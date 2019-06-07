За «погром» на Ново-Татарском кладбище рассчитался Минфин

Первые выплаты за незаконное преследование по делу казанских «неонацистов» и внебрачный сын как спасение от пожизненного

Фото: Олег Тихонов

За серию нападений на неславян в Казани и убийство студента Республики Чад подсудимым из дела «неонацистов» светят пожизненные сроки. Будет ли прокуратура Татарстана просить о таком наказании, станет ясно сегодня на прениях в Верховном суде РТ. Вчера защита предложила Фемиде оценить доказательства, что прошли мимо присяжных, ну а суд озадачился подтверждением информации о внебрачном сыне подсудимого Романа Халилова. Другой арестант по делу, Ростислав Малахов, уже получил первые «дивиденды» из госказны — за незаконные обвинения в кладбищенском погроме и убийстве студента из Чада.



Отец без документов



Первоначально Верховный суд РТ назначил прения на 6 июня. Первым слово получил гособвинитель Сергей Якунин и тут же попросил возобновить судебное следствие. По его словам, нужно исследовать судебно-психиатрическую экспертизу подсудимого Ростислава Малахова и ряд материалов о приобщенных вещдоках.

Адвокаты подсудимых возражали, считая, что оснований нет. «Забывчивость не является поводом», — упрекнула коллегу-юриста защитник Малахова Инна Барлева. Судья Айрат Ибатуллин посчитал иначе и напомнил: «[Подсудимый] Халилов говорил о каком-то ребенке. Этот вопрос также не исследован».

Действительно, обвиняемый в организации казанского «Нацподполья России» Роман Халилов вспоминал о детях на допросе в суде. Когда утверждал, что невиновен во всем, кроме одного — «спонтанного» нападения на гражданина Афганистана Махмута Халимзая вечером 21 февраля 2017 года на проспекте Победы в Казани. По версии следствия, тогда иностранца шокировали газовым баллончиком и избили с помощью кастета. «С потерпевшим были дети, — признавал Халилов. — Очень сожалею, что так произошло. Сам отец, сыну два года».

По словам подсудимого, подтверждающих документов на сына, которому уже 2 с половиной года, у него нет. С его матерью, Кристиной Н., он не расписан. «Мы хотели, но пока паспорта нет», — сказал подсудимый. Вероятно, паспорт изъят следствием.

По словам подсудимого, подтверждающих документов на сына, которому уже 2 с половиной года, у него нет. Фото Максима Платонова

— А воспитанием ребенка вы занимались? Материально поддерживали? — уточнил судья.



— Нет, у меня нет возможности. Потому что я сижу.

— Кто в свидетельстве [о рождении] отцом записан?

— Не знаю.

Наличие на иждивении малолетних детей обычно признается судами смягчающим обстоятельством. В том числе при аресте и его продлении. В СИЗО Халилов находится с марта 2017-го, и за это время подтверждающие отцовство документы в дело не попали. Вероятно, потому что в данном случае официальные родительские права на подсудимый может получить лишь по решению суда либо после свадьбы и усыновления.

С учетом обвинительного вердикта присяжных, воспитанием внебрачного ребенка этот фигурант сможет заняться нескоро — если прокуратура не будет настаивать на пожизненном сроке.

Нацистские флаги и опасные слова

Дальше гособвинитель Якунин огласил документы о приобщении к материалам дела целого букета различных доказательств: три флага с фашистской свастикой, стикеры и значки с нацистской символикой, а также записи с камер наблюдения бара на улице Баумана (где, по версии обвинения, собиралась преступная группа), скриншоты страницы пользователя Петра Ермолаева и пользователя «Просто мама», а также личные вещи — от кроссовок до трусов. Последнее — изымалось по эпизоду убийства 24-летнего студента казанского юрфака, гражданина Республики Чад Махджуба Тиджани Хассана.

Представитель прокуратуры пояснил — после вступления приговора в силу нужно будет решать судьбу этих вещественных доказательств. К примеру, флаги уничтожить, личные вещи — вернуть. Судья же напомнил — вещдоки могут понадобиться, ведь в Следкоме есть дело в отношении неустановленного участника группы, оно выделено в отдельное производство.

