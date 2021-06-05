«То, что МВД по РТ удалось тогда сохранить работоспособность и боеспособность — заслуга Дамира Динниулова»

Фото: Ринат Назметдинов

«Друг и вдохновитель»

Сегодня в Татарстане простились с генерал-майором Дамиром Динниуловым, председателем ДОСААФ. В свое время он 16 лет занимал пост заместителя министра внутренних дел по РТ. Динниулов успел поработать в пожарных и полицейских частях, а под конец жизни подготовил тысячи татарстанских ребят для службы в армии.



Дамир Динниулов скончался утром 4 июня, как сообщают, от проблем с сердцем. Ему было всего 58 лет. Окончивший Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ, с 1999 году Динниулов руководил управлением государственной противопожарной службой МВД Татарстана. В 2000-х он отвечал за тыловое снабжение министерства, в 2011 году стал заместителем министра МВД по РТ. В ДОСААФ он пришел в 2018. Здесь, в ведомстве, которым генерал-майор успел поруководить всего два года, рассказали, что он был «самым настоящим другом для всей организации, вдохновителем и поддержкой для многих спортсменов, патриотических и молодежных организаций».

Церемония прощания состоялась в Культурном центре им. А.С.Пушкина. На нее пришли около сотни близких, друзей, коллег Динниулова. Многие принесли цветы. После того, как двери центра открылись, они медленно проходили вдоль коридора, заставленного венками, и возлагали цветы на столик с портретом генерал-майора МВД, рядом с которым стоял почетный караул из полицейских. Первыми в зал прошли уже немолодые, многие седые, знакомые, коллеги и друзья ушедшего генерала. Они шли медленно, неторопливо, в молчании, не толпясь. Уже через несколько минут стол был буквально завален красными и багровыми цветами.

Церемония прощания состоялась в Культурном центре им. А.С.Пушкина. На нее пришли около сотни близких, друзей, коллег Динниулова

Проститься с генералом приехали не только из районов Татарстана, но из других регионов

В полутемном зале лежало тело Динниулова в гробу на траурно-красном постаменте, рядом сидели его жена Ольга и дочь Дина. В изголовье покойного стоял по стойке смирно еще один почетный караул МВД.

Несмотря на раннее субботнее утро, желающих проститься с генерал-майором МВД РТ оказалось немало. Десятки людей приехали из районов Татарстана и других регионов России. Многие были в форме — и форма была разная, ведь Дамир Динниулов успел послужить не только в пожарных формированиях, но и в правоохранительных органах, а под конец жизни — и в оборонной структуре ДОСААФ. К моменту начала траурного митинга зал едва вмещал всех желающих проститься.

«Придя в ДОСААФ, он взял сразу все в свои руки, и видно как многое было сделано всего за несколько лет»

— Когда работали с ним, с утра до вечера планировали все. Было много планов у нас, но и многое было сделано. К сожалению, не все удалось осуществить. Он был хорошим учителем. С невероятным опытом работы! Его возможности, его доброта навечно останутся с нами, и мы все его планы потом обязательно реализуем, — пообещал, не скрывая скорби, зампредправления ДОСААФ Анас Маннанов.

Александр Бородин знал Дамира Равильевича почти 30 лет

Начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия», экс-начальник Казанского суворовского военного училища, генерал-майор Александр Бородин перед началом траурного митинга вспоминал, что знал Дамира Равильевича, которого очень уважал и любил, почти 30 лет.

— По характеру Дамир был очень порядочным, спокойным, отзывчивым человеком! Мог всегда прийти на выручку. У него были только друзья и товарищи. Уверен поэтому, что сегодня придут прощаться с ним не только из города Казани, — сказал Бородин. — Придя в ДОСААФ, он взял сразу все в свои руки, и видно как многое было сделано всего за несколько лет под его руководством. Так как я возглавляю региональное отделение Юнармии, мы все мероприятия с детьми проводили с ним совместно. Мы получили первое место в конкурсе в 2020 году благодаря Динниулову. Какие-то лагерные смены, слёты, без ДОСААФа, без Дамира Динниулова невозможно было провести. Как сейчас-то будет?! Он был был моим братом, можно сказать….

