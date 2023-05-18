Как установка «вышки раздора» в казанском поселке обернулась трагедией

Для улучшения сигнала сотовой связи в Константиновке монтируют вышку, но жители выступили против

Фото: Предоставлено Юрием Публиковым

Как в Татарстане вопреки обещаниям чиновников на протяжении многих лет не могут решить проблему обеспечения граждан хотя бы устойчивой голосовой мобильной связью «Реальное время» рассказывало много раз. Проезжая по федеральной трассе М-7, абоненты остаются вне зоны доступа на протяжении десятков километров, а во многих отдаленных населенных пунктах по-прежнему не «ловит» ни один оператор. При этом в условиях и без того трудно идущего процесса ликвидации «белых пятен» на карте сотовой связи республики возникают ситуации, когда население выступает против прогресса. Все дело — в средствах достижения цели. Так, жители казанского поселка Константиновка взбунтовались против строительства рядом с их домами вышки сотовой связи, полагая ее незаконной. Подробнее — в материале «Реального времени».

Плохой пример



16 мая в поселке Константиновка случилась трагедия: завершая монтаж оборудования вышки сотовой связи на улице Центральной, с высоты упал 29-летний рабочий. Он госпитализирован с травмами. Прокуратура Казани начала проверку на предмет соблюдения компанией — исполнителем работ по монтажу вышки требований законодательства об охране труда.

Завершая монтаж оборудования вышки сотовой связи на улице Центральной в поселке Константиновка, с высоты упал 29-летний рабочий. Фото: предоставлено Юрием Публиковым

А история строительства этой вышки теперь, похоже, может послужить наглядным примером того, как не надо строить сооружения, крайне необходимые для ликвидации «белых пятен» на татарстанской карте сотовой связи.

Вышка не на том месте

Все началось с того, что 15 марта напротив дома №116 на ул. Центральной в Константиновке работники альметьевского ООО «Фабрик-А» вырыли котлован.

— Мы поинтересовались у них документами, на основании которых они тут развернули работы, спросили есть ли ордер на земляные работы, получено ли согласование от газовиков, чья труба проходит рядом с домом, от владельцев близлежащих домов и других заинтересованных лиц, — рассказала «Реальному времени» жительница Константиновки Дарья Софронова. — Этих документов мы не увидели, нам предоставили только приказ КЗИО от 30 декабря 2022 года, согласно которому ООО «Фабрик-А» разрешается использование обозначенного на схеме участка площадью 5 квадратных метров под сооружение связи сроком на пять лет.

По мнению Софроновой и ее соседей, своими действиями строители вышки сотовой связи нарушили сразу несколько законных требований: не предоставили полный комплект документов, дающих право на производство работ, вырыли под сооружение котлован глубиной более 5 метров, хотя участок им отведен под некапитальное, то есть не имеющее глубоко заглубленного фундамента строение, да еще вовсе не на том месте, которое отвел под него исполком, и нарушив требования охранной зоны газопровода.

По мнению Софроновой и ее соседей, своими действиями строители вышки сотовой связи нарушили сразу несколько законных требований... Фото: скрин видео, предоставленного Юрием Публиковым

— Четыре года назад в этом месте уже была авария газопровода, которая привела к взрыву и отключению линии. Поэтому мы вызвали газовую службу. Ее сотрудники попросили рабочих отодвинуть котлован от газовой трубы не менее, чем на пять метров, — говорит женщина. — Мы также сняли копию с приказа КЗИО и вызвали геодезиста, чтобы проверить, соответствуют ли координаты участка, на котором ведутся работы, координатам, указанным в приказе. Оказалось, не соответствуют — вышка должна стоять в 10 метрах от места работ.

15 марта жителям Константиновки удалось отстоять земельный участок. После поднятого ими шума строители зарыли котлован и уехали. Однако спустя два дня, 17-го они возобновили работы в пяти метрах от прежнего места. Жители поселка вызвали полицию для проверки документов и законности земляных работ. Они рассказывают, что в ходе конфликта их окружили люди в черных масках, которые не подпустили их к месту работ. В итоге под вышку залили фундамент размерами в плане 2 на 2 метра — при том что исполком предоставил ООО «Фабрик-А» в пользование всего 3 квадратных метра земли.

25 апреля на месте работ появились другие рабочие, которые начали монтировать на фундаменте станцию связи и антенны. Они предоставили жителям Константиновки санитарно-эпидемиологическое заключение, но с другим адресом — «переулок Извилистый, 13».

«Документы в порядке, но их не стали показывать»

Директор ООО «Фабрик-А» Эдуард Асланов заявил «Реальному времени», что все работы в Константиновке его компания ведет на законных основаниях:

— Необходимая документация нами получена, все согласования есть. Вышку мы установили.

