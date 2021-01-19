Мебельщики из «Престиж-М» оставили казанцев без денег и товара

Торговец подтвердил — деньги брал, товар не поставил из-за финансовых проблем, обещал возместить ущерб позднее и не возместил

В редакцию «Реального времени» обратились несколько казанцев с жалобой на очередного недобросовестного поставщика мебели. На этот раз нарекания вызвала работа фирмы «Престиж-М». По словам клиентов, предприниматели не выполнили оплаченные заказы и не возвращают деньги. В полиции же в возбуждении дела о мошенничестве отказывают, отправляя потерпевших решать проблемы в суде. Можно понять и мебельщиков — ситуация на этом рынке катастрофическая.



«У них там даже компьютера не было»

«Реальное время» уже рассказывало о десятках пострадавших клиентов казанских мебельных компаний «Заретта» и «Глянец». В случае с первой фирмой уже вынесли приговор. Но остальные потерпевшие пока лишь пытаются добиться справедливости и привлечь к ответственности бизнесменов.



Тем временем в редакцию обратились клиенты еще одной казанской мебельной фирмы «Престиж-М», директор которой Максим Сергеев оставил их без денег и товара. Один из пострадавших, Рашид Замалдинов, рассказал «Реальному времени», как в преддверии прошлых новогодних праздников его семья пришла в мебельный центр ЦДМ — заказать угловой диван по индивидуальным размерам.

— Спросили менеджера фирмы «Престиж-М»: можно ли изменить ширину мебельных изделий, подогнать высоту. Женщина несколько раз набирала номер директора. И тот соглашался на все наши просьбы и запросы. К сожалению, тогда нас это не смутило, — сетует Рашид.

Сейчас Замалдинов воспроизводит события того злополучного дня в мельчайших деталях. Считает, что если бы внимательнее пригляделся к фирме, проблем мог бы избежать:

— У них там даже компьютера не было. Копии бланков менеджер заполняла вручную. А еще директор охотно согласился на торг. Окрыленные возможностью снизить цену, мы потеряли бдительность.

У всех продавцов в ЦДМ было много заказов. Почти каждый менеджер заявлял, что мебель будет готова только к началу марта. И лишь сотрудники «Престиж-М», по словам Рашида, утверждали, что им понадобится 2 недели для исполнения заказа и новый 2020 год семья встретит с новой мебелью.

У всех продавцов в ЦДМ было много заказов. Почти каждый менеджер заявлял, что мебель будет готова только к началу марта. Фото: tatre.ru

— Сергеев (директор фирмы, — прим. ред.) протянул до февраля. Затем затребовал остаток денег и, получив их, пропал. Надо сказать, сами сотрудники фирмы никогда не выходили на связь. Мы звонили первыми.

В конце марта Замалдинов понял, что его обманули. Доверчивый клиент, лишившийся почти 130 тысяч рублей, отправился в ЦДМ выяснять отношения с продавцом:

— Менеджер узнала нас сразу. Как испуганный таракан, уткнувшись носом в бумажки, куда-то побежала. Догнали, конечно. Разговаривала женщина довольно грубо. Говорила, что не знает, где мебель, и что наши проблемы ее не волнуют.

Администрация торгового центра предоставила Замалдинову контакты других пострадавших. 11 человек объединились в мессенджере и решили сообща искать управу на нерадивых продавцов.

«Все начиналось цивилизованно»

Чулпан Гилязова, еще одна потерпевшая клиентка «Престиж–М», считает, что ей просто не повезло:

— На момент заключения договора со мной (в феврале 2020 года, — прим. ред.) у предпринимателя уже возникли серьезные финансовые проблемы. Коллеги по несчастью рассказали, что он вовсю с ними ругался, копил долги. Я этого не знала.

Гилязова потеряла 52 тысячи рублей. Ее также не насторожило, что, согласно условиям договора купли-продажи, необходимо внести полную предоплату: «Это была первая подобная сделка в моей жизни. Мне казалось, все идет так, как надо». Сначала покупательница все списывала на пандемию коронавируса и ее последствия: ведь у многих компаний действительно возникли сбои с поставками. Все это происходило в период всеобщей самоизоляции. Но когда предприятия стали постепенно возвращаться к привычному режиму работы, осознала, что ее обвели вокруг пальца:

— Администрация ЦДМ только развела руками: «С этим арендатором все было нормально. Мы сами удивлены». Дивана своего так и не дождалась.

11 человек объединились в мессенджере и решили сообща искать управу на нерадивых продавцов. Фото: vk.com/cdmkzn

Гилязова отыскала в интернете телефон Ульяновской мебельной фабрики, от лица которой якобы и работал Сергеев. Но клиентка выяснила, что заказ на ее диван сюда даже не поступал: «Интересно, что нигде в Сети нет негативной информации о «Престиж–М». О фирме практически ничего не написано. Все начиналось очень цивилизованно».

