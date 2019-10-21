10 лет под чужим именем: как кассир «Райффайзенбанка» рецидивисткой стала

По версии следствия, беглая Роза совмещала преступные налеты с легальным бизнесом

В СИЗО Санкт-Петербурга в минувшую пятницу поместили Розу Аглемзянову — сбежавшую с 11 миллионами «Райффайзенбанка» из Казани летом 2009-го и пойманную в общаге Великого Новгорода кассиршу. Еще в 2014-м сотрудники угрозыска отказались от первоначальных версий, что Роза мертва или покинула страну. Именно ее кровь была найдена на месте дерзкого налета на почту в Ленинградской области, после которого сожителя беглянки смогли задержать, а она снова исчезла. По данным «Реального времени», за 10 лет «на дне» Аглемзянова заработала на 10-летний срок и, предвидя финал, отправила дочь... в Казань, к бабушке.

Беглая Роза

Розе Аглемзяновой всего 34. Источники «Реального времени» в правоохранительных органах утверждают — последние 10 лет она жила под чужим именем. По поддельному паспорту Роза, положившая начало череде дерзких ограблений банков их собственными сотрудниками, даже держала магазин в глубинке Ленинградской области. Вот только легальный бизнес она совмещала с криминальным.



В розыск женщину объявляли за кражу из банка, однако сейчас полиция подозревает ее еще и в пособничестве казанским налетам лжеполицейских конца 2000-х и причастности к серии разбоев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — причем уже после посадки Ильдара Гиниятуллина, сожителя Розы и активного члена так называемой банды Хусаенова. Говорить, что все это молодая женщина совершала лишь ради любви, несколько наивно.

2 августа кассир Аглемзянова не вышла на работу в казанский филиал «Райффайзенбанка», а в его хранилище обнаружили недостачу 11 млн рублей. Фото Максима Платонова

МВД знало о подготовке преступления против «Райффайзенбанка»

История Розы и Ильдара прогремела в августе 2009 года. 2 августа кассир Аглемзянова не вышла на работу в казанский филиал «Райффайзенбанка», а в его хранилище обнаружили недостачу 11 млн рублей. Стали проверять внутренние камеры — не работают. Восстановив картину, вспомнили — накануне вечером Роза выходила из банка и вернулась с большим черным пакетом. Охрана проверила — продукты. При выходе кассира с тем же большим пакетом уже не досматривали.

Быстро выяснилось: вместе с Розой пропали ее дочь и сожитель Ильдар Гиниятуллин. «Уезжаем отдыхать на юг», — объяснила матери по телефону беглянка. Банк заявил о краже 11,4 млн рублей — перед исчезновением Аглемзянова успела получить в своем банке кредиты на 400 тысяч рублей.

«Мы знали о готовящемся преступлении в «Райффайзенбанке». Это было бы или разбойное нападение на кассу, или нападение на человека, который получил большую сумму», — признавался осенью 2009-го на пресс-конференции в МВД Владимир Иванов, в ту пору начальник республиканского управления угрозыска.

Ильдар Гиниятуллин входил в банду Хасаенова, разгром которой пришелся как раз на август. Поэтому сценарий отъема денег банка поменялся — опасавшийся скорого ареста сожитель подставил женщину, уговорив ее вынести деньги из банка, полагали тогда еще милиционеры. Высказывалась и версия о том, что преступник мог избавиться от Розы с ее ребенком.

Опасавшийся скорого ареста сожитель подставил женщину, уговорив ее вынести деньги из банка, полагали тогда еще милиционеры. Фото tatarstan24.tv

Розу подстрелили «свои»?

Розыск пропавшей троицы не прекращался все эти годы. И через пять лет появился четкий след — Роза и Ильдар засветились при нападении на отделение почты в поселке Щеглово Ленинградской области.

Как позже рассказывали свидетели, налетчики в камуфляжной форме, перчатках и масках подъехали к зданию на вазовской «пятерке» как раз в тот момент, когда почтовики разгружали служебный автомобиль. Наряду с посылками и письмами там были пенсионные деньги, которые почтальоны должны были доставить адресатам. Всего в «Газельке» было 4 млн рублей. Именно на них и нацелились бандиты.

Свои угрозы один из налетчиков подкрепил семью выстрелами из револьвера системы «Наган-С», в ответ водитель-почтальон также открыл огонь и, как позже выяснилось, ранил нападавших.

Ильдара Гиниятуллина опознали и задержали уже во Всеволожской больнице, врачи обнаружили у него четыре огнестрельных ранения. Машину его сообщников, а в ней брошенный пистолет, перчатки и маску обнаружили в лесопосадке, в 1,5 км от места преступления.

Позже, на суде, Гиниятуллин объяснял, что часть ранений получил от знакомого, которому задолжал, — якобы тот заставил его и Розу участвовать в нападении на почту, а когда у Розы началась паника — прострелил ей ногу, поднял оружие на него... А еще угрожал застрелить в случае неподчинения.

Ильдара Гиниятуллина опознали и задержали уже во Всеволожской больнице, врачи обнаружили у него четыре огнестрельных ранения. Фото vsevolozhsk1.ru

Сотрудники следствия не исключают — слова о третьем участнике, организаторе нападения, были способом выгородить сожительницу и преуменьшить собственную вину. Суд в 2015-м также критически отнесся к показаниям Гиниятуллина о действиях по принуждению.

К тому моменту, как подсудимый поделился этой информацией, эксперты уже узнали об участии Аглемзяновой в почтовом налете: образец крови с места стрельбы преступления совпал с образцом ДНК беглянки в полицейских базах. «Тогда мы в МВД Татарстана поняли: ее поимка — дело времени», — рассказал «Реальному времени» близкий к оперативникам источник.

