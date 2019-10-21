10 лет под чужим именем: как кассир «Райффайзенбанка» рецидивисткой стала
По версии следствия, беглая Роза совмещала преступные налеты с легальным бизнесом
В СИЗО Санкт-Петербурга в минувшую пятницу поместили Розу Аглемзянову — сбежавшую с 11 миллионами «Райффайзенбанка» из Казани летом 2009-го и пойманную в общаге Великого Новгорода кассиршу. Еще в 2014-м сотрудники угрозыска отказались от первоначальных версий, что Роза мертва или покинула страну. Именно ее кровь была найдена на месте дерзкого налета на почту в Ленинградской области, после которого сожителя беглянки смогли задержать, а она снова исчезла. По данным «Реального времени», за 10 лет «на дне» Аглемзянова заработала на 10-летний срок и, предвидя финал, отправила дочь... в Казань, к бабушке.
Беглая Роза
Розе Аглемзяновой всего 34. Источники «Реального времени» в правоохранительных органах утверждают — последние 10 лет она жила под чужим именем. По поддельному паспорту Роза, положившая начало череде дерзких ограблений банков их собственными сотрудниками, даже держала магазин в глубинке Ленинградской области. Вот только легальный бизнес она совмещала с криминальным.
В розыск женщину объявляли за кражу из банка, однако сейчас полиция подозревает ее еще и в пособничестве казанским налетам лжеполицейских конца 2000-х и причастности к серии разбоев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — причем уже после посадки Ильдара Гиниятуллина, сожителя Розы и активного члена так называемой банды Хусаенова. Говорить, что все это молодая женщина совершала лишь ради любви, несколько наивно.
МВД знало о подготовке преступления против «Райффайзенбанка»
История Розы и Ильдара прогремела в августе 2009 года. 2 августа кассир Аглемзянова не вышла на работу в казанский филиал «Райффайзенбанка», а в его хранилище обнаружили недостачу 11 млн рублей. Стали проверять внутренние камеры — не работают. Восстановив картину, вспомнили — накануне вечером Роза выходила из банка и вернулась с большим черным пакетом. Охрана проверила — продукты. При выходе кассира с тем же большим пакетом уже не досматривали.
Быстро выяснилось: вместе с Розой пропали ее дочь и сожитель Ильдар Гиниятуллин. «Уезжаем отдыхать на юг», — объяснила матери по телефону беглянка. Банк заявил о краже 11,4 млн рублей — перед исчезновением Аглемзянова успела получить в своем банке кредиты на 400 тысяч рублей.
«Мы знали о готовящемся преступлении в «Райффайзенбанке». Это было бы или разбойное нападение на кассу, или нападение на человека, который получил большую сумму», — признавался осенью 2009-го на пресс-конференции в МВД Владимир Иванов, в ту пору начальник республиканского управления угрозыска.
Ильдар Гиниятуллин входил в банду Хасаенова, разгром которой пришелся как раз на август. Поэтому сценарий отъема денег банка поменялся — опасавшийся скорого ареста сожитель подставил женщину, уговорив ее вынести деньги из банка, полагали тогда еще милиционеры. Высказывалась и версия о том, что преступник мог избавиться от Розы с ее ребенком.
Розу подстрелили «свои»?
Розыск пропавшей троицы не прекращался все эти годы. И через пять лет появился четкий след — Роза и Ильдар засветились при нападении на отделение почты в поселке Щеглово Ленинградской области.
Как позже рассказывали свидетели, налетчики в камуфляжной форме, перчатках и масках подъехали к зданию на вазовской «пятерке» как раз в тот момент, когда почтовики разгружали служебный автомобиль. Наряду с посылками и письмами там были пенсионные деньги, которые почтальоны должны были доставить адресатам. Всего в «Газельке» было 4 млн рублей. Именно на них и нацелились бандиты.
Свои угрозы один из налетчиков подкрепил семью выстрелами из револьвера системы «Наган-С», в ответ водитель-почтальон также открыл огонь и, как позже выяснилось, ранил нападавших.
Ильдара Гиниятуллина опознали и задержали уже во Всеволожской больнице, врачи обнаружили у него четыре огнестрельных ранения. Машину его сообщников, а в ней брошенный пистолет, перчатки и маску обнаружили в лесопосадке, в 1,5 км от места преступления.
Позже, на суде, Гиниятуллин объяснял, что часть ранений получил от знакомого, которому задолжал, — якобы тот заставил его и Розу участвовать в нападении на почту, а когда у Розы началась паника — прострелил ей ногу, поднял оружие на него... А еще угрожал застрелить в случае неподчинения.
Сотрудники следствия не исключают — слова о третьем участнике, организаторе нападения, были способом выгородить сожительницу и преуменьшить собственную вину. Суд в 2015-м также критически отнесся к показаниям Гиниятуллина о действиях по принуждению.
К тому моменту, как подсудимый поделился этой информацией, эксперты уже узнали об участии Аглемзяновой в почтовом налете: образец крови с места стрельбы преступления совпал с образцом ДНК беглянки в полицейских базах. «Тогда мы в МВД Татарстана поняли: ее поимка — дело времени», — рассказал «Реальному времени» близкий к оперативникам источник.
