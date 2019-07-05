Вояж с 23 миллионами: беглую кассиршу банка из Башкирии взяли в Казани

Подозреваемой в хищении в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы

Накануне вечером в Казани задержали кассира банка из Башкирии Луизу Хайруллину, сбежавшую этой весной с 23 миллионами рублей. Судя по сообщению МВД, денег при ней не нашли, расследование продолжается. Подробнее о том, как полиции удалось выйти на след беглянки, пропаже ее семьи и возможных мотивах преступления — в материале «Реального времени».

Беглянку нашли в Казани

Луиза Хайруллина, сбежавшая 36-летняя кассирша из города Салавата (Башкирия), неожиданно обнаружилась в Казани. В МВД сообщили о задержании женщины, подозреваемой в краже 23 млн рублей из отделения «Россельхозбанка». Полицейские обнаружили Хайруллину на съемной квартире. Задержание проводили сотрудники башкортостанского Управления ФСБ и татарстанского МВД.

— В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съемных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД подчеркнули — расследование уголовного дела о хищении денег продолжается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила возможную причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка — кассира, 1983 года рождения — Луизы Хайруллиной. Фото: Пресс-служба МВД по РБ

Неожиданная находка

Деньги из банка пропали 27 мая, о чем сообщил в полицию представитель коммерческого учреждения. По его словам, в кассе не досчитались более 20 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила возможную причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка — кассира Луизы Хайруллиной 1983 года рождения. Прибывшие по месту жительства женщины стражи порядка выяснили, что сотрудница банка вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.

В отношении Хайруллиной Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по статье «хищение, присвоение, растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом. Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

На след кассирши полиция вышла в конце июня, то есть через месяц после ограбления. Отец Хайруллиной нашел в своем гараже на окраине Салавата машину сбежавшей дочери. Следователи полагали, что именно здесь беглецы могли скрываться какое-то время. В салоне автомобиля нашли постельное белье, матрасы и подушки, а также продукты. При этом отец кассира уверяет, что заглядывал в гараж спустя 2 дня после побега дочери, но тогда ее «Рено» здесь не было.

По рассказам отца, муж Луизы был игроманом, и он предполагал, что семью дочь с детьми могли взять в заложники из-за долгов супруга. Фото: Mkset.ru

Семью подвели долги мужа-игромана?

Родители Хайруллиной не раз уверяли, что не знают, где может находиться их дочь с зятем и внуками. Предполагали, что с близкими могла случиться беда, и со страхом ждали худший известий. По рассказам отца, муж Луизы был игроманом, и он предполагал, что дочь с детьми могли взять в заложники из-за долгов супруга.

Однако соседи и знакомые Хайруллиных сильно сомневались в таком сценарии, рассказывали, что и родители Луизы, а также свекор работали в банке. Звучали версии, что те были в курсе планируемого побега дочери. В МВД, судя по всему, отрабатывали все версии: у родителей Хайруллиной и ее супруга взяли пробы ДНК и провели обыски в их домах. Коллеги кассирши также по-разному отзывались о Луизе, некоторые высказывались о ней, как о «скрытном человеке, с авантюрной жилкой». Как бы то ни было, беглянку удалось задержать, женщину под конвоем доставят в Башкирию, расследование дела продолжается.

Кассиры-воры и инкассатор-разбойник

В истории банковских краж уже немало случаев причастности к этим преступлениям сотрудников финансовых организаций. Так, в сентябре прошлого года казанские банкиры из банка «Открытие» увели из кассы валюту на 230 млн рублей. Хищение вскрыли в ходе масштабной ревизии. Подозревают в содеянном топ-менеджера отделения Олега Поляха, также ударившегося в бега, и нескольких его подчиненных, которых уже задержали, но денег при них не нашли.



Несколько лет ищут и заведующую кассой допофиса «Банка Казани» Светлану Астафьеву и ее подельника Юрия Спирина за подмену 14 млн рублей купюрами «банка приколов». С 2009-го в розыске и казанский кассир «Райффайзенбанка» Роза Аглемзянова, женщина, по версии следствия, вынесла 11,4 млн рублей и пропала вместе с дочкой и сожителем.

Несколько лет ищут и заведующую кассой допофиса «Банка Казани» Светлану Астафьеву и ее подельника Юрия Спирина за подмену 14 млн рублей купюрами «банка приколов». Фото ok.ru

Зато с поимкой зеленодольского инкассатора Игоря Богаченко полиции больше повезло. Мужчина в январе 2015-го забрал из инкассаторской машины 63 млн рублей Сбербанка, подстрелив своего напарника, и с помощью сообщников скрылся. Богаченко получил 14 лет колонии. Задержали и кассира «Ак Барс» Банка Ландыш Галиеву, женщина 2 месяца носила мужу-игроману деньги для погашения 60 млн рублей. Сейчас оба в колонии: она на 4 года, он на 5 лет.

В 2017 году, с приходом АСВ как временного управляющего в филиал «Татфондбанка», вскрыли недостачу 8 млн рублей. Из трех подозреваемых за решетку на 2 года отправилась лишь одна — бывший бухгалтер-кассир офиса Ольга Анастасьева.

