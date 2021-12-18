Рустам Минниханов о нарушителях ПДД: «Они должны понимать, что мы их догоним»

Смертность на дорогах Татарстана вдвое снизилась за 5 лет, но исполнение наказаний за нарушение ПДД буксует

Успехи Татарстана в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», запоздалая установка знаков и ограждений на опасных участках дорог, плохая разметка, новое в сдаче экзаменов на права — вот неполный список тем, на которые говорили вчера участники совместного заседания Кабинета министров РТ и коллегии МВД по РТ. В репортаже «Реального времени» — оптимистичная и грустная статистика, знаковые ДТП и ответ на вопрос, кого и за что Рустам Минниханов — заслуженный мастер спорта России по автоспорту — пообещал обязательно догнать и наказать.

Начали с позитива



Почти вдвое снизилась смертность на татарстанских дорогах за 5 лет — с 426 погибших в 2017-м до 276 в 2021-м (цифры здесь и далее представлены за период с января по ноябрь соответствующего года, так как итоги декабря еще не подведены). С такой жизнеутверждающей информации началось вчера совместное заседание Кабмина РТ и коллегии Министерства внутренних дел, посвященное реализации мер по повышению безопасности дорожного движения.

Но при этом количество дорожных происшествий, в результате которых погибли люди, выросло по сравнению с прошлым годом в 21 районе республики.

Более 30 километров татарстанских дорог в 2021 году оборудовали разделительными барьерами, чтобы предотвратить ДТП на встречной полосе (именно они, по статистике, становятся самыми трагическими). Более 100 километров дорог оборудовали электроосвещением, на 25 пешеходных переходах поставили дополнительное освещение и дорожные знаки.

Камеры фото-видеофиксации в 2021-м получили дополнительные функции — теперь они фиксируют запрещенный поворот налево, нарушения со стороны большегрузов и даже непристегнутый ремень безопасности. В тестовом режиме в республике работает система выявления транспортных средств, не прошедших техосмотр.

Количество дорожных происшествий, в результате которых погибли люди, выросло по сравнению с прошлым годом в 21 районе республики. Фото: Максим Платонов

Цифровой профиль не подделаешь

На совещании сообщили, что ГИБДД, совместно с республиканскими Минобрнауки и Минцифрой разрабатывает единый электронный сервис сдачи экзамена в автошколах — цифровой профиль кандидата в водители, в котором будет содержаться вся информация об обучении и всех попытках сдачи экзамена. Сервис будет размещен на портале «Госуслуги РТ».

Усовершенствованы и условия сдачи экзамена на право управления автомобилем — правда, пока только в Казани. Теперь увидеть вопросы на экране компьютера можно, лишь используя специальные очки, а во время экзамена специальная аппаратура подавляет сигналы связи, чтобы исключить подсказки извне. Сдать экзамен за «того парня» тоже не получится — проводится дополнительная идентификация и гражданина, и его документов.

Бесхозные и узкие дороги без разметки

— В этом году на федеральных трассах республики отмечен рост количества погибших, — сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин. — Основным видом ДТП здесь являются столкновения. Из 45 погибших на этих трассах 31 человек погиб на встречной полосе…

Министр обратил внимание на нехорошую тенденцию: дорожные знаки на опасных участках дорог часто устанавливают только после того, как там произойдет трагедия.

Вторая проблема — узкие дороги. Хохорин привел в пример ульяновскую трассу, где всего две полосы — по одной в каждую сторону движения. Решение, по его мнению, только одно: расширение дороги.

— В текущем году на месте каждого третьего столкновения при выезде на полосу встречного движения на месте было зафиксировано частичное или полное отсутствие горизонтальной разметки, — напомнил он еще об одной «болевой точке». — Отсутствие разметки вводит в заблуждение водителя, особенно на неосвещенных участках в темное время.

Министр обратил внимание на нехорошую тенденцию: дорожные знаки на опасных участках дорог часто устанавливают только после того, как там произойдет трагедия. Фото: tatarstan.ru

По словам министра, по большей части разметка наносится краской, которая не выдерживает никакой критики и даже в новом состоянии не отвечает требованиям по яркости и светоотражению. Хохорин уточнил: термопластиком, который служит годами и хорошо виден, в республике «покрашено» не более 20% дорог с разметкой. И еще одна проблема — «бесхозные» дороги:

— Вопросы обеспечения безопасности возникают по тем дорогам, у которых так и не определен владелец. Например, в Лаишевском районе 18 сентября на дороге, ведущей к базе отдыха «Зеленый бор», владелец автомобиля «Мицубиси» не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность, и совершил ДТП, в результате которого погиб. Еще один человек получил тяжелые ранения… Основной сопутствующей причиной ДТП стало отсутствие дорожных ограждений. При этом на балансе исполнительного комитета Лаишевского района или Глававтодортранса эта дорога, как дорога общего пользования, не состоит. Аналогичная ситуация — с автодорогами, не принятыми на баланс, в Алексеевском, Альметьевском, Атнинском, Заинском, Рыбнослободском и Тукаевском районах.