Похождения лжеомоновцев Хусаенова оценил Максим Беляев

В октябре 2015-го Верховный суд Татарстана приговорил Ильдара Гиниятуллина к 13 годам колонии строгого режима — за покушение на грабеж, разбой, незаконный оборот оружия и участие в банде Хусаенова (позже эту статью исключил Верховный суд РФ). Рассматривал это дело судья Эдуард Абдуллин, в прошлом — следователь-криминалист и спикер Следкома по РТ.

Примечательно, что в причастности к краже 11 млн из «Райффайзенбанка» Гиниятуллина не обвиняли. А вот он на суде не раз вспоминал «боевую подругу». Рассказывал, что еще в 2008 году, подвозя ее на работу и встречая после нее, обращал внимание: в банк частенько приезжают одни и те же люди, стал наблюдать за ними и собирать информацию. Появилась идея — подкараулить кого-нибудь и ограбить, но не было опыта. Но тут подвернулся единомышленник в салоне игровых автоматов — Азат Хусаенов, который взялся организовать преступление по наводке Гиниятуллина.

Кстати, допрошенный судом сотрудник полиции говорил, что именно Аглемзянова делилась с сожителем информацией о крупных клиентах своего банка. Речь об эпизоде неудачного грабежа 31 декабря 2008 года — на предпринимательницу, что сняла в «Райффайзенбанке» 6,5 тысячи долларов и 100 тысяч рублей, напали по приезду из банка, на парковке. Но деньги забрать не смогли. Более того, это нападение помогло оперативникам выйти на след бригады Хусаенова.

В 2010 году Верховный суд РТ под председательством судьи Максима Беляева вынес приговор 13 членам бригады, самый большой срок, 13 лет, получил Хусаенов. Фото vs.tat.sudrf.ru

На тот момент на счету Хусаенова и Ко уже были успешные и бескровные разбои в формате «маски-шоу». Так, в ноябре 2005-го замдиректора Центра подтверждения качества продукции и услуг не дождался заказанную сумму 7,6 млн рублей. Перевозчиков денег и машину конвоя вели от банка до здания КазХимНИИ на Сибирском тракте, и стоило заехать на парковку — разыграли целую спецоперацию: люди в форме ОМОНа с оружием положили водителя и пассажира на землю, надели им пакеты на голову, забрали из багажника сумки с миллионами и скрылись на «милицейском» уазике. Охранники даже не пытались оказать сопротивление.

В октябре 2006-го схожим образом отследили получательниц 6 млн в «Идельбанке». Подготовка налета была столь тщательной, что преступники заранее знали, куда повезут деньги, и перегородили строительной ленточкой одну из улиц, чтобы направить нужный автомобиль по удобному для себя маршруту.

По данным МВД, бригаду пополнили участники казанских группировок «Кинопленка» и «Халева», а также жители Чистополя и Алексеевского района республики. В январе 2007-го лжесиловики наведались в дом убывших за границу бизнесменов, узнав, что дома с сейфом с двумя миллионами осталась лишь 13-летняя дочка. Девочку подловили на входе в квартиру, повалили на пол, связали, заклеили рот скотчем, и после угроз она открыла сейф... Улов оказался меньше ожидаемого — 60 тысяч рублей.

Всего, по данным МВД Татарстана, «хусаеновские» в форме силовиков награбили 12 млн рублей. В 2010 году Верховный суд РТ под председательством судьи Максима Беляева вынес приговор 13 членам бригады, самый большой срок, 13 лет, получил Хусаенов.

Спустя пять лет в том же суде Ильдар Гиниятуллин рассказывал о своем недолгом участии в преступлениях Хусаенова и немного о жизни в бегах. С его слов, с Розой разошлись еще в 2013-м «на почве ревности», однако связь поддерживал. Сам подрабатывал подсобным рабочим на строительных объектах близ Санкт-Петербурга.



После успешной поимки Олега Поляха из казанского филиала «Банка Открытие» и «уфимской Бони» Луизы Хайруллиной силовикам Татарстана осталось разыскать лишь заведующую допофисом «Банка Казани» Светлану Астафьеву и ее супруга Юрия Спирина. Фото: ok.ru

Задержание в Великом Новгороде

Задержали Розу Аглемзянову через 10 лет и два месяца после объявления в розыск — 17 октября 2019 года, в общежитии города Великий Новгород, где она снимала комнату. В операции принимали участие оперативники угрозыска МВД Татарстана со своими коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

К тому моменту казанские полицейские уже знали — дочь беглянки вернулась в Казань еще в 2018 году, живет вместе с бабушкой. О криминальных делах матери девочка практически ничего не знала.

Питерских силовиков «донна Роза» заинтересовала после серии разбойных нападений на ювелирные салоны. Анализируя записи камер, опера обнаружили одну и ту же даму в разных салонах. Женщина с большим интересом изучала украшения, попутно оглядывая расстановку камер и посты охраны. Заочно установили и личность предполагаемой наводчицы.



18 октября Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга водворил Аглемзянову в СИЗО. Расследованием ее жизни «на дне» занимаются полицейские двух регионов.

Тем временем пойманы еще не все сотрудники — грабители банков. После успешной поимки растратчика 220 млн рублей Олега Поляха из казанского филиала «Банка Открытие» и «уфимской Бони» Луизы Хайруллиной силовикам Татарстана осталось разыскать лишь сбежавших в 2016-м, после подмены 14 млн рублей в «Банке Казани», заведующую допофисом Светлану Астафьеву и ее супруга Юрия Спирина.