«Утилизация по-черемшански»: замглавы района предъявили ломовую растрату

За переход муниципального имущества к его сыну спросили с председателя ПИЗО и экс-директора МУПа

Фото: cheremshan.tatarstan.ru (подсудимые Тайдакова и Замалтдинов)

В Татастане на скамье подсудимых оказались заместитель главы и председатель палаты земельных и имущественных отношений Черемшанского района. 65-летнего Габдурашида Замалтдинова обвиняют в превышении полномочий и растрате имущества путем списания в утиль грузового транспорта. 52-летнюю Инну Тайдакову — в халатности, в результате которой муниципальный объект ушел без торгов с 10-кратным дисконтом подставному покупателю, после чего оказался в собственности сына Замалтдинова.

Черемшанский суд не стал судить ВИП-чиновника



В Верховный суд Татарстана накануне поступили материалы уголовного дела депутата и замглавы Черемшанского района Габдурашида Замалтдинова вместе с ходатайством о направлении дела за пределы Черемшана. Оба федеральных судьи в этом райцентре взяли самоотвод и отказались судить обвиняемого ввиду давнего знакомства с ним.

Как выяснило «Реальное время», мера пресечения фигуранту не избиралась, и, несмотря на статус подсудимого, он остается на высоком муниципальном посту. Ходатайство об отстранении его от должности Следком не заявлял, поскольку преследование чиновника не связано с его нынешней должностью.

Карьеру будущий муниципальный лидер начинал больше сорока лет назад элекромонтером в НГДУ «Ямашнефть», в 1994-м стал начальником ТПУ «Татнефтепром», в 2008-м ушел было на пенсию, но в 2017-м получил назначение на должность директора в МУП «Коммунальные сети Черемшанского района», а в октябре 2018-го после избрания депутатом занял пост замглавы Черемшанского района.

В Верховный суд Татарстана накануне поступили материалы уголовного дела депутата и замглавы Черемшанского района Габдурашида Замалтдинова. Фото: Ирина Плотникова

По версии обвинения, Габдурашид Замалтдинов преступил закон в феврале 2018-го — превысил полномочия директора МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» и растратил вверенную ему технику путем ее списания и продаже по заниженной цене на металлолом.

Как установили в Лениногорском межрайонном отделе Следкома по РТ, экспертиза по степени износа, целесообразности ремонта и остаточной стоимости в МУП не проводилась. Однако механик предприятия получил от руководства команду «утилизировать на неофициальную металлобазу» два отечественных грузовика, внедорожник и гусеничный трактор. При этом, как считают силовики, механик по указке обвиняемого написал во всех актах списания заниженную массу машин без учета двигателя, коробки передач и других агрегатов. В результате «УАЗик» полегчал на бумаге в два раза, «КАМАЗ» и гусеничный трактор — в три, а ЗИЛ — почти в четыре.

Общий вес отправленного на металлолом транспорта составил около 7 тонн вместо реальных 23-х, полагают следователи. Соразмерно этой разнице в кассу МУП в феврале 2018-го не поступили 250,4 тысячи рублей. Эту сумму силовики рассчитали, взяв за основу оплаченную массу «утилизированных» авто. Получилось в среднем 12,5 рубля за 1 кг.

По версии обвинения, Габдурашид Замалтдинов лично подписывал акты по машинам с занижением массы. И он же завизировал акты продажи служебной иномарки Opel Antara 2010 года выпуска за 190 тысяч рублей и «Волги» 2007 года выпуска за 15 тысяч рублей, минуя установленную процедуру реализации муниципального имущества. Ущерб от такой распродажи потянул еще на 68,7 тысячи. А общий ущерб муниципального бюджета по всем шести транспортным средствам — на 319 тысяч рублей.

