15 тысяч за визит в супермаркет: как в Казани наказывают нарушителей особого режима

В центре города и на окраинах штрафы разнятся, поскольку судебная практика еще не наработана

Фото: Илья Репин

В Казани начинаются масштабные рейды по торговым сетям и мелким магазинчикам, продавцы и покупатели которых нарушают особый санитарно-эпидемиологический (проще говоря масочно-перчаточный) режим. Нарушителям из числа юридических лиц грозят штрафами до 300 тысяч рублей. До сих пор такие санкции к «юрикам» в Татарстане не применялись, а беспечных торговцев наказывали наравне с их клиентами. Впрочем, как выяснило «Реальное время», максимальные штрафы для безмасочных в Казани пока не применялись, однако на фоне карантина уже появились «коронавирусные рецидивисты».

Нарушителя нашли под землей



Штрафовать безмасочных в Казани начали лишь неделю назад. По результатам визитов полиции в магазины сетей «Магнит», «Эдельвейс», «Пятерочка», «Верный», «Евроспар» и другие торговые точки.

Подходы райсудов и отдельных судей разнятся: одни ограничиваются предупреждением, другие наказанием в 1—2 тысячи, третьи бьют рублем, требуя заплатить за нарушение 5 тысяч. Впрочем, далеко не все решения публикуются на сайтах, поэтому наш обзор можно считать выборочным.

Крайнюю планку суды пока не используют. Напомним, максимальный штраф для физлиц по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации») составляет 30 тысяч рублей, минимальный — 1 тысяча.

Штрафовать безмасочных в Казани начали лишь неделю назад. Фото Ильи Репина

Впрочем, 7 мая Вахитовский райсуд Казани «приговорил» казанца Аяза Валиуллина к уплате в казну государства 15 тысяч рублей — за поход в магазин без средств индивидуальной защиты дыхания. Согласно протоколу, Валиуллина задержали в одной из «Пятерочек» 6 мая, и вину он признал. Согласно решению райсуда, тот же казанец 15 апреля уже получал за нарушение режима самоизоляции штраф в 2 тысячи рублей, но, видимо, урок не был усвоен.

Всего с начала апреля в этом суде рассмотрено более 700 административных материалов по вышеназванной статье. В целом по Казани — почти 6 тысяч.

Для сравнения: тот же Вахитовский суд наказал студентку КНИТУ-КХТИ Ибрагимову за визит в магазин без маски предупреждением и штрафанул на тысячу рублей за такое же нарушение в магазине «Магнит» покупателя Андрея Ерашова. Такую же сумму придется заплатить Глебу Опарину, которого задержали без маски в одном из вагонов метро на станции «Суконная слобода». Заметим, со вчерашнего дня пассажирам без масок просто перекрыли вход в казанскую подземку.

В МВД Татарстана отмечают — всего за нарушение карантинных мер составлено 28,5 тысячи административных протоколов. Но пока в республике не выявлено ни одного носителя COVID-19, который бы сознательно нарушил санитарные нормы.

Вчера завершить поездку не смогли более 60 нарушителей режима. Фото Ильи Репина

Гулянья в День Победы обернулись штрафами в 10 тысяч

Угроза пандемии и штрафная профилактика серьезно увеличили нагрузку на судей. «Приходится рассматривать по 40—60 материалов в день», — признался журналисту «Реального времени» один представителей судейского сообщества республики.

К слову, центральный суд Казани — отнюдь не лидер по «коронавирусной административке». Первенство по числу выявленных нарушений за «спальным» Ново-Савиновским районом (почти 1 200 материалов в райсуде на вчерашний день), чуть уступают ему Советский (на 1 100 дел) и Приволжский (930). Меньше всего протоколов о нарушениях пока в Московском районе Казани (541).

