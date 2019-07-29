10 миллионов на День города, Аи-92 по 48 рублей через два года и трансляция выборов

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Литр 92-го бензина для МВД в 2021 году по 48 рублей

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану собрался купить бензина и дизельного топлива для самого Министерства внутренних дел на общую сумму 295,5 млн рублей. Информация о тендере была обнародована на портале госзакупок 24 июля, заявки принимаются до 1 августа, а аукцион состоится 2 августа. Оплатят топливо из федерального бюджета.

Топливо должно будет поставляться с 2019-го по конец 2021 года путем заправки транспорта заказчика на стационарных автозаправочных станциях с помощью безналичных операций. Всего МВД понадобится четыре вида топлива: это бензин Аи-80 (в 2019 году — тысяча литров), Аи-92 (в 2019 году — около 9 тысяч литров), Аи-95 (в этом году — около 17,2 тысячи литров), а также дизельное топливо (в этом году — 10 тысяч литров). Отметим, что указанная средняя стоимость 92-го бензина на 2019 год — 43,53 рубля за литр, на 2020 год — 45,5 рубля, на 2021 год — 48 рублей.

2. Компьютерное оборудование на 27 миллионов для Комитета по архивному делу

Государственный комитет Татарстана по архивному делу готовится купить компьютерной техники на общую сумму 27,1 млн рублей. Об этом стало известно 23 июля, заявки принимаются до 6 августа, а аукцион состоится 8 августа. Оплатят покупку из бюджета Татарстана.

Под компьютерной техникой для комитета подразумевается система хранения данных Huawei, в состав которой должны войти четыре SSD-диска по 1900 Гб и 142 жестких диска по 6000 Гб, сервер с 16 модулями памяти по 32 Гб, пятью SSD-дисками и двумя жесткими дисками, программное обеспечение, монтажный шкаф, источник бесперебойного питания, коммутатор доступа и межсетевой экран. Ранее, в октябре 2017 года, комитет закупал услуги по оцифровке и индексированию научно-справочного аппарата за 3 миллиона.

Под компьютерной техникой для комитета подразумевается система хранения данных Huawei, в состав которой должны войти четыре SSD-диска по 1900 Гб и 142 жестких диска по 6000 Гб. Фото татархивы.рф

3. Парковка площадью в 35 тысяч «квадратов» для «Транстехсервиса»

ООО «УК «Транстехсервис» планирует потратить на обустройство площадки для парковки автомобилей площадью 35 тысяч кв. м сумму в 18,5 млн рублей. О конкурсе было объявлено на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка» 24 июля, заявки будут принимать до 19 августа, рассматривать их будут 20 августа.

Из технического задания известно, что от подрядчика потребуется очистить площадку от растительного слоя, разработать грунт, устроить подстилающие основания из песка и щебня, уложить бетонные плиты, устроить ограждения из металлического профлиста, распашные ворота с металлическими столбами, площадку под КПП. Парковка будет устроена в Казани, на одном из объектов «Транстехсервиса». Работы должны быть выполнены до 1 октября.

4. Два новых эвакуатора для ГБУ «БДД»

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» купит два эвакуатора стоимостью 9,1 млн рублей каждый. Такая информация появилась 19 июля, заявки принимаются до 5 августа, аукцион состоится 7 августа. Финансирование будет осуществлено из бюджета Татарстана.

Эвакуаторы должны быть 2019 года выпуска, с дизельным двигателем объемом не меньше 6,7 литра и мощностью не меньше 240 л. с., с краном манипуляторной установки, грузоподъемность которого составляет не меньше 1520 кг, и грузовой платформой размерами не меньше 5,2 на 2,38 метра. В эвакуаторах должны быть не меньше трех видеокамер (для обзора событий при погрузке и разгрузке эвакуируемых автомобилей). Поставку потребуется осуществить на Оренбургский тракт, 5. Напомним, в августе прошлого года БДД закупало 23 автомобиля по миллиону рублей за единицу.

В эвакуаторах должны быть не меньше трех видеокамер (для обзора событий при погрузке и разгрузке эвакуируемых автомобилей). Фото Максима Платонова

5. Мультимедиа-оборудование для обучения педагогов

А вот Казанский педагогический колледж хочет купить интерактивное оборудование. Общая сумма закупки составит 11,3 млн рублей. Сообщение об этом появилось на портале госзакупок 24 июля, заявки будут принимать до 1 августа, а аукцион состоится 5 августа. Оплатят интерактивное оборудование из федерального бюджета.

