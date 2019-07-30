«Очарованная» шефом: кассир банка «Открытие» готова к посадке за увод 220 млн рублей

На старт суда в Казани обвиняемая пришла с вещами, ее беглому начальнику, кроме растраты, светит обвинение во взятке 5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В слезах и с дорожной сумкой зашла сегодня в зал казанского суда 46-летняя Наталья Степанова — бывший главный кассир офиса ПАО Банк «ФК Открытие». Она предполагала, что уже сегодня услышит обвинительный приговор за растрату 220 млн рублей банка. Ранее Степанова призналась, что помогала беглому управляющему офиса Олегу Поляху незаконно выносить из хранилища деньги и проводить операции по обмену настоящих рублей, баксов и евро на пачки муляжей. Сам Полях, как выяснили сотрудники МВД Татарстана, надеялся перекрыть растрату еще и взяткой 5 млн рублей.

Судья обвиняемой: «Не упадете сейчас?»



Сумка с вещами обвиняемой сегодня не пригодилась — Вахитовский райсуд Казани не смог приступить к рассмотрению дела о беспрецедентной растрате. Наталья Степанова пришла на заседание, получив СМС о его назначении, но письменную повестку не получала. Чтобы не нарушать установленный порядок, судья Ильдар Салихов объявил перерыв до 9 августа.

По данным «Реального времени», обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Ее адвокат Марина Матюшина сегодня подтвердила информацию. Теперь многое зависит от представителя потерпевшего банка «Открытие» Владимира Васильева — согласится ли он, чтобы покаявшаяся в преступлении могла рассчитывать на наказание не более двух третей от максимальной санкции. В данном случае этот максимум — 10 лет колонии за растрату в особо крупном размере, группой лиц с использованием служебного положения.

От комментариев по делу сегодня воздержались и представитель банка, и обвиняемая. Степанова на вопросы суда отвечала так, что судья в какой-то момент поинтересовался: «С вами все нормально? Не упадете сейчас? Скорую не нужно?» Подсудимая сказала: «Нет».

Прибывшие на процесс журналисты заметили, что прическа, с которой казанская кассирша пришла на суд, чем-то схожа с той, что была у задержанной в Казани «миллионерши» Луизы Хайруллиной из Башкирии.

Сумка с вещами обвиняемой сегодня не пригодилась — Вахитовский райсуд Казани не смог приступить к рассмотрению дела о беспрецедентной растрате

Прикрывать недостачу за взятку 5 миллионов ревизоры отказались

Гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов вкратце уточнил фабулу дела: по версии следствия, Степанова выступала лишь исполнителем, инициатива хищения принадлежала ее непосредственному руководителю — управляющему офиса «На Московской» филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Следователи МВД Татарстана установили, что Полях, в свою очередь, действовал в сговоре еще с неким неустановленным лицом.

В ходе следствия вскрылось еще одно преступление. Узнав о плановой ревизии 12 сентября 2018 года, Полях попытался договориться с ревизорами из Москвы — предложил одной из проверяющих закрыть глаза на недостачу за взятку. Та отказалась и продолжила работу. Вот только попасть в хранилище в тот день не смогла — кто-то погнул ключ от «сейфа, где деньги лежали». Ревизоры вернулись в Москву, сообщили о попытке подкупа и запертом хранилище начальству, и в Казань с внеплановой проверкой отправились их коллеги.

На месте были 18 сентября утром. Управляющего Олега Поляха на рабочем месте не было, на звонки он не отвечал. Стали общаться с кассирами и почти сразу получили «явку с повинной» от ныне обвиняемой. Степанова призналась — в банке отсутствуют 1,4 млн долларов, 1,2 млн евро и 32 млн рублей. С учетом курса на день ревизии, общий размер похищенного в «Открытии» оценили в 220 220 908 рублей.

Как позже выяснилось, в тот день топ-менеджер банка покинул республику. Его местонахождение оперативники не установили до сих пор. Не найдены и пропавшие деньги. На старте расследования силовики сообщали — Полях может скрываться в России, поскольку загранпаспорта у него нет. Впрочем, не исключали — банкир мог заготовить и поддельные документы, не случайно, готовясь к преступлению, он закупал поддельные купюры.

