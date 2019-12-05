Полиция Татарстана ищет новых дружинников

В МВД отметили сокращение личного состава на фоне роста преступлений и количества массовых мероприятий

Полиция Татарстана впервые за последние четыре года зафиксировала рост числа зарегистрированных преступлений — сразу на 16%. Это произошло в основном за счет киберворовства. Негативную роль сыграло и сокращение личного состава сотрудников правоохранительных органов. Поэтому бороться с преступностью помогают более 21 тысячи татарстанцев, которые участвуют в охране общественного порядка в составе народных дружин — добровольно и бесплатно. «Реальное время» выяснило, какие преступления помогли раскрыть народные дружинники.

Стали больше воровать

О росте числа зарегистрированных преступлений журналистам рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка МВД по Республике Татарстан Рустам Ибрагимов.

— К сожалению, в этом году впервые за четыре года произошел рост количества зарегистрированных преступлений на 16%. Это произошло в основном за счет имущественных преступлений. В большом количестве регистрируются кражи с использованием современных технологий и интернета. Только в 2019 году их количество выросло сразу на тысячу — с 2531 до 3495 случаев, — рассказал Ибрагимов. — В течение последних трех лет регистрируется рост количества преступлений, совершенных на наших улицах и в общественных местах, и опять-таки основу этой динамики составляют имущественные преступления: кражи, мошенничество, чуть меньше — грабежей и разбойных нападений. Рост числа преступлений, совершенных в общественных местах, зарегистрирован в 27 муниципальных районах РТ. Наибольший отрицательный вклад вносят крупные города: Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Альметьевск.

Рост числа преступлений, совершенных в общественных местах, зарегистрирован в 27 муниципальных районах РТ. Наибольший отрицательный вклад вносят крупные города: Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Альметьевск, — сообщил Рустам Ибрагимов. Фото tatarstan.ru

У полиции не хватает рук

По оценке Рустама Ибрагимова, одна из причин всплеска преступности — штатные изменения в МВД. Полицейских стало меньше. Чтобы уследить за порядком, банально не хватает людей.

— Количество личного состава сократилось почти на треть, снизилась плотность нарядов, которые несут службу на улицах. Мы не в состоянии работать с такой же плотностью, как раньше. Только патрульно-постовая служба сократилась более чем на тысячу человек. Это очень большая цифра, — посетовал Ибрагимов. — Растущий некомплект также играет свою отрицательную роль. В некоторых подразделениях он доходит до 10%. Играет роль и большое количество массовых мероприятий, на которых личный состав полиции охраняет общественный порядок, отвлекаясь от патрулирования улиц.

На помощь полиции в таких условиях приходят современные технологии и добровольные дружинники. К примеру, в этом году благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным на улицах и во дворах, раскрыто более 1400 преступлений, а народные дружины помогли предотвратить или раскрыть более 170 преступлений.

21 тысяча дружинников

— Сейчас в Татарстане действуют 1455 дружин численностью более 21 тысячи человек. Люди идут туда только добровольно, никто никого никуда не загоняет. Соответствующая работа ведется в республике пять лет, и по многим показателям мы лидируем среди всех субъектов РФ, так что, несмотря на статистику полиции, я могу сказать, что наши города и улицы — одни из самых безопасных в стране, — заявил руководитель республиканского штаба по координации деятельности народных дружин Рустем Кадыров. — За десять месяцев текущего года дружинники способствовали раскрытию 170 преступлений и выявлению более чем 11 тысяч административных правонарушений. Это главным образом имущественные преступления и случаи нарушения общественного порядка.

«За десять месяцев текущего года дружинники способствовали раскрытию 170 преступлений и выявлению более чем 11 тысяч административных правонарушений. Это главным образом имущественные преступления и случаи нарушения общественного порядка», — отчитался Рустем Кадыров. Фото tatarstan.ru

Службу несут бесплатно, но самых отличившихся премируют

Дружинники несут свою службу бесплатно — из благородных побуждений. Однако некоторые — за особые заслуги — раз в год поощряются премиями. Кроме того, дружинников обеспечивают жилетами и нарукавными повязками, а на время несения дежурства наделяют особыми полномочиями.

— У них практически такие же права, как у полицейских, — рассказал Кадыров. — Кроме того, жизнь и здоровье дружинников во время дежурства застрахованы, и в случае, если с ними что-то случится, выплаты пострадавшему или его семье полагаются весьма солидные. Но, к счастью, за пять лет, пока дружины существуют, страховых случаев не возникало.

На некоторых предприятиях дружинников поощряют дополнительными днями оплачиваемого отпуска, абонементами в бассейны и спортзалы.

Помимо добровольных народных дружин, которые обычно патрулируют улицы в составе нарядов полиции, в Татарстане существует опыт создания дворовых дружин.

— Мы единственный регион России, где это практикуется. Люди по собственной воле самоорганизуются, чтобы следить за порядком в своих дворах, — отметил Рустем Кадыров. — Например, в одном из жилых комплексов люди поочередно дежурят в помещении, куда поступают сигналы с камер видеонаблюдения, и оперативно сообщают в правоохранительные органы обо всех замеченных нарушениях.

По словам Шакира Ягудина, в РТ разработана достаточная нормативно-правовая база, позволяющая гражданам участвовать в охране правопорядка, действует соответствующая госпрограмма, рассчитанная до 2022 года. Фото tatarstan.ru

По словам председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакира Ягудина, в республике разработана достаточная нормативно-правовая база, позволяющая гражданам участвовать в охране правопорядка, действует соответствующая госпрограмма, рассчитанная до 2022 года.

Всем, кто желает участвовать в работе добровольных народных дружин, нужно обратиться к координатору по месту жительства. Контактные данные координаторов во всех муниципалитетах опубликованы на сайте МВД по Татарстану.