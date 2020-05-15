Привет от «Мишани»: на казанские перекрестки из самоизоляции вновь выкатились попрошайки

С начала 2020 года за создание опасных ситуаций на дороге в столице Татарстана оштрафовали всего 16 сборщиков милостыни

Фото: Инна Серова

Ровно в тот самый день, когда в Татарстане были ослаблены меры самоизоляции и выход на улицу стал возможен без СМС-пропуска, на казанские дороги вышли попрошайки, о существовании которых водители за полтора месяца успели подзабыть. Армия инвалидов-колясочников, безногих на костылях и тележках, а также жалостливого вида гражданок с рукописными плакатиками «Собираю на операцию» (как вариант — «На лечение ребенка») тормозит движение и создает аварийные ситуации — торопится возместить убытки от коронавирусного простоя. «Реальное время» выяснило, какие меры принимают правоохранительные органы против калек-нарушителей ПДД и почему этих мер недостаточно, чтобы раз и навсегда прикрыть вредоносный дорожный «бизнес».

Статьи на них мало



Калека на коляске, который внезапно возник между правым крылом моего автомобиля и колесом КАМАЗа на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина, едва умещался в узком боковом интервале и очень этим раздражал: если зацеплю, и машину чинить, и отвечать — мне. При виде фотокамеры мужичок демонстративно рассмеялся: «Снимай, сколько хочешь!» — но тут же отвернулся и укатил прочь. Следующего я встретила через 10 минут на привычном месте — на пересечении проспекта Ибрагимова и Чистопольской.

— Попрошайки на дорогах — явление опасное, и несмотря на разнонаправленность нашей деятельности, мы не оставляем их без внимания, — говорит командир полка ДПС Казани Михаил Савин. — Только с начала года на них пока оформлено 16 протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, — прим. ред.). Мой тезка Михаил, проживающий в Советском районе, в основном «работает» на перекрестке проспекта Победы и улицы Ломжинской. Он мне уже «приветы от Мишани» передает через наших сотрудников. Сегодня его, кстати, снова «оформили». Но попрошайки платят штрафы и, к сожалению, снова выходят на дорогу.

— А почему отучить их от этого не удается? Бизнес такой доходный, что штрафы сторицей окупаются? — уточнила корреспондент.

— Насчет доходности не знаю, но знаю точно, это беда всех российских регионов — от Якутии до Краснодарского края. И во многих странах Востока попрошайничество на дорогах — обычное дело, а вот в Европе, да даже, я читал, в Латвии, с ним борются успешнее. Мы ведь за что наказываем? За нарушение пешеходом Правил дорожного движения. А там законодательство предусматривает ответственность за бродяжничество, попрошайничество, приставание к прохожим, да еще во многих странах ответственность несет не только попрошайничающий, но и тот, кто ему подает. Кроме того, предусмотрена более жесткая ответственность за повторное нарушение порядка и ведется активная разъяснительная работа среди водителей — почему не следует поощрять попрошаек. И это действует.

Бытует мнение, что попрошайки на дорогах (равно как и весь нищенский бизнес) — явление не стихийное, а вполне организованное. Фото Инны Серовой

Дорожные — осторожные

Бытует мнение, что попрошайки на дорогах (равно как и весь нищенский бизнес) — явление не стихийное, а вполне организованное. Но Савин говорит, что ему об этом ничего не известно. И предположение о существовании каких-либо договоренностей между воротилами этого теневого «дорожного» бизнеса и правоохранителями он решительно отверг.

— А почему тогда во время Универсиады, крупных спортивных мероприятий, да и вот этой пандемии и самоизоляции без всяких видимых мер, рейдов, санкций, попрошаек будто ветром с улиц сдуло?

— Ну, я думаю, они просто понимают, что в такой ситуации спрос с них будет более жестким и, что называется, на рожон не лезут. Они вообще очень бережно относятся к своей жизни — под колеса попасть не хотят. Поэтому ночью на «работу» не выходят, на коляски и одежду цепляют светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.

«Они вообще очень бережно относятся к своей жизни — под колеса попасть не хотят», — комментирует Савин. Фото Инны Серовой

«Ситуация вышла из-под контроля»

Изменения законодательства, предусматривающие ответственность за попрошайничество и раздачу милостыни посреди дороги убрать попрошаек с проезжей части вряд ли помогут, считает представитель Федерации автовладельцев России по Республике Татарстан Рамиль Хайруллин:

— Идея, о которой говорит Михаил Савин, сама по себе хорошая, но возникает вопрос, кто и как будет следить за исполнением новых законов, если их примут? ГИБДД давно уже концентрируется на определенных задачах, в частности, сейчас едва ли не главной стала борьба с отсутствием масок, и инспекторы занимаются ей вместе с полицейскими. А в целом ситуация на дорогах давно уже бесконтрольна.

В пользу этого говорят и результаты запущенного ФАР в республике опроса, который предваряет вот такая жесткая преамбула: «Судя по тому, что происходит на дорогах Казани, ГИБДД полностью утратила контроль над БДД и соблюдением ПДД. Нарушение рядности при поворотах налево, повороты налево при запрете этого самого поворота, движение по полосам ОТ (общественного транспорта, — прим. ред.), развороты через двойную сплошную, проезд на запрещающий сигнал светофора…»



На момент написания этой статьи в опросе приняло участие около ста человек. 37% респондентов согласились, что ситуация вышла из-под контроля, а 61% высказался за то, что она «особо не контролировалась в последние годы».

Кто должен «рубить голову»?

— Штрафы, которые выписывают попрошайкам за нарушения Правил дорожного движения — это полумеры, которые проблему не решат, — считает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Эта деятельность организована здоровыми людьми, которые используют калек в своих интересах. Тут надо рубить «голову», искать преступников, которые крышуют этот бизнес. А пока дело ограничивается штрафами, у его организаторов будет хватать денег и на оплату штрафов, и на содержание «работников»-инвалидов, и на сладкую жизнь. Ну и, конечно, надо государству менять отношение к инвалидам — кто из них пошел бы на дорогу в мороз, в дождь, в любую погоду с протянутой рукой, если бы государство обеспечивало им достойную жизнь?

Вопросы «Реального времени» о том, почему МВД по РТ не может справиться с теневым предпринимательством на проезжей части, в пресс-службе МВД по РТ переадресовали в ГИБДД. В остальных подразделениях министерства не нашлось никого, кто был бы готов всерьез обсуждать вопрос о том, почему полицейские не ведут методичную работу по выяснению личностей всех участников «дорожного бизнеса» и пресечению их незаконных действий.