Если Поляха найдут, кроме обвинения в хищении, ему могут предъявить и покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Впрочем, иные казанские банкиры скрываются годами. Так, за подмену 14 млн рублей купюрами «банка приколов» в «Банке Казани» третий год разыскивают 39-летнюю заведующую кассой допофиса Светлану Астафьеву и ее подельника Юрия Спирина. С 2009-го в розыске и казанский кассир «Райффайзенбанка» Роза Аглемзянова, которая, по версии следствия, вынесла 11,4 млн рублей и пропала вместе с дочкой и сожителем.

Гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов вкратце уточнил фабулу дела: по версии следствия, Степанова выступала лишь исполнителем

Ни Поляха, ни денег — одни муляжи

После побега Поляха статус его соучастников в краже получили четверо — кассиры Наталья Степанова и Гульнара Галяхметова, а также двое знакомых беглеца — Соколкин и Ильясов. К финалу следствия все они, за исключением Степановой, получили статус свидетелей. У всех четверых никаких следов похищенных миллионов не нашли, однако без их действий совершать регулярные кражи из банка управляющему было бы сложнее.

По версии следствия, Степанова почти сразу призналась: она и ее коллега Гульнара Галяхметова в обход всех законов и инструкций давали шефу деньги банка без оформления нужных документов и пускали его в хранилище, чтобы сам взял, что нужно. Начались эти «займы» еще летом-осенью 2017-го года, причем сперва Полях держал слово — обещал вернуть деньги тем же вечером и возвращал. После новогодних праздников продолжил запускать руки в казну банка, а вот возвращать перестал.

Кассирши били тревогу — ведь они несли персональную ответственность за сохранность этих миллионов. В какой-то момент Галяхметова дала понять — больше на нее не рассчитывать. Дальше, как полагают сотрудники ГСУ МВД Татарстана, осуществлять и прикрывать хищения помогала Степанова. На следствии она рассказывала — не раз умоляла начальника вернуть деньги, писала заявление об увольнении, но он угрожал дать ей вместо характеристики «волчий билет». По мнению обвиняемой, Полях сам боялся, что новый кассир тут же вскроет аферу с недостачей.

Тут надо отметить — в марте 2018-го перед плановой ревизией Полях привез в банк нужные суммы и полностью перекрыл «дыру», но после — все эти деньги вывез вновь, рассказывала на следствии ныне обвиняемая. Ну а к очередной квартальной ревизии предложил план замены недостающих денежных пачек муляжами. К слову, ревизией в июне он рулил сам, поэтому правильные пачки от неправильных легко отличил.

После побега Поляха статус его соучастников в краже получили четверо — кассиры Наталья Степанова и Гульнара Галяхметова, а также двое знакомых беглеца — Соколкин и Ильясов

Ну а затем вошел во вкус — благо купюрами, имитирующими дензнаки 5 тысяч рублей, 100 долларов США и 500 евро, запасся заранее. По версии обвинения, Полях втемную отправлял своих знакомых Ильясова и Соколкина менять в свой офис то валюту, то рубли. Пачки-муляжи для обмена выдавал сам, пачки настоящих денег забирал тоже сам. Кассир Степанова о подлоге знала, ведь не пересчитывала полученное и не выдавала на руки подставному клиенту никаких документов о получении средств. Более того, чтобы не привлекать интерес Росфинмониторинга к знакомым Поляха, иногда сделки с Ильясовым оформляли по паспортным данным совсем другого человека.

Так, 5 сентября 2018 года в обмен на муляжи-имитацию 500 тысяч евро Степанова передала Соколкину подлинные 34,2 млн рублей. А 13 сентября продала Ильясову за липовые 7 млн рублей настоящие 100 тысяч долларов США. Оба подставных покупателя убедили следователей — ни о чем не знали, вознаграждения не получали. На том же стоят и две бывших кассирши. К слову, по результатам проверки из банка уволили обеих.

***

«Как можно было вас всех очаровать? Как вы могли спать спокойно, зная о крупной недостаче?» — интересовалась у кассира Степановой ее коллега из Москвы. Ответ ее удивил: «Вы не знаете Поляха и как он может заговорить...»

Если верить Степановой и Галяхметовой, они даже не догадывались, зачем начальнику нужны были такие большие деньги. О следах внезапного обогащения — к примеру, покупках недвижимости и предметов роскоши не рассказывают и другие свидетели по делу. На банковских счетах беглого топ-менеджера — ни следа краденых миллионов нет. Наиболее вероятными представляются банальные версии зависимости от азартных игр либо их разновидности — рискованных биржевых операций. Позвонив последний раз Степановой 17 сентября прошлого года, Полях сказал: «Простите. Подставил. Ничем не могу помочь».

1 / 12 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов