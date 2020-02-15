События недели: миннихановские 100 тысяч ветеранам, реновация по-казански и Челны без автобусов

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе президент Татарстана пообещал увеличить единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной до 100 тысяч рублей. Структуры Алексея Семина задумали реновацию района Компрессорного завода в Казани, а глава Московского и Кировского районов Сергей Миронов планирует обновить «Жилплощадку». Набережные Челны между тем остались без больших автобусов — многие винят в этом мэрию, а ГИБДД Татарстана пообещала выйти на нулевые показатели смертности на дорогах к 2030 году. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

100 тысяч к 100-летию ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в этом году участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Республиканский бюджет добавит по 25 тысяч рублей к тем 75 тысячам, которые пообещал ветеранам президент РФ Владимир Путин. Таким образом, Минниханов «округлил» подарок татарстанским ветеранам к столетнему юбилею ТАССР.

Выплата для 34 тысяч ветеранов уже заложена в бюджет. Всего республика выделит на эти цели 342 млн рублей.



«Реновация» в Казани

Структуры миллиардера Алексея Семина задумали построить новый жилой район возле Компрессорного завода в Казани. Группа ASG выставила на продажу четыре участка земли площадью 3,2 га в границах улиц Арбузова, Халитова и Сибирский тракт. Оценивается земля в 690 млн рублей.

В этом районе планируется построить 15 жилых высоток. Проекта застройки пока нет. Владелец земли объявил о готовности продавать участки поэтапно — «по очередям строительства», и получать за них «оплату построенным». По данным «Реального времени», у ASG есть два потенциальных покупателя, переговоры с ними приблизились к финальной стадии.



Тем временем глава Московского и Кировского районов Казани Сергей Миронов рассказал о намерении обновить микрорайон «Жилплощадка» по примеру поселка Юдино. Уже решено заложить на «Жилке» бассейн, идет обсуждение благоустройства дворов, завершен ремонт трех детсадов.



Челны без автобусов

Набережные Челны вернули лизинговой компании 190 автобусов. Функции общественного транспорта полностью легли на микроавтобусы. Жители города жалуются на сложившуюся ситуацию и винят в ней городские власти.

Водители автобусов считают, что ответственность за транспортный коллапс лежит и на «маршруточниках» — в городе якобы на каждого легального «газелиста» приходится три нелегальных. Множество нарушений позволяет им получать прибыль, что приводит к убыткам транспортников.



Самозанятые таксисты и беспилотники

Татарстан лоббирует принятие закона, который позволит таксистам переходить в самозанятые, не открывая ИП. Проект, соавтором которого выступает депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, уже внесен в нижнюю палату федерального парламента.



Кроме того, Госсовет РТ разработал проект федерального закона о беспилотном транспорте. На минувшей неделе его рассмотрели члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госдумы. Над разработкой проекта работали специалисты КАМАЗа, НЦ «Интеллектуально-транспортные системы», БГУ «Безопасность дорожного движения» и мэрия Иннополиса.



Даутова и криминальная субкультура

Экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова осталась в казанском СИЗО после вынесения приговора. Наказание она отбывает, обеспечивая ремонт и стирку спецодежды в изоляторе. В личном деле указано, что осужденная «криминальную субкультуру не принимает и не поддерживает».

На судебном заседании по ходатайству Даутовой об освобождении ее на год раньше срока представитель АСВ настаивала: осужденная до сих пор не погасила ущерб в размере почти в 3 млрд рублей. Защита же отмечает, что сделать это, находясь в СИЗО, бывшему банкиру будет нелегко.



В Казани вырастут «мусорные» тарифы

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в регионах ПФО. Казань ожидает скачок стоимости вывоза мусора — местами на 30%.



Сбербанк банкротит миллиардера из Лениногорска

Сбербанк добился введения начальной стадии банкротства — процедуры наблюдения — в ООО «Ортэкс» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева. Таким образом банк пытается вернуть кредит на 1,5 млрд рублей.

В суде представитель Сбербанка отметил, что к «Ортэксу» подано еще несколько исков и компанию просто необходимо обанкротить.



Зооотель в Казани

В Казани открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Зооотель, созданный на базе Казанского ветеринарного центра, может принять до 50 собак и кошек.

Как сообщили «Реальному времени» в самой гостинице, в этом году будет завершена реконструкция клинического корпуса ветцентра. После открытия здесь будут проводить сложные лечебные манипуляции и реабилитацию домашних животных при тяжелых, хронических и редких заболеваниях.



Рекордный ифтар

Татарстанские мусульмане могут установить новый рекорд массовости ифтара. В 2020 году ДУМ РТ планирует собрать на стадионе «Ак Барс Арена» уже 20 тысяч верующих. Во время предыдущего поста на разговение собрались 15 тысяч человек.



«Татнефть» и «Союзмультфильм»

В Альметьевске прошло заседание общественного совета «Татнефти». Главной его темой стало образование. Участники обсуждали очереди в детсадах, стратегию развития образования и открытие студии «Союзмультфильма» в Альметьевске.



Рафаэль Хакимов о своем преемнике

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов в интервью «Реальному времени» рассказал, когда он планирует уйти «на покой» и кого видит своим преемником. Также он порассуждал на тему татаро-башкирских отношений и высказал свое мнение о российской Конституции.



Полицейский чиновник обвинил ФСБ в провокации

Бывший начальник отдела угрозыска МВД Татарстана Роман Пахомов обвинил оперативников ФСБ в провокации дачи взятки. Он проходит по делу о взятке в $100 тысяч вместе с бывшим замначальника БОП МВД по РТ Евгением Рафиковым. Потерпевшим стал Заур Тхостов, которому деньги на взятку дали сотрудники ФСБ.



ГИБДД против агрегаторов такси

Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов недоволен работой агрегаторов такси. Он считает необходимым вернуть традиционные таксопарки, где велись техобслуживание и медицинский контроль водителей.

Кроме того, автоинспекция может повысить максимальный порог скорости на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте, а также планирует достичь нулевых показателей смертности на дорогах Татарстана уже через 10 лет.