Огласили на суде и заключение психолого-психиатрической экспертизы в отношении подсудимого Ростислава Малахова (ранее — Петра Ермолаева). Оказалось, парень минимум трижды — в 4 года, 13 и 14 лет — получал травмы головы, неоднократно госпитализировался в психиатрический стационар. А сейчас у него обнаруживаются незначительные признаки некоего расстройства, а также эгоцентризм, демонстративность в суждениях и поведении при сохранении общих критических способностей. «В принудительных мерах медицинского характера не нуждается», — считают эксперты.

Огласили на суде и заключение психолого-психиатрической экспертизы в отношении подсудимого Ростислава Малахова. Фото Ирины Плотниковой

Адвокат Барлева в защиту Малахова попросила огласить исследовательскую часть того же заключения, поскольку в нем дана оценка характеру высказываний на странице ее клиента в соцсетях. По ее мнению, формулировка экспертов может иметь большое значение для юридической квалификации. Защитник процитировала два слогана, в первом из которых упоминались слова «негры» и «расизм», а во втором «будущее» и «белые дети».

— Эксперт оценил это как высказывания, косвенно содержащие суждение. А по закону уголовно наказуемы только прямые призывы, — акцентировала внимание Инна Барлева. — Косвенные не могут подпадать под действия статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).

— В удовлетворении ходатайства Барлевой — отказать. Адвокат ставит под сомнения последствия вердикта присяжных, а по закону это делать запрещено, — постановил судья Ибатуллин.

Не виновен по семи статьям

Между тем публичные призывы к экстремизму — единственное обвинение, что осталось в уголовном деле против Малахова. 24 мая 2015 года присяжные Верховного суда РТ признали его виновным в размещении таких призывов в соцсети тремя годами ранее, во время этапирования из колонии №15 Ханты-Мансийского округа. При этом народные заседатели единогласно постановили — по этому эпизоду подсудимый заслуживает снисхождения.

Также единогласно коллегия присяжных признала невиновность Малахова по трем другим эпизодам — укус полицейского при задержании 6 марта 2017 года (ч. 1 ст. 318 УК РФ), вербовку некоего Соколова в члены экстремистского сообщества (ч. 1.1 ст. 282.1 УК) и участие самого подсудимого в деятельности данного сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК).

На старте судебного процесса прокуратура отказалась от обвинений данного фигуранта в ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282).

Малахов заявлял — даже не знает, где это кладбище находится. Фото Олега Тихонова

За день до назначенных прений родные Малахова получили и первый платеж от Минфина РФ — 45 815 рублей за незаконное преследование по эпизодам убийства иностранного студента (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разрушения 123 надгробий на Ново-Татарском кладбище Казани (ч. 1 ст. 244). Напомним, обвинение в погроме Ростислав-Петр получил, как только следователи установили его алиби на момент первого преступления. При этом Малахов заявлял — даже не знает, где это кладбище находится. В мае 2017-го эти обвинения с фигуранта сняли, но оставили за решеткой по новым — ложный донос, призывы к экстремизму, участие в экстремистском сообществе.

За плечами у этого фигуранта две судимости: в 17 лет получил условный срок по делу экстремистской группировки «Фронт казанских патриотов», а через год его привлекли по делу экстремистов «Казанской дивизии» — за избиение человека неславянской внешности и не состоявшийся поджог здания ТОЦ. В 2013-м Ермолаев получил 4,5 года колонии общего режима, после чего, по его словам, сменил и фамилию, и взгляды.

Отметим, что решение суда о реабилитационных выплатах по первым эпизодам Малахова Советский суд Казани вынес еще в мае 2018 года. А в феврале 2019-го Ново-Савиновский суд постановил пополнить бюджет Малаховых еще на 50 тысяч рублей — за незаконные обыски по делам об убийстве и кладбищу. Напомним, погром остается нераскрытым. А у Малахова на подходе — новые иски к казне. Впрочем, защита еще надеется на полное оправдание.

Вчера бывший Ермолаев мог бы выйти на свободу. Если бы Верховный суд РТ не продлил его арест.

