Новости происшествий

02:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Турист из Москвы оспаривает свое задержание на воскресном митинге в Казани

00:00, 03.02.2021

По версии Иракли Жигулина, полиция устроила ему «экскурсию» в ОП «Вишневский» и суд, хотя он не участвовал в акции в поддержку Навального

Турист из Москвы оспаривает свое задержание на воскресном митинге в Казани
Фото: Максим Платонов

Средний чек поездки в Казань у жителя Подмосковья Иракли Жигулина оказался заметно выше, чем у других гостей татарстанской столицы. Как минимум на 10 тысяч рублей. В эту сумму ему обошелся штраф за вполне законную экскурсию по нашему городу, которую он совершил со своей девушкой 23 января. Это — версия самого 30-летнего жителя города Чехова (Московская область). Однако сотрудники полиции, составившие протокол о правонарушении, и Вахитовский райсуд Казани считают, что Жигулин и его подруга Мария Романова — вовсе никакие не экскурсанты, а участники незаконного публичного мероприятия в поддержку Алексея Навального. «Реальное время» — о приключениях туристов из Подмосковья, которые в Казани обрели способность находиться в одно и то же время в разных точках города.

«Когда нас «задержали» на Баумана, мы фотографировались на Петербургской»

— Я — инвалид третьей группы, получил в январе выплату от государства, и мы с моей девушкой решили потратить ее на поездку в Казань, где прежде не бывали, — рассказал «Реальному времени» Иракли Жигулин. — Я добавил к полученной сумме свои деньги, мы купили билеты, забронировали номер в гостинице с 22 по 26 января, приехали и 22-го уже гуляли по городу, фотографировались. 23-го выбрали новый маршрут, зашли пообедать в кафе SHAMSI на улице Марджани, вышли из него в половине третьего, это подтверждается справкой об операции от Сбербанка, на ней стоит время — 14.37.

В половине четвертого, по словам Жигулина, они с Марией фотографировались на ступеньках Петропавловского собора (фото с указанием места и времени съемки Иракли «Реальному времени» предоставил), а примерно в 15.45 дошли до перекрестка улиц Кремлевской и Чернышевского, где и были задержаны сотрудниками полиции.

В 16.50, рассказывает Жигулин, их с Романовой как участников протестной акции доставили в отдел полиции «Вишневский», где полицейские составили на обоих протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

— В протоколе было указано, что я был задержан в 14.00 у дома №51 на улице Баумана, однако в 14.00 мы с Машей находились у дома №70 на улице Петербургской, мы там фотографировались! — говорит он. — Меня лишили возможности сообщить родственникам о случившемся со мной, содержали в камере с 17.30 до 12.00 часов следующего дня. А 24 января состоялось судебное заседание по видеосвязи, и я просил суд обратить внимание на аргументы, которые я привожу в свое оправдание, на факты несоответствия времени и места задержания, однако суд счел меня виновным и вынес постановление о штрафе.

Жигулин говорит, что ему так и не выдали на руки копию протокола об административном правонарушении, но, когда он с ним знакомился, он видел, что там не было указано, какое должностное лицо этот протокол составило. И что место задержания, указанное в протоколе, — Баумана, 51, — не совпадает с местом, указанным в постановлении суда — улица Кремлевская.

«Находился среди массы участников»

Вахитовский райсуд счел правонарушение Жигулина (как и Романовой) доказанным.

«Согласно материалам административного дела И.Н. Жигулин 23 января 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу город Казань, улица Кремлевская совместно с другими неустановленными лицами, находился среди массы участников незаконного публичного мероприятия, которые собрались с целью публичного выражения отношения к задержанию Алексея Навального, а также привлечения внимания общественности...» — говорится в постановлении, которым он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАР РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

С составленным на него полицейскими протоколом и штрафом Жигулин не согласен, и накануне направил по почте жалобу на постановление Вахитовского райсуда в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РТ.

К штрафу «приговорили» и Марию Романову. Со слов защитника Иракли Жигулина, она также собирается обжаловать судебное постановление.

«Не дали защитника, не пригласили понятых»

В жалобе в Верховный суд РТ Иракли Жигулин, кроме перечисления нестыковок во времени и месте правонарушения, в котором его признали виновным, указывает и на другие существенные, по его мнению, обстоятельства:

«С момента моего задержания до рассмотрения дела в суде прошли сутки, которые я провел в здании ОП «Вишневский», в котором наряду со мной находились десятки задержанных лиц, и на протяжении всего этого времени я требовал приглашения защитника... Ни до начала, ни в ходе судебного заседания я не смог воспользоваться помощью адвоката, поскольку мне в этом было отказано. Более того, после оформления протокола об административном правонарушении и ознакомления с ним сотрудниками полиции мне было отказано в получении его копии, а свой отказ они мотивировали тем, что в ходе судебного заседания у меня будет возможность ознакомления с ним».

Жигулин пишет в жалобе, что с материалами видеофиксации, которые использовались как доказательство совершения им правонарушения, его не ознакомили и в суде их не исследовали. И что «в ходе проведения личного досмотра в ОП «Вишневский» не были приглашены понятые».

Запрос — внепроцессуальный

«Реальное время» обратилось с запросами о комментариях по поводу обстоятельств задержания и привлечения к административной ответственности Иракли Жигулина в МВД по РТ и Вахитовский райсуд Казани.

В МВД по Татарстану запрос приняли в работу — ответ будет опубликован по получении. В Вахитовском райсуде ответили, что такой запрос является внепроцессуальным.

— Дополнительно сообщаем, что судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом, — уточнили в пресс-службе суда.

По данным Вахитовского суда Казани, всего поступил 351 материал по задержанным на несанкционированном митинге. Из них 8 было отложено, по одному назначен административный арест, остальным выписаны штрафы.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

Инна Серова, использованы фото Максима Платонова
Происшествия Татарстан Министерство внутренних дел по РТВерховный Суд Республики Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости происшествий

02:37 МСК Все новости
Новости раздела