За 11,3 млн рублей колледж планирует получить девять интерактивных мультисенсорных панелей (матрица дисплея должна быть не меньше 3840 на 2160 пикселей), шесть комплектов мультимедийного проекционного оборудования, состоящих из интерактивной доски и проектора, 15 электронных флипчартов, один комплект моторизированного мультимедийного оборудования — экран и проектор.

6. 10 миллионов на салют и празднование Дня города

Управление культуры Казани задумалось о праздновании Дня Республики Татарстан и Дня города Казани. Мероприятия обойдутся ведомству в 9,96 млн рублей. О закупке было объявлено 23 июля, заявки от потенциальных участников принимаются до 31 июля, а аукцион проведут 2 августа. Оплатят празднование из бюджета города.

От подрядчика потребуется в том числе организовать праздничный салют длительностью не меньше пяти минут (включая аренду двух барж для запуска), оформить город щитами, изготовить полиграфию, организовать рекламную кампанию (один аудиоролик и два видеоролика), разместить ее в том числе в интернете. Концертная программа будет организована на площадке конноспортивного комплекса, в Старо-Татарской слободе, в Казанской ратуше.

КФУ планирует купить комбинированные торговые автоматы на общую сумму в 9 млн рублей. Фото Максима Платонова

7. Автоматы с кофе и снеками для КФУ

КФУ планирует купить комбинированные вендинговые автоматы на общую сумму 9 млн рублей. Поставщики могут подать свои заявки до 8 августа, итоги закупки подведут до 16 августа.

Всего торговых автоматов будет куплено 20 штук, поставлены они будут по 13 адресам, включая обсерваторию, Деревню Универсиады, а также учебные корпуса. Каждый автомат будет стоить 450,7 тысячи рублей, в функционале — продажа горячих напитков из натурального зернового кофе и продажа снековой продукции. В аппаратах должна быть реализована возможность безналичной оплаты.

8. «Театральные каникулы» для 660 детей

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» планирует купить путевки на условиях долевого финансирования для участников профильных смен «Театральные каникулы» на общую сумму 7,4 млн рублей. Об этом было объявлено 19 июля, заявки можно подать до 12 августа, рассматривать их будут 15 августа. Финансировать закупку будет бюджет региона.

Услуги должны оказываться до конца 2019 года. Всего в лагеря отправятся 626 человек на 18 дней. Стоимость одного дня пребывания в лагере для каждого составит 660 рублей. В номерах должны жить по 2—5 человек, они будут получать пятиразовое питание, участвовать в культурно-досуговых мероприятиях (для этого будут, например, сцена и танцплощадка, видеопроекционное оборудование, настольные игры).

Всего в лагеря отправятся 626 человек на 18 дней. Фото Максима Платонова

9. Полиграфия с логотипом для «Сетевой компании»

«Сетевая компания» купит календари, папки, блокноты и пакеты со своим логотипом на сумму 5,5 млн рублей. Тендер был объявлен 25 июля, заявки можно подать до 5 августа, тогда же их рассмотрят. А вот датой подведения итогов почему-то указано только 7 октября — возможно, речь идет о технической ошибке и на самом деле подразумевается 7 августа.

Товары буду поставляться партиями до середины ноября 2020, 2021 и 2022 годов. В списке требуемой продукции — блокноты формата А4, настольные календари, бумажные пакеты, художественные проспекты, ежеквартальные и карманные календари, папки на резинке.

10. Видеотрансляция и запись выборов

Тем временем Министерство информатизации и связи Татарстана готовится заплатить 5,1 млн рублей за организацию видеонаблюдения и хранение видеозаписей при проведении выборов депутатов Госсовета. Закупку обнародовали 19 июля, подать заявку можно до 29 июля, а аукцион состоится 31 июля.

Работы должны быть проведены до 30 сентября. Выборы при этом пройдут 8 сентября. Трансляция в реальном времени должна осуществляться с 20 часов дня голосования до проведения заседания ТИК, на котором устанавливаются итоги голосования. Трансляция на служебный портал потребуется с 9 утра дня, предшествующего дню голосования, до составления и подписания протоколов ТИК и УИК об итогах.