Родителей-нарушителей — в чат на перевоспитание

Участниками каждого третьего ДТП в республике становятся пешеходы. Поэтому особо Артем Хохорин выделил проблему нерегулируемых пешеходных переходов: сообщил, что их надо оборудовать еще 355 штук и усилить работу по созданию «лежачих полицейских».



По собственной неосторожности на казанских дорогах в этом году погибли двое детей. И еще 12 детей, погибших в ДТП в 2021 году в республике, были пассажирами. Половина лишились жизни потому, что их родители нарушили правила движения и выехали на встречную полосу.

— Предлагаю направлять информацию о ДТП в родительские чаты и распространять агитационные материалы о родителях-нарушителях в школах, — выступил с неординарной инициативой министр внутренних дел.

Участниками каждого третьего ДТП в республике становятся пешеходы. Фото: Максим Платонов

Злостный должник по штрафам — исполком

Невероятные вещи Артем Хохорин рассказал об исполнении наказаний в отношении нарушителей. Пока депутаты Государственной думы разрабатывают законы, позволяющие без особых формальностей снимать штрафы с банковских карт мелких нарушителей, в Татарстане приставы не исполняют куда более серьезные решения судов в отношении тех, кто преступил закон серьезно.

В республике становится все больше нарушителей с крупными задолженностями по штрафам. С начала года приставы привлекли к ответственности за неуплату штрафов всего 117 человек. А 289 злостных нарушителей фактически избежали наказания в связи с истечением срока давности. Более 4 тысяч исполнительных производств остается неоконченными. В Аксубаевском, Елабужском районах не исполнены решения о наказании за неуплату штафов в виде принудительных работ, назначенные судом еще в начале 2021 года — еще немного, и срок их исполнения истечет, а органы исполнительной власти так и не создали условий для возможности исполнения наказаний.

А в ряде районов, по словам Хохорина, злостными неплательщиками сами эти органы и являются: исполкомы Балтасинского и Елабужского районов накопили по 50 с лишним неоплаченных штрафов по линии ГИБДД.



«Система жестко должна работать»

— Эти результаты — результат системной работы, — похвалил достижения принимавший участие в совещании Рустам Минниханов, однако тут же перешел к критике, напомнив о недопустимо большом количестве погибших на дорогах пешеходов. — Здесь надо комплексно работать… В том числе с культурой самих пешеходов, которые немножко привыкли (к безопасности, — прим. ред.) и не проявляют должной внимательности, особенно в ночное время. С пешеходами надо очень серьезно работать. Одно дело — инфраструктура, а другое — пропаганда, особенно среди детей и подростков. Дети являются иногда хорошими учителями для старших.

Попутно президент напомнил о необходимости жесткого контроля за перевозками детей — не только школьников, но и юных спортсменов: «Эти вопросы должны быть на особом контроле». И упомянул о нелегалах, которые работают на пассажирских перевозках: «Здесь надо наводить порядок».

«Эти результаты — результат системной работы», — похвалил достижения принимавший участие в совещании Рустам Минниханов, однако тут же перешел к критике. Фото: tatarstan.ru

Досталось от президента республики и автошколам, а косвенно — и экзаменационному отделу ГИБДД — за низкое качество подготовки водителей:

— Я считаю, что эта система жестко должна работать. Если что-то случилось, смотреть, кто обучал. Очень много еще водителей, которые просто не готовы еще к участию в дорожном движении.

Мотоцикл — плохо, самокаты хуже?

Рустам Минниханов раскритиковал мотоциклистов, которые «шумят, газуют» и создают серьезную опасность для движения, пообещал поддерживать «культурных байкеров» и пригрозил догнать тех, кто «гоняют, как сумасшедшие на этих снарядах» и «могут создать такую ситуацию, которая представляет угрозу для всех»:

— Они должны понимать, что если хотят так ездить, пусть выезжают в сторону Волжска, еще куда-то, а на своей территории мы их догоним. У нас есть профессионалы, которые умеют управлять мототехникой.

И едва ли не больше, чем другим нарушителям, досталось от президента любителям погонять по тротуарам на электросамокатах, в ДТП с которыми в 2021 году погиб один человек и пострадали 16, не считая тех, кто получил травмы, но обратился не в ГИБДД, а к медикам. Из безрадостной статистики, которую озвучили перед лицом президента, следовало, что в 2021 году к административной ответственности пришлось привлечь более 2,5 тыс. нарушителей-самокатчиков, в основном за управление в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по автобусной полосе.

Едва ли не больше, чем другим нарушителям, досталось от президента любителям погонять по тротуарам на электросамокатах. Фото: realnoevremya.ru

Рустам Минниханов выражений особенно не выбирал:

— Эти самокаты… Откуда появились, зачем? Пешком надо ходить! Или ездить на самокате, который ногой толкаешь… Зачем ему самокат, когда ноги есть? Бегать надо! Неприятно же, когда нормально идешь по тротуару, и этот сумасшедший несется...

Закончил же он свое выступление обращением к главам районов с призывом заняться безопасностью на дорогах:

— Никто на ваших территориях наведением порядка заниматься не будет… Это же жизни людей, мы же отвечаем за них вместе с вами!