Идти до конца

Ильнур Мубаракшин, чья теща «подарила» той же фирме почти 60 тысяч рублей, утверждает, что сдаваться потерпевшие не собираются:

— Слабо верится в то, что чего-то добьемся. Но, думаю, Максим Витальевич (Сергеев, директор ООО «Престиж-М», — прим. ред.) рассчитывает именно на то, что мы устанем бороться за справедливость. Ничего подобного: будем идти до самого конца!

Казанское ООО «Престиж-М» на рынке с 2016 года. Основным видом деятельности является розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Руководителем и единственным владельцем указан Максим Витальевич Сергеев. Наибольшая выручка фирмы — 464 тысячи рублей — зафиксирована в 2017 году, следующий год завершила с оборотом в 160 тыс., более поздних данных — нет. Чистая прибыль все эти годы держалась на уровне 30 тыс. рублей. В отношении «Престиж-М» возбуждено 19 исполнительных производств на общую сумму долга 254 тыс. рублей. Согласно сведениям ФНС за 2019 год, у организации имеются недоимки на 41 тыс. рублей.

Связаться с фирмой «Престиж-М» корреспонденту «Реального времени» не удалось — ее номера телефонов отключены от сети. Сведения об адресе: ул. Тэцевская, 181, офис 8 — также указаны как «недостоверные».



Казанское ООО «Престиж-М» на рынке с 2016 года. Основным видом деятельности является розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Фото: vk.com/cdmkzn

С судом лучше поспешить

Вся группа пострадавших написала заявления в полицию, но там лишь руками развели и отказали в возбуждении уголовного дела — в связи с отсутствием состава преступления. В УВД Казани на запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать ситуацию пока не ответили. В данный момент жертвы недобросовестного мебельщика ищут помощи в прокуратуре РТ.

Казанский юрист Елена Федотова по просьбе «Реального времени» пояснила, как лучше действовать потерпевшим клиентам в подобных ситуациях:

составить претензию и отправить ее заказным письмом с уведомлением и описью вложения на юридический адрес мебельной фирмы (у компании будет 10 дней на исполнение обязательств);



в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пострадавшие вправе обратиться в суд для взыскания компенсации материального и морального вреда;

помимо прочего, фирме за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя грозит штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

— По закону о защите прав потребителя, истец освобождается от оплаты госпошлины при подаче иска в суд. Однако нужно обязательно соблюдать претензионный порядок, — подчеркнула эксперт. — Только в этом случае жертвы мебельщика смогут взыскать 50–процентный штраф.

Решение вступает в законную силу через 30 календарных дней. Затем необходимо получить в суде исполнительный лист и отнести его в отдел судебных приставов — по месту пребывания ответчика.



Если ответчик зарегистрирован в другом регионе, исполнительный лист вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства в ОССП, направляется по месту регистрации ответчика.



Отправлять документы следует заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Не забудьте указать банковские реквизиты для перечисления денег.

— В случае, когда претензия возвращается к отправителю, отчаиваться не стоит, — заявила юрист. — В данном случае претензионный порядок считается соблюденным, а к делу приобщаются все возвращенные отправления.

Как пояснила эксперт, шансы на успех зависят от активов проштрафившегося предприятия. Нет денег — нечего и возвращать.

— Следует учесть, что, чем быстрее обратишься в суд, тем вероятнее получить хоть какую-то компенсацию, — подытожила Елена Федотова.

Если у фирмы совсем не осталось денег, пострадавший получит решение суда, которое невозможно исполнить.

Жесткий контроль

Директор ЦДМ Ольга Матвеева рассказала «Реальному времени», что отношения между ЦДМ и ООО «Престиж-М» прекращены. По словам руководителя мебельного центра, последний арендный платеж фирма внесла еще до пандемии. А в счет погашения сформировавшегося позднее долга по договору аренды была передана мебель.

— Они пришли, когда я еще не работала в этой должности, — сообщила Матвеева. — Но, насколько мне известно, проблемы начались за полгода до увольнения предыдущего директора, осенью 2019 года. Почему-то прежний руководитель ЦДМ не контролировал процесс нарастания задолженности.

Директор магазина отметила, что с арендаторами нужно поддерживать постоянную связь и не пускать проблему с долгами на самотек.

— Понятно, что человек не сможет выплатить всю крупную сумму сразу, — подчеркнула Матвеева. — За этим нужно следить. Не допускать, расторгать договоры аренды и так далее. Я пишу своим должникам каждую неделю. Лично, не привлекая к этой проблеме никого, даже администраторов.