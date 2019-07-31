Прибавка пенсионерам и контрактникам, дорогие права и налоговые каникулы — новшества августа

Послабления, связанные с жильем, ипотекой, личным транспортом, и ужесточение наказания за подделку документов

Фото: Дмитрий Резнов

Продажа квартиры без нотариуса, страхование жилья при чрезвычайных ситуациях, возможность выбирать, где регистрировать автомобиль — в Госавтоинспекции или через дилера, расширение перечня требований для контрольно-кассовой техники и другие законодательные новшества августа в подборке «Реального времени».

Продажа квартиры без нотариуса

С августа в России некоторые сделки по жилью можно будет провести без участия нотариуса. Речь о ситуациях с несколькими собственниками и когда квартиру продают по долям. Как и в случае с продажей машины, продавец и покупатель смогут сами зафиксировать сделку — достаточно будет простой письменной формы.

Также в эту категорию попадают сделки с имуществом, составляющим паевой инвестфонд, и операции по отчуждению земельных долей при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение.

Прибавка работающим пенсионерам

Радостное событие в августе ждет работающих пенсионеров. С завтрашнего дня им будут платить прибавку к пенсии — в результате ежегодного перерасчета она может составить максимум 261,72 рубля. Мелочь, а приятно. Перерасчет проведут исходя из накопленных пенсионных баллов, но не более трех. Кроме этого, с 1 августа также увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений.

Фото Олега Тихонова

Контрактникам поднимут зарплату

Также с 1 августа на ощутимую прибавку смогут рассчитывать сержанты и рядовые, служащие на контрактной основе. Правительство России повышает размер оплаты их труда. Оклады будут расти поэтапно — согласно предварительно разработанному графику. Выплаты контрактникам также давно не индексировались — более 5 лет. Эксперты поясняют, что за это время они обесценились в связи с санкциями и мировым экономическим кризисом.

Налоговый отдых с 1 августа

Председатели обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко предложили не облагать налогом на доход физлиц средства, сэкономленные на процентах при ипотечных каникулах (Налоговый кодекс рассматривает такой перерыв в платежах как материальную выгоду от экономии на процентах за пользование деньгами кредитной организации). Сделано это для того, чтобы реализация каникул не противоречила замыслу президента Владимира Путина, согласно которому человека в период каникул освобождают от всех платежей.





Фото stolypin.institut

Послабление будет действовать для доходов, полученных с начала налогового периода 2019 года, а с 1 января 2019 года распространяется льгота по освобождению от НДФЛ компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Также теперь при внесении изменений в записи Единого госреестра недвижимости, касающихся ипотечных каникул, госпошлину (200 рублей) уплачивать не нужно.

Вырастет прожиточный минимум на 500 рублей

С 3 августа увеличивается прожиточный минимум за I квартал 2019 года. По сравнению с последним кварталом прошлого года он увеличится на 540 рублей и составит в целом по России 10 753 рубля. Прожиточный минимум для пенсионеров увеличится на 430 рублей — до 8894, для детей — на 635 рублей, до 10 585 рублей. Для трудоспособного населения сумма составит 11 653 рубля (рост на 584 рубля). Возможен дальнейший рост суммы, указывает система «Гарант»: в проекте приказа федерального Минтруда предусмотрено увеличение на 4% в среднем (до 12 130 рублей для трудоспособного населения, 9236 рублей для пенсионеров и 11 004 рубля для детей).

Страхование жилья



С 4 августа среди страховых случаев при страховании жилплощади появятся чрезвычайные ситуации. Органы госвласти регионов наделяются правом самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба по добровольному страхованию.

Каждый субъект РФ будет определять перечень страховых рисков (стихийные бедствия, техногенные аварии). Подчеркивается, что если в возмещении ущерба за поврежденное или утраченное жилье принимает участие регион, страховщик не может использовать это обстоятельство и отказать в страховом возмещении по договору.

Минимальный объем возмещения установлен Постановлением Правительства от 12 апреля 2019 года (от 300 тыс. до 500 тыс. рублей).

Если застрахованная жилплощадь была утрачена, владелец имеет право на денежное возмещение или предоставление субъектом РФ в собственность другого помещения — в случае, если страхователь уступил региону права требования к страховщику суммы возмещения.

Регистрация автомобилей



С 4 августа можно зарегистрировать автомобиль через салон официального дилера и автопроизводителя (их включат в реестр МВД), при этом Госавтоинспекция присвоит транспортному средству государственный регномер. Сам номер выдает автосалон. Изготавливать номера теперь смогут и представители малого и среднего бизнеса, контроль сохраняется за МВД России.

Право обратиться в ГИБДД самостоятельно, без участия салона, у автовладельца сохраняется.

Закон регулирует процессы постановки транспорта на госучет, прекращения, возобновления, снятия с учета и так далее.

Фото Романа Хасаева

Водительские права и загранпаспорта подорожают



Изменения коснулись и оформления документов — существенно вырастут пошлины за их изготовление. Так, за оформление биометрического загранпаспорта вместо 3500 руб. придется платить 5000 руб., то есть на 1500 руб. больше. Дороже выйдет и детский «загранник» — вместо 1000 руб. платить надо 2500 рублей. Новые водительские права теперь стоят 3000 руб. вместо 2000 рублей, как было раньше. Свидетельство о регистрации автомобиля нового образца, включая замену утраченного, теперь будет стоить 1500 рублей. Удорожание услуг объяснили возросшими затратами. Прежними остались пошлины лишь на свидетельства и удостоверения старого образца. Например, прежняя (бумажная) версия свидетельства о регистрации ТС стоит так же — 500 рублей.

Счетчики в ветхих домах не будут обязательными

С 6 августа в многоквартирных домах, подлежащих сносу и капремонту, жителям не нужно будет устанавливать счетчики воды, света и так далее, и нормативы при этом будут обычными, а не повышенными. Правило распространяется на дома, износ которых превышает 70%, относительно которых принято решение о сносе или реконструкции, и дома, включенные в программу реновации, мероприятия согласно которой должны быть выполнены в течение трех лет.

Лишение свободы за подделку документов

За подделку удостоверений личности вместо предусмотренных пока законом двух лет с 6 августа будет грозить три года лишения свободы. До 1 года тюрьмы либо принудительных работ можно получить за покупку таких документов, а также за хранение и перевозку официальных документов.

Согласно поправкам в КоАП, которые также вступают в силу, увеличиваются санкции за предоставление ложных данных при получении паспорта гражданина России или загранпаспорта, или другого удостоверяющего личность документа. Суммы наказания варьируются от 3—5 тыс. рублей для физлиц до 10 тыс. для должностных лиц. До 3 тыс. рублей придется заплатить за нарушение порядка изготовления, использования или уничтожение бланков с гербом России или печатей.

Фото Максима Платонова

Расчет за товары с маркировкой

6 августа вступают в силу требования к контрольно-кассовой технике, применяемой для расчетов за товар, подлежащий маркировке, указано на портале «Консультант». Среди новых требований к ККТ — формирование запросов о коде маркировки, передача оператору фискальных данных и новые требования к фискальному накопителю.

Защита прав

С 18 августа в Гражданском кодексе РФ появится указание, что защиту нарушенных прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией, а не согласно процессуальному законодательству — в соответствии с подведомственностью дел. Споры между правообладателем и нарушителем так же с этой даты подлежат рассмотрению в суде, а не подведомственны ему. Эти поправки — часть большого процесса по внесению изменений в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин в декабре прошлого года, напоминает «Гарант».

Провоз букетов в багаже

С 19 августа вступят в силу новые правила фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу. В частности, речь идет о провозе в ручной клади или багаже подкарантинной продукции (растения, бутоны, срезанные цветы, некоторые овощи). Без фитосанитарных сертификатов можно провозить не более 5 кг в ручной клади, только три букета по 15 цветков. Все это часть эксперимента по прослеживаемости товаров, который проводится с начала июля до конца года.