Турист из Москвы оспаривает свое задержание на воскресном митинге в Казани

По версии Иракли Жигулина, полиция устроила ему «экскурсию» в ОП «Вишневский» и суд, хотя он не участвовал в акции в поддержку Навального

Фото: Максим Платонов

Средний чек поездки в Казань у жителя Подмосковья Иракли Жигулина оказался заметно выше, чем у других гостей татарстанской столицы. Как минимум на 10 тысяч рублей. В эту сумму ему обошелся штраф за вполне законную экскурсию по нашему городу, которую он совершил со своей девушкой 23 января. Это — версия самого 30-летнего жителя города Чехова (Московская область). Однако сотрудники полиции, составившие протокол о правонарушении, и Вахитовский райсуд Казани считают, что Жигулин и его подруга Мария Романова — вовсе никакие не экскурсанты, а участники незаконного публичного мероприятия в поддержку Алексея Навального. «Реальное время» — о приключениях туристов из Подмосковья, которые в Казани обрели способность находиться в одно и то же время в разных точках города.

«Когда нас «задержали» на Баумана, мы фотографировались на Петербургской»



— Я — инвалид третьей группы, получил в январе выплату от государства, и мы с моей девушкой решили потратить ее на поездку в Казань, где прежде не бывали, — рассказал «Реальному времени» Иракли Жигулин. — Я добавил к полученной сумме свои деньги, мы купили билеты, забронировали номер в гостинице с 22 по 26 января, приехали и 22-го уже гуляли по городу, фотографировались. 23-го выбрали новый маршрут, зашли пообедать в кафе SHAMSI на улице Марджани, вышли из него в половине третьего, это подтверждается справкой об операции от Сбербанка, на ней стоит время — 14.37.

В половине четвертого, по словам Жигулина, они с Марией фотографировались на ступеньках Петропавловского собора (фото с указанием места и времени съемки Иракли «Реальному времени» предоставил), а примерно в 15.45 дошли до перекрестка улиц Кремлевской и Чернышевского, где и были задержаны сотрудниками полиции.

В 16.50, рассказывает Жигулин, их с Романовой как участников протестной акции доставили в отдел полиции «Вишневский», где полицейские составили на обоих протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

— В протоколе было указано, что я был задержан в 14.00 у дома №51 на улице Баумана, однако в 14.00 мы с Машей находились у дома №70 на улице Петербургской, мы там фотографировались! — говорит он. — Меня лишили возможности сообщить родственникам о случившемся со мной, содержали в камере с 17.30 до 12.00 часов следующего дня. А 24 января состоялось судебное заседание по видеосвязи, и я просил суд обратить внимание на аргументы, которые я привожу в свое оправдание, на факты несоответствия времени и места задержания, однако суд счел меня виновным и вынес постановление о штрафе.

Жигулин говорит, что ему так и не выдали на руки копию протокола об административном правонарушении, но, когда он с ним знакомился, он видел, что там не было указано, какое должностное лицо этот протокол составило. И что место задержания, указанное в протоколе, — Баумана, 51, — не совпадает с местом, указанным в постановлении суда — улица Кремлевская.

«Находился среди массы участников»

Вахитовский райсуд счел правонарушение Жигулина (как и Романовой) доказанным.

«Согласно материалам административного дела И.Н. Жигулин 23 января 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу город Казань, улица Кремлевская совместно с другими неустановленными лицами, находился среди массы участников незаконного публичного мероприятия, которые собрались с целью публичного выражения отношения к задержанию Алексея Навального, а также привлечения внимания общественности...» — говорится в постановлении, которым он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАР РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

С составленным на него полицейскими протоколом и штрафом Жигулин не согласен, и накануне направил по почте жалобу на постановление Вахитовского райсуда в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РТ.

К штрафу «приговорили» и Марию Романову. Со слов защитника Иракли Жигулина, она также собирается обжаловать судебное постановление.

«Не дали защитника, не пригласили понятых»

В жалобе в Верховный суд РТ Иракли Жигулин, кроме перечисления нестыковок во времени и месте правонарушения, в котором его признали виновным, указывает и на другие существенные, по его мнению, обстоятельства:

«С момента моего задержания до рассмотрения дела в суде прошли сутки, которые я провел в здании ОП «Вишневский», в котором наряду со мной находились десятки задержанных лиц, и на протяжении всего этого времени я требовал приглашения защитника... Ни до начала, ни в ходе судебного заседания я не смог воспользоваться помощью адвоката, поскольку мне в этом было отказано. Более того, после оформления протокола об административном правонарушении и ознакомления с ним сотрудниками полиции мне было отказано в получении его копии, а свой отказ они мотивировали тем, что в ходе судебного заседания у меня будет возможность ознакомления с ним».

Жигулин пишет в жалобе, что с материалами видеофиксации, которые использовались как доказательство совершения им правонарушения, его не ознакомили и в суде их не исследовали. И что «в ходе проведения личного досмотра в ОП «Вишневский» не были приглашены понятые».

Запрос — внепроцессуальный

«Реальное время» обратилось с запросами о комментариях по поводу обстоятельств задержания и привлечения к административной ответственности Иракли Жигулина в МВД по РТ и Вахитовский райсуд Казани.

В МВД по Татарстану запрос приняли в работу — ответ будет опубликован по получении. В Вахитовском райсуде ответили, что такой запрос является внепроцессуальным.

— Дополнительно сообщаем, что судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом, — уточнили в пресс-службе суда.

По данным Вахитовского суда Казани, всего поступил 351 материал по задержанным на несанкционированном митинге. Из них 8 было отложено, по одному назначен административный арест, остальным выписаны штрафы.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.