Фонд кино в потерпевших: казанскому «киномагу» шьют аферы в Поволжье и на Урале

В Татарстане за отсутствием подсудимого заморожен процесс по делу о «волшебных поставках» на 22,7 млн рублей

В Казани дошло до суда дело об афере с субсидиями Фонда кино и оборудованием трех бюджетных кинозалов в районах Татарстана. В хищении средств на 22,7 млн рублей обвиняют Павла Волкова, бывшего гендиректора фирмы-банкрота «Киномаг+» . На старте процесса в Казани он не появился, поскольку за время расследования татарстанского дела успел попасть под арест в Тольятти по схожему делу. Как выяснило «Реальное время», два госконтракта 2017 года по Актанышу и Кукмору не исполнены до сих пор.

В чем обвиняют Волкова следователи Татарстана



Под арест в Казани 46-летний «волшебник» из Новокуйбышевска Павел Волков попал еще в марте прошлого года — в качестве директора ООО «Киномаг+». На тот момент в его деле фигурировали два эпизода мошенничества в особо крупном размере. На финише их стало больше.

В утвержденном прокуратурой Татарстана обвинении по материалам 2-го отдела по особо важным делам республиканского Следкома — четыре эпизода. В потерпевших — три районных дворца культуры Татарстана: в Кукморе потери оценивают в 3,9 млн рублей, Мамадыше — 3,8 млн, Актаныше — 4,99 млн рублей.

Ущерб еще на 10 млн рублей, по версии силовиков, бизнесмен Волков нанес пензенской стройкомпании «ГлобалСтрой». Деталями этого эпизода следователи не делятся. Однако известно — средства «Глобала» утекли в Казань на счет некой фирмы «Пульс». Ныне она ликвидирована. Но в базе «Спарк-Интерфакс» сохранилась информация о бывшем гендиректоре и совладельце Степане Никитовиче Портове, который также выступал бенефициаром «Киномага+» , но тот год назад был признан банкротом.

Но вернемся к кино: Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по договорам с исполкомами районов выделял субсидии по 5 млн рублей — на обеспечение и возмещение расходов, связанных с созданием условия для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 100 тысяч человек. Исполкомы выставили услуги на торги и признали победителем «Киномаг+» с офисом в казанском ТЦ «XL» на Ямашева.

Проверка экономической полиции МВД Татарстана показала, что мамадышский контракт лишь числился исполненным — по факту вместо 5 дней с момента оплаты поставка в 2016 году растянулась на месяцы. Причем вместо экрана со специальным серебряным покрытием для систем 3D смонтировали обычный баннерный. Не отвечали техзаданию и установленные громкоговорители и сабвуферные колонки.

Исполкомы выставили услуги на торги и признали победителем «Киномаг+» с офисом в казанском ТЦ «XL» на Ямашева. Фото xl-kazan.ru

Самой дорогой позицией данного контракта был цифровой кинопроектор за 1,8 млн рублей. Самыми дешевыми — очки для 3D просмотра на взрослых, пара — за 45,8 рубля, правда, поставить нужно было 300 единиц. Детские очки для такого же просмотра заказчик оценил в полтора раза дороже. Еще в Мамадыше ждали источник бесперебойного питания и принтер для печати билетов.

В Кукморе бдительные опера вместо бельгийской техники для синематографа обнаружили китайскую. В Актаныше поставщик и вовсе начал исполнять обязательства через год после получения денег, а не в течение 15 дней. И только потому, что заказчик обратился в Арбитражный суд Татарстана. Однако на момент вынесения решения по этой претензии монтаж оборудования произведен не был, потому суд в июне 2018-го обязал «киномагов» закончить работы и заплатить 1,1 млн в качестве неустойки и штрафа.

По данным сайта госзакупок, актанышский и кукморский контракты с «Киномагом+» 2017 года замерли в статусе «исполнение».

«Местонахождение обвиняемого известно. Рассмотрение невозможно»

Дело Волкова в феврале 2020-го пришло в Ново-Савиновский райсуд Казани, но, оценив самый крупный, пензенский, эпизод, суд посчитал, что материалы дела должны быть отправлены туда. Верховный суд Татарстана с этим не согласился и отменил решение.

Повторный старт в Ново-Савиновском райсуде в мае вновь обернулся отправкой дела в другой суд — теперь уже в Вахитовский. Фото Ирины Плотниковой

Повторный старт в Ново-Савиновском райсуде в мае вновь обернулся отправкой дела в другой суд — теперь уже в Вахитовский. Поскольку именно на территории этого района Казани расположен банк, через который финансировали поставщика оборудования для кино.

Всего в рамках конкурса Фонд кино выделил субсидии на переоборудование 139 кинозалов в 127 населенных пунктах 46 субъектов РФ. По 5 млн рублей на кинозал на безвозвратной основе. Заметим, что у казанско-самарских «магов» были не только неудачи. В 2016-м они поучаствовали в поставках и закупках кинооборудования для кинозалов в Бавлах и Муслюмово, и эти контракты на 7 млн рублей числятся исполненными. В 2017-м одержали победу на оборудование кинотеатра в Дрожжановском районе Татарстана. Но почему-то уклонилась от подписания документов, и контракт заключили со вторым участником.

Вахитовский райсуд Казани назначил рассмотрение дела Павла Волкова на июль. Но на первом же заседании судья Адель Галеев приостановил производство на неопределенный срок. Мотивировка довольно редкая: «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно».

Самарские силовики идут по уральскому следу

Согласно справке из уголовного дела, Павел Болиславович сейчас находится ни где-нибудь за границей, а в соседнем регионе с Татарстаном — в Самарской области, точнее в тольяттинском СИЗО-4. Водворили его туда в качестве обвиняемого по другому уголовному делу с подачи следователей полиции.

В январе 2020-го в Автозаводском районе Тольятти признали Фонд кино потерпевшим по делу Волкова. По версии полиции, в октябре — декабре 2016 года от имени директора тольяттинского ООО «Хадар» (владелица — Ирина Сергеевна Портова) обвиняемый взялся оборудовать кинозал в городе Серове Свердловской области на федеральную субсидию в 5 млн рублей. Взятые на себя обязательства исполнять он не собирался, цитирует силовиков портал «Самарское обозрение».

Павел Болиславович сейчас находится ни где-нибудь за границей, а в соседнем регионе с Татарстаном — в Самарской области, точнее в тольяттинском СИЗО-4. Фото sgpress.ru

Во втором эпизоде тольяттинского дела фигурирует обманутый инвестор Александр Кисничан из Серова с потерями «свыше 1 млн рублей», которого Волков убедил вкладывать средства в свою «Первую объединенную корпорацию» (основной вид деятельности — аренда и управление имуществом), обещая прибыль.

Ранее Волков был зарегистрирован в Самарской области в качестве ИП со специализацией «демонстрация кинофильмов». Выступал директором и соучредителем группы самарских компаний: «Планета чудес» и «Джой» (деятельность в сфере развлечений), «Соната» (подача напитков), КЦ «Вертикаль» (аренда и управление собственным и арендованным имуществом). В сфере кинопроката работала и ныне ликвидированная «Линия» из Пензы.

Уголовных дел могло быть и больше. В 2017-м Арбитражный суд Москвы уже взыскал с «Киномага+» субсидии на 15 млн рублей — за отсутствие работ по трем кинозалам города Саров в Нижегородской области.

Соединять татарстанское и тольяттинское дела, находящиеся в двух силовых ведомствах, в ходе следствия не стали. Теперь вопрос — где суд над Волковым начнется раньше. В Самарской области расследование по делу до финиша еще не дошло.