По версии обвинения, Габдурашид Замалтдинов лично подписывал акты по машинам с занижением массы. Фото cheremshan.tatarstan.ru

Вину подсудимый не признает. Дело возбуждалось по результатам проверки УЭБиПК МВД Татарстана, которой предшествовала работа в Черемшане экспертов республиканской межведомственной антикоррупционной комиссии в 2020 году. Она вскрыла куда более интересную историю с выкупом семьей Замалтдиновых муниципального имущества в 10 раз дешевле рыночной стоимости. И что еще интересней: муниципалитет не предпринимает попыток ни вернуть отчужденное имущество, ни взыскать его стоимость.

Может быть, в районе считают нормой ситуацию, когда коммунальный МУП в лице директора Замалтдинова-младшего арендует свое бывшее здание у самого Замалтдинова-младшего?

В уводе муниципального объекта обвинили двоих

Речь об административно-производственной базе площадью 227 кв. м на улице Титова в Черемшане, в которой находятся офисы ряда предприятий, включая МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» и одноименное ОАО. Последнее в 2006 году в соответствии с планом приватизации стало правопреемником ГУП «Черемшанское МПП ЖКХ», получив все его активы. Однако в 2014-м местные власти посчитали нужным возродить еще и МУП. По данным источников «Реального времени», за ОАО остались услуги по сбору отходов, а МУПу достался более оплачиваемый и широкий сегмент коммунальных услуг. Главным акционером ОАО является палата имущественных и земельных отношений района (далее — ПИЗО), учредителем МУП — Черемшанский исполком.

Так вот, здание почти пять лет муниципалитету не принадлежит. Согласно документам, в декабре 2016-го директор ОАО «Коммунальные сети ЧР» Айрат Шакиров продал его за 298 тысяч рублей. Расследование показало: фактическая цена объекта на тот момент составляла 2 млн 997 тысяч, то есть в 10 раз больше.

В 2021-м Шакиров получил обвинение в служебном подлоге и превышении полномочий (ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 286 УК РФ), полностью признал вину и отделался уголовным штрафом в 120 тысяч рублей. Его приговор был вынесен еще в июле и в отсутствие жалоб давно вступил в силу.

И глава ПИЗО, и замглавы района доверили свою защиту по разным уголовным делам одному адвокату — Юрию Токтарову из Самары. Фото: Ирина Плотникова

В августе 2021-го по той же истории в Черемшанский суд следователи СК отправили дело действующего председателя ПИЗО Инны Тайдаковой. Ее обвиняют в преступной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), а именно — недобросовестном исполнении своих обязанностей по обеспечению сохранности муниципального имущества с подписанием протокола заседания Совета директоров АО «Коммунальные сети», который на самом деле не собирался, однако на бумаге якобы одобрил сделку по продаже базы на улице Титова в 2016 году.

Тайдакова с претензиями не согласна, считает, никаких преступлений не совершала. Поэтому сама настояла на отправке дела в суд, не желая его прекращения за истечением срока давности.

Любопытно, что и глава ПИЗО, и замглавы района доверили свою защиту по разным уголовным делам одному адвокату — Юрию Токтарову из Самары. Комментировать позицию своих клиентов в разговоре с журналистом «Реального времени» он не стал.

Тайдакову также отказались судить в Черемшане. «Первый судья взял самоотвод, так как его жена является подругой обвиняемой. Потом сам председатель суда рассматривал — взял отвод, поскольку до этого постановил приговор в отношении Шакирова. А обстоятельства предъявленного обвинения Тайдаковой связаны с этим решением», — объяснил судья Верховного суда РТ Владимир Колчин на заседании 24 ноября, по итогам которого постановил отправить дело Тайдаковой в Аксубаевский райсуд.

Тайдакову также отказались судить в Черемшане. Фото cheremshan.tatarstan.ru

Этот райсуд предложил адвокат обвиняемой как ближайший к Черемшану. Впрочем, реальные расстояния не озвучивались и другие варианты на заседании не прозвучали. А ведь Новошешминск почти на 20 километров ближе Аксубаево, если ехать из Черемшана. Но при движении из Самары все наоборот.