— А ордер на земляные работы перед их началом вы получили?

— Да, я просто не стал его показывать жителям.

«Вышку мы установили». Фото: предоставлено Юрием Публиковым

Компания, которой он руководит, зарегистрирована в Альметьевске 9 лет назад, в 2014 году, и основным видом ее деятельности заявлена деятельность автомобильного грузового транспорта. На конец 2022 года в ней числились всего четыре сотрудника, а ее доходы превысили 35,66 млн рублей при чистой прибыли 1,8 млн. Бенефициарами предприятия с 2019 года выступают Нияз и Людмила Аитовы.

Снести нельзя оставить?

Жители Константиновки говорят, что в принципе не против размещения вышки в поселке: связь нужна всем. Но они считают, что это должно делаться на законных основаниях. А ответы, полученные ими на жалобы из различных инстанций, вызывают в этом сомнения.

«Разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдается МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» (далее — КВБ), — сообщили им в ответе на обращение в ГУАиГ исполкома Казани. — В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по регистрации, оформлению, выдаче и продлению разрешений (ордеров) на производство земляных работ… одним из документов, представляемых в КВБ для получения данной услуги является информация с перечнем заинтересованных лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты… Заявления о рассмотрении проектной документации и выдаче перечня заинтересованных лиц на размещение опоры сотовой связи на указанной территории в Управление на рассмотрение в установленном порядке не представлялись».

— Вышка стоит на обрыве — здесь грунт оползает в овраг, — сообщил «Реальному времени» представитель жителей Константиновки юрист Юрий Публиков. — Значит, есть риск ее падения, ведь парусность вышки большая. Фундамент глубокого заложения — по оценкам жителей порядка 40 метров — я лично не капитальным считать не могу — это сооружение, на мой взгляд, обладает признаками капитального строения и не соответствует условиям полученного на него в исполкоме разрешения. Есть сомнения, что ее размещение соответствует требованиям к охранной зоне и минимально допустимым расстояниям до газопровода. А еще находится она в зоне маяков автоматической посадки самолетов КАПО имени Горбунова, и это обстоятельство пока оценки надзорных органов не получило. Полагаю, что она подлежит сносу.

Пример тому в Татарстане уже имеется: по причине несоответствия требованиям действующего законодательства Арбитражный суд РТ в январе 2023 года удовлетворил соответствующий иск исполкома Бугульминского муниципального района и обязал альметьевское ООО «РСТК» освободить земельный участок площадью 50 кв. м на улице Радищева, занятый оборудованием сотовой связи. Коммерсанты имели разрешение исполкома на временное размещение оборудования, срок действия которого закончился в ноябре 2021 года, однако не убрали антенну и забор, ограждающий место ее размещения, а уведомление о необходимости их демонтировать проигнорировали. В итоге, если решение вступит в законную силу, им придется потратиться и на снос, и на приведение земельного участка в первоначальный вид.

Фото: realnoevremya.ru

Пробелы в связи ликвидируются

«Реальное время» неоднократно писало, что на карте покрытия территории Татарстана сотовой связью имеется немало «белых» пятен, где «не ловит» не только интернет, но и голосовая связь. На вопрос, что делается, чтобы ликвидировать эти пробелы, в Минцифре РТ «Реальному времени» ответили:

— Всего за 2022 год в Республике Татарстан установлено и модифицировано 830 базовых станций, из них в г. Казани 370 базовых станций. Доступ к качественным услугам мобильной связи получили жители Куюков, Званки, Камыша Пестречинского района, Куйбышева Сармановского района, Бикляни, Суровки Тукаевского района, Старого Айвана Арского района, Старого Гришкина Менделеевского района. В 2023 году новые зоны развития городской застройки получат 350 новых базовых станций и 750 станций будут модернизированы.

Новые и обновленные станции сотовой связи появятся в Казани в таких местах, как набережная озера Кабан, парк «Континент», входная группа лесопарка «Дубрава», Раифский Богородицкий монастырь, площадь Тукая, казанский Планетарий и территория астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, Национальная библиотека РТ (обновленное здание НКЦ «Казань»), парк им. Карима Тинчурина, парк Молодоженов, футбольный стадион «Ак Барс Арена», прогулочная зона по улице Сибгата Хакима, Березовая роща в Дербышках, Лебяжьи озера. А еще в Болгаре, Камском Устье, СК «Олимпийский» в Мензелинске, на городском стадионе в Азнакаево, в санаториях «Ижевка», «Бакирово», «Жемчужина», на базе отдыха «Вишневый сад» в Нижнекамске и в рыболовно-гостиничном комплексе в Куйбышевском Затоне.

