявшего высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), — в отношении оренбургского «законника» Рашида Джамбульского Хачатряна, который также обвиняется в руководстве бригадой вымогателей.
Такое же дело в начале этого года возбуждено в Сибири против криминального лидера из Татарстана Радика Шафигуллина. Попытки еще двух воров в законе распространить влияние на татарстанские зоны и изоляторы полиция пресекает совместно с УФСИН и Главным управлением угрозыска МВД России. К ответственности привлечены так называемые смотрящие по Кукмору, Бавлам, Бугульме, Нурлату, Лениногорску, Азнакаево, Альметьевску и Буинску, подчеркнул докладчик.
Пять «колумбайнеров» и пустующий центр для юных правонарушителей
Третьей проблемой для МВД и общества Хохорин считает подъем антиобщественных групп подростков и молодежи, особо выделяя распространение идеологии АУЕ («арестантский уклад един»). По данным полиции, лишь в Набережных Челнах действуют восемь таких групп из числа подростков 12—17 лет. Пять из них следуют принципам АУЕ, остальные находятся под крылом действующих группировок. На счету ребят — 10 групповых драк и 20 вымогательств. И это лишь то, что зафиксировано. В целом рост преступлений со стороны подростков и с их участием по республике за год — 13%. Тут и кражи, и убийства, и разбои с грабежами.
В тех же Челнах совместно с ФСБ закрыли молодежное объединение «Автоград Крю» неонацистского толка. Суд признал организацию экстремистской.
Сенсацией прозвучала информация о том, что в Татарстане выявлены пять учащихся, что «на основе идей «Колумбайна» вели подготовку к совершению преступлений с применением оружия в образовательных организациях». Тут глава ведомства обошелся без деталей. Заметим, захвативший свой класс с пистолетом и ножом ученик казанской гимназии №7 приверженцем опасных идей не был, однако был признан нуждающимся в принудительном лечении.
«Вспомните, откуда растут ноги большинства одиозных преступных формирований девяностых годов. Все начиналось именно с таких подростковых стаек», — напомнил министр. Но добавил, что лишь «контрольными и карательными функциями» проблему не решить — нужны воспитательные методы. Тогда как государственные и общественные организации больше ориентированы на законопослушную молодежь. Вот и приходится оступившимся и тем, у кого нет средств на занятия в клубах и секциях, устраивать досуг самостоятельно. А Хохорин предлагает коллегам из Минмолодежи и Минобраза чуть «сместить центр приложения сил».
Министра удивляет, что площадки школьных дворов и залов во внеурочное время пустуют. Почти пустует и Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ, где с подростками на профессиональной основе могут работать психологи, воспитатели, педагоги и врачи. Чтобы работа дала эффект, подросток должен провести в центре не меньше месяца, но такое возможно лишь по решению суда, а 152 из 283 соответствующих ходатайств суды республики в 2019-м завернули. В результате при лимите 50 мест в центре в среднем находятся 11 человек. А ведь спецучреждение позволяет как вырвать подростка из преступной среды, так и изолировать криминального лидера молодежной группировки — для ее разобщения.
— Центр не колония, не тюрьма. Здесь все условия, практически домашние, для нормальной жизни — питание, обучение, лечение, возможность заниматься спортом, — объяснял на коллегии Хохорин, обращаясь в том числе к главам муниципалитетов.
Обеспокоен проблемой и президент Татарстана. На коллегии Рустам Минниханов напомнил — профилактика должна быть комплексной и на всех уровнях, в том числе на уровне классных руководителей. Что до ОПГ, то этой теме будет посвящено отдельное заседание Совета безопасности Татарстана в марте-апреле.
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