Архипов оправдан по одному эпизоду

Остальных подсудимых обвинительный вердикт присяжных не порадовал. До коллегии не доводили информацию о двух судимостях 21-летнего Романа Халилова, в том числе за нападение на иностранца. Однако именно его присяжные посчитали организатором экстремистской группы, а его бывшего одноклассника Аделя Аскарова и 23-летнего Руслана Архипова — участниками данной группы.

Аскаров, по мнению присяжных, заслуживает снисхождения и виновен только в том, что, будучи приверженцем экстремистских взглядов, размещал в Сети треки и клипы, которые получили статус запрещенных.

Архипова заседатели оправдали по эпизоду с вовлечением в экстремистскую группу его знакомого Самойлова. Фото Максима Платонова

Халилова и Архипова коллегия признала виновными и в убийстве студента из Чада, который скончался от множества ножевых ран, и в акциях устрашения с применением телескопической дубинки, кастета, молотков, шила и газового баллончика. Потерпевшими признаны четверо иностранцев из Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двое россиян с неславянской внешностью. Несколько акций сняты на видео, которое позднее публиковалось в Сети. В частности, присяжными установлено, что Архипов фиксировал, как Халилов поджигает «Мерседес» с госномерами Кыргызстана на улице Мусина 27 февраля 2017 года. Присяжные единогласно сочли — по этим эпизодам снисхождения оба не заслуживают.

В то же время Архипова заседатели оправдали по эпизоду с вовлечением в экстремистскую группу его знакомого Самойлова.

Как судья с адвокатом в трактовке УПК разошлись

Вчера же Архипов и его защитник просили признать недопустимыми доказательствами часть материалов оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), которые не подкрепляются постановлением о проведении этих самых мероприятий. Ходатайство поддержал адвокат Халилова Александр Пшеничников, отметив, что беседы под видеокамеру с задержанными в отсутствие адвоката нельзя признавать доказательством.

Судья Айрат Ибатуллин в ходатайстве отказал, указав, что на этапе обсуждения последствий вердикта доказательства вины и не виновности уже не исследуются. В ответ Руслан Архипов разразился новым ходатайством о признании недопустимым доказательством своего интервью под камеру. Нарушен закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), постановление о рассекречивании сведений с гостайной подписано не руководителем органа, осуществляющим ОРД, а его замом, а потому незаконно, утверждал Руслан Архипов и привел еще несколько ссылок на документы за подписью «не уполномоченного» лица. В числе таковых прозвучал даже замглавы МВД Татарстана.

Прошелся подсудимый и по ошибкам в адресах и аббревиатурах, однако был остановлен гособвинителем: «Данные материалы не исследовались и не оценивались присяжными». Прокурор предложил защите просить суд о частном постановлении в адрес следствия с указанием на данные нарушения. Судья в ходатайстве отказал, вновь повторив, что не нужно ставить под сомнение вердикт присяжных.

Судья объявил перерыв, чтобы пригласить на прения потерпевших, а еще выяснить, есть ли подтверждение отцовству Халилова.Фото Ирины Плотниковой

— Обвинительный вердикт не является обязательным для председательствующего, — парировал адвокат Пшеничников, настаивая, что обсуждать вердикт можно.

— Есть у кого-нибудь УПК? Передайте пожалуйста, — попросил судья Ибатуллин и через пару минут озвучил часть 4 статьи 347. — Специально для адвоката Пшеничникова цитирую: «Стороны могут затрагивать в своих выступлениях любые вопросы права, подлежащие разрешению при постановлении судом обвинительного приговора. При этом сторонам запрещается ставить под сомнение правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями».

Адвокат в свою очередь дословно процитировал части 4 и 5 статьи 348:

— Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует постановлению оправдательного приговора, если председательствующий признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления.

— Если председательствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора <...>, то он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей...

«Вы повторяетесь, и суд расценивает повторные ваши возражения как пререкания с председательствующим», — поставил точку в споре судья и объявил перерыв, чтобы пригласить на прения потерпевших, а еще выяснить — есть ли подтверждение отцовству Халилова.