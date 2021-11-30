Как у сдававшего на права татарстанца нашли «передатчик»

Житель Арского района утверждает, что полицейские его оговорили и избили, чтобы признался в «помощи другу» на теоретическом экзамене по ПДД

Пародией на сюжет комедии Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» обернулась сдача теоретического экзамена в ГИБДД для жителя Арского района Татарстана Миннура Аглиева. По его версии, экзаменаторы безосновательно обвинили его в использовании «передающего устройства», прямо в экзаменационном кабинете устроили ему показательное раздевание, а потом доставили в отдел полиции, где «выбили» нужные показания. Полицейские же уверяют, что, в точности как профессор-«лопух», обнаружили и пресекли попытку сдать экзамен нечестным путем. При этом в полицейской версии Миннур Аглиев, как ни странно, тоже выступает… потерпевшим. Подробности курьезной истории — в материале «Реального времени».

«Стриптиз» на экзамене с последующей угрозой привода



Всего лишь год назад завершилось скандальное расследование о «приватизации» госэкзамена на водительские права в Арском районе, когда по 38 эпизодам обвинения на скамью подсудимых сели двое сотрудников ГИБДД, два инструктора автошкол и один взяткодатель, а 18 водителей лишились полученных нечестным путем прав. И вот — новый скандал, опять с арским водителем, но случившийся уже в Чистополе.

— 17 ноября я сдавал экзамен на право вождения в ОГИБДД УМВД России по Чистопольскому району, — рассказал «Реальному времени» житель села Верхний Пшалым Миннур Аглиев. — Когда закончил отвечать, на дисплее высветилось, что я сдал. Сотрудники ГИБДД решили, что мне по телефону помогали. Телефон у меня был в кармане, но я сам ответил на вопросы. А они сказали, что я договорился за взятку сдать экзамены, и потребовали, чтобы я снял одежду, даже футболку, при этом открыли окно, я замерз… Потом я оделся, и меня в РОВД отвезли, а там сотрудник в гражданской одежде в грудь меня ударил, меня грозили в «обезьянник» на ночь посадить и требовали, чтобы я подтвердил все. Я испугался, домой хотел, все, что они хотели, подтвердил.

Излагая свою версию, Аглиев подчеркнул: он не очень хорошо говорит по-русски, так что описать все произошедшее в деталях и подробностях ему трудно.

В историю о нечестных сотрудниках ГИБДД еще можно было бы поверить, если бы не некоторые нестыковки в рассказе мужчины.

Житель села Верхний Пшалым Миннур Аглиев сдавал экзамен на право вождения в ОГИБДД УМВД России по Чистопольскому району. Фото: chistopol.ru

«Не обещал», «не знаю»

В посредничестве с целью организации «платной» сдачи экзамена полицией был заподозрен житель расположенного в 10 километрах от Верхнего Пшалыма (по прямой) села Чиканас Фанис Мухаметшин.

Как он утверждает, на другой день после описанного Миннуром Аглиевым эпизода с раздеванием позвонили из отдела полиции и настоятельно рекомендовали немедленно приехать в РОВД для дачи объяснений. Иначе, дескать, ему грозит привод.

— Аглиева я знаю, но ничего ему не обещал, а в РОВД мы съездили с юристом, — рассказал Мухаметшин. — В отношении меня нет никакого заявления о привлечении к уголовной ответственности, поэтому полагаю, что в действиях сотрудников ОМВД России по Чистопольскому району усматриваются признаки злоупотребления своими служебными полномочиями.

При этом Миннур Аглиев на вопрос «Реального времени» ответил, что Фаниса Мухаметшина не знает.

«В результате побоев и психологического давления»

Оба участника этой истории написали заявления в Следком. Аглиев — о том, что его на экзамене заставили раздеться, а в отделе полиции избили: «ранее незнакомый сотрудник полиции в гражданской одежде, в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов кулаком в область груди. От этого я ощутил сильнейшую боль», и что он «в результате побоев и психологического давления оговорил себя и другого человека». Мухаметшин же попросил проверить действия сотрудников полиции в отношении него на предмет «злоупотребления своими служебными полномочиями».

Оба участника этой истории написали заявления в Следком. Фото: Максим Платонов

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил «Реальному времени, что пока эти заявления в Следком не поступили.

Кроме того, жалобы на бездействие (действия) полицейских и сотрудников ГИБДД оба участника этой детективной истории направили, как водится, в России, во все инстанции — от уполномоченного по защите прав человека в РТ до генпрокурора России, председателя Госдумы Вячеслава Володина и самого гаранта Конституции Владимира Путина.

«Билет номер 9. Прием!»

Между тем в распоряжении «Реального времени» оказалось любопытное фото, которое свидетельствует о том, что телефон у экзаменуемого Миннура Аглиева был обнаружен экзаменаторами в очень «нестандартном» кармане. Герой новеллы «Наваждения» Дуб в комедии Гайдая прячет принимающее устройство в повязке с «больным зубом», а микрофон — в цветке в петлице пиджака. А у героя чистопольской «комедии» полицейские (по их версии) нашли «передатчик» в кармане майки, поверх которой была надета футболка и еще несколько других предметов гардероба. Как они его нашли — то ли выпал он на ходу, то ли шибко под одеждой выпирал — история пока умалчивает, детали не сообщают ни Аглиев, ни полицейские. Ну, а остальные подробности «Реальному времени» охотно сообщили в МВД по РТ.

— Житель Арского района Миннур Аглиев в 2018 году был лишен водительских прав на полтора года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал «Реальному времени» замначальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Ленар Давлетшин. — В январе 2020 года у него истек срок ответственности за административное правонарушение. Но вернуть права можно, лишь повторно сдав экзамен в ГИБДД. Он, видимо, не был уверен в том, что сдаст его самостоятельно. С его слов, он стал искать обходные пути, обратился к однокласснику, а тот его познакомил с неким мужчиной по имени Фанис, тот за помощь в сдаче экзамена попросил 85 тысяч рублей.

Далее, по словам Давлетшина, Аглиев сообщил сотрудникам полиции, что 16 ноября одноклассник Аглиева передал ему, что сдать экзамен можно будет на другой день в Чистополе. Он рассказал им также, что отправился в Чистополь, где у здания ГИБДД его ожидал автомобиль марки «Форд Фокус» черного цвета, и находившийся в нем незнакомый мужчина передал ему майку с карманом, футболку и мобильный телефон.

— Экзамен он сдал, но сотрудники ГИБДД заметили странности в его поведении, оборудование нашли и изъяли, все это зафиксировали, в том числе с помощью фотокамеры. Результаты экзамена аннулировали. В дежурной части Аглиев написал заявление о привлечении неустановленного лица к уголовной ответственности по факту совершения в отношении него мошеннических действий. В настоящее время по этому заявлению проводится проверка. Аглиев в данном случае выступает в качестве потерпевшего.