Зато «московская» полиция в майские праздники задержала в магазинах немало нарушителей. На сайте опубликованы решения в отношении шести покупателей без средств индивидуальной защиты — двух отловили в магазинах сети «Пятерочка», четырех — в «Магните». Пятеро по решению суда должны выплатить по 1 тысяче рублей, один отделался предупреждением.

Еще семерых антимасочников привлекли к административной ответственности в Авиастроительном районе за покупки 9 и 10 мая. Среди них были сотрудник ЧОПа, сборщик-клепальщик одного из заводов и безработные. Без штрафа в 1—3 тысячи рублей не остался никто.

Меньше всего протоколов о нарушениях пока в Московском районе Казани. Фото Максима Платонова

Строже относятся к нарушениям судьи Ново-Савиновского райсуда. 9 мая там наказали штрафами в 5 тыс. рублей минимум четверых безмасочных казанцев, покупавших продукты днем ранее. В ту же сумму обошлась пассажиру без маски Ильдусу Зантимирову поездка в маршрутном автобусе №45 — патрульный наряд высадил его на улице Чуйкова. Напомним, на тот момент наличие перчаток еще не было обязательным. Вчера же завершить поездку не смогли более 60 нарушителей режима.

Кстати, к нарушителям режима самоизоляции Ново-Савиновский суд оказался еще строже — зампред суда по уголовным делам Марсель Ахметшин «прописал» четырем задержанным 9 мая без СМС-разрешений и справок работодателей штрафы по 10 тысяч рублей. В их числе оказался и казанец Сергей Мохов, который встретил в общественном месте рассвет Дня Победы — протокол о его задержании составили в 4 часа утра.

Гуманный Кировский райсуд и оштрафованные продавцы

Куда снисходительнее к нарушителям отнесся Кировский райсуд Казани. Так, признавший вину пассажир-нарушитель и трое не защитившихся от заразы покупателей из «ЕвроСпара» и «Эдельвейса» отделались предупреждениями. Данные административные материалы рассматривал судья Феликс Сабитов, который ранее разбирался в уголовном деле о трагедии в ТЦ «Адмирал».

Под суд пошли сразу два продавца магазинчика «Мицца-мица» Приволжского района. За работу с открытыми лицами оба получили штрафы в 3 тысячи рублей. Еще по 3 тысячи придется выплатить двум гостям магазина «Русалка» на улице Мавлютова. Тогда как посетитель магазина «Верный» Минсафин за такое же нарушение наказан на 1 тысячу рублей. В суде он уверял, что просто забыл взять барсетку с маской из автомобиля.

Нарушением можно считать даже выход из дома без маски. В теории это означает, что камеры системы «Безопасный город» могут стать оружием массовой фиксации нарушений режима. Фото Максима Платонова

Впрочем, тот же Приволжский райсуд Казани прекратил производство по делу в отношении кафе «Шаурма 24». Согласно рапорту полиции, владелец заведения «допустил реализацию продуктов питания через кассовую зону, создавая массовое скопление граждан». Представитель кафе участвовал в заседании по видеоконференцсвязи и уверял — столпотворения в заведении не было, клиенты ждали своей очереди на улице, заказы выдавались через окошко. Суд изучил материалы и пришел к выводу: на представленных фото массового скопления граждан и нарушений не наблюдается, зато есть листовка «Еда на вынос. Заказали — подождите на улице».

Меньше повезло продавцу точки быстрого питания «Донар Сити» на улице Адоратского. Райсуд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за торговлю продуктами в нарушение санитарных норм.

Суды готовятся к «девятому валу» административных материалов — ранее на брифинге в Кабмине РТ объявили, что нарушением можно считать даже выход из дома без маски. В теории это означает, что камеры системы «Безопасный город» могут стать оружием массовой фиксации нарушений режима.

Ну а в ближайшие дни, по данным «Реального времени», силовики намерены усилить проверки в общественном транспорте и торговых точках. В ожидании подобных мер часть ретейлеров запаслась средствами индивидуальной защиты для бесплатной раздачи.