Похождения лжеомоновцев Хусаенова оценил Максим Беляев
В октябре 2015-го Верховный суд Татарстана приговорил Ильдара Гиниятуллина к 13 годам колонии строгого режима — за покушение на грабеж, разбой, незаконный оборот оружия и участие в банде Хусаенова (позже эту статью исключил Верховный суд РФ). Рассматривал это дело судья Эдуард Абдуллин, в прошлом — следователь-криминалист и спикер Следкома по РТ.
Примечательно, что в причастности к краже 11 млн из «Райффайзенбанка» Гиниятуллина не обвиняли. А вот он на суде не раз вспоминал «боевую подругу». Рассказывал, что еще в 2008 году, подвозя ее на работу и встречая после нее, обращал внимание: в банк частенько приезжают одни и те же люди, стал наблюдать за ними и собирать информацию. Появилась идея — подкараулить кого-нибудь и ограбить, но не было опыта. Но тут подвернулся единомышленник в салоне игровых автоматов — Азат Хусаенов, который взялся организовать преступление по наводке Гиниятуллина.
Кстати, допрошенный судом сотрудник полиции говорил, что именно Аглемзянова делилась с сожителем информацией о крупных клиентах своего банка. Речь об эпизоде неудачного грабежа 31 декабря 2008 года — на предпринимательницу, что сняла в «Райффайзенбанке» 6,5 тысячи долларов и 100 тысяч рублей, напали по приезду из банка, на парковке. Но деньги забрать не смогли. Более того, это нападение помогло оперативникам выйти на след бригады Хусаенова.
На тот момент на счету Хусаенова и Ко уже были успешные и бескровные разбои в формате «маски-шоу». Так, в ноябре 2005-го замдиректора Центра подтверждения качества продукции и услуг не дождался заказанную сумму 7,6 млн рублей. Перевозчиков денег и машину конвоя вели от банка до здания КазХимНИИ на Сибирском тракте, и стоило заехать на парковку — разыграли целую спецоперацию: люди в форме ОМОНа с оружием положили водителя и пассажира на землю, надели им пакеты на голову, забрали из багажника сумки с миллионами и скрылись на «милицейском» уазике. Охранники даже не пытались оказать сопротивление.
В октябре 2006-го схожим образом отследили получательниц 6 млн в «Идельбанке». Подготовка налета была столь тщательной, что преступники заранее знали, куда повезут деньги, и перегородили строительной ленточкой одну из улиц, чтобы направить нужный автомобиль по удобному для себя маршруту.
По данным МВД, бригаду пополнили участники казанских группировок «Кинопленка» и «Халева», а также жители Чистополя и Алексеевского района республики. В январе 2007-го лжесиловики наведались в дом убывших за границу бизнесменов, узнав, что дома с сейфом с двумя миллионами осталась лишь 13-летняя дочка. Девочку подловили на входе в квартиру, повалили на пол, связали, заклеили рот скотчем, и после угроз она открыла сейф... Улов оказался меньше ожидаемого — 60 тысяч рублей.
Всего, по данным МВД Татарстана, «хусаеновские» в форме силовиков награбили 12 млн рублей. В 2010 году Верховный суд РТ под председательством судьи Максима Беляева вынес приговор 13 членам бригады, самый большой срок, 13 лет, получил Хусаенов.
Спустя пять лет в том же суде Ильдар Гиниятуллин рассказывал о своем недолгом участии в преступлениях Хусаенова и немного о жизни в бегах. С его слов, с Розой разошлись еще в 2013-м «на почве ревности», однако связь поддерживал. Сам подрабатывал подсобным рабочим на строительных объектах близ Санкт-Петербурга.
Задержание в Великом Новгороде
Задержали Розу Аглемзянову через 10 лет и два месяца после объявления в розыск — 17 октября 2019 года, в общежитии города Великий Новгород, где она снимала комнату. В операции принимали участие оперативники угрозыска МВД Татарстана со своими коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
К тому моменту казанские полицейские уже знали — дочь беглянки вернулась в Казань еще в 2018 году, живет вместе с бабушкой. О криминальных делах матери девочка практически ничего не знала.
Питерских силовиков «донна Роза» заинтересовала после серии разбойных нападений на ювелирные салоны. Анализируя записи камер, опера обнаружили одну и ту же даму в разных салонах. Женщина с большим интересом изучала украшения, попутно оглядывая расстановку камер и посты охраны. Заочно установили и личность предполагаемой наводчицы.
18 октября Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга водворил Аглемзянову в СИЗО. Расследованием ее жизни «на дне» занимаются полицейские двух регионов.
Тем временем пойманы еще не все сотрудники — грабители банков. После успешной поимки растратчика 220 млн рублей Олега Поляха из казанского филиала «Банка Открытие» и «уфимской Бони» Луизы Хайруллиной силовикам Татарстана осталось разыскать лишь сбежавших в 2016-м, после подмены 14 млн рублей в «Банке Казани», заведующую допофисом Светлану Астафьеву и ее супруга Юрия Спирина.
комментарии