Ни обвиняемой, ни представителя потерпевшего исполкома района на заседании не было. Оба заранее предупредили об этом Верховный суд РТ и просили рассмотреть «технический» вопрос об изменении подсудности без их участия.

Является ли сын замглавы района добросовестным приобретателем?

Огласка результатов антикоррупционных проверок на фоне интереса силовиков в ряде районов Татарстана заканчивалась добровольным возвратом отчужденного имущества. В Черемшане этого не произошло. Отсутствие гражданских исков к новым собственникам и привлеченным к уголовной ответственности чиновникам может говорить об отсутствии перспектив такого спора либо желания этим заниматься.

К слову, мягким приговором суда по экс-директору ОАО «Коммунальные сети ЧР» Шакирову четко установлены обстоятельства сделки: превышая свои должностные полномочия, осужденный изготовил и подписал у пятерых членов Совета директоров ОАО проект протокола заседания совета о реализации той самой базы, при этом заведомо внес в документ ложные сведения о проведении рыночной оценки здания и ввел в заблуждение подписантов. В сфальсифицированном протоколе оказалась сумма 298 тысяч рублей, тогда как даже кадастровая цена объекта на тот момент составляла свыше 1 млн.

Далее Шакиров через подчиненного нашел фиктивного покупателя из Самарской области и подписал с ним договор купли-продажи. На следствии тот покупатель Федоров утверждал: ни передавал за приобретение здания ни копейки (Шакиров уверяет, что сам заплатил за покупателя) и вообще не собирался ничего с ним делать. Просто попросили временно зарегистрировать на себя, якобы «спасали объект от ареста приставов» (по данным источников «Реального времени», подтверждения этой версии обвиняемого-осужденного силовики не нашли — на ОАО просто не было серьезных долгов).

Согласно приговору суда, муниципалитет не подавал гражданский иск к признавшему вину и наказанному уголовным штрафом в 120 тысяч. Фото: Ирина Плотникова

Когда Федорову пришел привет из налоговой, он решил избавиться от собственности. На следствии он пояснял: владел объектом номинально, даже не знает, кто получал аренду в тот период. Потом подписал договор купли-продажи здания с Габдурашидом Замалтдиновым. Причем «номинала» указанных на бумаге 300 тысяч рублей он от покупателя тоже не получал. Далее Замалтдинов-старший оформил дарственную на сына Ильнара, который возглавил все тот же МУП «Коммунальные сети ЧР» в октябре 2018-го после избрания отца депутатом и назначения замглавы района.

Члены Совета директоров ОАО «Коммунальные сети ЧР» на допросах подтверждали — собрание по вопросу реализации весомого объекта не проводилось. Предполагали, что могли подписать протокол в общей кипе бумаг, поверив Шакирову на слово, что сделка уже одобрена наверху. При этом отмечали, что будущий замглавы района никоим образом при подписании этих документов не присутствовал и никакого интереса не высказывал. О том, что база оказалась в собственности Замалтдиновых, представители «надзорного органа» муниципального АО узнали... лишь на следствии!

Причем ныне обвиняемая глава ПИЗО Инна Тайдакова, она же член Совета директоров вышеназванного ОАО, в суде по делу Шакирова свидетельствовала: нарушений при реализации данного объекта не было! Однако на предварительном следствии она признавалась, что изначально отказалась подписывать представленный Шакировым протокол, требуя проведения оценочной экспертизы, а в ответ услышала — «это решение руководства района». При новой встрече директор ОАО предоставил ей уже и оценочную экспертизу, и она согласилась подписать протокол. Торги не проводились, хотя в данном случае процедура этого требовала.

Согласно приговору суда, муниципалитет не подавал гражданский иск к признавшему вину и наказанному уголовным штрафом в 120 тысяч. Показаний Замалтдиновых в итоговом документе по данному уголовному делу нет. Пояснить позицию замглавы района по этой истории и обвинению в растрате его адвокат вчера отказался. Сам подсудимый на звонок журналиста не ответил. Редакция «Реального времени» готова предоставить слово защите в любой момент.