Асгат Сафаров: «Он же солнцем отмечен»

По словам бывшего коллеги Динниулова, ныне рукововодителя аппарата президента РТ, генерал-лейтенанта полиции Асгата Сафарова, масштаб личности Дамира Равильевича стал заметен по-настоящему именно в печальный минуты панихиды и траурного митинга. Только тогда стало понятно, кем и чем он был для себя и других. Сафаров отметил ум, интеллект, высокий профессионализм своего друга, исполнительность, коммуникабельность, порядочность. Он говорил, что это был один из самых надежных членов команды МВД, с ходу решавший самые сложные задачи.

Сафаров отметил ум, интеллект, высокий профессионализм своего друга, исполнительность, коммуникабельность, порядочность

— Встретил его еще молодым харизматичным подполковником, через три года мы уже отмечали его работоспособность колоссальную! И сделали замминистра МВД по тылу. Помните те годы, конец 1990-х, начала 2000-х — кризис, безденежье, вторая чеченская? Во многом то, что что МВД тогда удалось сохранить работоспособность и боеспособность —заслуга Дамира Равильевича. Он заведовал всем — техническим, медицинским снабжением…. Здесь и на Северном Кавказе, где он неоднократно бывал. Обеспечение решения вопросов жилья сотрудников — тоже в немалом именно его заслуга. Когда я уходил из МВД, он принес мне фотографии всех объектов, которые мы построили за наши годы. МВД нашей республики остается лучшим МВД в России — это тоже безусловно и его заслуга. Как-то я выговаривал за что-то Дамиру Равильевичу в начале нашей работы. А мне говорят: «Зачем вы его ругаете? Он же солнцем отмечен!». Всегда потом вспоминал эти слова. Наверное, Всевышнему там такие хорошие люди нужны, и поэтому в достаточно молодом возрасте он уходит от нас…

Артем Хохорин: «Наш друг и товарищ фактически можно сказать — сгорел на работе»

Артем Хохорин, генерал-лейтенант полиции, министр внутренних дел по РТ вспомнил, что Динниулов фактически 40 лет отдал службе, начав ее простым курсантом, начальником караула — за спины при этом никогда не прятался, всегда шел в огонь и в воду. По словам Хохорина, 16 лет быть замминистра МВД — «серьезный срок» — не каждому дано, «не у каждого хватит терпения, силы воли»:

— Многие не понимают, что такое тыл — это огромное хозяйство, да еще в непростые времена ему оно досталось. Дамир Равильевич его достойно вел, отрабатывал систему. И никогда не прятался от задач за спинами, стойко воспринимал отдельные слова критики. Нас не будут помнить за какие-то открытия и методики индивидуальные, проценты — а за то, что мы построили. За эпоху Динниулова было столько сделано! Он поставил огромное число памятников себе — то же здание государственной пожарной службы. В каждом районе Татарстана есть объекты, которые без его участия не были бы построены! Не жалел на это ни времени, ни здоровья. Наш друг и товарищ фактически можно сказать — сгорел на работе, так мы сегодня говорим, — с сожалением заметил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин. — Достойно носил генеральскую форму, а близкие знают, как непросто она ему досталась! Мы потеряли друга, соратника, товарища. Рано потеряли. Всевышний решил так, как решил.

«Наш друг и товарищ фактически можно сказать — сгорел на работе», — отметил Артем Хохорин

«Он позвонил мне, сказал, что слетал, чтобы проведать соотечественников на сирийской земле»

Приехавший с коллегами из соседних регионов, чтобы проводить своего генерал-майора Дамира Динниулова в последний путь, заместитель председателя ДОСААФ России — руководитель Административно-организационного аппарата Александр Усков не скрывал эмоций, когда говорил о том влиянии, которое татарстанский руководитель оказал в итоге на федеральное ДОСААФ. Динниулова ставил в пример всем остальным глава ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.

