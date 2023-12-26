«Где-то утечка на сетях, надеюсь, в новогодние каникулы серьезных вопросов не будет»

В Татарстане отчитались о готовности коммунальных и дорожных служб к январским праздникам

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Бесперебойную работу жилищников, дорожников, полиции и МЧС обещают татарстанцам в предстоящие длительные выходные. Потребление воды и электричества в эти дни резко возрастает, а с высоким износом сетей повышаются и риски аварий. Сегодня в правительстве республики представители различных служб отчитались о своей готовности отразить любые ЧС и дали рекомендации, как безопасно встретить Новый год.



Дорожники уже использовали четверть запасов песка



Раис Татарстана дал особые указания — обеспечить безопасность на дорогах и их содержание во время новогодних праздников, сообщил в начале брифинга глава Миндортранса РТ Фарид Ханифов. Все 13,5 тысячи региональных и почти 1200 км федеральных дорог находятся под контролем, заверил он:

— Уборку снега и содержание дорог в зимний период обеспечивают 1136 единиц техники. Сегодня у нас появились службы и на новой дороге М-12 «Восток», там работают 34 единицы техники и специализированные машины.

Более полусотни производственных предприятий заготовили 100 тысяч тонн песчаной смеси, при этом 20—25% уже использовано. На дорогах работает более 80 метеостанций, которые заранее оповещают о непогоде.

Раис Татарстана дал указания обеспечить безопасность на дорогах во время новогодних праздников, сообщил глава Миндортранса РТ. взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Главные вызовы в ЖКХ — 1 и 2 января

О готовности коммунальных служб к работе в новогодние каникулы доложил первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов. Всего в Татарстане 1304 коммунальных предприятия будут следить за бесперебойной работой сферы ЖКХ.

— У нас основные вызовы — это 1 и 2 января, когда идет большое потребление энергоресурсов и коммунальных ресурсов: воды, вопросы с канализацией. А также 3 и 4 января — в эти дни основные вопросы, которые возникают, это вывоз отходов, — сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

По его словам, помочь отладить вывоз мусора могут и сами граждане. Главное — не парковать машины вблизи контейнерных площадок. Что касается возрастающей нагрузки на инженерные коммуникации в праздники, многое будет зависеть от их состояния. Отвечая на вопрос «Реального времени» об участившихся авариях, Алексей Фролов подтвердил наличие проблемы с износом сетей, но заверил, что ситуация улучшается:

— На самом деле по количеству аварий на сетях у нас динамика положительная, идет к снижению. По Казани есть плановые отключения, которые мы испытываем. Когда у нас в выходные дни отключают — это в большей степени связано не с авариями, а с плановыми работами замены сетей. В целом износ сетей в республике у нас составляет порядка 32—33%. По инфраструктуре в ходе подготовки к зиме основные мероприятия выполнены. В столице сейчас выполняются работы по воде и канализации — это у нас реализуется силами МУП «Водоканал», есть отдельные инвестиционные программы.

В целом износ сетей в республике у нас составляет порядка 32-33%, сообщил Алексей Фролов. взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Кроме того, по его словам, действуют программы модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной поддержкой. В этом году в этой работе участвовали «Татэнерго» и «Казэнерго», брали большие участки, занимались своими сетями.

— Исходя из оперативной ситуации, буквально перед входом в зал мне задали вопрос о том, что где-то утечка на сетях. Но мне уже сейчас пишут, докладывают, я переписываюсь с руководством казанского «Водоканала», оперативные службы реагируют очень быстро. И я надеюсь, в новогодние каникулы, и вообще в целом в зимний период, у нас серьезных вопросов не будет возникать. Плановые отключения на период новогодних праздников прекращаются, чтобы не создавать дискомфорта для жителей не только в Казани, но и для других городов, — отметил Алексей Фролов.

С точки зрения безаварийной работы все ресурсы и силы в республике имеются, заверил он.

Не покупайте фейерверки на рынках

О соблюдении мер пожарной безопасности в новогодние праздники рассказал врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин. Но сначала привел статистику: в этом году наблюдается увеличение количества погибших (134 человека) на фоне снижения числа самих пожаров (4821).

В среднем ежегодно в новогодние дни количество возгораний по сравнению с обычными днями возрастает на 20%, а гибель людей — на 50%. Основные причины пожаров в праздники: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправность отопительных печей с дымоходами. В республике до 8 января введен особый противопожарный режим, который ограничивает использование пиротехники. Для запуска салютов создано 1060 специальных площадок — их список на сайте ГУ МЧС России по РТ. За нарушение требований грозят штрафы: на граждан — от 10 до 20 тысяч, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, на ИП — от 60 до 80 тысяч, на юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В заключение Максим Трущин напомнил правила пожарной безопасности:

— Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки) или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете несертифицированное изделие. Обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы, следы порчи.

В этом году наблюдается увеличение количества погибших (134 человека) на фоне снижения числа самих пожаров (4821). скриншот realnoevremya.ru сайта tatarstan.ru

Елки возьмут под охрану

Более 130 елочных городков охраняются силами полиции. Так, более 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут дежурить во время праздничных мероприятий и в новогоднюю ночь, сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Евгений Прытков.

— Дополнительно привлекаются работники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и муниципальные служащие, — заявил он. — С целью недопущения автотранспорта на подъездных путях к елочным городкам выставлены специальные инженерные сооружения.

В новогодние праздники возрастает и количество ДТП. Так, в прошлый период на трассах республики произошло 70 аварий. В них 8 человек погибло, в том числе один ребенок, и 103 получили ранения. Выезд на встречку, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда пешеходных переходов стали главными причинами этих происшествий.