В Татарстане сократилось число зарегистрированных изнасилований, грабежей и краж

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года резко сократилось число зарегистрированных изнасилований — на 69,7%. Такие данные привели на расширенном заседании коллегии МВД по республике.

Также в Татарстане за первые шесть месяцев снизилось количество зарегистрированных грабежей (-6,7%), краж (-5,6%), в том числе с банковского счета (-29,9%). Сообщений о хищении телефонов стало меньше на 6,2%, о фактах умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва — на 21,4%, о хулиганствах — на 16,7%.

В общей сложности в январе — июне 2022 года в Татарстане зарегистрировали свыше 27 тысяч преступлений. Из них около трети — порядка 9 тысяч — тяжкие и особо тяжкие.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Реальное время» писало, что, по данным Генпрокуратуры, с января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления. По этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России. Впереди оказались Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Челябинская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина