Начальником отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану назначен Ильдар Сунгатов

Фото: МВД по Татарстану

Подполковник полиции Ильдар Сунгатов назначен начальником отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану. Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказ подписан 11 марта 2023 года.

В органах внутренних дел Ильдар Сунгатов служит с 2003 года. С 2011 года он работал заместителем главы отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану.

Ильдар Сунгатов родился в 1978 году в Нижнекамске. Образование получил в Казанском государственном университете (ныне КФУ). Службу в органах внутренних дел после получения диплома начинал в должности оперуполномоченного отделения информационного обеспечения международного розыска и борьбы с международной преступностью филиала национального центрального бюро Интерпола при МВД Татарстана. Там он дослужился до должности старшего оперуполномоченного отдела.

Награжден медалями МВД России: «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3, 2 степени и нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ», Почетной грамотой МВД России.

Также сегодня в МВД по Татарстану сообщили о назначении полковника полиции Ильгиза Хамитова заместителем начальника полиции по оперативной работе. Приказ также датирован 11 марта 2023 года.



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Татьяна Демина