По данным Минцифры, станции связи построят также в казанских ЖК «Царево Village», «Чистое небо», «Взлетный», «Салават купере», «Красное яблоко», «Весна», «Видный», «Евразия», в жилых массивах Константиновка, Аметьево, Плодопитомник, Борисоглебское, селе Осиново, ЖК «Крылатый» в Набережных Челнах, микрорайоне железнодорожников в Нурлате, ЖК «Просторы» в Набережных Челнах.

— В Казанской агломерации улучшение мобильной сети затронуло поселки Нагорный, Большие Клыки, Офицеров, Столбище, Абу-Даби, жилые массивы Киндери, Сухая Река, Константиновка, Султан Ай, Званка, Большие Кабаны, Малые Кабаны, СНТ Овощник — 1,2,3, сообщили в министерстве. — а также дачные поселки и садовые товарищества: СДТ «Надежда», СНТ «Здоровье», СНТ «Заречье-2», СНТ «50 лет Победы», «Автомобилист» и «Табигать», СНТ «Щурячий», СНТ КАПО №4, 5, 11, 14, 15 в Авиастроительном районе Казани, СНТ «Химик-56», «Терминал», «Татпроект», «Нагорный», «Татлес», «Ветеринарный», «Горняк» в Советском районе Казани, садовые участки на территории поселка городского типа «Куйбышевский Затон», СНТ «Алтын-В», «Кама», «Дружба» в Набережных Челнах. И еще в более чем 60 селах и поселках республики.

Фото: realnoevremya.ru

Проблемы остаются там, где установка станций нерентабельна

На вопрос, почему, несмотря на масштабную работу по развитию сетей, до сих пор не обеспечили полную ликвидацию белых пятен, в министерстве ответили:

— В связи с малым количеством населения установка базовых станций в сельских населенных пунктах для операторов мобильной связи нерентабельна. Учитывая это, в России разработали и осуществляют федеральную программу по обеспечению населения мобильной связью и интернетом. По итогам ежегодного голосования на Едином портале государственных и муниципальных услуг определяются населенные пункты с количеством жителей от 100 до 500 человек, где устанавливаются базовые станции мобильной связи стандарта 2G и 4G. Минцифра РТ совместно с администрациями районов Республики Татарстан информирует население республики о возможности голосования за любой из населенных пунктов республики.

По данным министерства, в 2022 году в Татарстане впервые получили возможность пользоваться мобильной связью 4G жители 38 малочисленных населенных пунктов, а в 2023-м мобильной связью будут обеспечены еще 77 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей. В 21 из них базовые станции уже установлены.

— Несмотря на работу по установке базовых станций к нам поступают и жалобы на некачественные услуги мобильной связи, — говорят в Минцифре РТ. — В 2022 году и начале 2023 года поступили жалобы из населенных пунктов Хохлово, Садилово — в Высокогорском районе, населенного пункта Курайван Арского района, Токмаково Актанышского района, Малый Акташ Нурлатского района, Каран-Азиково Мензелинского района, Лащи Буинского района, Никольского сельского поселения Альметьевского района, Кляшево Тетюшского района, Старый Югуп Атнинского района. Операторами связи проведены работы по улучшению и расширению покрытия сотовой сетью федеральной трассы М-7: установлены 10 новых базовых станций, в результате протяженность дороги М-7 с неудовлетворительным радиопокрытием уменьшилась на 22 километра. Также вдоль трассы М-7 на перспективу установлены еще 11 новых опор связи — в Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Пестречинском и Елабужском районах, а также в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

«Из тысячи базовых станций вопросы возникают в 5—10 случаях»

Также в министерство, поступают обращения жителей с вопросами согласования мест установки телекоммуникационных опор:

— За период с 2022-го по 2023-й обращения поступили по следующим точкам: Казань, ул. Нестеровский Овраг, 50, пересечение Сибгата Хакима и Нигматуллина, ул. Чистопольская а также между домами Заря, 2 и Николая Ершова, 65б в Казани, в населенных пунктах Емелькино (Аксубаевский район), Кзыл-Яр (Бавлинский район), Нижнекамск, ул. Сююмбике, 63 и Заинск, ул. Гагарина.

Недовольство же выбором места установки станций сотовой связи возникает у жителей республики нечасто:

— Из тысячи базовых станций, устанавливаемых ежегодно операторами связи, вопросы возникают в 5—10 случаях. При их возникновении министерством совместно с операторами связи находится компромисс, позволяющий завершить установку новых базовых станций и предоставить местным жителям качественные услуги мобильной связи и доступа в сеть интернет.