— Работа с его приходом преобразилась! Он приглашал наши организации, мы его приглашали. С большим энтузиазмом воспринимал, учился у нас, мы у него учились. Последняя поездка в Сирию была… Он позвонил мне, сказал, что слетал, чтобы проведать соотечественников на сирийской земле! — рассказал на траурном митинге Усков, в 2000-х бывший Главным военным советником в Сирии. — Бесстрашный человек, работник. Мы с ним были друзьями, с самого начала, когда он возглавил ДОСААФ. О военной патриотике и говорить не приходится! Он и сам бурлил, и молодежь воспитывал. Конечно, Дамира будет не хватать. Но что поделать?

Александр Усков не скрывал эмоций, когда говорил о том влиянии, которое татарстанский руководитель оказал в итоге на федеральное ДОСААФ

Военный комиссар РТ Сергей Погодин до сих пор не может поверить, что его друга и коллеги больше нет в живых — только недавно он обсуждал с Дамиром Динниуловым акцию, пробег-эстафету из Красноярска, посвященную году Памяти и Скорби. Генерал Динниулов тогда сразу сказал: «Сергей Николаевич, дорогой, конечно, мы активное участие примем в этом мероприятии! Я сейчас на выезде, поручил дело заместителю, 7-го числа обязательно буду!» Познакомился Погодин с ним в органах МВД, сразу обратив внимание на его отзывчивость, на то, что Динниулов всегда с улыбкой говорил «все можно сделать» — таким был ответственным.

Динниулов готовил тысячи ребят по военным специальностям — «дети гордились своим командиром»

— Татарстан ежегодно поставляет в ряды вооруженных сил тысячи ребят, подготовленных по военным специальностям. Это очень большая цифра, работа очень тяжелая. Этим занимался Динниулов. Он увеличил число школ. Проводил в прошлом году сборы, где показали работу ДОСААФ, показали коллегам из регионов челнинскую автошколу. Коллеги подходили, говорили мне: «Конечно, с таким начальником удобно работать, и у вас будет успех!» Постоянно работали с ним вместе, совместно с военными комиссарами районов и автошкол районов. Не знаю… не верится, что его нет...

Так говорил первый заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Тахир Каримуллин. Он знал покойного еще с курсантских времен — они учились на соседних курсах в Ивановском пожарном училище МВД СССР.

— С тех пор мы прошли эту жизнь бок о бок, — сглатывая ком в горле, вспоминал Каримуллин. — Всегда восхищался его решительностью, он не боялся ничего нового. И относился не к той категории сотрудников, которые просто добросовестно выполняли обязанности. Он сам себя предлагал всегда! Лично для меня он друг, причем Дамир Равильевич очень ценил дружеские отношение. Умел дружить.

Рифкат Минниханов, тоже военный, выходец из Казанского высшего военного командно-инженерного училища, впервые пересекся с Дамиром Динниуловым в 1990-х, когда пришел на службу ГАИ МВД РТ. А сам Дамир Равильевич тогда служил в пожарных войсках:

— У него в 1990-х служба была крепкая, и мы подружились с ним. Он со мной советовался, я с ним. Были у нас удачи, победы. Были и общие друзья. Потом ГАИ стала обособленной. А не так давно мы оба уже со службы... Я 5 лет назад со службы ушел, а он 4 года назад. И в ДОСААФе он еще раз раскрылся. Дети гордились своим командиром! Дамир Равильевич всегда радовался этому. Такие надежды все в ДОСААФе питали на него. Дети для нас — главное в нашей работе, и он это дело возглавлял в последние годы жизни.

После прощания траурная процессия из нескольких сотен человек отправилась на Арское кладбище, где тело генерала Дамира Динниулова предали земле.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Сергей Афанасьев, фото: Ринат Назметдинов, видео: Камиль Исмаилов