В пресс-службе «МегаФона» на вопросы «Реального времени» о ходе ликвидации «белых пятен» и проблемах с недовольными установкой сотовых станций жителями ответили:

— За год инженеры «МегаФона» построили и модернизировали более 60 базовых станций в Казани и ближайших поселках. Проведенные работы помогли значительно расширить покрытие сети, а также увеличить скорость передачи данных в местах с наибольшей мобильной активностью. В столице республики оператор усилил сигнал в локациях с плотной жилой застройкой, вблизи промышленных предприятий, на территориях организаций малого и среднего бизнеса в Московском, Вахитовском, Советском, Авиастроительном и Кировском районах. «МегаФон» улучшил связь в селах и поселках, расположенных в Казани и поблизости. Среди них: Куюки — здесь за год запустили 3 новых телеком-объекта, а также Званка, Кощаково, Пермяки, Старое Шигалеево, Новое Шигалеево, Усады (Высокогорский район), Озерный, Большие Клыки, Столбище, Осиново, жилые массивы Сухая Река, Константиновка, Нагорный, Царево и другие. При планировании строительства нового оборудования мы учитываем обезличенные данные по перемещениям абонентов, динамику трафика, мнение жителей и пожелания органов власти.

Фото: realnoevremya.ru

— За прошедший год в Казани и ее пригороде было построено и модернизировано 66 базовых станций, — сообщили нашему изданию в компании «Таттелеком». — Максимальный объем работ проведен в Казани. Особое внимание было уделено качественным показателям функционирования сети. В 2023 году компания «Таттелеком» (бренд «Летай») произвела строительство и модернизацию в указанной зоне 35 базовых станций. В двух районах, граничащих с Казанью, были проведены работы по увеличению пропускной способности на уже существующих базовых станций. Обратная связь от абонентов дает возможность сосредоточить усилия на наиболее востребованных направлениях.

В 2023 году в планах оператора — повышение качества мобильной связи в 32 населенных пунктах Казанской агломерации — это Березовка, Бирюли, Богородское, Большие Кабаны, Высокая Гора, Габишево, Державино, Зимняя Горка, Инеш, Каймары, Киндери, Константиновка, Кощаково, Куюки, Малые Кабаны, Мирный, Новое Царицыно (Белянкино), Озерный, Осиново, Отары, Пановка, Песчаные Ковали, Петровский, Победилово, Привольный, Салмачи, Северный, Старые Горки, Столбище, Чистое Озеро, Шапши и Шигали.

— В некоторых случаях, — говорят в «Таттелекоме», — при установке базовых станций ощущается противодействие со стороны населения. С кем-то удается решить вопрос относительно безболезненно еще на первых этапах после разъяснительной работы, которую регулярно проводят наши специалисты. Где-то частично приходится идти на уступки, несмотря на то, что оборудование полностью безопасно для жителей, что подтверждается как расчетными данными, так и последующими измерениями независимыми компаниями после запуска базовых станций.

В компании заверили, что устанавливаемые станции в любом случае отвечают требованиям безопасности.

— На качество сигнала в конкретной точке и в конкретное время может влиять множество факторов, с каждым случаем мы разбираемся индивидуально, — ответил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров на вопрос «Реального времени» о ходе ликвидации «белых пятен». — К примеру, вы въехали в новостройку и заметили, что не везде в квартире смартфон показывает максимум «палочек». Современные здания состоят из большого количества железобетонных элементов, стекол и толстых стен, обшитых металлическими панелями, которые могу поглощать интернет-сигнал. Мы корректируем направление антенн базовой станции и при необходимости устанавливаем новое оборудование. К примеру, в 2022 году количество базовых станций, обеспечивающих татарстанцев высокоскоростным интернетом 4G увеличилось на 14% по сравнению с 2021 годом. В работе над качеством связи мы также используем данные Big Data, которая на основе анализа обезличенных данных (нагрузка на сеть, потребности и поведение пользователей, места их концентрации, планы по развитию территорий, транспортной и социальной инфраструктуры и др.) помогает точечно улучшать сеть.

Фото: realnoevremya.ru

К весне, отметил он, сеть «готовят» для дачников, в отдельных туристических локациях с сезонным ростом нагрузки:

— МТС усилила сеть рядом с основными транспортными воротами Казани — Восточным и Южным автовокзалами. Новое телеком-оборудование было установлено на участке пути протяженностью около 40 км от станции «Зеленый Дол» до Казани, работы по ускорению интернета прошли на территории Казанского кремля и прилегающей к ней набережной Казанки. А на окраинах идет работа в СНТ и частном секторе — в коттеджных поселках и пригородных селах на юго-востоке Казанской агломерации: в Аэросити, Новых Куюках, Новом Камыше, Лукошкино, Умырзае, Солнечном Травкино, Мысовском, Зимней Горке, Тургае, Биме, Ясной Поляне, Уланово, «Мешинских усадьбах», усадьбе Шигалеевская, в деревне Куюки, селах Семиозерка и Каймары.